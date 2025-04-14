Social Media Video Maker for Scroll-Stopping Videos

เครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียของ HeyGen ช่วยเปลี่ยนสคริปต์ที่พิมพ์เป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมโพสต์ได้ทันที โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอ สร้าง Reels วิดีโอ TikTok Shorts และโพสต์บน LinkedIn ได้จากที่เดียว

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147,844,766วิดีโอที่สร้างแล้ว
122,977,128อวตารที่สร้างแล้ว
20,453,408วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของ Social Media Video Maker จาก HeyGen

วิดีโอโซเชียลมีเดียจากสคริปต์เดียว

พิมพ์ไอเดียสั้นระดับแคปชันหรือวางสคริปต์เต็ม แล้วtext to videoจะสร้างฉาก บรรยาย และจังหวะให้ครบ คุณก็สร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะเสียทั้งเย็นไปกับไทม์ไลน์ และยังแก้ไขทุกฉากได้จากข้อความตลอดเวลา

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

ขนาดวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับทุกโซเชียลมีเดีย

Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Auto Captions for Sound-Off Viewing

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่รับชมแบบปิดเสียง ดังนั้น ตัวสร้างซับไตเติลอัตโนมัติที่มีมาให้ในตัวจึงช่วยเพิ่มคำบรรยายที่แม่นยำและปรับสไตล์ได้ให้กับทุกคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติ โพสต์ที่มีคำบรรยายช่วยดึงความสนใจได้นานขึ้นและทำให้วิดีโอได้ยอดรับชมมากขึ้นจากผู้ชมที่เลื่อนผ่านแบบปิดเสียง

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

พรีเซนเตอร์สม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้กล้อง

อัดคลิปยาว 15 วินาทีเพียงครั้งเดียว แล้ว HeyGen จะสร้างดิจิทัลทวินที่สมจริงให้พูดแทนคุณในทุกโพสต์ด้วยน้ำเสียงและสไตล์ของคุณเอง สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ทุกวันโดยไม่ต้องตั้งไฟ ถ่ายใหม่หลายรอบ หรือออกกล้องในวันที่ไม่อยากถ่าย

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-to-Video ด้วย Video Agent

เพียงให้ AI video generator หัวข้อ ลิงก์ หรือบรีฟ แล้ว Video Agent จะเขียนสคริปต์ เลือกฉากวิดีโอแอนิเมชันและวิดีโอ B-roll จาก AI แทนฟุตเทจสต็อกทั่วไป และเรนเดอร์โพสต์ที่สมบูรณ์ให้เสร็จ คุณสามารถตรวจสอบครีเอทีฟบลูพริ้นต์ก่อนเริ่มเรนเดอร์ จากนั้นสร้างวิดีโอหลายชิ้นได้ในครั้งเดียว

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Green gift box icon.กรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดีย

An Instagram Reel being built from a typed hook into vertical scenes using customizable video templates.

Instagram Reels and Story Videos

เทรนด์มาไวกว่าเวลาถ่ายทำ พิมพ์ฮุกที่ต้องการ ปล่อยให้ตัวสร้างรีลสร้างซีนแนวตั้งจากเทมเพลตวิดีโอที่ปรับแต่งได้ แล้วสร้างวิดีโอน่าสนใจให้เสร็จในบ่ายวันเดียวกับที่เทรนด์โผล่มา

ดูเครื่องมือ
แถวของคลิปสั้นแนวตั้งแบบ TikTok ที่มีฮุก คำบรรยาย และจัมป์คัต เตรียมโพสต์กระจายตลอดทั้งสัปดาห์ โดยไม่ต้องใช้กล้องเลย

วิดีโอ TikTok โดยไม่ต้องถ่ายทุกวัน

Feeding TikTok's algorithm means posting several times a week. Turn talking points into short vertical clips with hooks, captions, and jump cuts, and make videos on schedule without ever opening a camera app.

A long blog post on one side splitting into several YouTube Shorts with tight pacing and bold captions on the other.

ทำ YouTube Shorts จากไอเดียวิดีโอยาว

สคริปต์ยาวๆ มักซ่อนฮุกสั้นๆ ไว้เป็นสิบๆ ฮุก รีโพสต์บล็อก พอดแคสต์ หรือโน้ตจากเว็บบินาร์ให้กลายเป็น YouTube Shorts ที่จังหวะกระชับและซับตัวหนาสะดุดตา เปลี่ยนโปรเจกต์วิดีโอเดียวให้กลายเป็นคอนเทนต์ขยับช่องได้ทั้งสัปดาห์

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A presenter-led LinkedIn video with the speaker's name and title on a lower-third overlay on a professional feed.

