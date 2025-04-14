Turn your photos, video clips, and music into a polished slideshow video online in minutes. No filming, no editing software, no design skills. Pick a template, add your media, and share anywhere.
Features of the Video Slideshow Maker
Combine Photos and Video Clips
Fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi yükleyin, ardından akıcı slayt gösterileri oluşturmak için hepsini tek bir zaman çizelgesinde istediğiniz sıraya sürükleyin. Editör, durağan görselleri ve görüntüleri tek bir görsel hikâyede birleştirir ve herhangi bir durağan fotoğrafı hareketlendirmek için görüntüden videoya özelliğini kullanabilirsiniz.
Müzik ve YZ seslendirme anlatımı ekleyin
Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.
Templates, Transitions, and Effects
Düğünler, doğum günleri, seyahatler veya iş için hazırlanmış çeşitli slayt gösterisi video şablonlarından başlayın, ardından tek tıkla geçişler ve hareket efektleriyle stili özelleştirin. Statik bir sunum dosyasını animasyonlu bir sunuma dönüştürün, temposunu ayarlayın ve premium başlık kartları ile metinler ekleyin.
Yeniden boyutlandırın ve filigransız dışa aktarın
Slayt gösterinizi TikTok, Instagram Reels, YouTube veya büyük ekranlı bir etkinliğe uyacak şekilde dikey, kare ve geniş ekran formatları arasında değiştirin. Kurgu istediğiniz gibi olduğunda, filigran olmadan, paylaşmaya, e‑postayla göndermeye veya bir etkinlikte oynatmaya hazır, profesyonel bir sonuç için eksiksiz bir MP4 dosyasını HD olarak dışa aktarın.
175+ dilde slayt gösterileri anlatın
Tek bir slayt gösterisi hazırlayın, ardından dünya çapındaki tüm hedef kitlelere ulaşın. YZ video çeviriciseslendirme ve altyazılarınızı 175’ten fazla dilde zamanlaması doğru şekilde yeniden oluşturur; böylece her pazar için videolarınızı YZ anlatımıyla, projeyi baştan kurmak zorunda kalmadan paylaşabilirsiniz.
Büyük günden fotoğrafları ve klipleri bir araya getirin, sevdiğiniz bir şarkıyla eşleştirin ve konukların izlemek isteyeceği unutulmaz bir kolaj oluşturun. Bağlantıyı düğün sırasında paylaşın veya uzaktaki akrabalarınıza gönderin.
Bir ömürlük fotoğraflardan saygılı bir anma videosu oluşturun. Yumuşak bir müzik ekleyin, YZ ses oluşturucu ile sesli bir anma metni kaydedin ve videoyu bir törende hızla ya da sevdiklerinizle özel olarak paylaşın.
Parti fotoğraflarını, doğal çekimleri ve favori bir şarkıyı bir araya getirerek dakikalar içinde bir slayt gösterisi oluşturun. Telefon ekranı veya TV için yeniden boyutlandırın ve aynı gün grup sohbetine gönderin.
Seyahat fotoğraflarıyla dolu film rulonuzu ve en iyi video kliplerinizi, tekrar tekrar izlemeye değer bir özet videoya dönüştürün. Bir şablon seçin, medyalarınızı ekleyin, müzik ilave edin ve sosyal medyada paylaşmaya hazır, profesyonel bir seyahat videosu oluşturun.
Slayt gösterisi videolarını kullanarak bir ürün lansmanını, perakende koleksiyonunu veya emlak ilanını çekim ekibine ihtiyaç duymadan sergileyin. Sunum dosyanızı PPT'den videoya iş akışına ekleyin, anlatım ekleyin ve satışa hazır bir tanıtım videosu olarak yayınlayın.
Tek bir slayt gösterisi oluşturun, ardından hizmet verdiğiniz her pazarda YZ seslendirme ile videolar yayınlayın. Altyazıları her dilde yeniden oluşturun, Reels veya Shorts için yeniden boyutlandırın ve videoyu her seferinde baştan yapmanıza gerek kalmadan dünya çapında takipçilere ulaşın.
Video slayt gösterisi oluşturucu nasıl çalışır
Ham fotoğraflardan, dilediğiniz yerde paylaşabileceğiniz, yayına hazır bir videoya uzanan basit bir rehberle dört adımda slayt gösterisi videosu oluşturun.
Slaytta kullanmak istediğiniz fotoğrafları, video klipleri ve müzik ya da ses dosyalarını sürükleyip bırakın.
Sıralamayı belirleyin, her fotoğrafın ekranda ne kadar kalacağını seçin ve tek tıkla slaytlar arasına geçiş efektleri ekleyin.
Bir müzik parçası seçin, metninizden bir YZ seslendirmesi oluşturun ve başlıklar veya altyazılar ekleyin.
Platformunuza göre yeniden boyutlandırın, filigransız HD MP4 olarak dışa aktarın ve slayt gösterisini dilediğiniz yerde paylaşın veya gönderin.
Video slayt gösterisi oluşturucu, fotoğraflarınızdan ve video kliplerinizden müzik, geçiş efektleri ve zamanlama ayarlarıyla etkileyici slayt gösterisi videoları oluşturmanıza yardımcı olur. Medyanızı yüklersiniz, sıralamayı düzenlersiniz, bir müzik parçası veya seslendirme eklersiniz ve ardından paylaşmak için hazır bir MP4 olarak dışa aktarırsınız.
Evet. Slaytları sürükleyerek tam sıralamayı siz belirlersiniz ve her fotoğrafın veya klibin ekranda kaç saniye kalacağını seçersiniz. Hiçbir şey kilitli değildir; bu sayede dışa aktarmadan önce ritmi ince ayar yaparak müzikle veya anlatımla tam uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.
