영어를 덴마크어로 즉시 변환하세요

영어 영상 콘텐츠를 덴마크어로 번역하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 제품 데모, 강의, 웨비나, 마케팅 콘텐츠까지 자막을 수동으로 편집할 필요 없이 손쉽게 변환할 수 있습니다.

덴마크어 사용자를 효과적으로 공략하세요

덴마크와 더 넓은 북유럽 지역은 디지털 참여도가 높은 시장입니다. 영어로 된 동영상을 덴마크어로 번역하면 도달 범위를 넓히고 접근성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

시간과 제작 비용 절감

필사, 번역, 서식 지정을 위해 각각의 도구를 따로 관리할 필요 없이, HeyGen이 모든 작업을 하나의 워크플로로 통합해 게시 과정을 더욱 간소화합니다.

여러 플랫폼에 게시하기

YouTube, 온라인 강의, 사내 교육 시스템 및 소셜 플랫폼용 SRT 또는 VTT 자막 파일을 내보내세요.

YouTube 전용 워크플로우의 경우, 다음을 사용하여 자막 게시를 더욱 간편하게 할 수 있습니다: