HeyGen의 AI 유튜브 쇼츠 생성기로 몇 분 안에 시선을 사로잡는 유튜브 쇼츠를 만드세요. 스크립트부터 세로형 비디오 출판 준비까지, 우리의 AI는 훅을 작성하고, 시각적 요소를 생성하며, 오디오를 동기화시키고, 캡션을 추가하여 크리에이터와 브랜드가 카메라나 긴 편집 없이 단편 콘텐츠를 확장할 수 있게 도와줍니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
팟캐스트, 라이브스트림, 그리고 웨비나에서 하이라이트를 추출하여 전체 에피소드로 시청자들을 유도하는 다수의 숏츠를 만드세요.
아이디어가 떨어지지 않게 하세요. AI 기반 방식을 사용하여 자주 짧은 영상을 생성하고, 다양한 훅을 시험해보며, 구독자 수와 시청 시간을 늘리기 위해 업로드 빈도를 높이세요.
트랙, 발매, 티저에 맞춰 템포를 맞추고 드롭을 강조하는 오디오 반응형 프로모션 쇼츠를 만드세요.
수업을 빠르고 소화하기 쉬운 쇼츠로 나누고, 자막과 명확한 학습 목표를 제공하여 이해도와 접근성을 향상시키세요.
각 캠페인별로 시장마다 현지화된 광고용 쇼츠를 다수 제작하고, AI 비디오 생성기를 사용하여 창의적인 변형을 빠르게 테스트하여 승리한 변형을 찾으세요.
왜 Heygen이 최고의 AI YouTube Shorts 제작기인가
HeyGen은 Shorts 중심의 워크플로우와 생산 수준의 AI 비디오 생성 기능을 결합하여 개념화, 반복 작업, 그리고 더 빠른 출판이 가능하게 합니다. 비트 인식 컷, 플랫폼 프리셋, 자동 현지화 등을 통해 주목을 끄는 Shorts를 제작하여 조회수와 관객 수를 늘릴 수 있도록 설계되었습니다.
몇 분 안에 스크립트, 장면, 그리고 완성된 쇼츠를 생성하세요. HeyGen이 무거운 작업을 자동화하여 자주 게시하고 알고리즘 모멘텀을 유지할 수 있습니다.
모든 결과물은 모바일 우선 디자인, 캡션 우선 가독성, 그리고 YouTube Shorts 발견과 유지를 위해 조정된 속도를 따릅니다. 메타데이터 제안이 포함된 플랫폼 준비 파일을 내보냅니다.
언어 변형을 만들고, A B 테스트 후크를 사용하거나, 하나의 긴 비디오에서 수십 개의 클립을 일괄 생성하세요. HeyGen은 창작자와 팀을 위한 대량 작업 및 API 자동화를 지원합니다.
쇼츠용 스크립트 및 후크 생성기
주제를 정하거나 문단을 붙여넣기 시작하면 HeyGen이 강력한 훅, 행동 촉구, 그리고 장면 표시가 있는 바이럴에 적합한 짧은 스크립트를 만들어냅니다. 이 스크립트는 시각적 요소, 캡션, 그리고 처음 몇 초 안에 주목도를 극대화하기 위한 타이밍을 주도합니다.
자동 자막 및 자막 스타일링
쇼츠는 텍스트 중심 재생에 의존하여, TikTok 및 기타 플랫폼에 이상적입니다. HeyGen은 정확한 캡션을 자동 생성하고, 가독성 높은 타이포그래피와 모션을 적용하며, 당신의 짧은 비디오 프로젝트에서 스타일, 크기, 그리고 모바일 화면에서의 배치를 즉각적으로 제어할 수 있게 해줍니다.
생성적 시각 자료 및 B-롤 선택
애니메이션 그래픽부터 AI가 생성한 장면에 이르기까지, HeyGen은 귀하의 스크립트에 맞는 시각적 요소를 만들어냅니다. 귀하의 영상을 교체하거나, 제너레이터가 톤과 페이싱에 맞는 라이선스가 부여된 B롤을 선택하게 하세요.
플랫폼 사전 설정 및 내보내기 최적화
YouTube Shorts에 최적화된 수직 MP4를 내보내세요. 올바른 종횡비, 비트레이트, 자막, 그리고 검색 가능성을 위한 제안된 제목과 설명이 포함되어 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 유튜브 쇼츠 생성기 사용 방법
다음과 같은 간단한 단계로 몇 분 안에 눈길을 끄는 YouTube 쇼츠를 준비하세요.
