พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เครื่องมือสร้างวิดีโอนำเสนอสำหรับเด็คพร้อมใช้ทันที

เปลี่ยนสไลด์นิ่งและเอกสารยาวให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบมีผู้นำเสนอได้ในไม่กี่นาที ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบาย วิดีโอเทรนนิง และวิดีโออัปเดตที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าติดตามได้ โดยไม่ต้องอัดวิดีโอตัวเองหรือจองสตูดิโอ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
อวตาร AI ของ HeyGen เป็นผู้หญิงกำลังพูดคุยในอินเทอร์เฟซวิดีโอคอล

การปฐมนิเทศพนักงานและการอบรมด้านทรัพยากรบุคคล

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

เดโมผลิตภัณฑ์และภาพรวมฟีเจอร์

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

การนำเสนอการขายและข้อเสนอทางธุรกิจ

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

การให้ความรู้และวิดีโอสอนลูกค้า

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

อัปเดตผู้บริหารและการประชุมพนักงานทั้งหมด

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

งานนำเสนอสำหรับหลักสูตรการศึกษาและคอร์สออนไลน์

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ทำให้การเปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันที่ดูมืออาชีพและคนดูจนจบทำได้ง่าย เริ่มได้จากสคริปต์ โครงร่าง URL หรือเด็คที่มีอยู่ แล้วให้ AI สร้างส่วนการนำเสนอ ภาพประกอบ และเสียงบรรยายให้โดยอัตโนมัติ คุณโฟกัสที่เนื้อหาและเรื่องราว ส่วนงานโปรดักชันเบื้องหลังปล่อยให้ HeyGen จัดการ

ยกระดับสไลด์แห้งๆ ให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องที่น่าสนใจ

แทนที่จะส่งเด็คสไลด์ยาวๆ เปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นซีนวิดีโอที่ผสานผู้บรรยาย ภาพประกอบ และคำบรรยายเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ชมจะได้รับทั้งบริบท ความชัดเจน และความเป็นมนุษย์ที่สไลด์อย่างเดียวให้ไม่ได้

ให้ทุกงานพรีเซนเทชันสอดคล้องกับแบรนด์เสมอ

นำโลโก้ ฟอนต์ และสีของแบรนด์มาใช้กับทุกงานนำเสนอที่สร้างด้วย AI presentation maker ของเราเพื่อให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกัน รีไซเคิลเลย์เอาต์และสไตล์เดิมสำหรับวิดีโอในอนาคต ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ขยายการนำเสนอสเกลให้ครอบคลุมทุกทีมและทุกตลาด

สร้างเวอร์ชันหลากหลายของพรีเซนเทชันเดียวกันสำหรับกลุ่มเป้าหมาย บทบาท หรือภาษาที่แตกต่างกัน HeyGen ช่วยให้ปรับสคริปต์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและตรงประเด็นในทุกช่องทาง

สร้างวิดีโอจากสคริปต์และสไลด์

เริ่มจากสคริปต์ที่เขียนไว้ โครงร่างแบบหัวข้อย่อย หรือสไลด์ที่นำเข้า แล้วสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันแบบสมบูรณ์ HeyGen จะแมปเนื้อหาเป็นแต่ละซีนพร้อมส่วนที่มีผู้นำเสนอและข้อความบนหน้าจอ ทำให้ไม่ต้องเริ่มจากหน้าจอเปล่าอีกต่อไป

A digital screen displays a person looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity course script.

ผู้นำเสนอ AI และเสียงพากย์หลายภาษา

เลือกผู้บรรยายและเสียง AI ที่สมจริงเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณได้หลายภาษา ช่วยให้เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์บันทึกเพิ่มเติมหรืออัดวิดีโอซ้ำหลายรอบ

Smiling woman beside a voice tone interface with 'Calm' selected, delivering a soothing message.

เลย์เอาต์ภาพสื่อและคำบรรยาย

ผสมผสานเนื้อหาสไลด์ ภาพหน้าจอ และภาพประกอบต่างๆ ในเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างพรีเซนเทชันที่ดึงดูดผู้ชมของคุณ เพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นแม้ปิดเสียง

A digital content creation interface with menu options, displaying a red slide featuring "New York's Billiard Scene", a smiling woman avatar, and a "Welcome" button.

แก้ไขและส่งออกได้ง่าย

อัปเดตข้อความ ซีน และจังหวะเวลาได้ในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย จากนั้นส่งออกไฟล์วิดีโอคุณภาพสูง เพื่อนำไปใช้ในแพลตฟอร์ม LMS เครื่องมือขาย อินทราเน็ต และช่องทางสาธารณะต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม

A smiling man next to a user interface showing "Export as SCORM" enabled with "SCORM 1.2" selected.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันด้วย AI

HeyGen มาพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายให้ทุกคนสร้างวิดีโอ AI สำหรับพรีเซนเทชันได้แม้ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อมาก่อน แค่เตรียมเนื้อหาแล้วปล่อยให้แพลตฟอร์มเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มจากสคริปต์ สไลด์ หรือ URL

