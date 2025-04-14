어떤 기념일이든, 어떤 대상이든 몇 분 만에 나만의 AI 산타 영상 인사를 만들어 보세요. 전하고 싶은 메시지를 쓰고, 축제 분위기의 스타일을 고른 뒤, 배우를 섭외하거나 스튜디오를 예약하거나 카메라를 준비할 필요 없이 완성도 높은 산타 인사 영상을 받아보세요.
브랜드들이 AI 산타 영상 메이커로 HeyGen을 선택하는 이유
당신의 메시지를 전할 준비가 된 현실감 넘치는 산타 프레젠터
산타 복 대여는 건너뛰세요. 다양한 축제 분위기의 아바타 진행자 라이브러리에서 골라, 따뜻하고 풍부한 표현으로 당신이 쓴 그대로의 메시지를 정교한 립싱크와 함께 전달할 수 있습니다. 발표자는 스크립트에 맞춰 단어 하나하나까지 완벽하게 동기화되기 때문에, 모든 문장이 자연스럽게 전달됩니다. 진심 어린 가족 메시지를 쓰든, 장난기 가득한 사무실 인사말을 준비하든, 퍼포먼스는 당신이 정한 분위기에 정확히 맞춰집니다. AI 립싱크 기술이 각 영상을 구동해 입 모양, 말하는 속도, 목소리 전달이 프레임 단위로 정밀하게 맞춰져, 실제로 전문 촬영한 것처럼 자연스럽고 완성도 높은 결과물을 제공합니다.
맞춤 스크립트를 즉시 영상으로 변환
어떤 글이든 시작해서 몇 분 안에 완성된 영상을 만들어 보세요. 몇 문장만 붙여넣어도, 한 통의 편지를 통째로 넣어도, 혹은 이름과 메시지를 넣은 개인 맞춤형 문장을 써 넣어도, 플랫폼이 자동으로 그 글에 맞춰 장면을 구성해 줍니다. 텍스트를 영상으로 변환하는 엔진이 대본에 맞게 적절한 화면 전환 속도, 장면 길이, 내레이션 타이밍을 자동으로 맞춰 주기 때문에 직접 편집할 필요가 없습니다. 각 수신자마다 완전히 다른 내용을 써도, 모든 버전을 동일한 속도로 생성할 수 있습니다. 이것이 바로 스크립트 투 비디오가 만들어진 이유입니다. 한 편에서 수백 편까지, 어떤 규모에서도 일정한 품질을 유지하기 위해서죠.
축제 분위기 배경 및 장면 커스터마이징
편집 캔버스에 기본으로 제공되는 겨울 배경, 벽난로 연출, 눈 내리는 실외 장면, 홀리데이 테마 오버레이로 분위기를 완벽하게 연출해 보세요. 장면을 바꾸고, 색상 테마를 변경하거나, 브랜드 요소를 추가해 크리스마스 캠페인이나 가족 스타일에 몇 초 만에 딱 맞게 꾸밀 수 있습니다. AI 비디오 편집기는 레이아웃, 타이밍, 시각적 디테일까지 완전히 제어할 수 있게 해 주며, 별도의 제작 지식도 필요하지 않습니다. 원하는 느낌이 나올 때까지 장면을 조정한 뒤, 바로 최종 영상을 렌더링하세요.
개인적인 감성을 더하는 보이스 클로닝
산타 영상의 목소리를, 이미 수신자가 잘 알고 신뢰하는 사람처럼 들리게 만들어 보세요. AI 보이스 클로닝을(를) 사용하면 짧은 음성 샘플만으로 어떤 목소리든 재현해 산타 아바타 퍼포먼스에 적용할 수 있습니다. 부모님, 조부모님, 혹은 가족 친구가 몇 줄만 녹음하면, 그 목소리로 화면 속 진행자를 통해 산타의 모든 홀리데이 메시지를 전달할 수 있습니다. 그 결과는 몇 분 만에 만들었음에도 전혀 제작된 느낌이 아닌, 진짜로 개인에게 맞춘 듯한 마법 같은 영상이 됩니다.
