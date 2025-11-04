ELB Learning, kuruluşların öğrenmeyi çevrimiçi ortama taşımasına ve bir üst seviyeye çıkarmasına yardımcı olan, uçtan uca profesyonel hizmetler ve öğrenme teknolojileri sağlayıcısıdır. Küresel Öğrenmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rich Vass, hizmetler ekibi için hem ELB’nin ABD hem de Hindistan operasyonlarını yöneterek özel öğrenme çözümleri, danışmanlık stratejisi ve öğrenme teknolojisi uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.
ELB’nin müşteri portföyü, Fortune 100 şirketlerinin yaklaşık %90’ını içeriyor. VR eğitim araçları ve varlık kütüphanelerinden YZ destekli mikro öğrenme platformlarına kadar her şeyi geliştiriyorlar. Video, öğrenmenin merkezine yerleştikçe, ELB’nin ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerik üretmek için daha akıllı ve daha hızlı bir yönteme ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada HeyGen devreye girdi.
Geleneksel video iş akışlarındaki darboğazların aşılması
On yılı aşkın bir süre boyunca ELB Learning ekipleri, Adobe After Effects ve Camtasia gibi geleneksel araçları kullanarak açıklayıcı videolar, konuşmacı odaklı bölümler ve hareketli grafikler oluşturdu. Rich’in ifade ettiği gibi, “video öğrenme için son derece önemli bir ortam.” Yine de süreç emek yoğun ve katı kalmaya devam etti.
Eski yöntemle video oluşturmak; senaryo yazımı, çekim, kurgu ve grafik çalışmalarını içeriyordu ve bu da hem zaman hem de insan emeği açısından oldukça maliyetliydi. İçeriğin birden fazla dile çevrilmesi, iş akışının büyük bölümlerinin baştan yapılmasını gerektiriyordu. Dahası, müşteriler giderek daha sık “Hangi aracı kullanıyorsunuz?” diye soruyor, bu da ELB üzerinde daha modern ve şeffaf yaklaşımlar benimsemesi için baskı oluşturuyordu.
Rich, ELB'nin başlangıçta Colossyan ile denemeler yaptığını, ancak iç mühendislerin ve müşterilerin talepleri onları o yöne ittiğinde HeyGen'e geçtiklerini anlattı. Bir müşteri özellikle HeyGen'de ısrar etti ve bu da kararlarını hızlandırdı. “Bize sunduğunuz esneklik tam da ihtiyacımız olan şeydi,” dedi Rich.
Daha önce sürüm oluşturma, çeviri ve yeniden çalışma için aylar alan süreç, büyük bir stratejik tıkanma noktasına dönüşüyordu. ELB, hızı, ölçeklenebilirliği, yerelleştirmeyi ve daha düşük maliyeti mümkün kılarken kaliteyi de koruyacak bir video çözümü bulmak zorundaydı.
HeyGen'i uygulayarak üretim ve satış süreçlerini dönüştürmek
ELB, HeyGen'i benimsediğinde, bu araç yalnızca üretim süreçlerinde değil, satış ve çözüm tasarımında da stratejik bir araç haline geldi. Rich, yapay zeka videosunun artık standart tekliflerinin bir parçası olduğunu şöyle açıklıyor: “Çalışma sözleşmesini imzalamadan önce, çözüm olarak videoyu dahil ediyoruz. Müşteriler hangi aracı kullandığımızı soruyor — onlara HeyGen diyoruz.”
Büyük bir mikro öğrenme projesi için ELB, tasarım, senaryo yazımı, gözden geçirme ve geliştirme süresi olarak 200+ saatlik bir çalışma öngördü. HeyGen kullanarak projeyi yaklaşık 70 saatte tamamladılar; bu da neredeyse %65–75 oranında bir azalma sağladı.
ELB’nin satış ekipleri artık HeyGen’i yalnızca daha ucuz videolar olarak değil, bir değer unsuru olarak konumlandırıyor. Rich’in söylediği gibi, bunu “ucuz yol” olarak sunmaktan kaçınıyorlar ve bunun yerine “maliyet etkin, değere dayalı” bir çözüm olarak konumlandırıyorlar.
HeyGen, ELB'nin yeni işler kazanmasına da yardımcı oldu. Rich, özellikle ELB'nin HeyGen kullanarak sıkı teslim tarihlerini karşılayabildiği için, yüzlerce mikro eğitim için ELB'ye sözleşme veren bir içerik toplayıcı müşteriden bahsetti.
Son olarak, ELB araç setleri konusunda müşterilerine karşı şeffaf kalıyor. “Hangi aracı kullandığımızı soruyorlar,” diyor Rich. “Kodu açıp gösteriyoruz. HeyGen kullanmamız, en ileri çözümleri kullandığımıza dair onlara güven veriyor.”
Hızlı ve gerçekçi YZ videolarıyla ELB’nin rekabet avantajını şekillendirmek
HeyGen'i kullanmaya başladığından beri ELB, teslimat hızını artırdı, yetkinliklerini genişletti ve pazardaki konumunu güçlendirdi:
- Geliştirme saatlerinde %65–75 azalma: Bir mikro öğrenme projesi SaaS kapsamı için ELB, HeyGen kullanarak yaklaşık 200+ saatten yaklaşık 70 saate indi.
- Hız, tekliflerde bir satış argümanı haline geliyor: ELB artık hem yaklaşan projelerde hem de satış tekliflerinde daha kısa teslim süreleri için güvenle söz verebiliyor.
- YZ yetkinliği sayesinde kazanılan yeni müşteriler: HeyGen, agresif teslimat süreleri ve daha düşük prodüksiyon maliyeti sunarak ELB'nin “yüzlerce mikro eğitim” hazırlamaya yönelik bir sözleşme kazanmasına yardımcı oldu.
Rich, iç ekiplerin ve bünyeye katılan mühendislik liderlerinin bu geçişi zorladığını belirtti: “Mühendisler, ‘piyasadaki en iyisi’ diyerek HeyGen’i öneriyordu ve önemli bir müşterimiz de özellikle HeyGen kullanmamızı istedi, biz de harekete geçtik.” Bugün HeyGen, ELB’nin çözüm paketlerine düzenli olarak entegre ediliyor.
Metriklerin ötesinde Rich, elle tutulamayan değişime vurgu yaptı: müşteriler, iç paydaşlar ve potansiyel müşteriler artık ELB’yi yapay zeka videosu alanında ileri görüşlü ve yetkin bir iş ortağı olarak görüyor. “Hangi aracı kullandığımızı soracak kadar bilgi sahibiler,” dedi Rich. “HeyGen artık kendimizi farklılaştırma biçimimizin bir parçası.”