Перетворюйте клінічні нотатки, інструкції з догляду та медичні матеріали на професійні освітні відео для пацієнтів за лічені хвилини. Без камер, знімальної команди та досвіду монтажу. Напишіть свій контент один раз і створюйте зрозумілі, багатомовні відео, які пацієнти справді дивляться й запам’ятовують.
Чому бренди обирають HeyGen для освітніх відео для пацієнтів
Чітка розповідь, яку пацієнти легко сприймають
Заплутані письмові інструкції призводять до низького дотримання рекомендацій і повторних дзвінків до команди з догляду. За допомогою AI відео генераторВаші письмові інструкції з догляду перетворюються на озвучені відео з природним темпом, чіткою подачею та текстом на екрані, який підсилює кожен ключовий момент. Пацієнти виходять з прийому з відео, яке можуть передивлятися вдома, замість буклету, який вони можуть проігнорувати. Без запису закадрового голосу, без часу в студії та без ведучого.
Миттєво перетворюйте медичні документи на відео
Медичні команди витрачають години на переклад складних клінічних матеріалів у зрозумілий для пацієнтів формат. Інструмент «PDF у відео» бере Ваші наявні документи, зокрема виписні епікризи, післяопераційні інструкції та довідники щодо станів, і автоматично перетворює їх на озвучені, покадрові відео. Форматування, темп подачі та візуальна ієрархія налаштовуються за Вас. Те, на що раніше йшли дні дизайнерської роботи, тепер займає лічені хвилини, звільняючи клінічних освітян для зосередження на точності контенту, а не на виробничій логістиці.
Спілкуйтеся з пацієнтами їхньою мовою
Мовні бар’єри є однією з головних причин незадовільних результатів лікування. Завдяки вбудованому перекладу відео зі ШІ понад 175 мовами та діалектами кожне освітнє відео для пацієнтів, яке Ви створюєте, можна локалізувати без повної переробки. Клонування голосу зберігає тембр і манеру мовлення оригінального спікера в усіх перекладах, а синхронізація губ (lip-sync) гарантує природний вигляд і звучання відео. Одне вихідне відео перетворюється на повну багатомовну освітню бібліотеку, готову до розповсюдження через будь-який пацієнтський портал чи пристрій.
Оновлюйте контент без повторних зйомок
Рекомендації щодо лікування змінюються. Інструкції до ліків оновлюються. Завдяки тексту у відеоредагування освітнього відео для пацієнтів таке ж швидке, як редагування документа. Оновіть свій сценарій, створіть відео заново та опублікуйте нову версію за лічені хвилини. Без повторних зйомок, без повторного бронювання знімальної команди, без затримок на постпродакшн. Медичні команди можуть підтримувати всю свою відеобібліотеку актуальною з тією ж швидкістю, з якою вони оновлюють письмові протоколи.
Масштабуйте використання в різних відділах і спеціалізаціях
Одна лікарня або медична система може мати потребу навчати пацієнтів у кардіології, онкології, ортопедії та десятках інших відділень. Інструмент «освітні відео» дає змогу створювати послідовний, брендований відеоконтент у великому обсязі без масштабування продакшн-команди. Відділення можуть працювати зі спільними шаблонами та брендбуком, водночас створюючи контент, специфічний для їхньої пацієнтської авдиторії. Виробництво, яке раніше вимагало окремої медіакоманди, тепер можна організувати всередині самої лікарні на рівні відділень.
Варіанти використання конструктора освітніх відео для пацієнтів
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Як працює конструктор освітніх відео для пацієнтів?
Створюйте професійні освітні відео для пацієнтів у чотири кроки — від текстового матеріалу до готового відео, яким можна ділитися і яке Ваші пацієнти зможуть переглядати на будь-якому пристрої.
Вставте інструкції з догляду, імпортуйте PDF або додайте презентацію. Платформа автоматично виокремить ключову інформацію та створить структурований сценарій відео.
Виберіть шаблон, що підходить для медичної освіти. Налаштуйте темп, макет і відображення тексту так, щоб вони відповідали формату Вашого контенту та потребам пацієнтської авдиторії.
Додайте озвучення мовою, якої потребують Ваші пацієнти. Розмістіть логотип Вашої організації, фірмові кольори та будь-які екранні підказки з ключовими інструкціями.
Створіть фінальне відео за лічені хвилини. Експортуйте його до порталу пацієнта, вбудуйте у виписні документи або поділіться ним безпосередньо за посиланням. Жодного програмного забезпечення для монтажу не потрібно.
Освітні відео для пацієнтів — це короткі, озвучені візуальні пояснення станів здоров’я, планів лікування, процедур або інструкцій з догляду. Вони ефективніші за друковані матеріали, оскільки більшість пацієнтів запам’ятовують значно більше інформації з відео, ніж із тексту, особливо коли вони тривожаться або щойно дізналися про новий діагноз. Відео поєднує голосовий супровід, текст на екрані та підказки темпу, які послідовно проводять глядача через складну інформацію. Для медичних закладів це означає помітно кращу прихильність до лікування, меншу кількість дзвінків після виписки та вищі показники задоволеності пацієнтів.
