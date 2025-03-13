Webinar และ Podcast ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม แต่การผลิตมักใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง HeyGen ช่วยให้ขั้นตอนทั้งหมดง่ายขึ้น ให้คุณสร้างคอนเทนต์แบบ On-demand ระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือกล้องถ่ายทำ
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.
วิธีสร้างเว็บบินาร์และพอดแคสต์แบบออนดีมานด์ด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen แล้วเตรียมสร้างวิดีโอบันทึกเว็บบินาร์คุณภาพสูง วิดีโอพอดแคสต์ และคอนเทนต์โปรโมชันแบบออนดีมานด์ได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชัน
On-demand webinar คือวิดีโอพรีเซนเทชันที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้ผู้ชมเข้ามาดูเมื่อไรก็ได้ ต่างจาก live webinar ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้าง on-demand webinar ระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วย AI อวตาร เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และเสียงบรรยายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันวิดีโอ
HeyGen ช่วยเปลี่ยนคอนเทนต์พอดแคสต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอพอดแคสต์ที่น่าสนใจด้วยการเพิ่มอวตาร AI คำบรรยาย และองค์ประกอบภาพ เพียงอัปโหลดสคริปต์หรือไฟล์เสียง เลือกอวตาร แล้วสร้างวิดีโอพอดแคสต์แบบไดนามิกเพื่อแชร์ได้ทุกแพลตฟอร์ม
ได้เลย! HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอโปรโมตสั้นๆ ที่ดึงดูดความสนใจเพื่อกระตุ้นให้คนลงทะเบียนเว็บบินาร์หรือฟังพอดแคสต์ทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถดึงช่วงไฮไลต์สำคัญ เพิ่มภาพและองค์ประกอบแบรนด์ และสร้างคลิปทีเซอร์สำหรับโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และแลนดิ้งเพจได้ทั้งหมดด้วยพลังของ AI
ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ไม่ใช่นักตัดต่อวิดีโอ เครื่องมือแบบลากแล้ววางที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างคอนเทนต์เว็บบินาร์และพอดแคสต์คุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคหรือซอฟต์แวร์ราคาแพง
ได้แน่นอน! HeyGen ให้คุณปรับแต่งวิดีโอด้วยสีประจำแบรนด์ ฟอนต์ โลโก้ และโอเวอร์เลย์ เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณมีภาพลักษณ์สอดคล้องกันบนทุกแพลตฟอร์ม
ด้วย HeyGen คุณสามารถแตกเนื้อหาวิดีโอแบบยาวออกเป็นคลิปสั้นๆ ที่แชร์ต่อได้อย่างง่ายดาย ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ เพิ่มซับไตเติล และปรับรูปแบบวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง เช่น LinkedIn, Instagram และแคมเปญอีเมลมาร์เก็ตติ้ง
ได้เลย! HeyGen มีฟีเจอร์แปลวิดีโอด้วย AI โคลนเสียง และลิปซิงก์ ช่วยให้ปรับคอนเทนต์อย่างเช่นเว็บบินาร์และพอดแคสต์เป็นหลายภาษาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีต้นทุนการโปรดักชันเพิ่มเติม
HeyGen ถูกใช้โดยนักการตลาด B2B ครีเอเตอร์คอนเทนต์ ทีมขาย และผู้สอน เพื่อผลิตและขยายการทำเว็บบินาร์ วิดีโอพอดแคสต์ และคอนเทนต์โปรโมชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สร้างพอดแคสต์ด้วย AI ของเรา
คุณสามารถส่งออกวิดีโอของคุณได้หลายรูปแบบและแชร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LinkedIn, YouTube, แคมเปญอีเมล, เว็บไซต์บริษัท และเครื่องมือสื่อสารภายใน องค์กรต่างๆ ยังใช้ Zapier เพื่อทำให้ขั้นตอนการอัปโหลดเป็นอัตโนมัติด้วย
ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอบทสัมมนาออนไลน์แบบออนดีมานด์หรือพอดแคสต์ที่สมบูรณ์แบบได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ แค่เลือกเทมเพลต อัปโหลดสคริปต์ เลือกอวตาร แล้วส่งออกวิดีโอสุดท้ายของคุณให้พร้อมแชร์ได้ทันที
