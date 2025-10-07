เครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษณา: สร้างโฆษณาสุดครีเอทีฟได้ในไม่กี่นาที

สร้างวิดีโอโฆษณาคุณภาพระดับสตูดิโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือเครื่องมือตัดต่อที่ซับซ้อน ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียง่ายๆ ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณาที่เนี๊ยบและทรงพลัง ดึงดูดความสนใจและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจจริง สร้างโฆษณาให้มากขึ้น ทดสอบได้เร็วขึ้น และขยายแคมเปญได้อย่างง่ายดาย

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

โฆษณาเปิดตัวสินค้า

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

โฆษณาวิดีโอสไตล์ UGC

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

โฆษณาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้ง

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

โปรโมชันอีคอมเมิร์ซ

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

โฆษณาคอร์สและบริการ

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

ทำไมต้องใช้ HeyGen สำหรับวิดีโอโฆษณา

HeyGen มอบเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การสร้างโฆษณาที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันในทุกช่องทางเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่สคริปต์ ภาพ ไปจนถึงอวตาร ทุกอย่างถูกจัดการในประสบการณ์เดียวอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอแอดของเรา เปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้นและขยายการเข้าถึงให้ได้สูงสุด

ผลิตได้รวดเร็ว รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สร้างโฆษณาที่ดึงดูดใจได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยสคริปต์ ภาพ และข้อความที่สร้างด้วย AI และปรับให้เหมาะกับประสิทธิภาพบนทุกแพลตฟอร์ม

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ละโฆษณาถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการคลิกต่อการแสดงผล ช่วยให้คุณดึงมูลค่าสูงสุดจากทุกแคมเปญด้วยเครื่องมือวิดีโอ AI ของเรา

สร้างได้ในระดับใหญ่

สร้างเวอร์ชันหลากหลาย ภาษาท้องถิ่น และคอนเซ็ปต์โฆษณาใหม่ได้ทันที ช่วยให้ทีมของคุณรักษาปริมาณงานได้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่ม

การสร้างสคริปต์ด้วย AI

เปลี่ยนพรอมต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นสคริปต์โฆษณาที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจ โชว์ให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน AI ของเราจะช่วยจัดโครงสร้างข้อความทุกชิ้นให้ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วและพาให้ผู้ชมตัดสินใจลงมือทำ

อวตาร AI และเสียงพากย์ AI

ถ่ายทอดข้อความของคุณให้มีชีวิตด้วยอวตารที่ดูเป็นธรรมชาติและเสียงบรรยายที่เต็มไปด้วยอารมณ์ในหลายภาษา สร้างวิดีโอคุณภาพแบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือจ้างพิธีกรด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษณาฟรีของเรา

ส่งออกได้หลายรูปแบบไฟล์

ส่งออกโฆษณาของคุณในรูปแบบแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok, Instagram, YouTube และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษณาออนไลน์ของเรา สร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะอยู่ที่ไหน

เครื่องมือปรับแต่งภาพให้สวยคมชัด

ยกระดับหน้าตาโฆษณาของคุณด้วยการปรับแสง จังหวะ และดีไซน์แบบอัตโนมัติเพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาที่ทรงพลัง สร้างภาพที่คมชัดและดูมืออาชีพได้แม้ไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อน

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษณา

HeyGen ทำให้ทุกคนสร้างวิดีโอโฆษณาพร้อมเผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ทักษะการตัดต่อ หรือประสบการณ์โปรดักชันก็สร้างวิดีโอโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นด้วยพรอมต์

อธิบายสินค้า กลุ่มเป้าหมาย หรือเป้าหมายแคมเปญของคุณแบบสั้นๆ ไม่กี่ประโยค HeyGen จะใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างสคริปต์และสตอรีบอร์ดเริ่มต้นที่ปรับให้เหมาะกับคุณและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจทานและปรับแต่งสคริปต์

