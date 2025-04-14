Hasta eğitimi videoları; sağlık durumlarını, tedavi planlarını, prosedürleri veya bakım talimatlarını kısa ve anlatımlı görsel açıklamalarla aktaran videolardır. Çoğu hasta, özellikle kaygılı olduklarında veya yeni bir tanıyı anlamaya çalışırken, yazılı materyallere kıyasla videolardan çok daha fazla bilgi akılda tuttuğu için, bu videolar yazılı içeriklerden daha etkilidir. Video; sesli anlatımı, ekrandaki metni ve izleyiciyi karmaşık bilgilerin içinden yapılandırılmış bir şekilde geçiren tempo ipuçlarını bir araya getirir. Sağlık kuruluşları için bunun sonucu, ölçülebilir düzeyde daha iyi tedaviye uyum, taburculuk sonrası geri arama sayısında azalma ve daha yüksek hasta memnuniyeti skorlarıdır.