OpenAI Sora 2 тепер вбудовано в HeyGen

Інтеграція HeyGen і Sora 2 надає креаторам, освітянам, підприємцям і бізнесу змогу створювати кінематографічний B-roll, сцени та візуальні матеріали безпосередньо у своєму робочому процесі. Завдяки цій інтеграції сторітелінг стає швидшим, креативнішим і більш переконливим без додаткових кроків.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Розкрийте свою креативність

Ви можете миттєво створювати B-roll, сцени та візуали за допомогою простого промпту. Це розширює творчі можливості кожного відеопроєкту й дає змогу за лічені секунди перейти від ідеї до візуального супроводу завдяки вбудованому в HeyGen AI B-roll генератору.

Безшовна інтеграція в робочий процес

Не потрібно перемикатися між застосунками, робити експорти чи використовувати додаткові інструменти. Усе відбувається всередині HeyGen, де користувачі вже створюють контент. Це спрощує робочі процеси й водночас робить кожне відео більш динамічним.

Високоякісні візуали та макети

Використовуйте вбудовані візуальні елементи або завантажуйте власні скриншоти, записи чи брендовані матеріали. HeyGen забезпечує охайні макети, зручне для читання розміщення тексту та послідовні відступи, щоб глядачі зосереджувалися на інструкції, а не на візуальному шумі. Кожна сцена оптимізована для чіткості та ефективного навчання., normal

Цінність для комунікації

Ви можете додати більше ясності за допомогою контекстних візуальних матеріалів, які підсилюють Ваше повідомлення. Це робить комунікацію ефективнішою та переконливішою. Водночас Ви скорочуєте час виробництва, не жертвуючи креативністю.

Працює на базі OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 — це передова модель створення відео та аудіо, яка забезпечує нові можливості сторітелінгу в HeyGen. Вона забезпечує реалістичність, точну фізику, природні діалоги та керованість у багатокадрових сценах. Sora 2 чудово підходить для створення реалістичних, аніме-стилю та кінематографічних AI-візуалів із синхронізованими звуковими ефектами.

З HeyGen ця потужність тепер доступна безпосередньо у Вашому робочому процесі, а також через новий настільний застосунок Sora 2 для досвідчених користувачів.

Як це працює

Як створювати відео Sora за допомогою ШІ

Створювати відео зі ШІ швидко й просто. З HeyGen Ви перетворюєте письмові кроки на повноцінне навчальне відео за допомогою покрокового робочого процесу, створеного для швидкості та легкого оновлення.

Крок 1

Сформулюйте свою мету

Виберіть свою авдиторію, платформу та очікуваний результат навчання. Визначте, що глядач має зрозуміти або виконати після перегляду.

Крок 2

Додайте свій промпт або сценарій

Вставте свої кроки або напишіть короткий опис. HeyGen автоматично створить повне навчальне відео.

Крок 3

Удосконалюйте та налаштовуйте

Редагуйте текст, змінюйте стилі озвучування, коригуйте візуальні елементи або перекладайте відео іншими мовами.

Крок 4

Експортуйте та діліться

Завантажте своє навчальне відео й публікуйте його де завгодно. Оновлюйте його будь-коли, просто відредагувавши текст і створивши відео заново.

Поширені запитання про Sora 2

Що таке HeyGen з OpenAI Sora 2?

Це інтеграція відеомоделі Sora 2 від OpenAI з HeyGen, яка дає змогу миттєво створювати B-roll, сцени та візуальні матеріали прямо в платформі. Протягом обмеженого часу Ви можете створювати необмежену кількість відео без водяного знака Sora.

Що таке OpenAI Sora?

OpenAI Sora — це ШІ-модель нового покоління для створення відео та аудіо. Додаток Sora використовує цю технологію, щоб створювати, реміксувати та ділитися відео зі ШІ з високим рівнем реалістичності, точною передачею фізики та природним звуком.

Чим Sora 2 відрізняється від інших моделей відео зі ШІ?

Sora 2 забезпечує реалістичність, точну фізику, природні діалоги та керованість багатокадровими сценами.

Чи потрібен мені інший застосунок, щоб користуватися Sora 2 у HeyGen?

Ні. Усе відбувається всередині HeyGen без перемикання між застосунками чи експорту файлів. Настільний застосунок Sora 2 ідеально підходить для креаторів, яким потрібен потужний AI відео генератор із синхронізованим аудіо. Ознайомтеся з доступними річними тарифами від $79 на рік.

Чи можу я оновлювати навчальні відео, коли мій продукт змінюється?

Так. Оскільки робочий процес базується на сценарії, Ви можете відредагувати крок, замінити сцену або оновити термінологію й швидко перезапустити рендер. Це ідеально підходить для динамічних команд, яким потрібні актуальні навчальні матеріали без повторного запису щоразу, коли змінюється інтерфейс чи політика.

Чи є мій контент захищеним і кому належить те, що я створюю?

Ви зберігаєте права на контент, який створюєте, включно зі своїми сценаріями та експортованими відео. Безпека та контроль доступу залежать від Вашого тарифного плану та налаштувань робочого простору. Для чутливих навчальних матеріалів дотримуйтеся внутрішніх політик і обмежуйте доступ лише для тих команд, яким потрібні ці ресурси.

