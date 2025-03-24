Конструктор відеопрезентацій для миттєвих слайдів

Перетворюйте статичні слайди та довгі документи на зрозумілі відеопрезентації з ведучим за лічені хвилини. З HeyGen Ви можете створювати пояснювальні відео, навчальні матеріали та оновлення, які звучать по-людськи й захоплюють, без потреби записувати себе чи бронювати час у студії.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Адаптація співробітників та навчання HR

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

Демонстрації продукту та огляди функцій

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

Продажні презентації та комерційні пропозиції

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

Навчання клієнтів та інструкції

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

Оновлення для керівництва та загальні збори всієї команди

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

Академічні та онлайн-презентації курсів

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення відеопрезентацій зі ШІ

HeyGen спрощує перетворення Вашого повідомлення на вишукану відеопрезентацію, яку люди справді додивляються до кінця. Почніть зі сценарію, плану, URL або наявної презентації, а ШІ створить фрагменти з ведучим, візуали та озвучення. Ви зосереджуєтеся на історії, а HeyGen бере на себе весь продакшн за лаштунками.

Перетворюйте сухі слайди на відео з захопливими історіями

Замість того щоб ділитися громіздкими презентаціями, перетворюйте ключові тези на сцени, які поєднують виступ ведучого, візуальні матеріали та субтитри. Авдиторія отримує контекст, чіткість і людський дотик, яких самі лише слайди не можуть забезпечити.

Зберігайте кожну презентацію в межах бренду

Застосовуйте свої логотипи, шрифти та кольори до всіх презентацій, створених за допомогою нашого AI-конструктора презентацій, щоб усе виглядало цілісно. Повторно використовуйте макети й стилі для майбутніх відео — це допомагає командам працювати швидше, не жертвуючи якістю.

Масштабуйте презентації для команд і ринків

Створюйте кілька версій однієї й тієї самої презентації для різних авдиторій, ролей або мов. HeyGen дає змогу швидко оновлювати сценарії, щоб інформація всюди залишалася актуальною та релевантною.

Створення відео зі сценарію та слайдів

Почніть із готового текстового сценарію, тезового плану або імпортованих слайдів і створіть повноцінну відеопрезентацію. HeyGen розбиває контент на сцени з виступами ведучого та текстом на екрані, тож Ви ніколи не починаєте з порожнього аркуша.

A digital screen displays a person looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity course script.

AI-презентери та багатомовний закадровий голос

Обирайте реалістичних AI-ведучих і голоси, щоб донести Ваше повідомлення багатьма мовами. Це допоможе Вам охопити глобальні авдиторії без додаткового обладнання для запису чи численних повторних дублів.

Smiling woman beside a voice tone interface with 'Calm' selected, delivering a soothing message.

Візуальні макети, медіа та підписи

Поєднуйте вміст слайдів, записи екрана та додаткові візуальні матеріали у гнучких макетах, щоб створювати презентації, які залучають Вашу авдиторію. Додавайте автоматичні субтитри для кращої доступності та розуміння в середовищах без звуку.

A digital content creation interface with menu options, displaying a red slide featuring "New York's Billiard Scene", a smiling woman avatar, and a "Welcome" button.

Просте редагування та зручні параметри експорту

Оновлюйте текст, сцени та таймінг у простому редакторі, а потім експортуйте відеофайли високої якості. Використовуйте їх у платформах LMS, інструментах для продажів, інтранетах та публічних каналах без зайвих кроків.

A smiling man next to a user interface showing "Export as SCORM" enabled with "SCORM 1.2" selected.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися конструктором відеопрезентацій зі ШІ

HeyGen пропонує Вам простий робочий процес, який дає змогу будь-кому створювати відео-презентації зі ШІ, навіть без попереднього досвіду монтажу. Ви готуєте контент, а платформа перетворює його на захопливе відео.

Крок 1

Почніть зі сценарію, слайдів або URL

Вставте свій сценарій, завантажте презентацію, створену за допомогою нашого AI відео генератора, або поділіться ключовою URL-адресою. HeyGen аналізує вміст і готує початкову структуру Вашої відеопрезентації, використовуючи технології ШІ.