주제를 입력하거나, 스크립트를 붙여넣기, 또는 긴 비디오를 업로드하세요. HeyGen이 제안하는 훅과 장면 분석을 자동으로 생성합니다.
AI 숏츠를 위한 에너지 레벨, 캡션 스타일, 그리고 목소리를 선택하세요. 음악을 추가하거나 HeyGen이 귀하의 스크립트와 포맷에 맞는 오디오를 제안하도록 하세요.
캡션을 편집하거나 시각적 요소를 교체하고, 비디오 생성기에서 자연어 프롬프트로 훅을 변경하세요. 장면이나 전체 쇼트를 몇 초 안에 다시 생성하세요.
YouTube Shorts에 최적화된 세로형 MP4를 다운로드하고, 짧은 비디오 콘텐츠에 대한 제안된 제목, 설명, 태그를 사용하세요. 대량으로 게시하려면 배치 내보내기 또는 API를 사용하세요.
AI 유튜브 쇼츠 생성기는 짧은 스크립트, 아이디어 또는 긴 비디오를 AI를 사용하여 스크립팅, 편집, 오디오 싱크, 자막 처리하여 완성된 수직 쇼츠로 변환하는 도구입니다. HeyGen은 모바일 우선 비디오를 제작하여 크리에이터가 복잡한 편집 없이 더 자주 유튜브 쇼츠 피드에서 성과를 낼 수 있도록 합니다.
HeyGen은 처음 3초에 집중하고, 자막의 명확성과 비트에 맞춘 편집에 주력합니다. 이 시스템은 강력한 훅을 생성하고, 시각적 요소를 오디오 신호에 맞추며, 자동 재생과 무음 시청에 최적화된 자막 우선 레이아웃을 적용하여 쇼츠를 최적화합니다.
네, 짧은 비디오를 만들어 봅시다. HeyGen은 긴 영상에서 하이라이트할 만한 순간들을 자동으로 감지하여 자막과 최적화된 편집으로 여러 개의 숏 비디오를 만듭니다. 이러한 재활용 작업 흐름은 팟캐스트, 라이브스트림, 강의에 이상적입니다.
물론입니다. HeyGen은 정확한 캡션을 자동 생성하며 고급 AI 숏 기술을 사용하여 스크립트와 캡션을 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 비디오 번역기 기능입니다. 현지화된 음성 더빙과 자막 타이밍은 자연스러운 전달을 위해 보존됩니다.
아니요. HeyGen은 시각적 요소를 생성하고 라이선스가 부여된 오디오를 자동으로 선택할 수 있습니다. 또한 더 개인화된 모습과 소리를 위해 자신의 트랙과 영상을 업로드할 수도 있습니다.
대부분의 쇼츠는 몇 분 안에 생성됩니다. 복잡성, 길이, 그리고 배치 볼륨이 총 렌더링 시간에 영향을 미칩니다. 배치 작업은 대량 처리 요구에 맞게 API를 통해 대기열에 넣고 처리할 수 있습니다.
네. HeyGen은 각 요약별로 여러 가지 변형을 만들어서 훅, 시각 자료, 그리고 CTA를 테스트할 수 있게 해줍니다. 실험을 진행하고 승자를 빠르게 확장하기 위해 내보내기 세트를 사용하세요.
YouTube Shorts에 최적화된 세로 방향 MP4를 내보내고 필요할 때 정사각형 및 가로 방향 변형도 함께 제공합니다. HeyGen은 게시를 위한 SRT 파일과 메타데이터 추천도 제공합니다.
네. 음성 샘플을 업로드하여 본인의 목소리를 복제하거나, 라이브러리에서 아바타와 크리에이터를 사용하세요. 아바타에는 정확한 립싱크와 여러 쇼츠에 걸쳐 일관된 화면 내 존재감이 포함됩니다.
생성하는 모든 자산에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 귀하의 콘텐츠에 대한 권리를 주장하지 않습니다. 포함시키는 제3자 자료가 적절하게 라이선스가 부여되었는지 확인하세요.
HeyGen은 암호화된 저장소와 접근 제어를 포함한 업계 표준 보안 관행을 따릅니다. 엔터프라이즈 플랜에는 작업 공간 관리, 역할 기반 권한 부여, 그리고 개인 저장 옵션이 포함됩니다.