ตรวจทานสคริปต์และสตอรีบอร์ดที่สร้างขึ้น ปรับย่อหรือขยายประโยคให้จังหวะลื่นไหล ปรับแต่งคำกระตุ้นให้ดำเนินการ และยืนยันว่าโทนและข้อความสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณก่อนจะไปยังขั้นตอนด้านภาพ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพและเสียงพูด

เลือกอวตารหรือผู้นำเสนอ เลือกพื้นหลังและรูปภาพ เพิ่มเพลงและคำบรรยาย แล้วเลือกเสียงหรืออัดเสียงของตัวเอง ปรับจังหวะเวลาและลำดับซีนเพื่อให้โฆษณาดูไหลลื่นเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดใช้งาน

เรนเดอร์เวอร์ชันพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มด้วยพรีเซ็ตสำหรับโซเชียล เว็บ หรือสตรีมมิง หรือดาวน์โหลดไฟล์ MP4 สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบ จากนั้นอัปโหลดและเริ่มแคมเปญของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Video ad creator คืออะไร?

เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอคือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้สร้างวิดีโอโฆษณาได้อย่างรวดเร็วด้วยสคริปต์ AI อวตาร เทมเพลต และเอฟเฟกต์ภาพต่างๆ ทำให้ขั้นตอนการสร้างโฆษณาทั้งหมดง่ายขึ้น

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ใช้ตัวสร้างวิดีโอ AI และเครื่องมือต่างๆ ได้ HeyGen จัดการสคริปต์ ภาพ เสียงบรรยาย และการจัดรูปแบบให้อัตโนมัติ ทำให้ทุกคนสามารถสร้างโฆษณาที่ดูมืออาชีพและได้ผลลัพธ์ดีได้

สามารถปรับแต่งโฆษณาที่ HeyGen สร้างให้ได้หรือไม่?

ใช่ วิดีโอโฆษณาฟรีของเราใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งสคริปต์ ภาพ อวตาร ภาษา จังหวะ และสไตล์ให้สอดคล้องกับแบรนด์และเป้าหมายแคมเปญของคุณได้

ฉันสามารถสร้างโฆษณาประเภทใดได้บ้างด้วย HeyGen?

สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาสินค้า วิดีโอรีวิวสไตล์ UGC วิดีโอแบรนด์ วิดีโออธิบายสินค้า โฆษณาเน้นผลลัพธ์ วิดีโอรีวิวจากลูกค้า และคอนเทนต์อื่นๆ สำหรับทุกช่องทางการทำการตลาดได้

สามารถสร้างโฆษณาได้หลายภาษาหรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน HeyGen รองรับการพากย์เสียงหลายภาษาและอวตารหลายภาษา ช่วยให้ปรับคอนเทนต์โฆษณาให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกได้ภายในไม่กี่วินาที

HeyGen รองรับฟอร์แมตเฉพาะแพลตฟอร์มหรือไม่?

ได้ รองรับการส่งออกวิดีโอทุกขนาดยอดนิยม เช่น 9:16, 1:1 และ 16:9 เพื่อให้โฆษณาของคุณพอดีกับ TikTok, Instagram, YouTube, Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆ

สามารถใช้โฆษณาเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่?

ได้ เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างด้วย HeyGen สามารถใช้ทำโฆษณาเชิงพาณิชย์ได้ทั้งช่องทางแบบชำระเงินและแบบออร์แกนิก ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอโฆษณา?

ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาที่ดูมืออาชีพพร้อมเปิดตัวได้ภายในไม่กี่นาที โดยให้ AI จัดการงานหนักแทนเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมั่นใจยิ่งขึ้น

สามารถทดสอบโฆษณาหลายรูปแบบได้ไหม

ได้เลย คุณสามารถสร้างฮุค สคริปต์ สไตล์ และฟอร์แมตใหม่ได้ทันทีด้วยเครื่องมือสร้างโฆษณาของเรา เพื่อนำไปทดสอบ A/B และปรับแต่งประสิทธิภาพการทำการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้ HeyGen ไหม

ไม่ต้องดาวน์โหลด HeyGen ทำงานออนไลน์ทั้งหมด ให้คุณสร้างวิดีโอโฆษณาได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

