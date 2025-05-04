아이디어, 스크립트 또는 간단한 내용을 HeyGen의 AI 유튜브 비디오 제작기를 사용하여 정교한 유튜브 비디오로 만드세요. AI가 생성한 비주얼, 자연스러운 음성 해설, 자동 자막, 그리고 직접 유튜브에 업로드할 수 있는 기능을 통해 전체 길이의 에피소드, 얼굴 없는 설명 비디오, 그리고 쇼츠를 제작하세요. 카메라, 크루, 편집 스위트 없이도 가능합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
정기적인 에피소드, 설명자, 그리고 시리즈를 더 빠르게 제작하세요. 각 에피소드마다 페이싱과 스타일을 유지하기 위해 스크립트 템플릿을 사용하세요.
수업 계획과 대본을 슬라이드, 자막, 그리고 학습자들을 위한 다운로드 가능한 자료가 포함된 비디오 수업으로 변환하세요.
긴 에피소드를 YouTube 발견과 시청 시간 성장에 최적화된 수십 개의 쇼츠와 티저 클립으로 전환하세요.
스크립트와 제품 페이지를 바탕으로 일관된 시각적 템플릿과 화면 하이라이트를 사용하여 깨끗하고 반복 가능한 제품 데모를 제작하세요.
브랜드 가이드라인을 준수하고 현지화할 수 있는 세련된 사고 리더십, 발표, 그리고 교육 비디오를 제작하세요.
정확한 타이밍과 깔끔한 제작 가치를 갖춘 후원에 적합한 인트로, 광고 세그먼트 및 브랜드 중심의 산출물을 생성하세요.
HeyGen이 최고의 AI YouTube 비디오 제작자인 이유
HeyGen은 고급 AI 비디오 생성기, 스크립트 해석 및 YouTube 중심 워크플로우를 결합하여 창작자와 브랜드가 더 빠르고 똑똑하게 콘텐츠를 게시할 수 있도록 돕습니다. 평소 제작 병목 현상 없이 더 많은 양, 일관된 품질, 그리고 현지화된 콘텐츠를 제작하세요.
스크립트에서 수 분 내로 내보내기가 가능하여, YouTube 콘텐츠를 빠르게 만들 수 있습니다. HeyGen은 스토리보드, 비주얼, 음성, 타이밍을 자동화하여 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 해주며, 편집 작업에 신경 쓸 필요가 없습니다.
메타데이터 준비된 내보내기, 썸네일 제안 및 발견과 유지에 적합하게 조정된 종횡비 프리셋을 사용하여 장편 에피소드, 튜토리얼 시리즈, 쇼츠, 인트로, 재활용 클립을 만드세요.
비디오 번역기를 사용하면 스크립트를 번역하고, 현지화된 음성을 생성하며, 모든 시장에 자연스럽게 어울리는 정확한 캡션을 추가할 수 있습니다.
스크립트에서 비디오로 변환하는 인공지능
스크립트를 붙여넣거나 대본을 업로드하면 HeyGen이라는 AI 도구가 장면, 비트, 강조점을 파악하여 비디오 제작을 위한 구조화된 스토리보드를 만듭니다. AI 유튜브 비디오 제작기는 시각 자료와 B롤을 스크립트와 매치시키고, 타이밍이 맞는 캡션을 생성하며, 의도를 보존하는 자연스러운 듯한 음성 오버를 생성합니다.
전체 길이 및 단편 생성
동일한 소스 스크립트에서 8분 이상의 에피소드 또는 15–60초 분량의 숏폼 콘텐츠를 제작하세요. HeyGen은 플랫폼 사전 설정과 자동 크기 조정을 제공하여 하나의 마스터피스를 만들고 필요한 모든 형식으로 내보낼 수 있습니다.
AI 기반 시각 효과 및 장면 구성
프롬프트에서 시네마틱 장면, 애니메이션 그래픽, 제품 데모 또는 추상적 시각물을 생성합니다. 엔진은 전문적인 외관을 위해 카메라 움직임, 샷 다양성 및 전환을 자동으로 구성합니다.
