YZ video reklam oluşturucu

Yüksek performanslı video reklamları yapay zeka ile oluşturun. HeyGen’in YZ Video Reklam Oluşturucusu, ürün verilerinizi, reklam metninizi veya senaryonuzu dakikalar içinde yayına hazır videolara dönüştürür. Kamera, oyuncu veya kurgu becerisi gerekmez. Sadece hızlı, etkili ve sonuç getiren video reklamlar.

  • Metin veya görselden tam video reklamlar oluşturun
  • A/B testleri için 50-100 reklam versiyonu oluşturun
  • TikTok, Meta, YouTube ve daha fazlası için dışa aktarın
HeyGen ile yapay zeka video reklamları nasıl oluşturulur?

HeyGen, metninizden son videoya kadar video reklamınızı otomatik olarak oluşturur. Fikirden canlı kampanyaya dakikalar içinde geçebilirsiniz.

Adım 1

Ürününüzü veya metninizi ekleyin

Ürün fotoğrafınızı/videonuzu, kısa açıklamanızı veya reklam metninizi yükleyin. YZ, temel noktaları, tonu ve hedef kitlenizin niyetini belirler.

Adım 2

Reklamı yapay zekanın oluşturmasına izin verin

HeyGen, görseller, altyazılar ve arka plan sesleriyle birlikte eksiksiz bir reklam metni oluşturur. Kanıtlanmış reklam kurgularını kullanır ve dikkati en üst düzeyde tutmak için ritmi/pacing’i optimize eder.

Adım 3

Stili özelleştirin

UGC, yaşam tarzı veya açıklayıcı video gibi reklam formatınızı seçin. Yalnızca birkaç tıklamayla avatarları, metni, sesi veya renkleri markanıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Adım 4

Oluşturun ve dışa aktarın

Video birkaç dakika içinde hazır olur. TikTok, Meta, YouTube veya Shopify için reklama hazır formatlarda dışa aktarmadan önce videoyu önizleyebilir, düzenleyebilir veya hızlı varyasyonlar oluşturabilirsiniz.

YZ video reklam oluşturucumuzu öne çıkaran güçlü özellikler


YZ senaryo oluşturucu

Ürün URL’leri veya birkaç satırlık metin gibi kısa girdileri, eksiksiz bir reklam senaryosuna dönüştürün. HeyGen’in yapay zekası temel faydalarınızı belirler ve dikkat çeken, tıklama getiren bir yapı oluşturur.

Metni anında düzenleyebilir veya farklı kancaları ve CTA'ları test etmek için birkaç hızlı varyasyon oluşturabilirsiniz.

YZ görsel ve ses oluşturma

HeyGen görselleri, seslendirmeleri ve avatarları otomatik olarak oluşturur.
Sesler gerçekçi gelir, ritim doğal hissedilir ve her sahne güçlü izleyici etkileşimi için doğru zamanlanır.

Tutarlılık için 175’ten fazla dil ve lehçe arasından seçim yapabilir veya kendi klonlanmış sesinizi kullanabilirsiniz.

Reklam varyasyonu oluşturucu

Tek bir girdiden birden fazla reklam versiyonu oluşturun. HeyGen, başlıklar, görseller ve harekete geçirici mesajların birden çok benzersiz kombinasyonunu oluşturabilir.

Bu, yaratıcı fikirleri daha hızlı test etmenize ve kitlenizle en iyi performans göstereni bulmanıza yardımcı olur.

Çapraz platform çıktı

Her reklam TikTok, YouTube, Meta ve daha fazlası için otomatik olarak biçimlendirilir.
Dikey, kare veya yatay formatlarda dışa aktarım yapabilir, yeniden boyutlandırma veya kırpma derdi olmadan çalışabilirsiniz. Her dosya anında yüklemeye veya paylaşmaya hazırdır.

Marka tutarlılığı

Logonuzu, yazı tiplerinizi ve renklerinizi bir kez yükleyin. HeyGen bunları her videoya otomatik olarak uygular ve marka görünümünüzün tüm kampanyalarınızda tutarlı kalmasını sağlar.

Ayrıca tekrar eden kullanımlar için özel şablonlar kaydedebilirsiniz.

YZ video reklam oluşturucu hakkında sık sorulan sorular

HeyGen yapay zeka kullanarak video reklamları nasıl oluşturuyor?

HeyGen’in YZ video asistanı, ürününüzü, hedef kitlenizi ve amacınızı analiz eder; ardından bir metin yazar, görseller ekler, ses ve hareket oluşturarak baştan sona eksiksiz bir reklamı otomatik olarak üretir.

YZ ile ne tür video reklamlar oluşturabilirim?

UGC tarzı, yaşam tarzı, açıklayıcı veya ürün tanıtım reklamları oluşturabilirsiniz. YZ, her formatı kampanya amacınıza ve hedeflediğiniz platforma uyacak şekilde adapte eder.

Ürün verilerimi veya kataloğumu yükleyerek yapay zeka ile oluşturulmuş bir video reklam alabilir miyim?

Evet. Ürün bilgilerini içe aktarabilirsiniz ve HeyGen her bir ürün için görselleri, metni ve seslendirmesiyle birlikte otomatik olarak reklam videoları oluşturur.

Bu yapay zeka video reklamları ne kadar özelleştirilebilir?

HeyGen, ses, ton, yerleşim, altyazılar ve markalama unsurlarını anında değiştirmenize olanak tanıyarak test veya hedefleme için kişiselleştirilmiş varyasyonlar oluşturmanızı sağlar.

HeyGen'de bir YZ video reklamının maliyeti ne kadardır?

HeyGen, ayda yaklaşık 24 $’dan başlayan uygun fiyatlı YZ video reklamları sunarak gerçekçi avatarlar, çok dilli seslendirmeler ve hızlı prodüksiyon imkânı sağlar; böylece geleneksel video prodüksiyonu ve stüdyolara güçlü ve maliyet açısından verimli bir alternatif oluşturur

HeyGen, büyük ölçekte A/B testlerini yönetebilir mi?

Evet. YZ video reklam oluşturucu, her videonun farklı açılış cümleleri, harekete geçirici mesajları (CTA) veya tekliflerle birden fazla versiyonunu oluşturur; böylece hangisinin en iyi performansı gösterdiğini kolayca test edebilirsiniz.

YZ video reklamları büyük platformlarda kullanıma hazır mı?

Evet. Videolar, TikTok, Meta, YouTube ve diğer platformlara özel formatlarda işlenir; mobil oynatma, altyazı konumlandırması ve süre sınırları için optimize edilir.

Markamın logosunu, yazı tiplerini ve renklerini YZ video reklamlarında kullanabilir miyim?

Evet. Marka setinizi bir kez yükleyin, HeyGen logonuzu, yazı tiplerinizi ve renklerinizi her videoya otomatik olarak uygulayarak tutarlı bir marka görünümü sağlar.

Bir YZ video reklamı oluşturmak ne kadar sürer?

Reklamların çoğu beş dakikadan kısa sürede üretilir. Süreç tamamen otomatiktir ve ekiplerin tek bir oturumda onlarca reklam varyasyonu oluşturmasına olanak tanır.

