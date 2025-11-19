AI 영상 하이라이트 생성기는 긴 영상에서 가장 중요한 순간들을 즉시 추출할 수 있도록 도와줍니다. HeyGen을 사용하면, 원본 영상만 있으면 수동 편집이나 타임라인을 일일이 넘겨볼 필요 없이 자동으로 공유 가능한 완성형 하이라이트 클립으로 만들어 줍니다.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.
Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.
Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.
Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.
Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.
Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.
HeyGen이 최고의 AI 하이라이트 영상 생성기인 이유
HeyGen은 속도와 명확성에 중점을 둡니다. AI 영상 하이라이트 생성기는 크리에이터, 마케터, 그리고 팀이 업무량을 늘리지 않고도 AI를 활용해 더 많은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 설계되었습니다.
이 AI 영상 하이라이트 생성기는 속도, 정확성, 그리고 높은 참여도를 위해 설계되었습니다. 방대한 영상에서 원하는 장면을 찾는 번거로움을 없애고, 시선을 빠르게 사로잡는 AI 하이라이트를 자동으로 제공합니다.
AI가 영상, 음성, 그리고 전개 속도를 분석해 돋보이는 순간들을 찾아냅니다. 그래서 무작위로 잘라낸 것 같은 느낌이 아니라, 의도적으로 구성된 하이라이트를 받아볼 수 있습니다.
전체 영상을 다시 시청할 필요 없이, AI 영상 하이라이트 생성기가 대신 작업을 처리해 줍니다. 이를 통해 편집 시간이 획기적으로 줄어듭니다.
하이라이트는 소셜 플랫폼, 프레젠테이션, 마케팅 채널에서 효과적으로 활용될 수 있도록 구성되어 있습니다.
자동 주요 순간 감지
AI 동영상 하이라이트 생성기는 전체 영상을 스캔해 에너지, 대화, 액션이 가장 높은 구간을 찾아 자동으로 하이라이트를 만들어 줍니다. 자연스럽게 시청자의 시선을 끄는 순간들을 골라 주기 때문에, 추측에 의존할 필요가 없고 하이라이트의 완성도가 높아집니다.
사용자 지정 하이라이트 길이 제어
목표에 따라 짧은 티저부터 더 긴 하이라이트 영상까지 생성할 수 있습니다. AI가 선택한 영상 길이에 맞춰 장면을 자동으로 조정해 주기 때문에, 클립이 항상 핵심에 집중되고 목적에 부합하도록 유지됩니다.
스마트 장면 연결
선별된 순간들이 부드러운 전환으로 자연스럽게 이어집니다. 최종 하이라이트는 무작위 컷들의 모음이 아니라 하나의 완성된 영상처럼 느껴집니다. 이를 통해 시청 시간과 전체 흐름이 향상됩니다.
캡션이 준비된 하이라이트 클립
이 생성기는 자막과 화면 텍스트에 자연스럽게 어울리는 하이라이트를 만들어 줍니다. 덕분에 소리가 없어도 클립을 시청하기가 더 쉬워집니다. 플랫폼 전반에서 참여도 역시 높게 유지됩니다.
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
AI 비디오 하이라이트 생성기 사용 방법
네 가지 간단한 단계로 AI를 활용해 최고의 순간들을 영상 하이라이트로 만들어 보세요.
재활용하고 싶은 모든 장편 동영상 콘텐츠를 추가하세요.
목표에 따라 클립 길이와 출력 형식을 선택하세요.
AI가 가장 흥미로운 순간들을 분석하고 모아 구성합니다.
하이라이트를 다운로드하고 바로 게시하세요.
AI 하이라이트 영상 제작 도구는 긴 영상에서 가장 흥미로운 순간들을 자동으로 찾아 잘라내 줍니다. 이를 통해 사용자가 직접 장면을 찾고 편집해야 하는 수고를 덜어 줍니다.
팟캐스트, 인터뷰, 웨비나, 스포츠 영상, 데모 영상 등이 모두 잘 작동합니다. 흥미로운 순간이 뚜렷하게 드러나는 길이 있는 영상이라면 어떤 것이든 처리할 수 있습니다.
네, 짧은 티저나 더 긴 하이라이트 영상 중에서 선택할 수 있습니다. AI가 당신이 선택한 길이에 맞춰 자동으로 클립을 골라줍니다.
네. 이 AI 도구는 시각적 단서, 오디오, 그리고 전개 속도를 분석해 핵심 순간을 선택합니다. 필요하다면 하나의 하이라이트를 만든 뒤 여러 가지 버전으로 생성할 수 있습니다.
하이라이트는 소셜 플랫폼과 숏폼 시청에 최적화되어 있으며, 빠르게 시선을 사로잡도록 설계되었습니다.
이 AI 도구를 사용해 하이라이트를 만들기 위해 별도의 편집 경험은 필요하지 않습니다. AI 영상 하이라이트 생성기가 자동으로 클리핑과 시퀀싱을 처리합니다.
네, 동일한 원본 영상에서 여러 개의 하이라이트 버전을 만들 수 있습니다. 이는 서로 다른 클립을 테스트할 때 유용합니다.
네, 생성된 하이라이트는 바로 내보내기할 수 있으며 여러 플랫폼에서 즉시 공유할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.