Klinik notları, bakım talimatlarını ve sağlık içeriklerini dakikalar içinde profesyonel hasta eğitimi videolarına dönüştürün. Kamera yok, prodüksiyon ekibi yok, video düzenleme deneyimi gerekmez. İçeriğinizi bir kez yazın, hastaların gerçekten izlediği ve aklında tuttuğu, net ve çok dilli videolar oluşturun.
Markalar hasta eğitimi videoları için neden HeyGen’i tercih ediyor?
Hastaların Kolayca Takip Edebileceği Net Anlatım
Karmaşık yazılı talimatlar, düşük uyuma ve bakım ekibine tekrarlayan aramalara yol açar. YZ video oluşturucuile yazılı bakım talimatlarınız, doğal tempoya sahip anlatımlı videolara dönüşür; net bir sunum ve her kritik noktayı pekiştiren ekrandaki metinle desteklenir. Hastalar, muhtemelen göz ardı edecekleri bir broşür yerine, evde tekrar tekrar izleyebilecekleri bir video ile randevudan ayrılır. Seslendirme kaydı yok, stüdyo zamanı yok, sunucu gerekmiyor.
Tıbbi belgeleri anında videoya dönüştürün
Bakım ekipleri, karmaşık klinik içerikleri hasta dostu formatlara çevirmek için saatler harcıyor. PDF'den videoya aracı, taburculuk özetleri, ameliyat sonrası talimatlar ve hastalık rehberleri de dahil olmak üzere mevcut belgelerinizi alır ve bunları otomatik olarak anlatımlı, sahne sahne videolara dönüştürür. Biçimlendirme, tempo ve görsel hiyerarşi sizin için halledilir. Günler süren tasarım çalışması artık dakikalar içinde tamamlanır; böylece klinik eğitimciler, üretim süreçleriyle uğraşmak yerine içerik doğruluğuna odaklanabilir.
Hastalarınıza kendi dillerinde ulaşın
Dil engelleri, kötü sağlık sonuçlarının önde gelen nedenlerinden biridir. Yerleşik YZ video çevirisi ile 175’ten fazla dil ve lehçede, ürettiğiniz her hasta eğitimi videosu sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan yerelleştirilebilir. Ses klonlama, çeviriler boyunca orijinal konuşmacının tonunu korur; dudak senkronizasyonu ise sonucun doğal görünmesini ve duyulmasını sağlar. Tek bir kaynak video, herhangi bir hasta portalı veya cihazı üzerinden dağıtıma hazır, tam kapsamlı çok dilli bir eğitim kütüphanesine dönüşür.
Yeniden çekim yapmadan içeriği güncelleyin
Tedavi kılavuzları değişir. İlaç talimatları güncellenir. metinden videoya ile bir hasta bilgilendirme videosunu düzenlemek, bir belgeyi düzenlemek kadar hızlıdır. Metninizi güncelleyin, videoyu yeniden oluşturun ve yeni sürümü dakikalar içinde yayınlayın. Yeniden çekim yok, prodüksiyon ekibini yeniden ayarlama yok, post-prodüksiyon gecikmeleri yok. Sağlık ekipleri, yazılı protokolleri güncelledikleri hızla tüm video arşivlerini de güncel tutabilir.
Departmanlar ve uzmanlık alanları genelinde ölçeklendirin
Bir hastane veya sağlık sistemi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi ve daha birçok bölümdeki hastaları eğitmek zorunda kalabilir. eğitici video aracı, bir prodüksiyon ekibini büyütmeye gerek kalmadan, yüksek hacimde tutarlı ve marka kimliğine uygun video içerik üretmeyi mümkün kılar. Bölümler, kendi hasta popülasyonlarına özel içerik oluştururken ortak şablonlar ve marka yönergeleri üzerinden çalışabilir. Daha önce özel bir medya ekibi gerektiren prodüksiyon artık bölüm düzeyinde kurum içinde yürütülebilir.
