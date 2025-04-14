어떤 글이든 시작해서 몇 분 안에 완성된 영상을 만들어 보세요. 몇 문장만 붙여넣어도, 한 통의 편지를 통째로 넣어도, 혹은 이름과 메시지를 넣은 개인 맞춤형 문장을 써 넣어도, 플랫폼이 자동으로 그 글에 맞춰 장면을 구성해 줍니다. 텍스트를 영상으로 변환하는 엔진이 대본에 맞게 적절한 화면 전환 속도, 장면 길이, 내레이션 타이밍을 자동으로 맞춰 주기 때문에 직접 편집할 필요가 없습니다. 각 수신자마다 완전히 다른 내용을 써도, 모든 버전을 동일한 속도로 생성할 수 있습니다. 이것이 바로 스크립트 투 비디오가 만들어진 이유입니다. 한 편에서 수백 편까지, 어떤 규모에서도 일정한 품질을 유지하기 위해서죠.