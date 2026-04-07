마침내, 당신과 구별할 수 없는 AI 아바타
캐릭터의 일관성은 쓸모 있는 아바타와 단순한 gimmick을 가르는 기준입니다. Avatar V는 당신이 만드는 모든 각도, 모든 표정, 모든 영상에서 이 일관성을 완벽하게 구현합니다.
- G2에서 현실감 넘치는 아바타 1위로 선정
- 모든 장면에서 캐릭터 일관성이 검증되었습니다
- 한 번의 촬영으로, 무한한 스타일
당신의 디지털 자아, 그 다음 세대
Avatar V는 HeyGen의 가장 진보된 AI 아바타 모델입니다. 초기 아바타는 사진 한 장으로 시작해 얼굴만을 애니메이션화했습니다. 그 다음에는 영상 기반 학습이 도입되어, 사용자의 움직임과 목소리를 더 잘 포착할 수 있게 되었습니다. Avatar V는 여기서 한 단계 더 나아가, 당신의 정체성과 외형을 분리합니다. 당신이 어떻게 움직이고, 제스처를 취하며, 감정을 표현하는지를 정밀하게 학습해, 그 동작을 당신의 어떤 버전에도 적용할 수 있도록 합니다.
즉, 한 번만 촬영하면 됩니다. 그때 입고 있는 옷, 있는 장소 그대로요. 그러고 나서 당신은 어떤 배경이든, 어떤 옷차림이든, 상상할 수 있는 어떤 모습으로든 자신을 생성할 수 있습니다. 영상 속에서 연기하는 아바타는 단지 당신을 닮은 무언가가 아닙니다. 당신처럼 움직이고, 당신처럼 말하며, 당신이 만드는 모든 영상에서 그 정체성을 정확하게 유지합니다.
이제는 전문 스튜디오나 촬영팀, 수많은 촬영 분량이 필요하지 않습니다. 15초짜리 웹캠 녹화만으로도 어떤 규모에서도 전문가 수준의 영상을 만들 수 있습니다.
모든 것을 바꾸는 단 한 가지
캐릭터 일관성은 Avatar V를 정의하는 핵심 기능입니다. 이는 당신의 디지털 트윈이 단일 클립에서만이 아니라, 모든 장면과 모든 배경, 그리고 당신이 생성하는 모든 영상 전반에 걸쳐 외모, 목소리, 행동까지 실제 당신과 똑같이 유지된다는 것을 의미합니다.
캐릭터 일관성
Avatar V는 당신이 만드는 모든 영상에서 하나의 일관된 정체성을 유지합니다. 30초짜리 클립이든 10분짜리 강의 모듈이든, 같은 얼굴, 같은 미세한 표정, 같은 존재감이 그대로 이어집니다. 흐트러짐도, 깨짐도, 어색함도 없습니다.
여러 각도
와이드 샷, 미디엄 샷, 클로즈업까지—all 일관되게, 하나의 촬영본에서 모두 뽑아냅니다. 하나의 아바타가 모든 포맷에서 통하도록 만들어 주는 각도들입니다.
다이내믹한 장면
유연한 상반신 움직임, 상황에 반응하는 제스처, 장면 전환에도 끊기지 않는 일관된 동작. 단순히 ‘발표하는’ 아바타와 진짜로 ‘퍼포먼스를 선보이는’ 아바타를 가르는 차이입니다.
더 정확한 립싱크
지원되는 모든 언어에서 음소 단위까지 정확하게 일치합니다. 어떤 속도로 재생하더라도, 175개가 넘는 언어와 방언에서 들리는 소리와 화면에 보이는 내용이 완벽하게 일치합니다.
얼굴 표정 정확도
자연스러운 눈썹 움직임, 진짜처럼 느껴지는 눈맞춤, 그리고 현실감 있게 전달되는 미세한 표정들. 1,000만 개가 넘는 데이터 포인트로 학습되어, 이런 디테일들이 설득력 있는 표현과 불쾌한 위화감을 구분 짓습니다.
아바타 모델 정보
Avatar V는 아바타 생성 모델이 정체성을 다루는 방식에 근본적인 변화를 가져옵니다. 기존 시스템이 단일 기준 프레임에만 의존했다면, Avatar V는 전체 비디오 컨텍스트 윈도우를 활용하여 모델이 녹화본에서 가장 유의미한 순간들에 선택적으로 집중할 수 있도록 합니다.
선택적 주의 메커니즘은 여러 프레임에 걸쳐 입술 기하 구조, 얼굴 실루엣 구조, 표정 전이 패턴과 같은 두드러진 정체성 신호를 추출하는 동시에, 자세·조명·가림 등에 의해 신호 품질이 저하되는 프레임은 자연스럽게 억제한다. 그 결과, 전체 생성 문맥에 걸쳐 일관되게 유지되는, 더 풍부하고 시간적으로 정합된 정체성 임베딩이 형성된다.
