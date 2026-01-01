Satış için YZ videolarıyla müşteri erişiminizi somut etkiye dönüştürün

Satışların hızlı ilerlemesi gerekir, ancak video prodüksiyonu aynı hızda değildir. HeyGen ile satış fikirlerinizi anında profesyonel seviyede videolara dönüştürebilir, böylece ekibiniz içerik üretimine değil, satış kapatmaya odaklanabilir.

Gizli ve güvenli
|YZ yönetişim kontrolleri
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Veri Gizliliği Çerçevesi
|AI Act standartları
Neden HeyGen

Satış ekiplerinin kişiselleştirilmiş videolar için HeyGen'i tercih etme nedeni

Kendinizi tekrar etmeyi bırakın

En etkili sunumunuzu HeyGen’in PDF/PPT’ten videoya dönüştürme özelliğini kullanarak tekrar tekrar kullanılabilir, avatar anlatımlı bir videoya dönüştürün; böylece siz odada olmasanız bile sunum dosyanız sizin yerinize konuşsun.

En iyi performans gösteren mesajları otomatikleştirin

Özel komut tabanlı video oluşturma ile kişiselleştirilmiş satış girişlerini, ürün tanıtımlarını ve takip videolarını anında hazırlayabilir, böylece ekibiniz tek bir parmağını bile kıpırdatmadan en etkili mesajlarını ölçeklendirebilir.

Potansiyel müşterileri nitelendirin ve etkileşime geçin

Etkileşimli avatarlar, günün her saatinde potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı etkileşime geçen, soruları yanıtlayan, alıcıları ürün ve hizmetlerinizde yönlendiren ve toplantılar ayarlayan YZ tabanlı SDR’ler olarak görev yapar.

Satış döngülerini hızlandırın

HeyGen’in avatar bindirmeli ekran kaydını kullanarak, potansiyel müşterileri karmaşık özellikler arasında yönlendiren, hızlı ve net anlatımlar oluşturun; canlı demolar için harcanan zamanı azaltın ve anlaşma hızını artırın.

Zahmetsiz güncellemeler, küresel erişim

Sunumlarınızı güncel tutmak ve 175+ dil ve lehçeye çeviriyle yeni pazarlara açılmak için videoları kolayca düzenleyin; üstelik yapay zeka seslendirmeleri ve son okuma (proofreading) dahil.

Müşteri hikayeleri

Eğitim, pazarlama ve yerelleştirme ekipleri neden HeyGen'e güveniyor?

%90

video tamamlama oranı

%25

tamamlama oranlarında artış

10 kat

video prodüksiyon hızında artış

10-15

video başına dil sayısı

%80

çeviri maliyetlerinde azalma

1.000 €

video dakikası başına tasarruf edildi

Öne çıkan kullanım örnekleri

İlk temasdan satışın kapanışına kadar her anlaşmada fark yaratın

HeyGen, satış ekiplerinin alıcı yolculuğunun her aşamasını, etkileşimi artıran ve anlaşma hızını yükselten ölçeklenebilir video içerikleriyle kişiselleştirmesini sağlar.

Satış sunumları

Alıcıları bilgilendiren ve siz daha görüşmeye çıkmadan anlaşmaları ilerleten, ölçeklenebilir ve yüksek etkili satış sunumları oluşturun.

Satış iletişimi

Dış aramalardan görüşme öncesi tanıtımlara ve toplantı sonrası özetlere kadar satış sürecinin her aşamasında, kişiselleştirilmiş videolarla fark yaratın.

YZ SDR'ler

HeyGen'in interaktif avatarları, potansiyel müşterilerin sorularını yanıtlayan, lead'leri nitelendiren ve 7/24 toplantı ayarlayan sanal YZ SDR'leri olarak görev yapar.