Fotoğraflarınızı yükleyin, ardından metninizi yapıştırın; böylece metinden videoya motoru her görsel etrafında anlatımlı sahneler oluştursun. Sıralamayı ve süreleri ayarlayın, müzik ekleyin; slayt gösterisi oluşturma işini üstlenirken siz de kısa sürede bitmiş bir video elde edin.
Çoğu araç yalnızca fotoğraflar, müzik ve geçişlerle sınırlı kalır. Müzik ve YZ seslendirme özelliklerine sahip bir slayt gösterisi oluşturucu olarak HeyGen, ayrıca tüm videoyu 175’ten fazla dilde yeniden oluşturur ve her dışa aktarma filigransızdır; böylece tek bir proje küresel bir kitleye ulaşabilir.
Evet. İçerik üreticileri, çekim ve montaj süreçleri ortadan kalktığında büyük zaman tasarrufu sağladıklarını ve düzenli içerik üretmenin çok daha kolaylaştığını bildiriyor.Anton VoroniukHeyGen'e geçtikten sonra haftada 15,5 saat tasarruf etti ve prodüksiyon maliyetlerini 40 kat azalttı, aynı zamanda bir milyondan fazla öğrenciye ulaştı.
Ücretsiz bir slayt gösterisi oluşturucu olarak HeyGen, hiçbir ücret ödemeden slayt gösterisi videoları oluşturup dışa aktarmanızı sağlar ve indirmelerde filigran bulunmaz. Fiyatlandırma ayrıca, ihtiyaçlarınız arttıkça daha uzun video süresi, daha yüksek çözünürlük ve ek diller sunan ücretli planları da içerir.
İkisi de mümkündür. Dahili kütüphaneden mükemmel parçayı seçin veya kendi şarkınızı yükleyin, ardından ses parçasını kırpın, süresini ayarlayın ve anlatımınızla ses dengesini kurun. Slaytlarınızı yeniden sıraladığınızda veya sürelerini değiştirdiğinizde ses senkronize kalır.
Evet. Aynı zaman çizelgesine sabit fotoğraflar ve video klipler ekleyebilirsiniz; düzenleyici bunları tek bir kesintisiz slayt gösterisinde birleştirir. Dikey ve yatay medyayı özgürce karıştırın, geçiş efektleriyle zenginleştirin ve dışa aktarma, seçtiğiniz herhangi bir en-boy oranına temiz bir şekilde yeniden boyutlandırılır.
İki slayt arasındaki boşluğu seçin ve solma ya da kaydırma gibi bir geçiş belirleyin; ardından bunu tüm projeye veya slayt bazında uygulayın. Durağan fotoğraflara hareket ekleyerek kaydırma ve yakınlaştırma efektleri verin; böylece her sahnenin tarzı üzerinde yaratıcı kontrol sahibi olun.
TikTok, Reels ve Shorts için dikey 9:16, akış gönderileri için kare 1:1 veya YouTube ve sunumlar için geniş ekran 16:9 olarak dışa aktarın. Oranı istediğiniz anda değiştirin; slayt gösterisi otomatik olarak yeniden kadrajlanır, böylece baştan oluşturmak zorunda kalmadan profesyonelce hazırlanmış gibi görünür.
Evet. Bir kişinin hayatının farklı dönemlerinden fotoğrafları, sakin bir müzik ve isteğe bağlı bir anma konuşmasıyla birleştirip, bir törende göstermek veya özel olarak paylaşmak için bir video olarak dışa aktarabilirsiniz. Daha sonra projeye tekrar erişip, yeni fotoğraflar ortaya çıkarsa güncelleyebilirsiniz.
Etkinliği göz önünde bulundurun. Beş dakikalık bir slayt gösterisi genellikle birkaç kısa klip ve her bir sabit görsel için üç ila beş saniye olacak şekilde 45 ila 60 fotoğraf içerir; yine de süresini hikâyenize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman ortam ekleyip kaldırabilirsiniz ve süreler otomatik olarak güncellenir.
Editör herhangi bir tarayıcıda çalışır; böylece telefon, tablet veya bilgisayarda oluşturma yapabilirsiniz. JPG, PNG, HEIC ve MP4 gibi yaygın formatları yükleyin ve erişilebilirlik için tamamlanmış bir MP4 dosyasıyla birlikte SRT altyazı dosyası olarak dışa aktarın.
Hayır. Slayt gösterisi oluşturucu tarayıcınızda çalışır, bu nedenle herhangi bir indirme veya kurulum gerektirmez. Misafir olarak başlayabilirsiniz; ücretsiz bir hesap ise her kullanıcının projelerini kaydetmesine, video oluşturma sürecine geri dönmesine ve kaldığı yerden devam etmesine olanak tanır.
Evet. Çeşitli tasarımcı şablonları, akıcı geçişler ve YZ seslendirme, yapay zeka slayt gösterisi videolarınızın hayranlık uyandırmasına ve dikkati üzerinde tutmasına yardımcı olur. Görünümü markanızla eşleştirin; böylece ortaya çıkan video alelacele hazırlanmış değil, profesyonelce üretilmiş gibi hissedilir.
Evet. Fotoğrafları değiştirmek, müziği yenilemek, anlatımı yeniden yazmak veya zamanlamayı düzeltmek için projeyi yeniden YZ video editöründe açın ve ardından yeniden dışa aktarın. Kaydedilen sürümler düzenleme sürecini hızlandırır, böylece bir slayt gösterisini güncellemek, en baştan başlamaya kıyasla sadece birkaç dakikanızı alır.
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