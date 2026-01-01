Anton Voroniuk, HeyGen hakkında kursları ilk kez Udemy ve Coursera platformlarına taşıyan dijital pazarlama eğitmenidir. Önde gelen bir eğitim markasının kurucusu olarak Anton, işini net, ilgi çekici ve ölçeklenebilir video içerik üzerine inşa etti. Ancak sürekli içerik oluşturma gereklilikleri sürdürülemez hale gelmişti.

“HeyGen'den önce, profesyonel görünümlü videolar üretmek uzun ve karmaşık bir süreçti,” dedi Anton. “Metin yazımından ve kayıttan, kurgulama ve post prodüksiyona kadar her aşama, her şeyin tam istediğimiz gibi olması için saatler, hatta günler alabiliyordu.”

HeyGen ile her şey değişti. Gelişmiş YZ avatarları ve sezgisel video oluşturma araçları sayesinde Anton, kalite veya tutarlılıktan ödün vermeden prodüksiyon süresini büyük ölçüde kısaltmanın ve eğitim etkisini ölçeklendirmenin bir yolunu buldu.

Elle video prodüksiyonundan YZ destekli verimliliğe geçiş

Eğitici içerik oluşturmak eskiden tamamen manuel bir süreçti. Her kurs, Instagram Reels videosu, web semineri ve tanıtım videosu için Anton’un kameranın karşısına geçmesi gerekiyordu. Bu da ışıkları kurmak, saç ve makyaj yapmak, çekim yapmak ve ardından saatler süren montaj anlamına geliyordu.

“Kurs oluşturma ve video stratejisiyle yakından ilgilenen biriyim,” dedi Anton. “Ama HeyGen çalışma şeklimi kökten değiştirdi. Artık fikirlerime, senaryolarıma odaklanabiliyorum ve geri kalan her şeyi HeyGen’in halletmesine izin veriyorum.”

HeyGen’in dijital avatarlarını kullanarak Anton, sürekli kamera karşısında çekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Artık tekrar çekim ya da yeniden prodüksiyon olmadan, saniyeler içinde kusursuz videolar hazırlayabiliyordu. “Bu benim için adeta hayat kurtarıcı oldu,” dedi Anton. “Özellikle de ölçekli içerik ürettiğimde.”

Platformlar ve kitleler genelinde video içeriğini ölçeklendirme

Anton artık içerik stratejisinin neredeyse her aşamasında HeyGen kullanıyor; Udemy kursları ve sosyal medya paylaşımlarından webinar’lara ve çevrimiçi konferans açılış videolarına kadar. Her birinin kendine özgü tonu ve kullanım alanı olan birkaç avatar oluşturdu: biri daha resmi, biri daha dinamik ve tüm içeriklerde görünen ana bir avatar.

“İçeriğimi sıfırdan saniyeler içinde böyle oluşturuyorum,” dedi Anton. “Bu da ister kurslar ister müşteri işleri için olsun, hızlı ve yüksek kaliteli içerik üretme imkânı veriyor.”

HeyGen’in çok dilli videolar oluşturma yeteneğinden yararlanarak kurslarının erişimini küresel kitlelere genişletiyor. “Birçok dilde ders vermek için YZ ile oluşturulmuş eğitmenler kullandım,” diyor Anton. “Bu da içeriklerimi çok daha erişilebilir hale getirdi.”

Anton’un en sevdiği özelliklerden biri, kısa formatlı tanıtımlar için HeyGen’i kullanabilme imkânı. URL-to-video aracıyla, kurs sayfalarını veya podcast bölümlerini hızla temiz, profesyonel video öne çıkanlarına dönüştürebiliyor; bu da sosyal medya ve e-posta kampanyaları için son derece ideal.

Kaliteden ödün vermeden zamandan tasarruf etmek

HeyGen görsel kısmı üstlenirken, yaratıcılığa Anton liderlik ediyor. Senaryoları kendisi yazıp geliştiriyor ve bunların öğretme tarzıyla uyumlu kalmasını sağlıyor. Ardından, birkaç tıklamayla dijital ikizini kullanarak tamamen kurgulanmış bir video oluşturuyor.

Perde arkasında Anton ve ekibi, etkileşimli avatarlar ve otomasyona hazır video formatları oluşturmak için HeyGen’i de keşfediyor. “Podcast içeriklerini parçalara ayırıp daha küçük videolara dönüştürmek için kullanıyoruz,” diyor Anton. “Bu düzeyde esneklik gerçekten çok önemli.”

Hâlâ son dokunuşlar için insan editörlerle çalışıyor, ancak artık prodüksiyonun büyük kısmı yapay zeka tarafından yürütülüyor. “HeyGen stratejiye, araştırmaya ve fikirlere odaklanmamı sağlıyor,” diyor Anton. “Bu yaratıcı bir kilit açıcı.”

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Anton, hem verimlilikte hem de ölçeklenebilirlikte çarpıcı iyileşmeler gördü:

Haftada 15,5 saat tasarruf : Otomatikleştirilmiş video prodüksiyonu, manuel işlere harcanan zamanı önemli ölçüde azalttı.

: Otomatikleştirilmiş video prodüksiyonu, manuel işlere harcanan zamanı önemli ölçüde azalttı. 1M+ öğrenciye ulaşıldı : YZ avatarları, Anton'un Udemy, Coursera ve diğer platformlardaki eğitimlerini ölçeklendirmesine yardımcı oluyor.

: YZ avatarları, Anton'un Udemy, Coursera ve diğer platformlardaki eğitimlerini ölçeklendirmesine yardımcı oluyor. Çok dilli, platforma hazır içerik : Videolar artık farklı diller ve hedef kitleler için özelleştiriliyor.

: Videolar artık farklı diller ve hedef kitleler için özelleştiriliyor. Genişletilmiş yaratıcı yelpaze : Kurslar, Instagram Reels, konferanslar ve müşteri tanıtımları için hızlı ve profesyonel içerik.

: Kurslar, Instagram Reels, konferanslar ve müşteri tanıtımları için hızlı ve profesyonel içerik. Öğrencileri üretmeye teşvik etmek: Anton’un Udemy’deki HeyGen kurslarını kullanan katılımcılar, video içeriklerini 40 kat daha ucuza ve 8 kat daha hızlı oluşturduklarını bildiriyor.

“Bu sadece bir araç değil; çığır açan bir yenilik,” dedi Anton. “Profesyonel sonuçları minimum çabayla sunmamı sağlıyor.”

Anton artık eğitimde ve iş dünyasında YZ videosu kullanımını savunuyor ve diğer içerik üreticilerini bu potansiyeli benimsemeye teşvik ediyor. “HeyGen, YZ avatarların geleceğini şekillendirmede öncülük ediyor,” diyor Anton. “Ve bundan daha heyecanlı olamazdım.”

İster eğitimci, ister içerik üreticisi, ister işletme sahibi olun, Anton HeyGen'in çalışma şeklinizi dönüştürebileceğine inanıyor. “Zamandan tasarruf etmek, mesajınızı ölçeklendirmek ve içeriğinizi profesyonel tutmak istiyorsanız, ileriye giden yol bu.”