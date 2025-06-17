Створюйте красиві, готові до поширення відеозапрошення зі сценаріїв, зображень або посилань на події за допомогою безкоштовного AI-конструктора запрошень від HeyGen. Вставте текст про Вашу подію, оберіть візуальний стиль і миттєво створіть професійні запрошення з анімованими сценами, озвученням, субтитрами та форматами, готовими до експорту — без камер і без монтажу.
Створюйте вишукані анімовані весільні запрошення, які підкреслюють імена, дати, деталі місця проведення та посилання для підтвердження присутності (RSVP). Локалізуйте версії для гостей різними мовами та готуйте як короткі тизерні ролики, так і повноцінні відео-оголошення.
Перетворюйте програми заходів, біографії спікерів і реєстраційні посилання на професійні відеозапрошення для партнерів або внутрішніх команд. Застосовуйте корпоративні шаблони та експортуйте версії для email-розсилок, внутрішнього порталу та кампаній у LinkedIn.
Створюйте веселі відеозапрошення на день народження, новосілля чи свята з тематичною анімацією, музикою та миттєвими посиланнями для поширення — ідеально для групових чатів і публікацій у соцмережах.
Створюйте переконливі відеозапрошення, у яких чітко пояснено мету, розклад та варіанти внесків. Готуйте адаптовані версії для різних груп партнерів і відстежуйте залученість після розсилки за допомогою ШІ.
Надсилайте кінематографічні запрошення на запуск із тизерними візуалами, сценарієм події та закликами RSVP. Оновлюйте їх у міру появи нових деталей без повторних зйомок.
Використовуйте змінні з іменами гостей або завантажені фото, щоб масово створювати індивідуалізовані відеозапрошення. HeyGen допомагає додати особистий штрих, одночасно автоматизуючи масову персоналізацію під час створення запрошень.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор запрошень
HeyGen перетворює текст запрошення на повноцінні AI-відеозапрошення з якісною, майже продакшн-картинкою, розумним таймінгом і багатомовною подачею. Команди швидко створюють послідовні брендовані запрошення, легко локалізують їх і масштабують комунікацію для гостей, партнерів та учасників із мінімальними зусиллями.
Перетворіть деталі Вашої події на готове відео за лічені хвилини. HeyGen автоматизує послідовність сцен, анімацію та таймінг, щоб Ви могли зосередитися на повідомленні, а не на продакшні.
Застосовуйте фірмові кольори, шрифти, логотипи та шаблони. Редагуйте сцени, замінюйте ресурси або коригуйте текст, зберігаючи цілісність айдентики в кожному запрошенні та форматі.
Перекладайте текст події та заново створюйте відео іншими мовами з озвученням і субтитрованими титрами. Відеоперекладач HeyGen відтворює таймінг і ритм для природного звучання вашого запрошення за допомогою ШІ.
Побудова сцен і таймінг на основі сценарію
Вставте текст запрошення або завантажте список гостей, і HeyGen створить покадрове відео, яке точно відповідає Вашому тексту. Движок визначає заголовки, деталі RSVP та блоки розкладу, щоб побудувати зрозумілі, читабельні сцени з плавними переходами, анімованим текстом і візуальним акцентом на ключових деталях. Використовуйте
Анімована дизайн-система з бренд-контролями
Оберіть одну з ретельно підібраних шаблонів або повністю налаштуйте колірні палітри, типографіку, криві руху та лоуери. Дизайн-движок HeyGen автоматично застосовує Ваш брендбук до кожного запрошення, зберігає читабельність на малих екранах і гарантує, що рух і темп відповідають тону події — формальному, невимушеному чи кінематографічному.
Природні озвучування, музика та підтримка lip-sync
Додайте студійні за якістю озвучки зі ШІ десятками мов, доберіть фонову музику під настрій і використовуйте клонування голосу для персональних повідомлень. Коли Ви показуєте ведучого або аватара на екрані, HeyGen забезпечує точну синхронізацію губ, щоб усні запрошення ідеально збігалися зі створеними рухами.
