AI-генератор запрошень для миттєвих інвайтів

Створюйте красиві, готові до поширення відеозапрошення зі сценаріїв, зображень або посилань на події за допомогою безкоштовного AI-конструктора запрошень від HeyGen. Вставте текст про Вашу подію, оберіть візуальний стиль і миттєво створіть професійні запрошення з анімованими сценами, озвученням, субтитрами та форматами, готовими до експорту — без камер і без монтажу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватара
Lip-sync буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Чорний фон, використаний як візуальний розділювач на вебсайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Запрошення на весілля та важливі події

Створюйте вишукані анімовані весільні запрошення, які підкреслюють імена, дати, деталі місця проведення та посилання для підтвердження присутності (RSVP). Локалізуйте версії для гостей різними мовами та готуйте як короткі тизерні ролики, так і повноцінні відео-оголошення.

Чорний фон

Корпоративні події та вебінари

Перетворюйте програми заходів, біографії спікерів і реєстраційні посилання на професійні відеозапрошення для партнерів або внутрішніх команд. Застосовуйте корпоративні шаблони та експортуйте версії для email-розсилок, внутрішнього порталу та кампаній у LinkedIn.

Чорний фон, використаний як візуальний розділювач на вебсайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Вечірки та приватні зустрічі

Створюйте веселі відеозапрошення на день народження, новосілля чи свята з тематичною анімацією, музикою та миттєвими посиланнями для поширення — ідеально для групових чатів і публікацій у соцмережах.

Чорне тло, використане як візуальний розділювач на сайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Фандрейзинг і комунікація для неприбуткових організацій

Створюйте переконливі відеозапрошення, у яких чітко пояснено мету, розклад та варіанти внесків. Готуйте адаптовані версії для різних груп партнерів і відстежуйте залученість після розсилки за допомогою ШІ.

Чорне тло, використане як візуальний розділювач на сайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Запуски продуктів та пресзапрошення

Надсилайте кінематографічні запрошення на запуск із тизерними візуалами, сценарієм події та закликами RSVP. Оновлюйте їх у міру появи нових деталей без повторних зйомок.

Чорний фон, використаний як заповнювач для відеоконтенту HeyGen зі ШІ

Персоналізований досвід для гостей

Використовуйте змінні з іменами гостей або завантажені фото, щоб масово створювати індивідуалізовані відеозапрошення. HeyGen допомагає додати особистий штрих, одночасно автоматизуючи масову персоналізацію під час створення запрошень.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор запрошень

HeyGen перетворює текст запрошення на повноцінні AI-відеозапрошення з якісною, майже продакшн-картинкою, розумним таймінгом і багатомовною подачею. Команди швидко створюють послідовні брендовані запрошення, легко локалізують їх і масштабують комунікацію для гостей, партнерів та учасників із мінімальними зусиллями.

Почніть безкоштовно
Миттєві відеозапрошення

Перетворіть деталі Вашої події на готове відео за лічені хвилини. HeyGen автоматизує послідовність сцен, анімацію та таймінг, щоб Ви могли зосередитися на повідомленні, а не на продакшні.

Брендований і доступний для редагування

Застосовуйте фірмові кольори, шрифти, логотипи та шаблони. Редагуйте сцени, замінюйте ресурси або коригуйте текст, зберігаючи цілісність айдентики в кожному запрошенні та форматі.

Запрошення, готові для глобального використання

Перекладайте текст події та заново створюйте відео іншими мовами з озвученням і субтитрованими титрами. Відеоперекладач HeyGen відтворює таймінг і ритм для природного звучання вашого запрошення за допомогою ШІ.

Побудова сцен і таймінг на основі сценарію

Вставте текст запрошення або завантажте список гостей, і HeyGen створить покадрове відео, яке точно відповідає Вашому тексту. Движок визначає заголовки, деталі RSVP та блоки розкладу, щоб побудувати зрозумілі, читабельні сцени з плавними переходами, анімованим текстом і візуальним акцентом на ключових деталях. Використовуйте

Почніть безкоштовно →
скрипт у відео

Анімована дизайн-система з бренд-контролями

Оберіть одну з ретельно підібраних шаблонів або повністю налаштуйте колірні палітри, типографіку, криві руху та лоуери. Дизайн-движок HeyGen автоматично застосовує Ваш брендбук до кожного запрошення, зберігає читабельність на малих екранах і гарантує, що рух і темп відповідають тону події — формальному, невимушеному чи кінематографічному.

Почніть безкоштовно →
контроль бренду

Природні озвучування, музика та підтримка lip-sync

Додайте студійні за якістю озвучки зі ШІ десятками мов, доберіть фонову музику під настрій і використовуйте клонування голосу для персональних повідомлень. Коли Ви показуєте ведучого або аватара на екрані, HeyGen забезпечує точну синхронізацію губ, щоб усні запрошення ідеально збігалися зі створеними рухами.

Почніть безкоштовно →
Клонування голосу

Експорти, оптимізовані під платформи, та автоматизація

Рендерте запрошення у форматі MP4, вертикальних Shorts або GIF, готових для месенджерів, соцмереж, email чи сторінок подій, використовуючи настроюваний дизайн. Скористайтеся масовим створенням або API, щоб зробити сотні персоналізованих запрошень із таблиці та автоматизувати доставку за допомогою вебхуків і інтеграцій із хмарними сховищами.

