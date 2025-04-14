간단한 스크립트만으로 카메라, 편집, 제작 경험 없이도 완성도 높은 젠더 리빌 영상(성별 공개 영상)을 만들어 보세요. 전하고 싶은 메시지를 입력하고, 원하는 스타일을 선택하면, 가족과 친구들에게 바로 공유할 수 있는 아름다운 발표 영상을 몇 분 안에 받아볼 수 있습니다.
브랜드가 HeyGen의 브랜드 리빌 영상 제작기를 선택하는 이유
모든 스타일을 위한 동영상 템플릿 둘러보기
빈 화면에서 시작하는 수고는 건너뛰세요. 장난기 가득한 핑크·블루 발표부터 장면마다 기대감을 높이는 영화 같은 연출까지, 다양한 분위기에 맞게 디자인된 젠더 리빌 영상 템플릿 라이브러리에서 골라보세요. 각 템플릿은 완전히 사용자 지정이 가능해, 텍스트와 색상을 바꾸고, 시각 요소를 교체하고, 디자인 지식 없이도 원하는 콘셉트에 맞출 수 있습니다. AI 동영상 생성기가 변경 사항을 즉시 적용하고, 몇 분 안에 완성된 영상을 렌더링해 드립니다.
사진과 그래픽을 애니메이션으로 만들어 Reveal에 활용하기
초음파 이미지, 스캔 사진 또는 맞춤형 그래픽을 업로드하고, 동영상 전반에 걸쳐 부드러운 애니메이션으로 생동감을 불어넣으세요. 스티커 오버레이, 모션 텍스트, 애니메이션 전환 효과를 추가해 단순 조합이 아닌 ‘디자인된’ 듯한 공개 연출을 만들 수 있습니다. 모든 작업이 하나의 직관적인 편집기에서 이루어지므로, 도구를 바꾸거나 단계마다 파일을 내보낼 필요가 전혀 없습니다. 이미지 투 비디오 도구가 변환을 자동으로 처리해 주기 때문에, 정지된 순간들이 자연스럽게 움직이는 장면으로 바뀝니다.
드래그 앤 드롭 편집, 경험이 없어도 가능합니다
배경을 바꾸고, 텍스트 오버레이를 추가하고, 색상을 브랜드 테마에 맞추는 작업까지, 그 어떤 것도 타임라인이나 편집 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 드래그 앤 드롭 편집기는 처음으로 영상 편집기를 열어보는 사람도 쉽게 사용할 수 있도록 설계된, 직관적이고 간편한 도구입니다. 수백 가지 테마 템플릿 중에서 선택하고, 레이아웃을 조정한 뒤, 브라우저에서 바로 모든 시각 요소를 원하는 대로 커스터마이즈하세요. AI 동영상 편집기는 변경 사항을 즉시 적용해, 완성된 영상이 충분히 고민해서 만든 결과물처럼 완성도 있게 보이도록 해줍니다.
모든 게스트에 자막 추가
모든 시청자가 소리를 켜고 보는 것은 아닙니다. 스타일이 적용된 텍스트를 리빌 전반에 자동으로 추가해, 놀라움은 그대로 유지하면서 메시지는 또렷하게 전달하세요. 자막 생성기는 몇 초 만에 내레이션과 자막을 자동으로 동기화해, 어떤 기기와 어떤 환경에서도 잘 작동하는 더 깔끔하고 접근성 높은 영상을 만들어 줍니다. 단체 채팅부터 대형 화면의 가족 시청 파티까지 어디에서나 활용할 수 있습니다.
나만의 목소리로 들려주는 맞춤형 내레이션
당신의 목소리로 들릴 때, 반전의 순간은 더 강하게 다가옵니다. 짧은 오디오 샘플만으로 목소리를 복제하고 AI 음성 클로닝을(를) 사용해 영상의 모든 장면에 자동으로 적용해 보세요. 가족들은 당신의 설렘, 말투, 개성을 그대로 느낄 수 있고, 완벽한 타이밍으로 전달되며 재녹음은 전혀 필요하지 않습니다.
