HeyGen의 소셜 미디어 영상 제작 도구는 입력한 스크립트를 촬영이나 영상 편집 경험 없이도 바로 게시할 수 있는 고품질 영상으로 만들어 줍니다. 하나의 작업 공간에서 Reels, TikTok 영상, Shorts, LinkedIn 게시물을 모두 제작하세요.
HeyGen 소셜 미디어 동영상 메이커의 주요 기능
하나의 스크립트로 만드는 소셜 미디어 영상
캡션 한 줄짜리 아이디어를 입력하거나 전체 스크립트를 붙여넣으면, 텍스트 투 비디오 엔진이 그 내용을 바탕으로 장면, 내레이션, 속도감을 자동으로 구성합니다. 타임라인에서 한 저녁을 허비하는 대신 몇 분 만에 소셜 미디어용 영상을 만들 수 있고, 모든 장면은 텍스트 형태로 계속 수정할 수 있습니다.
모든 소셜 미디어 플랫폼을 위한 기본 권장 사이즈
TikTok과 릴스를 위한 9:16, 피드를 위한 1:1, YouTube를 위한 16:9 등 동일한 영상 클립을 다양한 비율로 한 번에 생성하세요. 수동으로 크롭할 필요 없이 어떤 소셜 미디어 플랫폼에도 맞게 영상 크기를 조정해, 피사체는 항상 중앙에 유지되고 자막은 모든 휴대폰 화면에서 선명하게 읽히도록 만드세요.
소리 끈 상태에서도 보이는 자동 자막
대부분의 소셜 미디어 이용자는 소리를 끈 채로 영상을 시청하기 때문에, 내장된 자막 생성기가 모든 영상 클립에 정확하고 스타일이 적용된 자막을 자동으로 추가해 줍니다. 자막이 포함된 게시물은 시청자의 관심을 더 오래 붙잡고, 소리를 끈 채로 스크롤하는 이용자들로부터 더 많은 동영상 조회수를 얻습니다.
카메라 없이도 일관된 프레젠터
15초짜리 클립 하나만 녹화하면 HeyGen이 당신의 목소리와 스타일을 그대로 담은 생생한 디지털 트윈을 만들어, 모든 게시물을 대신 전달해 줍니다. 조명 세팅이나 재촬영, 혹은 카메라 앞에 서기 부담스러운 날에도 카메라에 나오지 않고 매일 전문적인 느낌의 영상을 손쉽게 제작하세요.
프롬프트로 만드는 비디오, 비디오 에이전트와 함께
주제를 입력하면 AI 비디오 생성기가 링크나 간단한 설명을 바탕으로 스크립트를 작성하고, 일반적인 스톡 영상 대신 애니메이션 장면과 AI B-roll을 선택해 완성된 영상을 만들어 줍니다. 렌더링 전에 크리에이티브 블루프린트를 검토한 뒤, 한 번에 여러 개의 영상을 일괄 제작할 수 있습니다.
트렌드 사이클은 촬영 일정보다 훨씬 빠르게 움직입니다. 훅만 입력하면 릴 생성기가 맞춤형 영상 템플릿으로 세로형 장면을 만들어 주어, 트렌드가 뜬 바로 그날 오후에 사람들을 사로잡는 영상을 제작할 수 있습니다.도구 살펴보기
TikTok 알고리즘에 잘 노출되려면 일주일에 여러 번 게시해야 합니다. 말하고자 하는 핵심 포인트를 훅, 자막, 점프 컷이 들어간 짧은 세로형 클립으로 만들어, 카메라 앱을 켜지 않고도 일정에 맞춰 꾸준히 영상을 제작하세요.
긴 스크립트 안에는 수십 개의 짧은 훅이 숨어 있습니다. 블로그 글, 팟캐스트, 웨비나 노트를 재가공해 템포감 있는 진행과 눈에 띄는 자막을 갖춘 YouTube 쇼츠로 만들고, 하나의 영상 프로젝트를 채널의 일주일치 콘텐츠로 확장하세요.도구 살펴보기
글로 된 게시물은 전문 네트워크 피드에서 쉽게 묻혀 버립니다. 화면에 당신의 이름과 직함을 함께 보여 주는 프레젠터 영상으로 관점을 전달해, 첫 통화 전에 잠재 고객이 기억할 얼굴을 만들어 보세요.
예전에는 출시 공지를 위해 제작팀을 기다려야 했습니다. 이제는 오퍼를 스크립트로 작성하고, 모든 채널에 맞는 소셜 미디어 광고 버전을 생성한 뒤, 하나의 스크립트로 출시 당일에 Facebook 영상, Instagram 프로모션, LinkedIn용 컷까지 한 번에 만들어 보세요.
일반 템플릿 편집기는 한 가지 언어에서 멈춥니다. HeyGen은 완성된 소셜 미디어용 동영상 콘텐츠를 175개 이상의 언어로 번역하고, 입 모양과 복제된 당신의 목소리를 자연스럽게 맞춰 주어, 동일한 소셜 콘텐츠로 당신이 판매하는 모든 시장에 도달할 수 있게 합니다.도구 살펴보기
소셜 미디어 동영상 메이커는 어떻게 작동하나요
무료 템플릿이나 빈 스크립트에서 시작해 네 단계만 거치면 온라인에서 소셜 미디어용 영상을 만들 수 있습니다. 대부분의 사용자는 15분 안에 영상을 제작하고 게시까지 완료합니다.
