İçeriği ölçekleyin, zamandan tasarruf edin ve geleneksel prodüksiyon zahmeti olmadan profesyonel onboarding, uyumluluk ve eğitim videoları oluşturun.
Ücretsiz YZ eğitim videosu oluşturucuyu keşfedin
Herhangi bir metni veya eğitim materyalini gerçeğe yakın bir YZ eğitim videosuna dönüştürün. Platformumuzla sadece birkaç dakika içinde profesyonel videolar oluşturabilirsiniz. Kamera, stüdyo veya oyuncu gerekmez. İster çalışan işe alıştırma, ister eğitim içerikleri, ister uyum/eğitim süreçleri için olsun, yüksek kaliteli eğitim videoları oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Öncelikle sunumunuzu, PDF’inizi veya metin tabanlı eğitim materyallerinizi doğrudan platforma yükleyin. YZ içeriğinizi anında işleyerek video anlatımı ve görseller için hazır hale getirecektir.
Eğitim içeriğinizi temsil edecek şekilde tasarlanmış, gerçeğe yakın avatarların geniş yelpazesinden seçim yapın. Bu avatarlar, mesajınızı öğrenenlerle gerçekten etkileşim kuracak şekilde iletebilir
Videonuz oluşturulduktan sonra, eğitim ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek için avatarınızın tonunu, sesini ve hareketlerini ayarlayın. Kişiselleştirilmiş bir dokunuş için renkleri, logoları ve hatta arka plan müziğini özelleştirin.
“Oluştur”a tıklayın; birkaç dakika içinde profesyonel, yüksek kaliteli eğitim videonuz hazır olacak. Videoyu indirip dilediğiniz platformda paylaşın veya doğrudan Öğrenme Yönetim Sisteminizle (LMS) entegre edin.
YZ eğitim video oluşturucusunun özellikleri ve faydaları
Bu yapay zeka video oluşturucu ile ilgi çekici, profesyonel eğitim videolarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahipsiniz. İşte bu platformun YZ video oluşturma için en iyi seçiminiz olmasının nedenleri:
Özelleştirilebilir avatarlar
1.100'den fazla son derece gerçekçi avatar arasından seçim yapın veya sizi ya da marka kişiliğinizi yansıtan kendi avatarınızı oluşturun. Her avatar, gerçekçi hareketler ve doğal mimikler sunarak videolarınızın özgün ve etkileyici hissettirmesini sağlar.
Çok dilli yetenekler
Metninizi 175+ dile doğal, insan benzeri bir anlatımla çevirin. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenenleri etkileşime geçirin ve videolarınızı farklı kültürler ve bölgeler için kişiselleştirin.
Kamera veya stüdyoya gerek yok
Pahalı ekipmanları ve uzun çekim süreçlerini unutun. Sadece metninizi ve görselinizi yükleyin, teknik ayrıntıların tamamını YZ hallederken videonuzu dakikalar içinde oluşturun
Hızlı video prodüksiyonu
İçerik üretimini verimli bir şekilde ölçeklendirmesi gereken işletmeler ve içerik üreticileri için ideal olan, dakikalar içinde yüksek kaliteli YZ eğitim videoları oluşturun.
Bir YZ eğitim videosu oluşturucu, metinlerinizi, belgelerinizi veya slaytlarınızı, gerçekçi avatarlar ve doğal ses senkronizasyonu kullanarak profesyonel eğitim videolarına dönüştürür. Çekim, montaj ve manuel prodüksiyon işlerini ortadan kaldırır.
Yalnızca metninizi veya eğitim materyalinizi yükleyin, bir avatar seçin ve yapay zekanın anlatım, jestler ve altyazılarla eksiksiz bir video oluşturmasına izin verin. Markanızı, tonu ve görselleri birkaç dakika içinde kişiselleştirebilirsiniz. Metin yazımı konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? YZ Video Metni Oluşturucu.
Evet. Kendi portre fotoğrafınızı ve ses kaydınızı yükleyerek kişiselleştirilmiş eğitmen tarzı videolar oluşturabilirsiniz. Ayrıca yüzlerce YZ avatarı ve doğal ses tonuna sahip YZ ses seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.
Kesinlikle. Şirketler bunu işe alıştırma modülleri, uyumluluk güncellemeleri, ürün tanıtım videoları ve iç iletişim videoları oluşturmak için kullanıyor.YZ Sunucu Aracı.
Evet. Platform, yerelleştirilmiş aksanlar ve dudak senkronizasyonlu anlatım dahil olmak üzere 175’ten fazla dili ve lehçeyi destekler. Bu sayede eğitim içerikleriniz dünyanın her yerindeki öğrenenler için erişilebilir olur.
Kesinlikle. YZ araçları, düzenlemeler ve en iyi uygulamalar çok hızlı değişiyor. HeyGen, yeniden çekim yapmanıza gerek kalmadan YZ eğitim içeriklerinizi dilediğiniz zaman güncellemenizi sağlar. Böylece ekipleriniz politikalar, iş akışları ve gelişen YZ yönergeleri konusunda her zaman güncel kalır.
Oluşturma genellikle sadece birkaç dakika sürer. Uzun eğitim modülleri bile hızlıca üretilebilir, böylece ekipler içerikleri gecikme olmadan güncelleyebilir veya ölçeklendirebilir.
YZ eğitimi için geleneksel video prodüksiyonu genellikle kamera karşısında alan uzmanları, özel stüdyolar ve kurgu ekipleri gerektirir. HeyGen, YZ avatarları ve metinden videoya oluşturma teknolojisi kullanarak bu maliyetleri düşürürken, yine de tüm organizasyonunuz genelinde ölçeklenebilen profesyonel, markalı içerikler üretmenizi sağlar.
Herhangi bir video düzenleme deneyimi gerekmez. YZ, anlatımı, zamanlamayı, görselleri ve senkronizasyonu otomatik olarak yönetir. İlk eğitim videonuzu hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.