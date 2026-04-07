Avatar V는 HeyGen의 가장 진보된 AI 아바타 모델입니다. 초기 아바타는 사진 한 장으로 시작해 얼굴만을 애니메이션화했습니다. 그 다음에는 영상 기반 학습이 도입되어, 사용자의 움직임과 목소리를 더 잘 포착할 수 있게 되었습니다. Avatar V는 여기서 한 단계 더 나아가, 당신의 정체성과 외형을 분리합니다. 당신이 어떻게 움직이고, 제스처를 취하며, 감정을 표현하는지를 정밀하게 학습해, 그 동작을 당신의 어떤 버전에도 적용할 수 있도록 합니다.

즉, 한 번만 촬영하면 됩니다. 그때 입고 있는 옷, 있는 장소 그대로요. 그러고 나서 당신은 어떤 배경이든, 어떤 옷차림이든, 상상할 수 있는 어떤 모습으로든 자신을 생성할 수 있습니다. 영상 속에서 연기하는 아바타는 단지 당신을 닮은 무언가가 아닙니다. 당신처럼 움직이고, 당신처럼 말하며, 당신이 만드는 모든 영상에서 그 정체성을 정확하게 유지합니다.

이제는 전문 스튜디오나 촬영팀, 수많은 촬영 분량이 필요하지 않습니다. 15초짜리 웹캠 녹화만으로도 어떤 규모에서도 전문가 수준의 영상을 만들 수 있습니다.