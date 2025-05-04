스크립트를 붙여넣거나 대본을 업로드하면 HeyGen이라는 AI 도구가 장면, 비트, 강조점을 파악하여 비디오 제작을 위한 구조화된 스토리보드를 만듭니다. AI 유튜브 비디오 제작기는 시각 자료와 B롤을 스크립트와 매치시키고, 타이밍이 맞는 캡션을 생성하며, 의도를 보존하는 자연스러운 듯한 음성 오버를 생성합니다.