Hasta eğitimi videosu oluşturucusunun kullanım alanları
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Hasta eğitimi video oluşturucu nasıl çalışır?
Yazılı içerikten, hastalarınızın herhangi bir cihazdan izleyebileceği, paylaşılabilir son videoya kadar dört adımda profesyonel hasta bilgilendirme videoları oluşturun.
Bakım talimatlarınızı yapıştırın, bir PDF içe aktarın veya bir sunum ekleyin. Platform, temel bilgileri çıkarır ve otomatik olarak yapılandırılmış bir video senaryosu oluşturur.
Sağlık eğitimi için uygun bir şablon seçin. İçerik formatınıza ve hasta kitlenize uyacak şekilde tempo, yerleşim ve metin gösterimini ayarlayın.
Hasta kitlenizin ihtiyaç duyduğu dilde bir seslendirme ekleyin. Kurumunuzun logosunu, renk paletini ve önemli talimatlar için ekrandaki açıklamaları ekleyin.
Son videoyu birkaç dakika içinde oluşturun. Hasta portalınız için dışa aktarın, taburculuk evraklarına gömün veya doğrudan bağlantı üzerinden paylaşın. Herhangi bir video düzenleme yazılımına gerek yok.
Hasta eğitimi videoları; sağlık durumlarını, tedavi planlarını, prosedürleri veya bakım talimatlarını kısa ve anlatımlı görsel açıklamalarla aktaran videolardır. Çoğu hasta, özellikle kaygılı olduklarında veya yeni bir tanıyı anlamaya çalışırken, yazılı materyallere kıyasla videolardan çok daha fazla bilgi akılda tuttuğu için, bu videolar yazılı içeriklerden daha etkilidir. Video; sesli anlatımı, ekrandaki metni ve izleyiciyi karmaşık bilgilerin içinden yapılandırılmış bir şekilde geçiren tempo ipuçlarını bir araya getirir. Sağlık kuruluşları için bunun sonucu, ölçülebilir düzeyde daha iyi tedaviye uyum, taburculuk sonrası geri arama sayısında azalma ve daha yüksek hasta memnuniyeti skorlarıdır.
Hastaların klinik ortamdan ayrıldıktan sonra harekete geçmesinin beklendiği her konu güçlü bir adaydır. En yüksek etki alanları arasında işlem sonrası bakım, kronik hastalık yönetimi, ilaç kullanım talimatları, randevu öncesi hazırlık ve yeni hasta onboarding süreçleri yer alır. Kısa, tek konulu videolar, hastalar ihtiyaç duydukları bilgiyi ilgisiz içerikleri izlemek zorunda kalmadan bulabildikleri için, uzun ve genel bakış sunan videolardan tutarlı şekilde daha iyi performans gösterir. Video senaryo oluşturucu klinik ekiplerin, hasta kitlesi için net, hızlı taranabilir ve temposu iyi ayarlanmış bir formatta, herhangi bir sağlık konusu için içerik yapılandırmasına yardımcı olabilir.
Evet. PDF, PowerPoint dosyalarını veya düz metni doğrudan platforma yükleyebilirsiniz; sistem içeriği otomatik olarak çıkarır ve yapılandırarak bir video senaryosuna dönüştürür. PDF'den videoya iş akışı, özellikle hâlihazırda doğru klinik içeriğe sahip olup bunu baştan yazmak zorunda kalmadan izlenebilir bir formata dönüştürmesi gereken, belge ağırlıklı ekipler için özel olarak tasarlanmıştır. Taburculuk talimatları, bakım planları, protokol kılavuzları ve hastalık broşürlerinin tümü sorunsuz şekilde dönüştürülür.
Bir videoyu güncellemek, orijinal metni düzenlemek kadar hızlıdır. Projeyi açın, güncellenen kılavuza uygun olacak şekilde metni gözden geçirin ve yeniden oluşturun. Yeni sürüm birkaç dakika içinde işlenir ve hiçbir yeniden çekim veya ses yeniden kaydı gerektirmeden dağıtım kanalınızdaki eski videonun yerini alır. Bu, geleneksel yöntemlerle üretilen videolara kıyasla en önemli avantajlardan biridir: video kitaplığınız, klinik protokollerinizle aynı hızda güncel kalır.