วางสคริปต์ของคุณ อัปโหลดงานพรีเซนเทชันที่สร้างด้วย AI video generator ของเรา หรือแชร์ URL หลักที่ต้องการ HeyGen จะวิเคราะห์เนื้อหาและเตรียมโครงร่างเริ่มต้นสำหรับวิดีโอพรีเซนเทชันของคุณด้วยเทคโนโลยี AI

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้นำเสนอและสไตล์ที่ต้องการ

เลือกผู้นำเสนอ AI เสียง และสไตล์ภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ กำหนดสัดส่วนพื้นที่หน้าจอสำหรับผู้นำเสนอ สไลด์ และภาพประกอบให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งซีนและภาพประกอบให้ลงตัวยิ่งขึ้น

ตรวจทานแต่ละซีนแล้วปรับข้อความ จังหวะ และเลย์เอาต์ เพิ่มรูปภาพ แผนภูมิ หรือการบันทึกหน้าจอเพื่อให้สารยังคงชัดเจนและน่าจดจำตั้งแต่ต้นจนจบ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

สร้างวิดีโอสุดท้ายและส่งออกไปยังช่องทางที่ต้องการ แชร์ผ่านอีเมล ระบบ LMS พอร์ทัลภายใน หรือคำเชิญประชุม เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้ในเวลาที่สะดวก

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI video presentation maker คืออะไร?

เครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันวิดีโอ AI จะเปลี่ยนสคริปต์ สไลด์ หรือไอเดียของคุณให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดยอัตโนมัติ โดยผสานอวตารผู้นำเสนอ AI เสียงบรรยาย และภาพประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อน

ต้องมีทักษะด้านดีไซน์หรือวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ ครูอาจารย์ และนักการตลาด เทมเพลตและเวิร์กโฟลว์แบบมีคำแนะนำช่วยให้สร้างพรีเซนเทชันที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตวิดีโอมาก่อน สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผน Creator เริ่มต้นที่ $29

สามารถใช้สไลด์ที่มีอยู่แล้วใน HeyGen ได้หรือไม่?

ได้ คุณยังสามารถสร้างคอนเทนต์วิดีโอได้ด้วย คุณสามารถนำเข้าสไลด์หรือสร้างประเด็นสำคัญใหม่ภายใน HeyGen จากนั้นเพิ่มผู้นำเสนอ เสียงบรรยาย และภาพประกอบ เพื่อเปลี่ยนสไลด์ให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันที่สมบูรณ์ แผน Pro เริ่มต้นที่ $49

HeyGen รองรับหลายภาษาสำหรับการนำเสนอหรือไม่?

ได้แน่นอน คุณสามารถสร้างเสียงบรรยายและเซกเมนต์ผู้บรรยายได้หลายภาษาและหลายสำเนียงด้วยเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชัน AI ฟรี ทำให้นำโครงสร้างพรีเซนเทชันเดียวกันไปใช้ซ้ำกับภูมิภาคและกลุ่มผู้ชมที่ต่างกันได้อย่างง่ายดาย

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอพรีเซนเทชัน?

งานพรีเซนเทชันความยาวมาตรฐานส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อเตรียมเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว และยังปรับแก้พร้อมสร้างส่วนต่างๆ ใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับฟีดแบ็ก

สามารถทำให้พรีเซนเทชันสอดคล้องกับแบรนด์ของฉันได้ไหม

ได้ คุณสามารถใช้โลโก้ ฟอนต์ และชุดสีของแบรนด์กับวิดีโอทั้งหมดได้ รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ไว้พร้อมเปิดให้แต่ละทีมหรือโปรเจกต์ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

สามารถนำวิดีโอพรีเซนเทชันที่ส่งออกไปใช้ที่ไหนได้บ้าง?

คุณสามารถใช้วิดีโอที่ส่งออกซึ่งสร้างด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของเราบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เครื่องมือขาย ฮับการสื่อสารภายใน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย ไฟล์วิดีโอรองรับระบบโฮสต์และระบบเล่นวิดีโอที่ใช้กันทั่วไป

หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนพรีเซนเทชันเดียวกันได้ไหม

ได้ ทีมสามารถแชร์การเข้าถึงโปรเจกต์ แนะนำการแก้ไข และจัดการเวอร์ชันต่างๆ ได้ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เทรนเนอร์ และทีมสื่อสารทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

วิดีโอพรีเซนเทชันจาก AI เหมาะสำหรับเนื้อหาที่เป็นความลับหรือไม่?

ได้ ตราบใดที่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการจัดการข้อมูลขององค์กรเมื่อใช้ AI generator HeyGen ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ที่ปลอดภัย เพื่อให้อัปเดตภายในและการเทรนนิงยังคงได้รับการปกป้อง

สามารถอัปเดตงานพรีเซนเทชันได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดได้ไหม

ได้ คุณสามารถเปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่ แก้ไขสคริปต์หรือสไลด์ แล้วสร้างซีนที่ได้รับผลกระทบใหม่อีกครั้ง ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คอร์สเทรนนิงและพรีเซนเทชันที่ใช้ซ้ำอัปเดตอยู่เสมอด้วยคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

