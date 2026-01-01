Adım 1: PDF'den videoya bölümüne gidin
HeyGen'e giriş yapın ve ana sayfadaki Avatar sekmesine gidin. PDF to Video'ya tıklayın.
Adım 2: Başlangıç noktanızı seçin
İki seçenek göreceksiniz:
Mevcut bir dosya yüklüyorsanız Adım 3–4'ü izleyin. Yeni bir sunum oluşturuyorsanız Adım 5'e geçin.
3. Adım: Dosyanızı yükleyin
Bir Sunum Yükle'yi seçin ve dosyanızı seçin. Aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
Avatarınızı en baştan seçin. Sahnelerinizde dairesel bir kaplama olarak görünecektir. Dosyanızı bu ekrandan da değiştirebilirsiniz.
Adım 4: Sunum ve metin ayarlarını yapılandırın
Sunum ve metin ayarlarınızı seçin, ardından düzenlemeye geçmek için Video Oluştur’a tıklayın.
Adım 5: Yeni bir sunum oluşturun
Şunu seçin: Sunum Oluştur. Şunlardan birini yapabilirsiniz:
En iyi sonuçlar için prompt'unuzda net ve ayrıntılı olun. Şunları ekleyin:
Ekrandaki örnek promptları ilham almak için kullanın.
Adım 6: Avatarınızı seçin
Devam’a tıkladıktan sonra avatarınızı seçin. Her sahnenin sağ alt köşesinde dairesel bir kaplama olarak görünecektir. İstediğiniz zaman geri dönüp avatarınızı değiştirebilir veya prompt’unuzu (komutunuzu) geliştirebilirsiniz.
Adım 7: Oluşturma ayarlarını yapılandırın
Oluşturmadan önce, sunumunuzu şekillendirmek için aşağıdaki kontrolleri ayarlayın:
Memnun kaldığınızda Devam Et düğmesine tıklayın. HeyGen sunumunuzu oluşturmak için birkaç dakika alacaktır.
Adım 8: AI Studio'da açın
Oluşturma tamamlandığında, AI Studio'da Düzenle'ye tıklayın.
Adım 9: Slaytlarınızı gözden geçirin ve iyileştirin
AI Studio'da, dışa aktarmadan önce her slaytı özelleştirin:
Not: Tam slayt düzenleme yalnızca düzenlenebilir bir şablon kullandıysanız kullanılabilir.
Adım 10: Metninizi düzenleyin
Her slaytın kendine ait bir metin bölümü vardır. Metin Bölümü 1, Slayt 1’e, Bölüm 2, Slayt 2’ye karşılık gelir ve bu şekilde devam eder. Her bölüm için şunları yapabilirsiniz:
Adım 11: Avatarınızı ayarlayın
İstediğiniz anda şunları yapabilirsiniz:
Adım 12: Videonuzu dışa aktarın
Slaytlarınızdan, metninizden ve avatarınızdan memnun kaldığınızda videonuzu dışa aktarın. Sunumunuz artık mesajınızı etkili bir şekilde iletmeye hazır, profesyonel bir video haline geldi.