Експорти, оптимізовані під платформи, та автоматизація
Рендерте запрошення у форматі MP4, вертикальних Shorts або GIF, готових для месенджерів, соцмереж, email чи сторінок подій, використовуючи настроюваний дизайн. Скористайтеся масовим створенням або API, щоб зробити сотні персоналізованих запрошень із таблиці та автоматизувати доставку за допомогою вебхуків і інтеграцій із хмарними сховищами.
Як користуватися AI-конструктором запрошень
Створюйте запрошувальні відео зі ШІ у чотири прості кроки — від тексту до відео, готового до публікації.
Додайте імена, дату, час, місце проведення, посилання для RSVP та будь-які примітки. HeyGen аналізує текст, визначає ключові елементи та готує сце
Виберіть настроюваний шаблон, колірну схему та фонову музику для своїх запрошень. Оберіть голос для оголошень або завантажте короткий аудіокліп, щоб створити власний клон голосу.
Редагуйте текст, замінюйте зображення або додавайте змінні гостей для персоналізованих версій. Налаштовуйте таймінг, інтенсивність руху чи стилі субтитрів за допомогою простих елементів керування.
Створюйте оптимізовані файли для соцмереж, email-розсилок і сторінок подій за допомогою безкоштовного конструктора запрошень. Використовуйте пакетний режим або API, щоб створювати тисячі персоналізованих запрошень і запускати їх доставку через вебхуки чи інтеграції.
AI-конструктор запрошень перетворює текст про Ваш захід, зображення або посилання на повністю готове відео, використовуючи візуальні матеріали, створені ШІ, моушн-дизайн, закадровий голос і автоматичне налаштування таймінгу. На відміну від статичних редакторів шаблонів, HeyGen створює анімовані сцени, автоматично підбирає темп і формує формати відео, готові до публікації, без ручного кейфреймінгу чи складного монтажу.
Так. HeyGen підтримує бренд-пакети, які автоматично застосовують кольори, шрифти, логотипи та правила макета до кожного запрошення. Ви можете тонко налаштовувати криві руху, стилі субтитрів і композицію сцени, щоб кожна версія відповідала стандартам Вашого бренду.
Завантажте таблицю з даними гостей: змінними, іменами, посиланнями на фото або звертаннями — і HeyGen створить індивідуалізовані запрошення пакетно. Кожен файл може містити персоналізовану голосову фразу або зображення, що дає змогу масштабувати персональні звернення без ручного редагування.
Так. Скористайтеся вбудованим безкоштовним AI-генератором запрошень, щоб спростити Ваш процес дизайну. перекладач відео щоб створювати локалізовані версії. HeyGen перекладає текст сценарію, створює природні за звучанням озвучування та синхронізує субтитри й рух губ із перекладеним аудіо, щоб повідомлення природно сприймалися міжнародними гостями.
Ви можете завантажити ліцензовані треки або обрати музику з бібліотеки HeyGen з правами на використання. Движок підбирає музику під темп відео й може автоматично коригувати монтаж, щоб синхронізувати його з музичними акцентами для бездоганного результату.
Експортуйте MP4-файли, оптимізовані для електронної пошти, соцмереж або сторінок подій, вертикальні рілси для Instagram і TikTok чи зациклені GIF для швидких повідомлень. Готові пресети забезпечують правильні співвідношення сторін, бітрейти та вбудовані субтитри для кожного каналу розповсюдження.
Більшість запрошувальних відео створюються за кілька хвилин залежно від тривалості та складності. Терміни пакетного створення масштабуються разом з обсягом; API та вебхуки підтримують асинхронну доставку для великих каталогів.
Ви зберігаєте повне право власності на всі створені запрошення. HeyGen безпечно зберігає та передає дані з використанням контролю на рівні корпоративних стандартів. Для конфіденційних подій використовуйте інтеграції з приватними сховищами та розмежування доступу за ролями, щоб керувати розповсюдженням.
Так. Відредагуйте свій сценарій, замініть візуальні елементи або змініть налаштування голосу й перезапустіть створення відео. HeyGen оновить лише змінені сцени, тож покрокові правки будуть швидкими й ефективними без необхідності перезбирати все відео.
HeyGen підтримує експортовані посилання для спільного доступу та завантаження файлів для будь-якої платформи електронної пошти або RSVP, а також може підключатися через API, щоб автоматизувати доставку в CRM, інструменти email‑маркетингу або платформи для керування подіями.
