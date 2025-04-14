Створюйте вишукані, професійні святкові відео з простого текстового сценарію за допомогою вбудованого в HeyGen інструменту для створення святкових відео. Готуйте сезонні вітання, святкові кампанії та контент для будь-яких урочистостей без камер, програм для монтажу чи досвіду у відеовиробництві.
Чому бренди обирають відеоредактор HeyGen
Створюйте будь-яке святкове відео з тексту
Забудьте про камеру та знімальну команду. Напишіть свій сценарій або привітання, оберіть сезонний візуальний стиль — і конструктор святкових відео автоматично створить повноцінний ролик. Чи записуєте Ви різдвяне привітання, вітання з Дівалі, новорічну кампанію або подяку до Дня подяки — Ви починаєте зі слів, а завершуєте професійним відео. Увесь робочий процес триває лічені хвилини, а не дні, і не потребує досвіду монтажу. Скористайтеся рушієм «текст у відео», щоб пройти шлях від сценарію до готового святкового контенту за одну сесію.
Тисячі святкових шаблонів відео
Перегляньте вражаючий вибір святкових шаблонів відео, створених для кожного великого свята в різних культурах і порів року. Святкові фони, моушн-графіка та сезонні колірні палітри вже вбудовані, тож Ваше відео виглядає професійно з першого кадру. Додавайте стікери, іконки та анімацію на святкову тематику, щоб надати кожному відео унікального характеру, який відповідає Вашому бренду й конкретній події. AI-відеогенератор автоматично опрацьовує всі візуальні шари, тож Ваша команда може зосередитися на повідомленні, а не на продакшні.
Інструменти редагування з підтримкою drag-and-drop
Зробіть своє святкове відео по-справжньому вашим — без жодних технічних навичок. Зручний інтерфейс із перетягуванням елементів дає змогу прикрасити відео сезонними оверлеями, налаштувати фонову музику та звукові ефекти й застосувати фільтри, щоб створити потрібну святкову атмосферу. Додайте стокові фото, замініть фони або вставте зображення різдвяної ялинки, щоб завершити композицію. Усі зміни відбуваються прямо в браузері, тож нічого не потрібно встановлювати й не доведеться розбиратися зі складним програмним забезпеченням. Редактор відео зі ШІ робить увесь робочий процес простим і зрозумілим від початку й до кінця.
Натуральні озвучування 175+ мовами
Додайте теплу, природну озвучку до будь-якого святкового відео, не записуючи жодної репліки. Клонуйте власний голос із короткого аудіозразка та застосовуйте його до кожного святкового привітання, яке Ви створюєте. Надсилайте однакове щире святкове послання командам, клієнтам і партнерам у понад 40 країнах їхньою улюбленою мовою, не перезбираючи відео щоразу. AI-генератор голосу створює аудіо мовної якості для ефіру з тексту за лічені хвилини, зберігаючи інтонацію та теплоту в усіх мовних версіях.
Персоналізуйте святкові відео в масштабі
Надіслати одне загальне святкове привітання всьому списку контактів — легко. А от надіслати персоналізоване відео тисячам одержувачів — саме тут більшість команд і застрягає. Завдяки пакетній персоналізації Ви можете автоматично підставляти імена, згадки компаній та інші індивідуальні деталі в сотні версій святкових відео. Кожен одержувач отримує привітання, яке здається створеним саме для нього, тож створювати персоналізований святковий контент у великому обсязі стає напрочуд просто. Поєднайте це з AI face swap, щоб показувати різних ведучих для різних регіонів або кампаній без додаткових зйомок.
Миттєво перекладайте будь-яке святкове відео
Одне святкове відео може охопити широку авдиторію в усьому світі, якщо переклад закладено прямо в робочий процес продакшену. Локалізуйте свій сезонний контент понад 175 мовами з точною синхронізацією губ і збереженою якістю голосу, щоб кожна версія звучала так само природно, як оригінал. Поділіться однією кампанією на всіх ринках за один день замість того, щоб керувати окремими графіками продакшену для кожного регіону. Використовуйте AI-відео перекладач, щоб локалізувати святковий контент для будь-якого ринку без повного перезбирання відео з нуля.
Варіанти використання Holiday Video Maker
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Як працює конструктор святкових відео
Перейдіть від святкового сценарію до готового відео, яким можна ділитися, у чотири кроки, що займають лише кілька хвилин від початку до публікації.
Переглядайте сезонні шаблони та візуальні теми для будь-якого свята. Обирайте фони, колірні палітри та формати макетів, які відповідають події та Вашому бренду. Система готує всі візуальні елементи, переходи та налаштування озвучення ще до того, як Ви напишете хоча б слово.
Введіть свій святковий сценарій безпосередньо або вставте вже підготовлений текст. Налаштуйте тон, довжину та темп, щоб вони відповідали події. Платформа проаналізує Ваш текст на структуру сцен і таймінг, щоб підготувати його до створення відео.
Додайте свій логотип, налаштуйте стиль озвучування, застосуйте субтитри або змініть візуальний образ ведучого. Для пакетних кампаній завантажте список отримувачів, і система автоматично персоналізує кожну версію відео. Усі зміни виконуються в текстовому інтерфейсі — жодних навичок відеомонтажу не потрібно.
Створіть фінальне відео та завантажте його або опублікуйте безпосередньо на потрібному Вам каналі. Святкові відео будуть готові за лічені хвилини, у форматі для соцмереж, email-розсилок або внутрішніх платформ — без жодної постобробки.