전 세계 가족과 팀을 위한 다국어 산타 인사말
산타 영상을 각 언어마다 콘텐츠를 다시 만들 필요 없이, 전 세계 어떤 시청자에게든 보낼 수 있습니다. 이 플랫폼은 175개 이상의 언어로 영상을 번역하고 다시 내레이션하여, 정확한 타이밍과 따뜻한 분위기를 그대로 유지합니다. 다국적 가족, 글로벌 오피스 팀, 다국어를 사용하는 교실 등 각기 다른 시청자들이 같은 홀리데이 메시지를 자신들의 언어로 받아볼 수 있습니다. AI 비디오 번역기를 사용해 하나의 녹화본만으로도 여러 지역, 여러 언어, 다양한 기기에 맞게 한 번에 현지화하고 배포하세요.
무료 AI 산타 비디오 메이커 활용 사례
Recording a santa message for a child traditionally means booking a costumed actor, arranging a shoot, or relying on a low-quality video booth. With an ai santa video, you type the child's name and what you want Santa to say, choose a background, and get a convincing, warm performance in minutes. The child sees a Santa who knows them by name, mentions their specific wishes, and delivers a message that feels real. No costume, no booking, no post-production. The result is a keepsake-quality greeting that takes less time to create than writing a holiday card. Use text to video to go from your personalized script to a finished video automatically.
Holiday season requires a surge of personalized content across email, social, and paid channels. Filming individual Santa messages for each campaign variation, product line, or customer segment is not practical at scale. With an ai santa video workflow, brands write one template, swap the personalized details per segment, and generate dozens of unique video variations in a single session. Each version carries the same production quality without added cost per asset. The AI video generator handles the rendering pipeline so your team focuses on strategy, not studio time.
Sending a video message from the CEO or a department head during the holidays creates connection without requiring executive time in front of a camera. Write the message, use voice cloning to match the speaker's voice, and deliver a festive greeting that reaches every employee in their inbox. For global teams, translate the same message into the languages your workforce speaks using AI dubbing so no one receives a generic text memo when everyone else gets video.
Schools, after-school programs, and nonprofits send holiday communications to hundreds of families every year. Producing individual video greetings used to require time, equipment, and a willing face on camera. An ai santa video makes it possible to produce a warm, festive message addressed to specific families or donor segments without any of that overhead. Write the script, select a festive avatar, and distribute a free personalized video that feels warm at the scale your organization needs. Organizations already using the AI video generator for educational content can apply the same workflow to holiday outreach.
Creators building holiday content face the same pressure every season: produce engaging, shareable videos fast enough to stay relevant while the moment lasts. An ai santa video lets you generate a polished, festive performance in the time it takes to write a caption. Use the reel generator to format the output for Instagram Reels, TikTok, and YouTube Shorts simultaneously. Change the script between takes, test different messages, and produce a full holiday content calendar in one session instead of one video per day.
Product teams and marketers can wrap their standard demo or announcement in a holiday creative without reshooting the content. Write the product message in Santa's voice, choose a seasonal background, and produce a promotional short video that stands out in crowded holiday inboxes and social feeds. It works for product launches timed to the holiday season, limited-edition offers, or any campaign that benefits from a festive creative angle. Pair with the AI ad maker to extend the same creative across paid placements automatically.
무료 AI 산타 영상 메이커는 이렇게 작동합니다
10분 안에 빈 화면에서 공유 가능한 파일까지, 네 단계로 나만의 AI 산타 영상을 만들어 보세요.
산타가 전해 줄 홀리데이 메시지를 입력하거나 붙여넣으세요. 받는 사람의 이름, 개인적인 이야기, 구체적인 소원을 함께 적어 넣으면 더 특별하게 느껴집니다. 시스템이 당신의 스크립트를 읽고 공연에 맞게 준비합니다.
템플릿 라이브러리에서 축제 분위기의 프레젠터, 배경 장면, 시각 테마를 선택하세요. 이메일용 와이드 화면, 세로형 소셜 클립, 정사각형 카드 등 게시할 채널에 맞게 화면 비율을 조정합니다.