이러한 타깃형 프레임 간 집계 방식은 단일 프레임 기반 조건 시스템에서 캐릭터 일관성을 제한하는 문제인 ‘아이덴티티 드리프트(참조 아이덴티티와 생성 결과 사이의 점진적인 괴리)’를 해결합니다. Avatar V는 추가적인 파인튜닝이나 참조 입력 없이도 장면, 카메라 앵글, 장시간 영상 전반에 걸쳐 안정적인 아이덴티티 표현을 유지합니다.
훈련의 세 단계
모델은 먼저 동일한 장면 내에서 얼굴 외형을 충실하게 복사하는 법을 학습하여, 장면이 바뀌는 더 복잡한 과정이 도입되기 전에 정체성 보존을 위한 탄탄한 기반을 마련합니다.
그 다음 이 모델은 기준 비디오와 배경, 조명, 포즈 분포가 다른 대상 장면 사이의 도메인 차이를 메우도록 학습되어, 장면이 달라져도 견고하게 적응할 수 있도록 한다.
마지막 단계에서는 사람 중심의 보상 신호를 활용한 작업 특화 강화 학습을 통해 정체성 유사성을 극대화하여, 생성된 아바타가 실제 인물과 최대한 가깝도록 보장합니다.
의미 있는 도약
Avatar IV는 알아볼 수 있는 결과물을 만들어 냈습니다. Avatar V는 구분이 되지 않을 정도의 결과물을 만들어 냅니다. 그 차이는 단일 프레임이 아니라 전체 영상을 조건으로 삼는 새로운 레퍼런스 아키텍처에 있으며, 이를 통해 더 풍부한 정체성 데이터를 추출하고 장면 간 드리프트를 제거합니다.
웹캠에서 디지털 트윈까지, 네 단계로 끝내기
스튜디오도, 촬영팀도, 복잡한 장비도 필요 없습니다. 당신과 웹캠만 있으면 됩니다.
자신을 15초 동안 녹화하세요
노트북 웹캠을 켜고 자연스럽게 말하는 자신의 모습을 짧게 녹화하세요. 특별한 조명이나 장비는 필요하지 않습니다.
Avatar V가 당신의 트윈을 훈련합니다
이 모델은 동영상을 전체 컨텍스트 창으로 처리하면서 사용자의 외모, 표정, 제스처, 움직임 패턴을 학습합니다.
장면을 선택하세요
어떤 배경이든 선택하세요: 전문 스튜디오, 브랜드 오피스, 야외 공간, 또는 맞춤형 설정까지. 당신의 정체성은 어디서든 함께합니다.
생성하고 공유하기
스크립트를 입력하고 원하는 길이만큼 영상을 생성하세요. 화질은 저하되지 않으며, 캐릭터는 전체 영상에서 일관되게 유지됩니다.
규모 확장까지 고려한, 당신이 필요한 모든 활용 사례
단 한 편의 온보딩 영상부터 다국어로 현지화된 방대한 콘텐츠 라이브러리까지, Avatar V는 어떤 규모든 문제없이 처리합니다.
교육 및 온보딩
한 번에 완전한 교육 라이브러리를 구축하세요. 개별 모듈만 업데이트하면 재녹음할 필요가 없습니다. 매번 팀에게 일관되고 브랜드에 맞는 교육을 제공할 수 있습니다.
영업 역량 강화
잠재 고객 발굴 영상을 한 번만 녹화하고, 대규모로 개인화하세요. Avatar V는 모든 아웃리치에서 당신의 존재감과 신뢰도를 그대로 유지해 줍니다.
현지화
영어로 영상을 만들면, 아바타 V가 175개 이상의 언어로 정확한 립싱크와 함께 전달해 어디에서든 같은 메시지로 전해지도록 해줍니다.
사고 리더십
번거로운 정기 녹음 없이도 꾸준히 콘텐츠를 발행하세요. 당신의 아이디어, 당신의 얼굴, 당신의 신뢰도가 그대로 담긴 콘텐츠를, 당신의 청중이 기대하는 속도로 전달합니다.
창업자 및 임원 커뮤니케이션
녹음실에 살지 않고도 조직과 늘 함께하세요. 내부 업데이트, 제품 발표, 투자자 메시지를 당신의 일정에 맞춰 전달하세요.
제품 마케팅
작성한 콘텐츠를 영상 중심 메시지로 바꾸세요. 데모 워크스루, 기능 발표, 고객 교육까지, 모두 당신의 얼굴이 담긴 영상으로 전달할 수 있습니다.