Tekrarlayan aramalardan yüksek dönüşüm sağlayan videolara

HeyGen'den önce

Her aramada aynı satış konuşmasını tekrarlamak

Dikkat çekmeyen statik sunumlar ve soğuk satış mesajları

Manuel içerik oluşturma nedeniyle geciken takipler

Maliyetli ve yavaş video prodüksiyonu ile yerelleştirme süreleri

Mesai saatleri dışında kaçırılan fırsatlar

Temsilciler ve bölgeler arasında tutarsız mesajlaşma

HeyGen'den sonra

Sunum dosyalarınızı yeniden kullanılabilir avatar odaklı videolara dönüştürün

YZ videosuyla ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş erişim sağlayın

Avatar odaklı ekran kayıtlarıyla hızlı ve net adım adım anlatımlar oluşturun

Videoları 175+ dil ve lehçede anında yerelleştirin

Etkileşimli YZ SDR'leriyle potansiyel müşterileri 7/24 nitelendirin

Platform içi kolay düzenleme ile mesajlarınızı her zaman taze tutun

En yüksek güven
ve emniyet standartları

HeyGen'de, devrim niteliğindeki YZ teknolojisinin en başından itibaren en yüksek güvenlik ve etik standartlarıyla birlikte sunulması gerektiğine inanıyoruz. Özel Güven ve Emniyet ekibimiz, verilerinizin güvende olmasını ve yapay zekamızın etik şekilde kullanılmasını sağlar.

Güçlü güvenlik

İlk yüklemeden son teslimata kadar verileriniz sektör lideri protokollerle korunur.

Sertifikalı uyumluluk

SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ve AI Act standartlarıyla tamamen uyumludur.

Sürekli iyileştirme

Güvenlik uygulamalarımız, ortaya çıkan tehditleri öngörmek ve etkilerini azaltmak için proaktif olarak gelişmektedir.

eKitaplar

Kaynaklar

2025 L&D raporundan içgörüler

Pyne denemeleri dönüştürür ve kullanıcıları aktive eder

Bu müşteri hikayesi, Pyne'ın HeyGen'i kullanarak ürün demo tamamlama oranlarını 10 kat artırıp B2B SaaS yaşam döngüsü boyunca kullanıcı aktivasyonunu nasıl hızlandırdığını gösteriyor.

BOFU videolarıyla gelirinizi artırın

Bu rehber, hedeflenmiş BOFU video içeriklerini HeyGen'in YZ video platformunu kullanarak oluşturarak potansiyel müşterileri dönüştürmek ve mevcut müşterileri elde tutmak isteyen pazarlamacılar için pratik bir el kitabıdır.

Pazarlama ve satış videolarınızı bir üst seviyeye taşıyın

Bu rehber, pazarlama için kişiselleştirilmiş videonun gücünü ve etkileşimi artıran, dönüşümleri yükselten ve müşteri ilişkilerini güçlendiren en önemli beş kullanım alanını inceleyecektir.

30 dakikalık HeyGen demosunu ayırtın

Size özel bir HeyGen genel bakışı alın
Müşteri başarı hikâyelerini dinleyin
Fiyatlandırma seçeneklerini öğrenin
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

YZ destekli satış etkinleştirme videosu tam olarak nedir?

YZ destekli bir satış etkinleştirme videosu, sentetik sesler ve insan benzeri avatarlarla satış videoları için HeyGen’in YZ araçlarını kullanır. Bu kişiselleştirilmiş videolar, satış ekiplerinin erişim, demo, teklif ve takip süreçlerinde ilgi çekici ve ölçeklenebilir iletişim kurmasına yardımcı olur; böylece yapay zeka satış videoları, kamera, stüdyo veya karmaşık prodüksiyon gerektirmeden öne çıkmanın güçlü bir yolu hâline gelir.

YZ satış videoları satış döngüsünün her aşamasında nasıl kullanılabilir?

YZ satış videoları, her aşamayı güçlendirir: kişiselleştirilmiş videolarla müşteri adaylarını bulma, demolarla alıcıları etkileme, özel tekliflerle anlaşmaları hızlandırma, yapay zeka videosu ile yapılan erişim sayesinde ilişkileri besleme ve satış sonrası çapraz satış ile ek satışları artırma. Bu tutarlı ve ölçeklenebilir iletişim, satış ekiplerinin güven inşa etmesine, ilişkileri güçlendirmesine ve etkileyici, insan benzeri video mesajlarını ölçekli şekilde kullanarak anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olur.