소셜 미디어 영상 템플릿을 둘러본 뒤, 사용하려는 소셜 미디어 플랫폼에 맞는 사이즈를 선택하세요.
만들고 싶은 영상에 대해 설명하거나, 훅과 말할 포인트를 붙여넣으면 나머지는 AI가 초안을 작성해 드립니다.
Add captions, music, brand colors, and a presenter. The editor is easy to use: edit your video by editing the text.
최대 4K 해상도의 MP4로 다운로드하거나, 먼저 같은 영상을 다른 모든 채널에 맞게 리사이즈하세요.
AI 소셜 미디어 동영상 메이커는 텍스트를 소셜 미디어용 완성 동영상으로 바꿔 주는 제작 도구입니다. 스크립트를 입력하면 온라인 동영상 메이커가 장면, 내레이션, 자막을 자동으로 구성해 주며, 별도의 편집 툴을 배울 필요 없이 Reels, Shorts, LinkedIn용 클립은 물론, 설명 영상과 교육용 영상까지 바로 업로드할 수 있는 형식으로 내보낼 수 있습니다.
Not if they carry your identity. HeyGen's Avatar V model builds your digital twin from a 15-second clip and keeps your face, voice, and delivery consistent across every post. G2 rates it the most realistic on the market, so you publish impactful social media videos that look like you.
Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.
HeyGen의 무료 소셜 미디어 동영상 메이커 플랜은 워터마크가 포함된 월 3회 무료 동영상 내보내기를 제공하여 실제 게시물에서 품질을 테스트하기에 충분합니다. 무료 플랜에는 전체 편집기가 포함되어 있어, 평가하는 동안 무료 동영상 편집기로도 활용할 수 있습니다. 유료 플랜을 사용하면 온라인 커뮤니티 스레드에서 크리에이터들이 가장 많이 지적하는 제한 요소인 워터마크가 제거되고, 깨끗한 MP4 파일을 HD 또는 4K 해상도로 내보낼 수 있습니다.
TikTok, 릴스, 쇼츠에는 9:16 세로 비율을 사용하세요. Facebook과 LinkedIn 피드용 영상에는 1:1 정사각형 비율이 잘 맞습니다. 영상은 60초 이내의 짧은 길이로 만들고, 시청자가 스크롤을 넘기기 전인 약 3초 안에 훅을 넣으세요. HeyGen은 하나의 프로젝트에서 모든 화면 비율로 내보낼 수 있으므로, 한 번만 영상 콘텐츠를 만들고 어디에든 게시할 수 있습니다.
영상 제작을 한 번에 처리하세요. 한 번에 다섯 개의 스크립트를 작성하고, 동일한 디지털 프레젠터와 브랜드화된 영상 템플릿을 활용해 소셜 미디어용 영상을 만든 뒤, 각 소셜 채널에 맞춰 내보내기 일정을 예약하세요. 촬영에 의존할 필요가 없으니, 카메라 촬영일과 상관없이 소셜 미디어 콘텐츠 캘린더를 자유롭게 운영할 수 있습니다.
촬영 없이 매일 콘텐츠를 발행해야 하는 팀이라면 HeyGen이 정답입니다. 소셜 미디어용 일반 영상 편집기는 결국 직접 촬영한 영상이 필요하고, 많은 영상 도구들도 티가 나는 스톡 영상 클립에 의존합니다. HeyGen은 텍스트만으로 영상 자체를 생성하고, 실제 사람처럼 보이는 디지털 트윈으로 내용을 전달하며, 175개 이상의 언어로 현지화까지 해줍니다. 게다가 별도의 영상 편집 소프트웨어 없이도 장면별로 세밀하게 편집할 수 있습니다.
네, 그리고 대부분의 팀이 수동으로는 절대 도달하지 못하는 규모로 가능합니다. 에이전시 Vision Creative Labs는 HeyGen을 소셜 미디어 영상 제작 도구로 활용해, 고객사의 연간 1~2개 수준이던 영상을 하루 50~60개의 뛰어난 영상으로 끌어올려, 이전에는 비어 있던 채널들을 가득 채웠습니다. Vision Creative Labs 사례를 통해 그들이 실제로 사용하는 정확한 워크플로를 확인해 보세요.
플랜은 무료로 시작되므로 결제 전에 결과물의 품질을 충분히 테스트할 수 있습니다. 유료 크리에이터 플랜은 월 $24부터 시작하며 워터마크가 제거됩니다. 이는 전문 영상 제작자를 한 시간 고용하는 비용보다 저렴하고, 여러분이 게시하는 모든 형식과 모든 소셜 미디어 네트워크를 모두 지원합니다.
Yes. Run any finished post through the AI video translator and it produces localized versions in 175+ languages with matched lip movement and your own cloned voice, so global accounts publish native social media video content from a single master video instead of re-shooting.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
Turn your ideas into scroll-stopping social media videos with AI.