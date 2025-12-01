1단계 지시를 주거나 영상을 업로드하세요 주제를 입력하거나, 스크립트를 붙여넣기, 또는 긴 비디오를 업로드하세요. HeyGen이 제안하는 훅과 장면 분석을 자동으로 생성합니다.

2단계 쇼츠 스타일과 오디오를 선택하세요 AI 숏츠를 위한 에너지 레벨, 캡션 스타일, 그리고 목소리를 선택하세요. 음악을 추가하거나 HeyGen이 귀하의 스크립트와 포맷에 맞는 오디오를 제안하도록 하세요.

3단계 빠르게 미리보기 및 조정하기 캡션을 편집하거나 시각적 요소를 교체하고, 비디오 생성기에서 자연어 프롬프트로 훅을 변경하세요. 장면이나 전체 쇼트를 몇 초 안에 다시 생성하세요.