젠더 리빌 영상 메이커 활용 사례
You planned to tell everyone at once, but your mom is in another country and your in-laws can't travel. Coordinating a live reveal across time zones is exhausting. With a gender reveal video maker, craft a beautiful announcement once, render a polished video, and send it to your loved ones at the same moment. The whole family experiences the joyful surprise together, no scheduling calls or hoping the connection holds.
Printed cards go in a drawer and get forgotten. A gender reveal video is something people actually save and replay. Use text to video to turn your baby announcement into a short, beautifully paced video that family members can keep on their phones, post to their own feeds, and watch again when the baby arrives. The moment stays alive long after you send it.
You want to share your exciting news on social, but filming a live reaction video takes coordination, good lighting, and a steady hand. A scripted gender reveal video gives you full creative control. Use the tiktok video format to generate a short, vertical, high-energy clip perfect for social media, so your announcement gets views, saves, and shares on platforms like Instagram, not just likes from people you already know. Export a separate cut as Instagram Reels without rebuilding anything.
Sometimes the reveal itself is the gift. Build a longer, more personal video for the person you are sharing this moment with, complete with scripted narration revealing whether it's a boy or girl, meaningful visuals, and a video with music that matches the mood. Because everything starts with script to video, you write exactly what you want to say about your baby's gender and let the platform turn it into something that feels produced and permanent.
Telling thirty colleagues or an extended group chat about your big news one conversation at a time is exhausting. Drop a single gender reveal video into the channel and let it do the work. Use the invitation video workflow to give the announcement the energy of an event, so even a Slack message feels like a real moment worth celebrating together.
Many parents document their pregnancy week by week and look back at the whole story when the baby's arrival comes. A gender reveal fits naturally into that archive. Use the slideshow maker to build a longer keepsake that includes the reveal alongside ultrasound photos, milestone moments, and messages to the baby, so the whole journey is captured in one beautiful video.
성별 공개 영상 제작 도구는 어떻게 작동하나요
아이디어 단계부터 완성된 공유용 영상까지, 네 가지 간단한 단계로 젠더 리빌 영상을 만들어 보세요.
공지 메시지를 입력하거나 붙여넣으세요. 이름, 개인적인 메모, 또는 카운트다운 형식을 포함할 수 있습니다. 플랫폼이 입력한 텍스트를 분석해 장면 생성에 맞게 준비합니다.
장난스럽거나 영화적이거나 미니멀한 등 원하는 톤에 맞는 테마 템플릿을 선택하세요. 한 화면에서 화면비, 색상 팔레트, 선호하는 레이아웃을 모두 설정할 수 있습니다.
음성 스타일을 선택하거나 직접 클론한 본인 목소리를 적용하세요. 자동 동기화 자막을 추가하고 타이밍을 조정해, 모든 단어가 원하는 위치에 정확히 맞도록 설정할 수 있습니다.
최종 영상을 렌더링한 뒤 원하는 형식으로 다운로드하세요. 소셜 플랫폼에 바로 공유하거나, 메시지로 보내거나, 영구 보관용 파일로 저장할 수 있습니다.
젠더 리빌 영상 메이커는 직접 촬영이나 편집을 하지 않고도, 글로 쓴 발표 문구를 완성된 공유용 영상으로 만들어 주는 도구입니다. 메시지를 입력하고, 원하는 시각 스타일을 고르면, 플랫폼이 자동으로 내레이션, 장면 전환, 화면 구성까지 처리해 줍니다. 이렇게 만들어진 영상은 가족에게 보내거나, 소셜 미디어에 올리거나, 기념으로 보관할 수 있는 세련된 결과물로, 몇 분 만에 텍스트만으로 제작할 수 있습니다.