목소리를 추가하고, 브랜딩을 적용하거나, 특정 인물과 비슷한 내레이션을 원한다면 보이스 클로닝을 활성화하세요. 최종 확정 전에 타이밍과 속도를 미리 확인해 보세요. 모든 수정은 텍스트 기반 인터페이스에서 바로 할 수 있습니다.
완성된 영상을 렌더링하세요. 파일을 다운로드하거나, 공유 가능한 링크를 복사하거나, 바로 배포 채널로 전송할 수 있습니다. 영상은 즉시 발송, 게시 또는 임베드할 준비가 되어 있습니다.
AI 산타 영상은 당신이 작성한 맞춤 스크립트를 전달하는 사실적인 홀리데이 진행자가 등장하는, 디지털로 생성된 연말 인사 영상입니다. 플랫폼은 입 모양 동기화 기술을 활용해 당신의 텍스트를 진행자의 퍼포먼스와 매칭한 뒤, 결과물을 완성도 높은 동영상 파일로 렌더링합니다. 카메라, 배우, 편집 소프트웨어가 전혀 필요 없습니다. 당신은 메시지를 작성하고, 시각 요소를 설정하면, 시스템이 자동으로 영상을 제작합니다. 대부분의 영상은 스크립트를 제출한 시점부터 5분 이내에 완성됩니다.
네, 그리고 바로 그런 점에서 이 형식이 가장 큰 강점을 발휘합니다. 당신이 대본을 그대로 작성하기 때문에, 아이의 이름, 아이가 바라는 소원, 아이가 사는 곳, 가족만 알고 있을 만한 특별한 이야기까지 모든 디테일을 직접 조정할 수 있습니다. 영상 속 인물은 그 대사를 자연스러운 타이밍과 표현으로 전달하므로, 받는 사람은 자신을 정말 잘 아는 산타가 말을 거는 것처럼 느끼게 됩니다. 여기에 익숙한 목소리를 음성 클로닝으로 입히면 그 효과가 더욱 커져, 마치 이미 신뢰하고 잘 알고 있는 사람이 직접 전하는 메시지처럼 느껴지게 됩니다.
네. 각 영상은 개별 스크립트에서 시작되므로, 수신자마다 다른 메시지를 작성하고 각 버전을 따로 생성하게 됩니다. 한 세션에서 만들 수 있는 영상 개수에는 제한이 없으며, 몇 개를 만들든 각 영상이 걸리는 시간은 거의 동일합니다. 학교에서 모든 가정에 산타의 맞춤 영상을 보내는 것처럼, 대규모로 산타 인사를 보내야 하는 팀의 경우, AI 영상 생성기는 한 번 설정한 시각적 구성을 매번 다시 만들 필요 없이 스크립트 목록을 효율적으로 처리할 수 있는 배치형 워크플로를 지원합니다.
짧은 오디오 녹음에서 AI 음성 클로닝을 사용해 보통 1분 이내의 음성으로 목소리를 복제한 뒤, 영상 속 산타 아바타에 적용하세요. 그러면 부모님, 조부모님 또는 친구의 익숙한 목소리가 화면 속 즐거운 공연을 통해 전해집니다. 스마트폰만 있으면 되고, 별도의 녹음 장비는 필요하지 않습니다. 복제된 목소리는 스크립트에 맞춰 자연스러운 감정과 말 속도를 그대로 담아내기 때문에, 생성된 음성이라기보다 직접 녹음한 메시지처럼 들립니다.
네. 산타 영상을 생성한 후에는 비디오 번역기를 사용해 175개 이상의 지원 언어로 번역하고 다시 내레이션할 수 있습니다. 번역된 버전은 원본의 속도와 따뜻한 분위기를 그대로 유지하면서, 입 모양도 새 언어에 맞게 다시 동기화됩니다. 영어로 한 번만 녹음해도 스페인어를 쓰는 조부모님, 프랑스어를 쓰는 사촌들, 혹은 다국어를 사용하는 교실까지 각각의 언어로 새 영상을 만들 필요 없이 모두에게 메시지를 전할 수 있습니다. 각 번역본을 생성하는 데에는 몇 분 정도가 소요됩니다.
