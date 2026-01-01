Adım 1: PDF'den videoya bölümüne gidin

HeyGen'e giriş yapın ve ana sayfadaki Avatar sekmesine gidin. PDF to Video'ya tıklayın.

Adım 2: Başlangıç noktanızı seçin

İki seçenek göreceksiniz:

Bir sunum yükleyin — elinizde hazır bir PowerPoint veya PDF dosyası varsa bunu kullanın

— elinizde hazır bir PowerPoint veya PDF dosyası varsa bunu kullanın Yeni bir sunum oluşturun — elinizde bir dosya yoksa veya mevcut sunumunuzun görsel bir yenilemeye ihtiyacı varsa bunu kullanın

Mevcut bir dosya yüklüyorsanız Adım 3–4'ü izleyin. Yeni bir sunum oluşturuyorsanız Adım 5'e geçin.

3. Adım: Dosyanızı yükleyin

Bir Sunum Yükle'yi seçin ve dosyanızı seçin. Aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

Maksimum dosya boyutu 50 MB'dir. Dosyanız bu sınırı aşarsa, boyutu küçültmeniz için bir hata mesajı görürsünüz.

Konuşmacı notlarının senaryo olarak kullanılması ve slayt içeriğinin düzenlenebilir öğeler olarak içe aktarılması yalnızca PPT veya PPTX dosyalarında kullanılabilir, PDF için geçerli değildir

Avatarınızı en baştan seçin. Sahnelerinizde dairesel bir kaplama olarak görünecektir. Dosyanızı bu ekrandan da değiştirebilirsiniz.

Adım 4: Sunum ve metin ayarlarını yapılandırın

Sunum ve metin ayarlarınızı seçin, ardından düzenlemeye geçmek için Video Oluştur’a tıklayın.

Adım 5: Yeni bir sunum oluşturun

Şunu seçin: Sunum Oluştur. Şunlardan birini yapabilirsiniz:

Sunumunuzu bir metin prompt'u kullanarak açıklayın

Bir belge yükleyin (yalnızca PDF veya DOCX)

En iyi sonuçlar için prompt'unuzda net ve ayrıntılı olun. Şunları ekleyin:

Sunumun ne hakkında olduğu

Kimler için olduğu

İstediğiniz ton

Ne kadar ayrıntılı olması gerektiği

İzleyicilerin videodan neyle ayrılmasını istediğiniz

Ekrandaki örnek promptları ilham almak için kullanın.

Adım 6: Avatarınızı seçin

Devam’a tıkladıktan sonra avatarınızı seçin. Her sahnenin sağ alt köşesinde dairesel bir kaplama olarak görünecektir. İstediğiniz zaman geri dönüp avatarınızı değiştirebilir veya prompt’unuzu (komutunuzu) geliştirebilirsiniz.

Adım 7: Oluşturma ayarlarını yapılandırın

Oluşturmadan önce, sunumunuzu şekillendirmek için aşağıdaki kontrolleri ayarlayın:

Metin kullanımı — dosyanızdaki metnin nasıl işleneceğini seçin: Oluştur, Sıkıştır veya Koru

— dosyanızdaki metnin nasıl işleneceğini seçin: Oluştur, Sıkıştır veya Koru Görseller — mevcut görselleri korumayı mı yoksa yenilerini oluşturmayı mı seçeceğinize karar verin

— mevcut görselleri korumayı mı yoksa yenilerini oluşturmayı mı seçeceğinize karar verin Slayt sayısı — HeyGen'in kaç slayt oluşturacağını seçin

— HeyGen'in kaç slayt oluşturacağını seçin YZ metni — otomatik olarak anlatım oluşturmak için Yapay Zeka ile Metin Oluştur seçeneğini açın

— otomatik olarak anlatım oluşturmak için Yapay Zeka ile Metin Oluştur seçeneğini açın Metin yoğunluğu — her slaytta ne kadar metin görüneceğini kontrol edin

— her slaytta ne kadar metin görüneceğini kontrol edin Hedef kitle — sunumu belirli bir grup için uyarlayın

— sunumu belirli bir grup için uyarlayın Ton — genel tonu ve anlatım tarzını belirleyin

— genel tonu ve anlatım tarzını belirleyin Dil — çıktı dilini seçin

Memnun kaldığınızda Devam Et düğmesine tıklayın. HeyGen sunumunuzu oluşturmak için birkaç dakika alacaktır.

Adım 8: AI Studio'da açın

Oluşturma tamamlandığında, AI Studio'da Düzenle'ye tıklayın.

Adım 9: Slaytlarınızı gözden geçirin ve iyileştirin

AI Studio'da, dışa aktarmadan önce her slaytı özelleştirin:

Metinleri, görselleri, şekilleri veya grafikleri taşıyın ya da yeniden boyutlandırın

Arka planları değiştirin, başlıkları düzenleyin ve biçimlendirmeyi ayarlayın

Gerektiğinde görsel arka planlarını farklılarıyla değiştirin

Not: Tam slayt düzenleme yalnızca düzenlenebilir bir şablon kullandıysanız kullanılabilir.

Adım 10: Metninizi düzenleyin

Her slaytın kendine ait bir metin bölümü vardır. Metin Bölümü 1, Slayt 1’e, Bölüm 2, Slayt 2’ye karşılık gelir ve bu şekilde devam eder. Her bölüm için şunları yapabilirsiniz:

Anlatımı yeniden yazın

Tempoyu ayarlayın veya tonu düzeltin

Duraklamalar ekleyin

Kendi sesinizi yükleyin veya kaydedin

Sesi tamamen değiştirin

Adım 11: Avatarınızı ayarlayın

İstediğiniz anda şunları yapabilirsiniz:

Özel veya herkese açık bir avatara geçin

Proje sırasında avatarları değiştirin

Düzeninize uygun olacak şekilde avatar konumunu ayarlayın

Adım 12: Videonuzu dışa aktarın

Slaytlarınızdan, metninizden ve avatarınızdan memnun kaldığınızda videonuzu dışa aktarın. Sunumunuz artık mesajınızı etkili bir şekilde iletmeye hazır, profesyonel bir video haline geldi.