네. 개인화는 카메라가 있었는지가 아니라, 당신이 어떤 말을 쓰고 그것을 어떤 목소리로 전달하느냐에서 나옵니다. 당신이 하고 싶은 말을 그대로 글로 쓰고, AI 음성 클로닝을 사용해 자신의 목소리로 내레이션을 입히고, 이름과 내부에서만 통하는 이야기, 의미 있는 디테일을 더한 뒤, 가족의 분위기에 어울리는 영상과 이미지를 선택할 수 있습니다. 이렇게 만들어진 결과물은 자동 생성된 느낌이 아니라, 당신이 직접 만든 작품처럼 느껴집니다. 왜냐하면 그 대본은 처음부터 끝까지 온전히 당신의 것이기 때문입니다.
대부분의 젠더 리빌 영상은 글쓰기를 시작한 순간부터 10분 이내에 완성됩니다. 스크립트를 작성하고, 템플릿을 선택한 뒤, 내레이션과 자막을 원하는 대로 설정하고 최종 파일을 렌더링하면 됩니다. 렌더링 대기열을 기다릴 필요도 없고, 복잡한 내보내기 설정을 조정할 필요도 없습니다. 아이디어를 떠올린 순간부터 완성된 발표 영상까지 몇 분이면 충분하며, 이는 대부분의 사람이 카메라를 세팅하고 좋은 조명을 찾는 데 걸리는 시간보다도 빠릅니다.
편집 기술은 전혀 필요 없습니다. 이 플랫폼은 직관적이고 사용하기 쉬우며, 사용자의 스크립트를 바탕으로 장면 구성, 전환, 속도 조절, 자막 배치를 자동으로 처리합니다. 시각적인 인터페이스를 통해 템플릿을 선택하고, 색상을 조정하며, 변경 사항을 실시간으로 미리 보면서 원하는 내용을 결정할 수 있습니다. 메시지를 쓸 수 있는 사람이라면 누구나 첫 시도만으로도 전문가 수준의 리빌 영상(공개 영상)을 만들 수 있습니다.
네. 짧은 오디오 샘플만 업로드하면 플랫폼이 자연스러운 타이밍과 전달 방식으로 당신의 목소리를 클론합니다. 내레이션은 실제 당신의 목소리처럼 들리기 때문에, 영상을 보는 사람들에게 공개 순간이 진짜처럼 느껴지도록 따뜻함과 개성을 그대로 담을 수 있습니다. 전체 분량을 녹음할 필요도 없고, 배경 소음이 최종 결과물에 영향을 줄까 걱정할 필요도 없습니다.
네. 메인 공개 영상(리빌 영상)을 만든 뒤에는, 다양한 플랫폼에 맞게 여러 화면 비율과 길이로 내보낼 수 있습니다. 릴 생성기를 사용해 Reels와 TikTok에 적합한 짧은 세로형 클립을 만들고, 가족이 TV로 보거나 YouTube에 업로드할 때는 와이드스크린 버전을 그대로 사용하세요. 하나의 스크립트로 모든 버전을 제작하므로, 영상의 어떤 부분도 다시 만들 필요가 없습니다.
영상은 사진이 담지 못하는 감정을 전달합니다. 영상에는 속도감, 내레이션, 음악, 그리고 구조 속에 자연스럽게 녹아 있는 공개의 순간이 있어, 정적인 게시물보다 더 기억에 남고 더 많이 공유됩니다. 생방송 발표와 달리, 영상은 사람들이 어디에 있든 동시에 시청할 수 있고, 원하는 만큼 다시 볼 수 있으며, 영구적으로 보관할 수 있습니다. 직접 자리에 함께하지 못하는 가족들에게 영상은 마치 같은 공간에 있는 것과 가장 가까운 경험을 선사합니다.
네. 에디터에는 전체 영상이나 개별 장면에 적용할 수 있는 배경 음악 옵션이 포함되어 있습니다. 볼륨을 조절하고, 스크립트 길이에 맞게 트랙을 잘라내며, 렌더링 전에 최종 믹스를 미리 들어볼 수 있습니다. 오디오 레이어는 내레이션과 자동으로 동기화되기 때문에, 음악이 안내 멘트 자체를 방해하거나 압도하지 않습니다.