동영상은 다운로드, 임베드 또는 직접 공유할 수 있는 MP4 파일로 내보내집니다. 이메일과 웹용 표준 와이드스크린, Instagram Reels·TikTok·YouTube Shorts용 세로형, 소셜 피드용 정사각형 형식으로 제작할 수 있습니다. 렌더링 전에 화면 비율을 설정하면 레이아웃이 자동으로 이에 맞게 조정됩니다. 소리 없이 시청하는 사용자를 위해 텍스트를 화면에 표시하고 싶다면 최종 결과물에 자막을 추가하는 기능도 사용할 수 있습니다. 이 기능은 자막 생성기를 통해 제공됩니다.
HeyGen은 신용카드 없이도 이용할 수 있는 무료 요금제를 제공하며, 이를 통해 무료 산타 영상을 만들고 핵심 제작 도구들을 체험해 볼 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 보이스 클로닝, 더 긴 영상 길이, 다국어 출력, 전체 프레젠터 및 장면 라이브러리에 대한 접근이 가능합니다. 대부분의 홀리데이 인사 영상은 무료 요금제 범위 안에 충분히 포함되므로, 먼저 무료로 개인 맞춤형 산타 영상을 제작해 공유해 본 뒤, 업그레이드 여부를 결정할 수 있습니다.
실제 산타를 섭외하려면 보통 수백 달러의 비용이 들고, 일정을 맞춰야 하며, 결과물도 하나의 뻔한 공연뿐입니다. 미리 녹화된 서비스는 정해진 대본에 따라 거의 개인화되지 않은 메시지만 제공합니다. AI 산타 영상은 메시지 내용, 수신자의 이름, 세부 정보, 전달 방식까지 모두 원하는 대로 설정할 수 있으며, 비용은 훨씬 저렴하고 일정 조율도 전혀 필요 없습니다. 언제든지 개인 맞춤형 영상을 만들 수 있고, 대본을 원하는 만큼 수정할 수 있으며, 같은 세션 안에서 목록에 있는 모든 사람을 위한 영상을 각각 제작할 수 있습니다. 얼굴이 나오지 않는 영상 워크플로우를 사용하기 때문에 제작 과정 어느 단계에서도 카메라 앞에 설 출연자가 필요하지 않습니다.
물론입니다. 브랜드들은 이 형식을 명절 이메일 캠페인, 소셜 광고, 한정판 프로모션, 고객 감사 메시지 등에 활용합니다. 하나의 템플릿을 작성한 뒤, 세그먼트나 고객별로 스크립트를 개인화하고, 각 버전에 맞는 고유한 영상을 생성하면 됩니다. 따뜻한 가족 인사 영상을 만드는 것과 동일한 워크플로로, 추가 제작 시간 없이 수백 가지 변형이 있는 캠페인까지 확장할 수 있습니다. AI 광고 제작기를 사용해 크리에이티브를 유료 매체로 확장하거나, 타깃 고객이 있는 채널로 바로 내보내세요.
빠르게 무료 AI 산타 영상을 만들려면 워크플로우는 아주 간단합니다. 라이브러리에서 산타 아바타를 고르고, 전달하고 싶은 메시지를 입력한 뒤, 완료된 영상을 생성하면 됩니다. AI 기술이 장면 구성, 립싱크, 내레이션 타이밍을 자동으로 처리해 주기 때문에, 별도의 편집 없이도 영상이 자연스럽고 완성도 높게 만들어집니다. 생성된 영상은 링크로 가족과 친구들에게 바로 공유하거나, MP4 파일로 다운로드하거나, 소셜 채널에 게시할 수 있습니다.
네. 저희 AI 산타 영상 제작기는 신용카드 없이 무료로 체험하실 수 있습니다. 무료 플랜에서는 스크립트 입력, 축제 분위기의 아바타 선택, 영상 생성 등 핵심 제작 워크플로우를 이용하실 수 있습니다. 유료 플랜에 가입하기 전에 플랫폼이 어떤 마법 같은 결과물을 만들어내는지 즐겁게 경험해 볼 수 있는 방법입니다. 음성 클로닝, 대량 생성, 프리미엄 크리스마스 장면 라이브러리가 필요하시다면, 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 통해 모든 기능을 이용하실 수 있습니다.
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