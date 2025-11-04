ELB Learning, kuruluşların öğrenmeyi çevrimiçi ortama taşımasına ve bir üst seviyeye çıkarmasına yardımcı olan, uçtan uca profesyonel hizmetler ve öğrenme teknolojileri sağlayıcısıdır. Küresel Öğrenmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rich Vass, hizmetler ekibi için hem ELB’nin ABD hem de Hindistan operasyonlarını yöneterek özel öğrenme çözümleri, danışmanlık stratejisi ve öğrenme teknolojisi uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.

ELB’nin müşteri portföyü, Fortune 100 şirketlerinin yaklaşık %90’ını içeriyor. VR eğitim araçları ve varlık kütüphanelerinden YZ destekli mikro öğrenme platformlarına kadar her şeyi geliştiriyorlar. Video, öğrenmenin merkezine yerleştikçe, ELB’nin ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerik üretmek için daha akıllı ve daha hızlı bir yönteme ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada HeyGen devreye girdi.

Geleneksel video iş akışlarındaki darboğazların aşılması

On yılı aşkın bir süre boyunca ELB Learning ekipleri, Adobe After Effects ve Camtasia gibi geleneksel araçları kullanarak açıklayıcı videolar, konuşmacı odaklı bölümler ve hareketli grafikler oluşturdu. Rich’in ifade ettiği gibi, “video öğrenme için son derece önemli bir ortam.” Yine de süreç emek yoğun ve katı kalmaya devam etti.

Eski yöntemle video oluşturmak; senaryo yazımı, çekim, kurgu ve grafik çalışmalarını içeriyordu ve bu da hem zaman hem de insan emeği açısından oldukça maliyetliydi. İçeriğin birden fazla dile çevrilmesi, iş akışının büyük bölümlerinin baştan yapılmasını gerektiriyordu. Dahası, müşteriler giderek daha sık “Hangi aracı kullanıyorsunuz?” diye soruyor, bu da ELB üzerinde daha modern ve şeffaf yaklaşımlar benimsemesi için baskı oluşturuyordu.

Rich, ELB'nin başlangıçta Colossyan ile denemeler yaptığını, ancak iç mühendislerin ve müşterilerin talepleri onları o yöne ittiğinde HeyGen'e geçtiklerini anlattı. Bir müşteri özellikle HeyGen'de ısrar etti ve bu da kararlarını hızlandırdı. “Bize sunduğunuz esneklik tam da ihtiyacımız olan şeydi,” dedi Rich.

Daha önce sürüm oluşturma, çeviri ve yeniden çalışma için aylar alan süreç, büyük bir stratejik tıkanma noktasına dönüşüyordu. ELB, hızı, ölçeklenebilirliği, yerelleştirmeyi ve daha düşük maliyeti mümkün kılarken kaliteyi de koruyacak bir video çözümü bulmak zorundaydı.