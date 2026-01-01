Ses kitaplığına erişim

HeyGen'de ses, videolarınızda kullanılan yapay zeka ile oluşturulmuş konuşmadır. Sesler avatarlarla eşleştirilebilir veya tek başına ses dosyası olarak kullanılabilir; böylece içeriğinize çok çeşitli dil, aksan ve konuşma tarzlarında ton, kişilik ve duygusal derinlik kazandırırsınız.

Sesler, videonuzun anlatımını hedef kitlenize ve kullanım amacınıza uygun hale getirmenize yardımcı olur.

Ses kitaplığı

HeyGen'deki tüm sesler Voice Library üzerinden yönetilir. Kendi ses klonlarınızı burada inceleyebilir, herkese açık YZ seslerini keşfedebilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Ses Kitaplığı'na üç ana alandan erişebilirsiniz:

YZ Studio

Avatarlar sayfası

Düzeltme okuyun

Voice Library, size en uygun sesi hızlıca bulmanız için güçlü filtreleme araçları sunar. Bölge, aksan, yaş, duygu, kullanım amacı ve daha fazlasına göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca sesleri favori olarak işaretleyerek en sık kullandığınız seçeneklere kolayca erişebilirsiniz.

AI Studio'da sesleri kullanın

AI Studio içinde, bir avatar videosu için ses seçtiğiniz her seferinde, tam Ses Kütüphanesi'ne erişiminiz olur. Buradan sesleri önizleyebilir ve projenize en uygun olanı hızlıca uygulayabilirsiniz.

Ayrıca önce avatar oluşturmadan doğrudan AI Studio içinde sesler oluşturabilirsiniz. Voice Library bölümünde New Voice seçeneğini tıklayın, ardından sesi anında klonlamayı, üçüncü taraf bir sesi entegre etmeyi veya Voice Design kullanarak tamamen yeni bir ses oluşturmayı seçin. Ses oluşturulduktan sonra tüm projelerinizde kullanıma sunulur.

Sesleri Avatarlar sayfasından yönetin

Sesler ayrıca Avatars sayfasından da yönetilebilir. Bir avatar seçip ses menüsünü açarak birincil sesi ayarlayabilir veya Ses Kitaplığı'nı açabilirsiniz.

Birincil bir ses ayarlamak, gelecekteki videolarda o avatarı her seçtiğinizde bu sesin otomatik olarak kullanılacağı anlamına gelir.

Proofread'de sesleri kullanın

Sesler ayrıca Proofread içinde de kullanılabilir. Herhangi bir senaryo kutusundan, videoda kullanılan tüm sesleri incelemek için Track Voice sekmesini açabilirsiniz. Buradan, senaryonuzu geliştirirken sesler arasında geçiş yapabilir veya yeni sesler oluşturabilirsiniz.