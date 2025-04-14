Çoğu araç yalnızca fotoğraflar, müzik ve geçişlerle sınırlı kalır. Müzik ve YZ seslendirme özelliklerine sahip bir slayt gösterisi oluşturucu olarak HeyGen, ayrıca tüm videoyu 175’ten fazla dilde yeniden oluşturur ve her dışa aktarma filigransızdır; böylece tek bir proje küresel bir kitleye ulaşabilir.