Videolar 175'ten fazla dil ve lehçede üretilebilir veya bu dillere çevrilebilir. YZ video çeviri motoru, tonu ve vurguyu koruyan ses klonlama ile anlatımı yerelleştirir ve dudak senkronizasyonu sonuçların doğal görünmesini sağlar. Çok dilli topluluklara hizmet veren sağlık sistemleri için bu, her dil versiyonu için ayrı çeviri ve prodüksiyon tedarikçileri tutmanın maliyetini ve süresini ortadan kaldırır.
Evet. Çıktı kalitesi stüdyo seviyesindedir; net anlatım, profesyonel görsel yerleşimler ve her türlü dijital sağlık ortamına uygun akıcı geçişler sunar. Videolar, tüm büyük hasta portalı platformları, LMS sistemleri ve web sitesi gömme kodlarıyla uyumlu standart formatlarda dışa aktarılır. Sağlık kuruluşları, profesyonel prodüksiyonla hazırlanmış videolardan ayırt edilemeyecek kalitede içerikleri, zamanın ve maliyetin çok küçük bir kısmıyla üretebilir.
Hacim konusunda herhangi bir sınır yoktur. Duruma özel, departman bazlı veya çok dilli hasta eğitimi içeriklerinden oluşan tam bir kütüphane üreten ekipler, videoları paralel olarak oluşturabilir. kurs oluşturucu, yalnızca tekil video içerikleri için değil, tüm hasta popülasyonuna veya klinik iş gücüne içerik sunması gereken kurumlar için yapılandırılmış, çok modüllü sağlık eğitimi programlarını destekler.
Profesyonel bir sağlık hizmetleri video prodüksiyon şirketi genellikle tamamlanmış her bir dakika için 3.000 ila 10.000 $ arasında ücret alır, haftalar süren prodüksiyon süresi gerektirir ve güncellemeleri pahalı ve yavaş hale getirir. Bir YZ video oluşturucu ise aynı düzeyde cilalı çıktıyı yalnızca bir metinden birkaç dakika içinde üretir ve düzenlemeler ile versiyonlama üzerinde tam iç kontrol sağlar. Çok sayıda, hatta yüzlerce güncel hasta bilgilendirme videosunu sürdürmesi gereken sağlık sistemleri için maliyet ve hız farkı çok büyüktür; içerikleri anında güncelleyebilme imkânı, zaman içinde kalite avantajını katlayarak artırır.
Herhangi bir video düzenleme deneyimi gerekmiyor. İş akışı tamamen metin tabanlıdır: içeriğinizi yazın veya yükleyin, görsel formatı seçin ve platform videoyu sizin için oluşturur. Daha önce video prodüksiyon geçmişi olmayan klinik eğitmenler, hasta etkileşimi sorumluları ve L&D yöneticileri, çoğu zaman ilk oturumlarında bile cilalı, dağıtıma hazır içerikler üretebiliyor.YZ video editörüsahneleri manuel olarak ince ayar yapmak isteyen ekipler için kullanılabilir, ancak isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.
Evet. Kredi kartı gerektirmeyen bir ücretsiz plan mevcuttur; bu plan, sağlık hizmeti ekiplerine, ücretli bir pakete geçmeden önce çıktı kalitesini değerlendirebilmeleri için temel video oluşturma özelliklerine erişim sağlar. Aylık 24 $’dan başlayan ücretli planlar ise ses klonlama, daha uzun video süreleri, çeviri ve tam kapsamlı bir hasta eğitim kütüphanesi oluşturan ve sürdüren ekipler için uygun, daha yüksek aylık üretim hacmi gibi ek özelliklerin kilidini açar.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.