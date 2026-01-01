Karmaşık fikirleri basitleştirin ve HeyGen ile müşteri etkileşimini artırın. İster yeni bir ürün lansmanı yapın ister kullanıcıları bir iş akışında yönlendirin, HeyGen üretim ekibine veya karmaşık montaja ihtiyaç duymadan dakikalar içinde profesyonel, marka kimliğinize uygun açıklayıcı videolar oluşturmanıza yardımcı olur.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“Birçok farklı iş birimine hizmet veriyoruz. Her pazarlama ekibinin yaptığı gibi öne çıkmamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda, ölçeğimiz düşünüldüğünde, özellikle yaratıcı ve atak olmamız şart. Bu yüzden yapay zekayı yalnızca pasif bir şekilde tepki vererek değil, güçlü biçimde benimseyip stratejimizin merkezine aldık.”
Kelly Peters
Tomorrow.io'da Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
HeyGen ile ürün videoları nasıl oluşturulur
HeyGen'e giriş yapın ve ürün tanıtım videosu oluşturmayı öğrenerek dakikalar içinde çarpıcı, profesyonel kalitede ürün videoları oluşturmaya hazırlanın.
HeyGen, YZ avatarlar kullanarak profesyonel ve özelleştirilebilir videolar oluşturan bir yapay zeka video oluşturma platformudur. Ürün tanıtım videoları için ilgi çekici ve bilgilendirici içerikleri, tam bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan hazırlamanıza olanak tanıyarak oluşturma sürecini kolaylaştırır.
HeyGen, canlı oyunculara, karmaşık ekipmanlara veya uzun prodüksiyon süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran YZ avatarlar kullanır. Platform, hızlı video oluşturmayı, kolay güncellemeleri ve küresel kitleler için yerelleştirmeyi mümkün kılar.
Evet! HeyGen, avatarları markanızın kişiliğini yansıtacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Çeşitli avatarlar arasından seçim yapabilir, görünümlerini ayarlayabilir ve mesajlarınızla uyumlu olacak şekilde diyaloglarını yazabilirsiniz.
Kesinlikle. HeyGen birden fazla dili destekler ve farklı pazarlara hitap eden açıklayıcı videolar oluşturmanıza olanak tanır. Seçtiğiniz dilde yüksek kaliteli seslendirmelerle yerelleştirilmiş içerik sunabilirsiniz.
HeyGen ile videoları güncellemek hızlı ve son derece pratiktir. Platformda yalnızca metni veya görselleri değiştirin, güncellenmiş videonuz birkaç dakika içinde hazır olsun.
Evet, HeyGen ürün videoları çok yönlüdür ve web sitelerinde, sosyal medyada, e-posta kampanyalarında veya dahili eğitim platformlarında kullanılmak üzere optimize edilebilir.
HeyGen ile, senaryonuzun karmaşıklığına ve görsel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, sadece birkaç saat içinde profesyonel kalitede bir ürün videosu oluşturabilirsiniz.
Hiç değil. HeyGen’in kullanıcı dostu arayüzü, teknik uzmanlığı olmayan pazarlamacılar, eğitimciler ve işletmeler için tasarlanmıştır. Platform, video oluşturma sürecinde sizi adım adım yönlendirir.
HeyGen, SaaS, e-ticaret, eğitim, sağlık ve daha birçok sektör için idealdir—ürünün net bir şekilde anlatılması ve müşteri etkileşiminin öncelik olduğu her yerde kullanılabilir.
Başlamak çok kolay! HeyGen'e kayıt olun, video oluşturma araçlarını keşfedin ve bugün ilk yapay zeka destekli ürün videonuzu hazırlamaya başlayın.