Будь-яка тема, за якою очікується, що пацієнти діятимуть після виходу з клінічного закладу, є сильним кандидатом. Найбільш впливові напрями включають догляд після процедур, ведення хронічних захворювань, інструкції щодо прийому ліків, підготовку до візиту та онбординг нових пацієнтів. Короткі відео, присвячені одній темі, стабільно показують кращі результати, ніж довгі загальні огляди, адже пацієнти можуть швидко знайти саме те, що їм потрібно, не переглядаючи несуміжний контент. Інструмент створення сценаріїв відео може допомогти клінічним командам структурувати матеріал на будь-яку медичну тему у форматі, який є зрозумілим, зручним для швидкого перегляду та добре ритмізованим для пацієнтської авдиторії.
Так. Ви можете завантажити PDF-файли, файли PowerPoint або звичайний текст безпосередньо в платформу, і вона автоматично витягне та структурує вміст у відеосценарій.Робочий процес «PDF у відео»спеціально створений для команд, які працюють з великою кількістю документів, уже мають точний клінічний контент і хочуть перетворити його на формат для перегляду без повного переписування. Пам’ятки з рекомендаціями при виписці, плани догляду, протоколи та брошури про захворювання коректно перетворюються у відео.
Оновити відео так само швидко, як відредагувати початковий сценарій. Відкрийте проєкт, змініть текст відповідно до оновлених настанов і перезапустіть створення відео. Нова версія буде готова за кілька хвилин і замінить попередню у Вашому каналі дистрибуції без жодних додаткових зйомок чи повторного запису аудіо. Це одна з найважливіших переваг порівняно з традиційним відеовиробництвом: Ваша бібліотека залишається актуальною в тому самому темпі, що й Ваші клінічні протоколи.
Відео можна створювати або перекладати більш ніж 175 мовами та діалектами. двигун перекладу відео зі ШІ локалізує озвучення за допомогою клонування голосу, яке зберігає тон і манеру подачі, а синхронізація губ (lip-sync) забезпечує природний вигляд результату. Для медичних систем, що обслуговують багатомовні спільноти, це усуває витрати й час на залучення окремих підрядників для перекладу та продакшену для кожної мовної версії.
Так. Якість результату відповідає студійному рівню: чиста озвучка, професійні візуальні макети та плавні переходи, які підходять для будь-якого цифрового медичного середовища. Відео експортуються у стандартних форматах, сумісних з усіма основними платформами пацієнтських порталів, системами LMS та кодами для вбудовування на вебсайти. Медичні організації можуть створювати контент, який виглядає не відрізнити від професійно знятого відео, витрачаючи на це значно менше часу та коштів.
Обсяги не обмежені. Команди, які створюють повну бібліотеку освітніх матеріалів для пацієнтів — за конкретними станами, для окремих відділів або кількома мовами — можуть створювати відео паралельно. конструктор курсів підтримує структуровані, багатомодульні програми з медичної освіти для організацій, яким потрібно розгорнути контент для всієї популяції пацієнтів або клінічного персоналу, а не лише окремих відеоактивів.
Професійна продакшн-студія з виробництва відео для охорони здоров’я зазвичай бере від $3,000 до $10,000 за кожну готову хвилину відео, потребує тижнів на виробництво, а будь-які оновлення робить дорогими й повільними. AI-відеогенератор створює такий самий якісний результат за сценарієм за лічені хвилини, надаючи Вам повний внутрішній контроль над редагуванням і версіями. Для медичних систем, яким потрібно підтримувати в актуальному стані десятки або сотні освітніх відео для пацієнтів, різниця у вартості та швидкості є суттєвою, а можливість оновлювати контент миттєво забезпечує зростання переваги в якості з часом.
Не потрібен жоден досвід відеомонтажу. Увесь робочий процес повністю керується текстом: напишіть або завантажте свій контент, оберіть візуальний формат — і платформа створить відео. Медичні освітяни, фахівці з залучення пацієнтів та менеджери з навчання й розвитку без попереднього досвіду відеовиробництва регулярно створюють відшліфований, готовий до розповсюдження контент уже під час першої сесії. редактор відео зі ШІ доступний для команд, які хочуть вручну доопрацьовувати сцени, але це опція, а не вимога.
Так. Доступний безкоштовний план без потреби в банківській картці, який надає медичним командам доступ до базових функцій створення відео зі ШІ, щоб оцінити якість результату перед переходом на платний рівень. Платні плани, починаючи від $24 на місяць, відкривають додаткові можливості, зокрема клонування голосу, довшу тривалість відео, переклад і вищий щомісячний обсяг створення відео, що підходить командам, які створюють і підтримують повну бібліотеку освітніх матеріалів для пацієнтів.