HeyGen은 신용카드 없이도 사용할 수 있는 무료 젠더 리빌 영상 제작기를 제공합니다. 어떤 것에도 가입하거나 결제하기 전에, 전체 제작 과정을 온라인에서 무료로 체험해 볼 수 있습니다. 스크립트를 작성하고, 템플릿을 선택한 뒤, 결제 정보를 입력하지 않고도 완성된 영상을 렌더링할 수 있습니다. 유료 플랜을 이용하면 더 긴 영상 길이, 보이스 클로닝 기능, 그리고 전체 템플릿 및 스타일 라이브러리에 대한 접근 권한이 제공됩니다.
네. 동영상 파일을 직접 다운로드한 뒤, 언제 어디에 올릴지 정확히 선택할 수 있습니다. 공개 게시 전에 가까운 가족에게 비공개 메시지로 보내거나, 비밀번호로 보호된 링크로 공유하거나, 공개 행사(리빌 이벤트) 때까지 보관해 둘 수도 있습니다. 플랫폼이 사용자의 동영상을 자동으로 어디에도 게시하지 않기 때문에, 공개 시점과 시청 대상을 전적으로 사용자가 직접 통제할 수 있습니다.
네. 템플릿 라이브러리는 디자인 경험이 전혀 없는 분들을 위해 만들어졌습니다. 온라인에서 젠더 리빌 영상 템플릿을 둘러보고, 내 소식에 어울리는 스타일을 고른 뒤, 편집기에서 바로 텍스트, 색상, 영상 클립, 배경 음악을 바꿔 넣어 원하는 대로 커스터마이즈하면 됩니다. 모든 템플릿은 이미 형식이 갖춰져 있고 내보낼 준비가 되어 있어서, 빈 캔버스를 채우거나 레이아웃을 처음부터 고민할 필요가 없습니다.
Canva나 Pinterest 같은 도구는 정적인 그래픽이나 무드 보드를 만들기에는 훌륭하지만, 영상 제작을 위해 설계된 도구는 아닙니다. 전용 젠더 리빌 영상 제작 도구는 내레이션, 애니메이션, 장면 시퀀싱, 오디오 믹싱을 하나의 워크플로우 안에서 처리합니다. 그 결과, 따로 조합해야 하는 개별 소스가 아니라 바로 공유할 수 있는 완성된 영상 파일을 얻게 됩니다. 단순히 디자인된 이미지가 아니라 완성도 높은 움직이는 발표 영상을 원하는 사람에게는, 결과물의 품질 차이가 매우 크게 느껴질 수 있습니다.
네. 초음파 사진을 에디터에 직접 업로드한 뒤, 원하는 어떤 장면에나 배치할 수 있습니다. 이 플랫폼은 이미지 → 영상 변환을 지원하므로, 초음파 사진이 정적인 한 장의 이미지로만 보이는 것이 아니라 자연스럽게 리빌 시퀀스 안에서 애니메이션처럼 전환됩니다. 여기에 텍스트 오버레이, 전환 효과, 배경 음악 등을 더해, 가장 소중한 실제 영상·사진으로부터 완성도 높은 움직이는 발표 영상을 만들 수 있습니다.
네. 이 도구는 가상 성별 공개 영상을 만드는 데 아주 잘 어울립니다. 스크립트를 작성하고, 공개 시퀀스를 구성한 뒤, 완성된 영상을 어디에 있든 게스트들에게 보내세요. 모두가 같은 순간을 동시에 보게 됩니다. 바로 길 건너에 있든, 지구 반대편에 있든 말이죠. 라이브 스트리밍을 조율할 필요도 없고, 복잡한 기술 설정도 필요 없으며, 연결 상태가 나빠서 발표 순간을 놓치는 사람도 없습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.