วิดีโอ LinkedIn ที่สร้างความน่าเชื่อถือ

โพสต์ตัวอักษรบนฟีดสายงานมักดูคล้ายกันไปหมด เปลี่ยนมานำเสนอความคิดเห็นของคุณในรูปแบบวิดีโอที่มีผู้นำเสนอ พร้อมชื่อและตำแหน่งบนหน้าจอ ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำใบหน้าคุณได้ตั้งแต่ก่อนคุยกันครั้งแรก

สคริปต์โปรโมตเดียวสร้างวิดีโอ Facebook วิดีโอโปรโมต Instagram และคลิปตัดต่อสำหรับ LinkedIn เตรียมไว้เป็นแอดหลายเวอร์ชันสำหรับวันเปิดตัว

วิดีโอโฆษณาและโพสต์โปรโมต

การประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์เคยต้องรอทีมโปรดักชัน ตอนนี้แค่เขียนสคริปต์ข้อเสนอ สร้างเวอร์ชันโฆษณาโซเชียลมีเดียสำหรับทุกช่องทาง แล้วสร้างวิดีโอ Facebook โปรโมชัน Instagram และคลิปสำหรับ LinkedIn จากสคริปต์เดียวได้ในวันเปิดตัว

โพสต์โซเชียลที่เสร็จสมบูรณ์ถูกทำซ้ำเป็นหลายเวอร์ชันภาษาพร้อมการลิปซิงก์ตรงกัน มีธงแสดงมากกว่า 175 ภาษา

โพสต์เดียว สร้างได้มากกว่า 175 เวอร์ชันภาษา

เครื่องมือแก้ไขเทมเพลตทั่วไปทำได้แค่ภาษาเดียว HeyGen แปลวิดีโอที่สร้างเสร็จแล้วสำหรับโซเชียลมีเดียเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ตรงปากและใช้เสียงที่โคลนของคุณ ทำให้คอนเทนต์โซเชียลชุดเดียวเข้าถึงทุกตลาดที่คุณขายอยู่ได้

ดูเครื่องมือ
ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดีย

สร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้ใน 4 ขั้นตอน เริ่มจากเทมเพลตฟรีหรือสคริปต์เปล่า ส่วนใหญ่สามารถสร้างและเผยแพร่วิดีโอได้ภายใน 15 นาที

เริ่มสร้างเลย →
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ขั้นตอนที่ 1: เลือกเทมเพลตของคุณ

เลือกดูเทมเพลตวิดีโอโซเชียลมีเดีย แล้วเลือกขนาดให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ต้องการ

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ขั้นตอนที่ 2: วางสคริปต์ของคุณ

อธิบายวิดีโอที่ต้องการสร้าง หรือวาง hook และ talking points แล้วให้ AI ร่างส่วนที่เหลือให้

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ขั้นตอนที่ 3: ปรับสไตล์วิดีโอของคุณ

เพิ่มคำบรรยาย เพลง สีประจำแบรนด์ และผู้นำเสนอได้ตามต้องการ ตัวแก้ไขใช้งานง่าย แก้ไขวิดีโอได้ด้วยการแก้ไขข้อความ

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ขั้นตอนที่ 4: ส่งออกและโพสต์

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 ความละเอียดสูงสุด 4K หรือปรับขนาดวิดีโอเดียวกันให้เหมาะกับทุกช่องทางได้ก่อน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดีย

AI Social Media Video Maker คืออะไร และทำงานอย่างไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย AI คือเครื่องมือสร้างวิดีโอที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดีย เพียงพิมพ์สคริปต์ เครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์จะช่วยจัดฉาก ใส่เสียงบรรยาย และคำบรรยาย จากนั้นส่งออกคลิปที่พร้อมโพสต์ลง Reels Shorts และ LinkedIn รวมถึงวิดีโออธิบายและวิดีโอการศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ

วิดีโอที่สร้างด้วย AI จะดูทั่วไปเกินไปบนฟีดของฉันไหม?

ไม่ ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ตัวตนของคุณ HeyGen รุ่นAvatar Vจะสร้างดิจิทัลทวินของคุณจากคลิปยาว 15 วินาทีและคงความสม่ำเสมอของใบหน้า เสียง และสไตล์การพูดของคุณในทุกโพสต์ G2 จัดอันดับให้สมจริงที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณเผยแพร่วิดีโอโซเชียลมีเดียที่ทรงพลังและดูเหมือนตัวคุณจริงๆ

จะเปลี่ยนสคริปต์เดียวให้กลายเป็นวิดีโอสำหรับ TikTok, Reels และ Shorts ได้อย่างไร?

