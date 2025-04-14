Будь-яка тема, за якою очікується, що пацієнти діятимуть після виходу з клінічного закладу, є сильним кандидатом. Найбільш впливові напрями включають догляд після процедур, ведення хронічних захворювань, інструкції щодо прийому ліків, підготовку до візиту та онбординг нових пацієнтів. Короткі відео, присвячені одній темі, стабільно показують кращі результати, ніж довгі загальні огляди, адже пацієнти можуть швидко знайти саме те, що їм потрібно, не переглядаючи несуміжний контент. Інструмент створення сценаріїв відео може допомогти клінічним командам структурувати матеріал на будь-яку медичну тему у форматі, який є зрозумілим, зручним для швидкого перегляду та добре ритмізованим для пацієнтської авдиторії.