Почніть безкоштовно →
фото з моушн-дизайном у відео

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Роджер Герст, Співзасновник
Робочий день
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися AI-конструктором запрошень

Створюйте запрошувальні відео зі ШІ у чотири прості кроки — від тексту до відео, готового до публікації.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Введіть деталі події або вставте свій сценарій

Додайте імена, дату, час, місце проведення, посилання для RSVP та будь-які примітки. HeyGen аналізує текст, визначає ключові елементи та готує сце

Крок 2

Оберіть візуальну тему та голос

Виберіть настроюваний шаблон, колірну схему та фонову музику для своїх запрошень. Оберіть голос для оголошень або завантажте короткий аудіокліп, щоб створити власний клон голосу.

Крок 3

Точно налаштуйте сцени та персоналізацію

Редагуйте текст, замінюйте зображення або додавайте змінні гостей для персоналізованих версій. Налаштовуйте таймінг, інтенсивність руху чи стилі субтитрів за допомогою простих елементів керування.

Крок 4

Створюйте, експортуйте та поширюйте

Створюйте оптимізовані файли для соцмереж, email-розсилок і сторінок подій за допомогою безкоштовного конструктора запрошень. Використовуйте пакетний режим або API, щоб створювати тисячі персоналізованих запрошень і запускати їх доставку через вебхуки чи інтеграції.

Apple iMac відображає інформаційну панель з графіками та показниками; на дерев’яному столі також розташовані клавіатура, смартфон і горнятко.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI‑конструктор запрошень і чим він відрізняється від редактора шаблонів?

AI-конструктор запрошень перетворює текст про Ваш захід, зображення або посилання на повністю готове відео, використовуючи візуальні матеріали, створені ШІ, моушн-дизайн, закадровий голос і автоматичне налаштування таймінгу. На відміну від статичних редакторів шаблонів, HeyGen створює анімовані сцени, автоматично підбирає темп і формує формати відео, готові до публікації, без ручного кейфреймінгу чи складного монтажу.

Чи можу я налаштовувати дизайн запрошень і зберігати його у стилі нашого бренду?

Так. HeyGen підтримує бренд-пакети, які автоматично застосовують кольори, шрифти, логотипи та правила макета до кожного запрошення. Ви можете тонко налаштовувати криві руху, стилі субтитрів і композицію сцени, щоб кожна версія відповідала стандартам Вашого бренду.

Як працюють персоналізація та індивідуальні запрошення для гостей?

Завантажте таблицю з даними гостей: змінними, іменами, посиланнями на фото або звертаннями — і HeyGen створить індивідуалізовані запрошення пакетно. Кожен файл може містити персоналізовану голосову фразу або зображення, що дає змогу масштабувати персональні звернення без ручного редагування. Для індивідуальних креаторівтариф Creatorпочинається від $29

Чи підтримуються багатомовні запрошення?

Так. Скористайтеся вбудованим безкоштовним AI-генератором запрошень, щоб спростити Ваш процес дизайну. перекладач відео щоб створювати локалізовані версії. HeyGen перекладає текст сценарію, створює природні за звучанням озвучування та синхронізує субтитри й рух губ із перекладеним аудіо, щоб повідомлення природно сприймалися міжнародними гостями.

Чи можу я використовувати власну музику або обрати треки без роялті?

Ви можете завантажити ліцензовані треки або обрати музику з бібліотеки HeyGen з правами на використання. Движок підбирає музику під темп відео й може автоматично коригувати монтаж, щоб синхронізувати його з музичними акцентами для бездоганного результату.

Які формати експорту та пресети для платформ доступні?

Експортуйте MP4-файли, оптимізовані для електронної пошти, соцмереж або сторінок подій, вертикальні рілси для Instagram і TikTok чи зациклені GIF для швидких повідомлень. Готові пресети забезпечують правильні співвідношення сторін, бітрейти та вбудовані субтитри для кожного каналу розповсюдження.

Скільки часу потрібно, щоб створити запрошувальне відео?

Більшість запрошувальних відео створюються за кілька хвилин залежно від тривалості та складності. Терміни пакетного створення масштабуються разом з обсягом; API та вебхуки підтримують асинхронну доставку для великих каталогів.

Кому належать відео та чи вони захищені?

Ви зберігаєте повне право власності на всі створені запрошення. HeyGen безпечно зберігає та передає дані з використанням контролю на рівні корпоративних стандартів. Для конфіденційних подій використовуйте інтеграції з приватними сховищами та розмежування доступу за ролями, щоб керувати розповсюдженням.

Чи можу я оновити запрошення після його створення?

Так. Відредагуйте свій сценарій, замініть візуальні елементи або змініть налаштування голосу й перезапустіть створення відео. HeyGen оновить лише змінені сцени, тож покрокові правки будуть швидкими й ефективними без необхідності перезбирати все відео.

Чи інтегрується HeyGen із системами RSVP або електронної пошти?

HeyGen підтримує експортовані посилання для спільного доступу та завантаження файлів для будь-якої платформи електронної пошти або RSVP, а також може підключатися через API, щоб автоматизувати доставку в CRM, інструменти email‑маркетингу або платформи для керування подіями.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео зі ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background