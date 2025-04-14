네. 개인화는 카메라가 있었는지가 아니라, 당신이 어떤 말을 쓰고 그것을 어떤 목소리로 전달하느냐에서 나옵니다. 당신이 하고 싶은 말을 그대로 글로 쓰고, AI 음성 클로닝을 사용해 자신의 목소리로 내레이션을 입히고, 이름과 내부에서만 통하는 이야기, 의미 있는 디테일을 더한 뒤, 가족의 분위기에 어울리는 영상과 이미지를 선택할 수 있습니다. 이렇게 만들어진 결과물은 자동 생성된 느낌이 아니라, 당신이 직접 만든 작품처럼 느껴집니다. 왜냐하면 그 대본은 처음부터 끝까지 온전히 당신의 것이기 때문입니다.