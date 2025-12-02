동영상을 번역하세요
영어에서 덴마크어로
HeyGen을 사용해 몇 분 만에 영어 동영상을 자연스럽고 또렷한 덴마크어 영상으로 변환하세요. 덴마크어 자막을 생성하고, 자연스러운 덴마크어 보이스오버를 만들거나, 복잡한 소프트웨어나 수동 편집 없이 AI 더빙을 제작할 수 있습니다.
영어 동영상을 업로드하고 덴마크어를 선택한 뒤, 모든 과정을 브라우저에서 바로 완료하세요. HeyGen이 한 번에 통합된 워크플로우로 전사, 번역, 타이밍 정렬, 내보내기까지 모두 처리합니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지 가능
영어에서 덴마크어로 영상 번역을 손쉽게
영어에서 덴마크어로의 동영상 번역을 통해 구어체 영어를 의미, 톤, 말하는 속도를 그대로 유지하면서 자연스러운 덴마크어로 변환할 수 있습니다. 시청자가 자막을 선호하든 음성을 선호하든, 이 과정은 빠르고 쉽게 관리할 수 있습니다.
HeyGen은 동영상에 특화되어 설계되었습니다. 영어 음성을 인식해 타임코드가 포함된 스크립트로 변환한 뒤, 전문적이면서도 이해하기 쉬운 자연스러운 덴마크어로 번역합니다.
여러 시장을 대상으로 콘텐츠를 현지화하는 경우, 동일한 워크플로우를 통해 다음과 같은 수요가 높은 다른 언어도 지원합니다. 영어에서 스페인어로의 동영상 번역:
혜택
영어를 덴마크어로 즉시 변환하세요
영어 영상 콘텐츠를 덴마크어로 번역하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 제품 데모, 강의, 웨비나, 마케팅 콘텐츠까지 자막을 수동으로 편집할 필요 없이 손쉽게 변환할 수 있습니다.
덴마크어 사용자를 효과적으로 공략하세요
덴마크와 더 넓은 북유럽 지역은 디지털 참여도가 높은 시장입니다. 영어로 된 동영상을 덴마크어로 번역하면 도달 범위를 넓히고 접근성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
시간과 제작 비용 절감
필사, 번역, 서식 지정을 위해 각각의 도구를 따로 관리할 필요 없이, HeyGen이 모든 작업을 하나의 워크플로로 통합해 게시 과정을 더욱 간소화합니다.
여러 플랫폼에 게시하기
YouTube, 온라인 강의, 사내 교육 시스템 및 소셜 플랫폼용 SRT 또는 VTT 자막 파일을 내보내세요.
YouTube 전용 워크플로우의 경우, 다음을 사용하여 자막 게시를 더욱 간편하게 할 수 있습니다:
원활한 영어-덴마크어 번역을 위한 모범 사례
명확한 영어 오디오는 덴마크어 번역 품질을 더욱 높여 줍니다. 번역하기 전에 원고를 검토하여 이름과 기술 용어를 정확하게 수정하세요.
자막은 간결하게 유지해 가독성을 높이세요. 내보내기 전에 짧은 클립을 미리 보며 타이밍과 명확성을 확인하세요. 보이스오버를 생성하는 경우, 브랜드명과 업계 용어의 발음을 반드시 확인하세요.
이러한 작은 단계들이 덴마크어 영상이 자연스럽고 전문적으로 느껴지도록 도와줍니다.
영어에서 덴마크어로 영상 번역을 위한 맞춤형 기능
HeyGen은 영어 음성을 자동으로 감지하고, 자막 또는 내레이션과 함께 유창한 덴마크어로 변환합니다.
다음을 수행할 수 있습니다:
정확한 영어 대본을 생성하고, 자연스러운 덴마크어로 번역하며, 자막을 SRT 또는 VTT 형식으로 내보내고, AI 더빙으로 덴마크어 보이스오버를 제작하고, 타이밍을 자동으로 맞추며, 파일을 다시 업로드하지 않고도 추가 언어로 번역을 확장할 수 있습니다.
예를 들어, 영어 영상이 업로드되면 동일한 워크플로를 사용해 스페인어나 아랍어 버전으로도 현지화할 수 있습니다.
영어 동영상을 스웨덴어로 번역하는 4가지 쉬운 단계
영어에서 그리스어로 동영상을 처음 번역해 보신다면, HeyGen이 이 과정을 쉽고 반복 가능하게 만들어 드립니다.
동영상을 업로드하세요
동영상 파일을 업로드하세요. 또렷한 영어 음성은 전사 정확도를 높이고 이후 편집에 드는 시간을 줄여줍니다.
영어 대본 생성하기
음성 인식 기술은 구어체 영어를 자동으로 문자로 된 기록으로 변환합니다.
영어를 덴마크어로 번역하기
해당 스크립트는 문장 구조와 의미를 유지하도록 학습된 문맥 기반 머신 러닝 모델을 사용해 덴마크어로 번역됩니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 보고, 필요하다면 수정한 뒤, 최종 영상 또는 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen의 어떤 점이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 단 며칠 만에
자주 묻는 질문
영어 영상을 덴마크어로 정확하게 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
영어 동영상을 HeyGen에 업로드한 뒤, 타임코드가 포함된 스크립트를 생성하고 꼼꼼히 검토한 다음 덴마크어로 번역하고, 자막이나 보이스오버 파일을 내보내기 전에 타이밍을 미리 확인하세요
영어 영상에 덴마크어 자막을 추가할 수 있나요?
네. 영어 음성을 자동으로 인식해 덴마크어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내거나, 동영상에 바로 삽입할 수 있습니다.
영어 YouTube 동영상을 덴마크어로 번역할 수 있나요?
네. 덴마크어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내고, YouTube Studio에 업로드하세요. 자주 업로드하는 경우에는 YouTube 번역 워크플로를 사용하면 작업이 훨씬 간편해집니다.
이 도구는 덴마크어 보이스오버와 더빙을 지원하나요?
네. AI 더빙을 사용하면 자연스러운 음성을 생성하고 원본 영어 오디오의 타이밍에 가깝게 맞춰 주기 때문에 덴마크어 보이스오버를 제작할 수 있습니다.
영어에서 덴마크어로 동영상 번역하는 서비스는 무료인가요?
번역 품질을 테스트하기 위해 짧은 영상을 미리 볼 수 있습니다. 전체 내보내기나 더 긴 콘텐츠는 일관된 처리를 위해 일반적으로 로그인해야 합니다.
같은 영어 영상으로 다른 언어 버전도 만들 수 있나요?
네. 한 번 업로드하면 파일을 다시 업로드할 필요 없이, 해당 영상을 활용해 스페인어나 아랍어와 같은 다른 언어 버전도 추가로 제작할 수 있습니다.
어떤 형식을 지원하나요?
MP4를 포함한 대부분의 일반적인 형식이 지원됩니다. 자막은 주요 플랫폼과의 호환을 위해 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다.
덴마크어 더빙이 자막보다 더 좋나요?
이는 시청자에 따라 다릅니다. 자막은 더 빠르고 접근성 측면에서 이상적입니다. 더 몰입감 있는 경험을 원하는, 듣는 것을 선호하는 시청자에게는 더빙이 적합합니다. 자막 대신 음성을 선호하신다면 HeyGen의 AI 더빙 워크플로를 여기에서 사용해 보세요:
175개 이상의 언어로 동영상을 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 실제 같은 음성과 자연스러운 움직임으로 생생하게 살아나게 하세요.