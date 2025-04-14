어떤 웹페이지든 HeyGen의 URL to video 도구를 사용해 몇 분 만에 전문적인 내레이션 영상으로 바꿔 보세요. 링크를 붙여넣고, 원하는 비주얼 스타일을 선택하면 자막, 보이스오버, 애니메이션이 모두 포함된 완성된 영상을 얻을 수 있습니다.
브랜드가 HeyGen 웨딩 초대 영상 메이커를 선택하는 이유
1분 안에 완성하는 맞춤형 텍스트 투 비디오
제작 과정은 완전히 건너뛰세요. 에디터에 결혼식 정보를 붙여 넣고, 비주얼 테마를 선택하면 플랫폼이 자동으로 완성된 청첩장 영상을 만들어 줍니다. 이름과 날짜부터 예식 장소, 드레스 코드까지 모든 정보가 영화 같은 고품질 영상에 자연스럽게 녹아듭니다. 디자인 경험이나 스크립트 투 비디오(script to video) 경험은 전혀 필요 없습니다. 메시지 한 통을 쓰는 데 걸리는 시간 안에, 빈 화면에서 바로 공유 가능한 영상까지 완성할 수 있습니다.
1,000개 이상의 맞춤형 동영상 템플릿 둘러보기
로맨틱, 모던, 러스틱, 가든 파티, 그리고 해외 웨딩 분위기까지 아우르는 1,000개 이상의 웨딩 초대 영상 템플릿 라이브러리를 둘러보세요. 모든 템플릿은 완전히 편집 가능하므로 색상을 바꾸고, 폰트를 변경하고, 영상의 속도를 조절하며, 직접 촬영한 사진이나 예식장 영상을 image to video 기능을 사용해 적용할 수 있습니다. 웨딩 콘셉트에 가장 잘 어울리는 템플릿을 선택해, 나만의 스타일이 느껴지도록 자유롭게 커스터마이즈하세요. 격식을 갖춘 블랙 타이 저녁 예식이든, 해변에서 올리는 캐주얼한 결혼식이든, 당신이 그리는 웨딩 비전에 꼭 맞는 스타일을 찾을 수 있습니다.
드래그 앤 드롭으로 쉽게 하는 영상 편집, 별도 기술은 필요 없어요
복잡한 소프트웨어를 배우거나 타임라인을 직접 다루지 않고도 결혼식 초대 영상 을 만들 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 편집기를 사용해 장면 순서를 바꾸고, 사진을 업로드하고, 오디오 트랙을 교체하고, 클립을 자르고, 화면을 손쉽게 크롭할 수 있습니다. 제작 과정 어느 단계에서든 영상을 미리 보고, 전체 프로젝트를 다시 렌더링할 필요 없이 즉시 수정할 수 있습니다. 영상 편집기가 기술적인 부분을 모두 처리해 주기 때문에, 사용자는 디자인과 메시지에만 집중하면 됩니다.
녹음 없이 자연스러운 보이스오버
마이크 앞에 서지 않고도 결혼식 초대 영상에 따뜻하고 사람 같은 내레이션을 더해 보세요. 수십 가지 악센트와 톤을 아우르는 다양한 자연스러운 AI 보이스 중에서 선택하거나, 짧은 음성 샘플만으로 자신의 목소리를 복제해 사용할 수도 있습니다 보이스 클로닝. 보이스오버는 화면의 텍스트와 영상에 정확히 맞춰 동기화되어, 단순한 글만으로는 전달할 수 없는 한층 더 개인적이고 친밀한 초대장을 완성해 줍니다.
글로벌 초대 손님을 위한 다국어 초대장
목적지 웨딩이나 다문화 가정의 경우, 한 가지 언어만으로는 초대장을 준비하기 어려운 경우가 많습니다. HeyGen의 video translator를 사용하면 결혼식 초대 영상 하나로 마라티어, 힌디어, 스페인어, 아랍어, 프랑스어를 포함한 175개 이상의 언어로 자연스러운 내레이션과 정확한 립싱크가 유지된 상태로 손쉽게 번역할 수 있습니다. 먼저 영어 버전을 제작한 뒤, 영상을 처음부터 다시 만들 필요 없이 몇 분 안에 원하는 다른 언어 버전들을 생성하세요.
웨딩 청첩장 영상 메이커 활용 사례
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
웨딩 청첩장 영상 제작 방법
게스트 목록 정보만 준비하면, 네 단계로 모든 채널에 공유할 수 있는 세련된 웨딩 초대 영상이 완성됩니다.
이름, 결혼식 날짜, 예식장, 드레스 코드와 함께 포함하고 싶은 기타 정보를 입력하세요. 짧은 개인 메시지를 추가하거나, 내레이션에 맡겨도 좋습니다.
템플릿 라이브러리를 둘러보고 당신의 웨딩 분위기에 어울리는 비주얼 스타일을 선택하세요. 테마에 맞게 색상, 음악, 속도, 레이아웃을 자유롭게 조정할 수 있습니다.
나레이션 목소리를 선택하고, 자신의 사진을 추가한 뒤 타이밍을 세밀하게 조정하세요. 모든 요소는 기술적인 지식 없이도 에디터에서 바로 수정할 수 있습니다.
완성된 청첩장 영상을 MP4 또는 세로형 클립으로 다운로드한 뒤, WhatsApp, Instagram, 이메일 또는 웨딩 웹사이트를 통해 공유하세요.