İnsan sunuculara en yakın satış videolarını oluşturmak için neden HeyGen en iyi seçenektir?

HeyGen, en doğal avatarlar, özelleştirilebilir sunucular ve sentetik seslerle YZ satış videoları oluşturmayı kolaylaştırır. Çok dilli destek, hızlı render alma ve stüdyo kalitesinde çıktı ile birleştiğinde HeyGen, satış iletişimi için kişiselleştirilmiş videolar oluşturma konusunda ekipleri güçlendirir; profesyonel, gerçekçi ve tutarlı videoları, kayıt ekipmanına, kurgu becerilerine veya uzun prodüksiyon süreçlerine ihtiyaç duymadan hazırlamanızı sağlar.

YZ, farklı potansiyel müşteriler veya hesaplar için satış videolarını nasıl kişiselleştiriyor?

HeyGen, metinlere isimler, şirketler veya sektörler gibi dinamik alanlar ekleyerek YZ satış videolarını kişiselleştirir. Bu sayede yapay zeka video erişimi çok daha etkili hale gelir ve ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş videolar oluşturulur. Satış temsilcileri, her seferinde yeniden kayıt almadan bire bir hissettiren mesajlar iletir; böylece her potansiyel müşteri, ihtiyaç ve önceliklerine göre uyarlanmış, ilgili ve ilgi çekici bir iletişim alır.

Özelleştirilebilir sanal sunucularla satış odaklı tanıtım videoları nasıl oluşturulur.

YZ satış erişim videoları oluşturmak için bir HeyGen avatarı veya dijital ikiz seçin, metninizi yazın, değişkenlerle kişiselleştirin ve sentetik seslerle anında oluşturun. Bu kişiselleştirilmiş videolar e-posta, CRM veya LinkedIn üzerinden paylaşılabilir; böylece yapay zeka video erişimi, özgünlüğü ve güçlü marka varlığını korurken profesyonel, tutarlı ve ölçeklenebilir hale gelir.

HeyGen satış görüşmelerine harcanan zamanı azaltmaya nasıl yardımcı olur?

Evet. HeyGen ile eğitim videolarınızı anında 175'ten fazla dil ve lehçeye çevirebilirsiniz. Bu sayede eğitimleriniz farklı bölgelerde ölçeklenebilir ve erişilebilir hale gelir.

Etkileşimli avatar nedir ve satışta nasıl kullanabilirim?

Etkileşimli avatarlar, YZ tabanlı satış geliştirme temsilcileri (SDR) gibi çalışır — sık sorulan soruları yanıtlayabilir, alıcıları ürününüzde yönlendirebilir, potansiyel müşterileri nitelendirebilir ve 7/24 toplantı ayarlayabilir. Bunları web sitenize veya ürün deneyiminize yerleştirerek huninin üst kısmındaki etkileşimi ölçeklendirebilirsiniz.

Bir video oluşturulduktan sonra onu güncellemek ne kadar kolay?

Pahalı ekipmanları, stüdyoları ve prodüksiyon ekiplerini ortadan kaldırarak HeyGen, hem maliyetleri hem de teslim sürelerini azaltır; bunu yaparken de yüksek kaliteli, profesyonel eğitim videoları sunmaya devam eder.

Farklı sektörlerdeki ekiplerin, ölçeklenebilir şekilde profesyonel videolar oluşturmak için HeyGen'i nasıl kullandığını görün.

Satış sunumlarıSatış iletişimiÜrün tanıtım videolarıYetenek eğitimiGüvenlik eğitimiKişisel selamlarBaşlangıç eğitimiTıbbi bilgi paylaşımıÖğrenme ve GelişimLiderlik güncellemeleriAçılış konuşmalarıFinansal bilgi paylaşımıKurumsal eğitimUyum eğitimiDil öğrenimiVideo reklamlarıSosyal medyaÜrün incelemeleriÜrün lansmanlarıHaber hikayeleriNasıl yapılır videolarıEtkinlik pazarlamasıBelgesel tarzıMarka videolarıYZ eğitimleri