สร้างวิดีโอเพียงครั้งเดียวแล้วปรับขนาดในตัวแก้ไข HeyGen จะจัดเฟรมคลิปเดิมใหม่เป็นสัดส่วน 9:16, 1:1 และ 16:9 พร้อมปรับตำแหน่งคำบรรยายและใช้ฟอร์แมตวิดีโอโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม ทำให้สคริปต์เดียวกลายเป็นโพสต์เนทีฟได้ทุกที่ที่คุณเผยแพร่

มีเครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียออนไลน์แบบฟรีที่ไม่มีลายน้ำไหม

แพ็กเกจสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียฟรีของ HeyGen ให้คุณส่งออกวิดีโอได้ฟรี 3 ครั้งต่อเดือนพร้อมลายน้ำ เพียงพอสำหรับทดสอบคุณภาพกับโพสต์จริง แพ็กเกจฟรีมาพร้อมตัวแก้ไขแบบเต็มฟีเจอร์ จึงใช้เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีได้ในช่วงที่คุณกำลังทดลองใช้งาน แพ็กเกจแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออก ซึ่งเป็นข้อจำกัดหลักที่ครีเอเตอร์ในทุกคอมมูนิตี้ออนไลน์พูดถึง และให้ส่งออกไฟล์ MP4 แบบคมชัดไม่มีลายน้ำในความละเอียด HD หรือ 4K

ขนาดวิดีโอและความยาวแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย?

ใช้วิดีโอแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 สำหรับ TikTok, Reels และ Shorts วิดีโอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอัตราส่วน 1:1 เหมาะกับวิดีโอสำหรับฟีดของ Facebook และ LinkedIn วิดีโอควรสั้นไม่เกิน 60 วินาที และมี hook อยู่ใน 3 วินาทีแรก เพราะคุณมีเวลาประมาณเท่านี้ก่อนที่ผู้ชมจะเลื่อนผ่าน HeyGen สามารถส่งออกวิดีโอทุกอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียว ทำให้คุณสร้างคอนเทนต์วิดีโอครั้งเดียวแล้วเผยแพร่ได้ทุกช่องทาง

จะสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำได้อย่างไร

สร้างวิดีโอแบบเป็นชุด เขียนสคริปต์ 5 ชิ้นในครั้งเดียว สร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วยผู้นำเสนอแบบดิจิทัลคนเดิมและเทมเพลตวิดีโอที่มีแบรนด์เดียวกัน แล้วตั้งเวลา Export ไปยังทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ ทุกอย่างไม่ต้องพึ่งการถ่ายทำ ทำให้คุณวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดียได้โดยไม่ต้องผูกกับวันถ่ายทำ

เครื่องมือสร้างวิดีโอสำหรับคอนเทนต์โซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดคืออะไร?

สำหรับทีมที่ต้องการเผยแพร่วิดีโอทุกวันโดยไม่ต้องถ่ายทำ HeyGen คือคำตอบ เครื่องมือตัดต่อวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียทั่วไปยังคงต้องใช้ฟุตเทจที่คุณถ่ายเอง รวมถึงเครื่องมือวิดีโอจำนวนมากที่สร้างจากคลิปสต็อกซึ่งก็ดูเหมือนวิดีโอสต็อกอยู่ดี แต่ HeyGen สร้างวิดีโอขึ้นมาเองจากข้อความ ใช้อวตารดิจิทัลที่สมจริงในการนำเสนอ และแปลท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา โดยที่คุณยังสามารถแก้ไขวิดีโอทีละซีนได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ

วิดีโอ AI รองรับการโพสต์ลงโซเชียลตามตารางจริงได้ไหม

ได้ และยังทำได้ในปริมาณที่ทีมส่วนใหญ่ไม่สามารถทำเองแบบแมนนวลได้Vision Creative Labsใช้ HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดีย ทำให้ลูกค้าจากเดิมที่ทำวิดีโอปีละ 1-2 ชิ้น กลายเป็น 50-60 วิดีโอยอดเยี่ยมต่อวัน เติมคอนเทนต์ให้ทุกช่องทางที่เคยว่างเปล่า อ่านเคส Vision Creative Labs เพื่อดูเวิร์กโฟลว์แบบละเอียดที่พวกเขาใช้

HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไรสำหรับครีเอเตอร์โซเชียลมีเดีย?

เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีเพื่อทดสอบคุณภาพวิดีโอก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน แผนแบบชำระเงินสำหรับครีเอเตอร์เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและไม่มีลายน้ำ ถูกกว่าการจ้างมืออาชีพทำวิดีโอเป็นชั่วโมง และครอบคลุมทุกฟอร์แมตและทุกโซเชียลมีเดียที่คุณโพสต์

ฉันสามารถเผยแพร่วิดีโอโซเชียลเดียวกันในหลายภาษาได้ไหม

ได้เลย เพียงนำโพสต์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปผ่านAI video translatorก็จะได้เวอร์ชันท้องถิ่นในมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการซิงก์ปากให้ตรงเสียงและใช้เสียงที่โคลนจากเสียงของคุณเอง ทำให้แบรนด์ระดับโลกสามารถเผยแพร่วิดีโอโซเชียลมีเดียภาษาท้องถิ่นจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่

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