웨딩 초대 영상은 정적인 문자 대신 영상, 내레이션, 음악을 통해 결혼식 일정, 장소, 분위기 등 주요 정보를 전달하는 짧고 완성도 높은 클립입니다. 결혼식 정보를 입력하고, 원하는 비주얼 스타일을 선택하면 플랫폼이 자동으로 완성된 영상을 만들어 줍니다. 촬영, 편집 프로그램, 디자인 경험이 전혀 필요하지 않습니다. 그 결과, 종이 청첩장으로는 담기 어려운 행사 분위기와 감정을 생생하게 전달할 수 있는 세련되고 공유하기 쉬운 영상 초대장이 완성됩니다.
네. 제공되는 개인화 수준은 대부분의 인쇄 청첩장이 제공하는 것보다 훨씬 뛰어납니다. 직접 사진을 추가하고, AI 음성 생성기 기술을 사용해 실제 본인처럼 들리는 목소리를 넣을 수 있으며, 약혼 촬영 영상도 업로드하고, 전달하고 싶은 메시지를 그대로 작성할 수 있습니다. 최종 영상에는 두 분의 이름, 러브 스토리, 그리고 취향이 그대로 반영됩니다.
대부분의 청첩장 영상 길이는 30초에서 90초 사이입니다. 이 정도면 모든 핵심 정보를 전달하고 분위기를 잡아 주면서도 지루하지 않게 시청자의 기대감을 높이기에 충분합니다. 15~30초 분량의 짧은 버전은 Instagram 스토리나 WhatsApp에 잘 어울리고, 조금 더 긴 버전은 웨딩 웹사이트나 이메일용으로 적합합니다.
네. 약혼 사진이나 개인 이미지를 에디터에 직접 업로드하면, 플랫폼이 모션 그래픽, 오버레이, 음악과 함께 영상에 자연스럽게 통합해 줍니다. 이미지 투 비디오 기능을 사용해 정지 사진을 부드러운 전환이 들어간 애니메이션 장면으로 바꿔 보세요.
마라티어 결혼식 초대 영상 제작 과정은 다른 언어와 동일합니다. 먼저 영어로 스크립트나 결혼식 정보를 작성하고 영상을 생성한 다음, 영상 번역기를 사용해 자연스러운 내레이션과 입 모양 싱크가 유지된 마라티어 버전으로 변환하면 됩니다. 또는 처음부터 마라티어로 스크립트를 직접 입력하거나 붙여넣으면, 플랫폼이 몇 분 안에 영상을 만들어 줍니다. 이 방식은 힌디어, 타밀어, 텔루구어, 구자라티어를 포함한 모든 인도 지역 언어에 적용되므로, 여러 언어 공동체에 걸쳐 함께 축하하는 가족들에게 특히 유용합니다.
네. 기본 웨딩 초대 영상이 완성되면, 비디오 번역 기능을 사용해 175개 이상의 언어로 번역된 버전을 생성할 수 있습니다. 내레이션은 대상 언어로 자연스러운 음성으로 다시 더빙되며, 영상의 타이밍도 그대로 유지됩니다. 영상을 다시 제작하거나 새로운 스크립트를 작성할 필요가 없습니다. 이는 특히 다문화 가정, 해외 웨딩, 여러 국가에 걸친 하객 명단이 있는 경우에 매우 유용합니다.
소프트웨어를 다운로드할 필요 없이 무료로 웨딩 초대 영상(청첩장 영상)을 만들 수 있습니다. 브라우저에서 온라인 웨딩 초대 영상 메이커를 열고, 제공되는 무료 템플릿 중 하나를 선택한 뒤, 결혼식 정보를 입력하고 클릭만 하면 영상이 자동으로 생성됩니다. 무료 플랜은 신용카드 정보가 필요 없으며, 완성된 초대 영상을 내보내고 공유할 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 더 많은 웨딩 초대 영상 템플릿, 더 긴 영상 길이, 그리고 보이스 클로닝 기능을 추가로 사용할 수 있습니다.
초대 영상 콘텐츠를 위해 비디오그래퍼를 고용하면 보통 촬영 하루, 편집 시간, 그리고 수백에서 수천 달러에 이르는 예산이 필요하며, 결과물이 나오기까지 며칠에서 몇 주가 걸립니다. 이 플랫폼은 텍스트와 사진만으로 이와 견줄 만한 결과물을 1시간 이내에 만들어 냅니다. 모든 요소에 대한 완전한 통제권을 유지하면서, 무제한으로 수정할 수 있고, 추가 비용 없이 다양한 채널에 맞춘 여러 버전을 생성할 수 있습니다. 얼굴이 나오지 않는 영상 워크플로우를 통해 카메라, 일정 조율, 대기 시간이 전혀 필요 없습니다.
네. 웨딩 초대 영상이 내보내기(export)되면, 인스타그램 스토리·릴스, WhatsApp 상태에 최적화된 세로형 포맷을 포함해, 사용하는 플랫폼에 맞는 화면 비율의 MP4 파일로 다운로드할 수 있습니다. 릴 생성기 설정을 사용해 짧은 세로형 영상을 만들고, 웨딩 웹사이트나 이메일 삽입용으로는 표준 16:9 내보내기를 사용하세요.
네. 에디터로 돌아가 스크립트나 시각 요소에서 필요한 내용을 수정한 뒤, 다시 렌더링하면 됩니다. 업데이트된 영상은 몇 분 안에 완성됩니다. 이것이 인쇄된 초대장보다 훨씬 실용적인 가장 큰 장점 중 하나입니다. 장소가 바뀌거나 시작 시간이 변경되거나, 새로운 내용을 추가하고 싶을 때도 재인쇄나 재디자인 없이 새 버전을 바로 생성할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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