Крок 2

Оберіть свого ведучого та стиль

Оберіть AI-ведучого, голос і візуальний стиль, які відповідають Вашому бренду та авдиторії. Визначте, яку частину екрана буде відведено ведучому, слайдам і додатковим візуальним матеріалам.

Крок 3

Удоскональте сцени та допоміжні візуальні елементи

Перегляньте кожну сцену та відкоригуйте текст, темп і композицію. Додайте зображення, діаграми або запис екрана, щоб повідомлення залишалося чітким і таким, що запам’ятовується, від початку й до кінця.

Крок 4

Створюйте та діліться

Створіть фінальне відео та експортуйте його для потрібного Вам каналу. Поділіться ним електронною поштою, через LMS, внутрішні портали або запрошення на зустрічі, щоб кожен міг переглянути його у зручний час.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор відеопрезентацій зі ШІ?

Конструктор відеопрезентацій зі ШІ автоматично перетворює сценарії, слайди або ідеї на відеопрезентації. Він поєднує AI-аватарів, закадровий голос і візуальні матеріали, тож Вам не потрібні камери, студії чи складні інструменти для монтажу.

Чи потрібні мені навички дизайну або роботи з відео, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для бізнес-користувачів, освітян та маркетологів. Шаблони та покрокові робочі процеси допомагають Вам створювати професійні презентації без попереднього досвіду у відеовиробництві. Для індивідуальних креаторів тарифний план Creator починається від $29.

Чи можу я використовувати свої наявні слайди в HeyGen?

Так, Ви також можете створювати відеоконтент. Ви можете імпортувати слайди або відтворити ключові пункти безпосередньо в HeyGen. Потім додайте ведучого, озвучення та візуальні матеріали, щоб перетворити презентацію на цілісне відео.Тарифний план Proпочинається від $99

Чи підтримує HeyGen кілька мов для презентацій?

Так. Ви можете створювати закадровий голос і фрагменти з ведучим багатьма мовами та з різними акцентами за допомогою безкоштовного AI-конструктора презентацій. Це дає змогу легко повторно використовувати ту саму структуру презентації для різних регіонів та авдиторій.

Скільки часу потрібно, щоб створити відеопрезентацію?

Більшість презентацій стандартної тривалості можна створити за лічені хвилини, щойно Ваш контент буде готовий. Ви можете швидко вносити зміни та повторно створювати окремі частини, коли оновлюється інформація або надходить зворотний зв'язок.

Чи можу я зберегти презентації в єдиному стилі з моїм брендом?

Так. Ви можете застосувати свої логотипи, шрифти та колірні палітри до всіх відео. Цілісність бренду зберігається, водночас команда або окремі проєкти можуть гнучко налаштовувати контент.

Де я можу використовувати експортовані відеопрезентації?

Ви можете використовувати експортовані відео, створені за допомогою нашого AI-відео генератора на навчальних платформах, у sales-інструментах, внутрішніх комунікаційних хабах, на вебсайтах і в соціальних мережах. Файли сумісні з поширеними системами хостингу та відтворення.

Чи можуть кілька людей співпрацювати над однією презентацією?

Так. Команди можуть спільно працювати над проєктами, пропонувати правки та керувати різними версіями. Це допомагає експертам з предметної області, тренерам і комунікаційним командам ефективно працювати разом.

Чи підходять відеопрезентації зі ШІ для конфіденційного контенту?

Так, за умови, що Ви дотримуєтеся політик і практик роботи з даними у Вашій організації під час використання AI-генератора. HeyGen створено для підтримки безпечних робочих процесів, щоб внутрішні оновлення та навчальні матеріали залишалися захищеними.

Чи можу я оновити презентацію, не починаючи все з нуля?

Так. Ви можете відкрити наявний проєкт, відредагувати сценарій або слайди й повторно створити змінені сцени. Це заощаджує час і допомагає підтримувати регулярні тренінги та презентації в актуальному стані з персоналізованим контентом.