이미지를 비디오 및 클립으로 재활용
클립이나 장편 영상을 가져와서 자동으로 크롭, 트림, 리믹스하여 숏츠나 하이라이트 릴로 만드세요. 이미지에서 비디오로 기능을 사용하여 정지 이미지와 제품 이미지를 애니메이션화하여 더 풍부한 썸네일과 세그먼트를 만드세요.
당신의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로 전환하는 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 유튜브 비디오 메이커 사용 방법
다음과 같은 간단한 단계로 HeyGen의 고급 AI YouTube 제작기로 여러분의 비디오 아이디어를 실현하세요.
스크립트를 붙여넣기, 대본을 업로드하기, 또는 개념을 설명하기. 기존의 영상이나 제품 URL을 제공할 수도 있습니다.
장문, 단문 또는 둘 다를 선택하세요. 시각적 스타일, 아바타 옵션, 그리고 음성 모델을 선택하세요. 필요한 경우 브랜드 사전 설정을 적용하세요.
HeyGen은 스토리보드와 초안 비디오를 생성합니다. 간단한 컨트롤로 캡션을 편집하거나 B롤을 교체하고, 페이싱을 조정하거나, 목소리 톤을 업데이트하세요.
YouTube에 최적화된 파일, 자막 SRT, 썸네일, 메타데이터를 내보내세요. 예약 게시 및 일괄 작업을 위해 직접 업로드나 API를 사용하세요.
AI 유튜브 비디오 제작기는 스크립트, 개요 또는 기존 영상을 AI를 사용하여 시각 효과, 음성, 자막, 장면 구성이 포함된 완성된 유튜브 비디오로 변환합니다. HeyGen은 업로드를 위한 장편 및 단편 자산을 모두 구축하여 창작자들이 콘텐츠 전략에 집중할 수 있도록 합니다.
네. HeyGen은 다양한 형식의 생성을 지원합니다. 마스터 긴 형식의 비디오를 만들고 자동으로 Shorts, 클립, 티저 형식을 파생시켜 모바일 시청에 최적화된 편집과 캡션으로 개선하여 YouTube Shorts 제작 능력을 향상시킬 수 있습니다.
네. HeyGen은 YouTube의 모범 사례에 맞춰 제목, 설명, 태그, 그리고 챕터 마커를 제안하여 콘텐츠 제작자들이 더 효과적으로 발견되고 색인될 수 있도록 돕습니다.
물론입니다. 기존의 영상을 가져와서 HeyGen이 자동 편집을 하고, 자막을 추가하며, B-롤을 생성하고, 콘텐츠를 완성된 비디오와 숏츠로 리믹스합니다.
HeyGen은 높은 정확도의 자동 자막을 생성하며 많은 언어로의 번역을 지원합니다. 자막과 번역된 음성 해설은 지역적 정확성과 뉘앙스를 보장하기 위해 편집 가능합니다.
네. 음성 샘플을 업로드하여 본인의 목소리를 복제하거나, 에피소드와 시리즈에 걸쳐 일관되게 대본을 소개할 수 있는 맞춤형 아바타 호스트를 만들어 YouTube 동영상 제작을 더 쉽게 할 수 있습니다.
표준 및 세로 형식의 MP4 파일, SRT 자막 파일, 썸네일 이미지 및 메타데이터 패키지를 내보내어 고품질의 비디오를 제작하세요. API 통합은 일괄 업로드 및 예약 게시를 지원합니다.
대부분의 초안은 몇 분 안에 생성됩니다. 최종 렌더링 시간은 길이와 복잡성에 따라 달라집니다. 배치 처리 및 API 작업은 콘텐츠 제작자를 위한 대량 생산을 처리할 수 있도록 확장됩니다.
HeyGen으로 생성한 모든 비디오와 자산에 대한 완전한 소유권과 권리를 유지합니다. 포함하는 타사 콘텐츠가 적절하게 라이선스가 부여되었는지 확인하세요.
네. HeyGen은 엔터프라이즈급 보안, 역할 기반 접근, 그리고 콘텐츠와 제작 워크플로우를 보호하기 위한 개인 작업 공간 제어 기능을 사용합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.