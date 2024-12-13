비용 없음, 함정 없음, 그저 무료 AI 비디오 제작

체험판 제한이나 워터마크 문제를 잊으세요. HeyGen의 무료 텍스트-비디오 생성기는 처음부터 매끄러운 경험을 제공합니다. Pictory, Lumen5, Designs.ai와 같은 도구들과 비교할 때, HeyGen은 다음을 제공합니다:

시도해보기 위해 결제가 필요하지 않습니다

AI 아바타와 템플릿의 무제한 사용

워터마크 없이 내보내기

빠른 렌더링 및 음성 동기화

스튜디오에서 만들어진 것처럼 보이는 비디오를 당신의 말만으로 만드세요.