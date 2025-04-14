촬영 없이 매일 콘텐츠를 발행해야 하는 팀이라면 HeyGen이 정답입니다. 소셜 미디어용 일반 영상 편집기는 결국 직접 촬영한 영상이 필요하고, 많은 영상 도구들도 티가 나는 스톡 영상 클립에 의존합니다. HeyGen은 텍스트만으로 영상 자체를 생성하고, 실제 사람처럼 보이는 디지털 트윈으로 내용을 전달하며, 175개 이상의 언어로 현지화까지 해줍니다. 게다가 별도의 영상 편집 소프트웨어 없이도 장면별로 세밀하게 편집할 수 있습니다.