Конструктор святкових відео — це інструмент, який перетворює написаний сценарій або повідомлення на готове сезонне відео з візуальними ефектами, озвученням і моушн-графікою. За допомогою HeyGen Ви можете створювати різдвяні привітання, новорічні кампанії, послання до Дівалі, подяки до Дня подяки, листівки до Хануки, промо до Китайського Нового року та святковий контент для будь-якої події. робочий процес «від сценарію до відео» автоматично бере на себе візуальну частину виробництва, тож Ви переходите від тексту до відшліфованого, готового до поширення відео без зйомки чи монтажу.
Так. Персоналізація вбудована в робочий процес створення відео. Ви можете клонувати власний голос, щоб закадровий текст звучав саме як Ви, а пакетна персоналізація дає змогу змінювати імена, вітання та звернення в сотнях версій відео, використовуючи один шаблон. Кожен одержувач отримує відео, створене спеціально для нього. Відчуття тепла передається завдяки тому, що подача є індивідуальною, а не шаблонною. Функція клонування голосу зі ШІ зберігає Ваш природний тембр у кожній версії.
Більшість святкових відео будуть готові менш ніж за п’ять хвилин після того, як Ви надішлете свій сценарій. Рендерингова система одночасно обробляє озвучення, вибір сцен і візуальну синхронізацію, тож немає жодної черги на ручний монтаж. Якщо Ви створюєте пакет персоналізованих святкових відео для великого списку контактів, система формує всі версії паралельно, тож Ви не чекатимете довше на 500 відео, ніж на п’ять.
Так. Камера, студія чи ведучий Вам ніколи не потрібні. Ви можете використати цифрового ведучого з бібліотеки з понад 1 000 стокових варіантів, створити власного ведучого з одного фото за допомогою технології AI Photo Avatar, або зробити повністю «безобличкове» святкове відео лише з закадровим голосом і сезонними візуальними ефектами. Усі підходи забезпечують професійний результат без того, щоб Ви чи хтось із Вашої команди ставав перед камерою.
Напишіть свій сценарій один раз і скористайтеся рушієм перекладу, щоб локалізувати його будь-якою з понад 175 мов. Кожна перекладена версія зберігає оригінальний тон голосу та точний таймінг начитки, тож відео звучить природно будь-якою мовою. Ви можете за один день запустити ту саму сезонну кампанію для команд або клієнтів у понад 40 країнах, використовуючи AI-дубляж, без окремого продакшн-графіка для кожного ринку.
Так. Відредагуйте свій сценарій, налаштуйте озвучення, замініть візуальний ряд або змініть будь-який елемент у текстовому редакторі, а потім перезапустіть рендер. Оновлене відео буде готове за кілька хвилин — без потреби все збирати з нуля чи щось перезнімати. Це робить святковий відеоредактор корисним для термінових промоакцій, коли деталі пропозиції змінюються в пікові сезони. Використовуйте AI-відеоредактор, щоб швидко вносити зміни, не порушуючи решту Вашого робочого процесу з виробництва відео.
HeyGen пропонує безкоштовний святковий відеоредактор без потреби в банківській картці, тож Ви можете одразу почати створювати відео й досліджувати основні можливості. Платні плани від $24 на місяць відкривають клонування голосу, довші відео, пакетну персоналізацію та доступ до повної бібліотеки сезонних шаблонів. Командні та корпоративні плани включають інструменти для спільної роботи, доступ до API та виділену підтримку для масштабних святкових кампаній.
Наймання відеографа для сезонної зйомки зазвичай вимагає планування, поїздок, обладнання та часу на постпродакшн, що часто перетворюється на кілька днів роботи й тисячі доларів за одне відео. Стокові відео обмежують Вашу можливість персоналізувати контент або оформити його у стилі бренду. Святковий відеоредактор дає змогу Вашій команді створювати професійні відео для будь-якої події за частку вартості й за значно менший час. Клієнти повідомляють про зниження витрат на виробництво до 70% порівняно з традиційними методами.відео з демонстрацією продукту та промо-робочі процеси застосовують ту саму модель до контенту святкових кампаній.
Так. Субтитри автоматично створюються з Вашого сценарію, їх можна стилізувати, змінювати розташування та експортувати у форматі SRT або VTT. Додавання субтитрів підвищує доступність і збільшує час перегляду на соціальних платформах, де відео автоматично відтворюються без звуку. Скористайтеся генератором субтитрів, щоб застосувати й налаштувати субтитри для будь-якого святкового відео без окремого етапу монтажу.
Ви можете експортувати святкові відео в горизонтальному форматі для YouTube та електронної пошти, квадратному — для Instagram і LinkedIn, а вертикальному — для TikTok та Instagram Reels. Усі формати створюються з одного й того самого сценарію та шаблону без повторного збирання відео. інструмент AI для соцмереж автоматично створює версії, оптимізовані під кожну платформу, тож Вам не потрібно вручну переформатовувати одне й те саме відео для кожного каналу.
Так. Завантажте власні фото та відео, і платформа додасть їх до фінального результату разом зі створеними візуальними елементами, сезонними фонами та озвученням, згенерованим ШІ. Це корисно, коли Ви хочете показати реальні продукти, членів команди або важливі моменти бренду у відео з новорічною чи святковою тематикою. Інструмент image to video дає змогу без жодних труднощів інтегрувати Ваші власні візуальні матеріали в будь-який робочий процес зі створення святкового відео.
Платформа містить повний набір інструментів ШІ, створених для відеовиробництва: створення сценарію, клонування голосу, синхронізація губ, автоматичне побудування сцен, переклад і пакетна персоналізація. Вам не потрібно поєднувати кілька застосунків або налаштовувати окремий робочий процес для кожного завдання. Усе, що потрібно, щоб створити вишукане, ефектне святкове відео-привітання, зібрано в одному місці й доступне безпосередньо у Вашому браузері — без необхідності завантажувати будь-яке програмне забезпечення.
