강력한 설명 영상은 시청자의 문제를 먼저 제시하고, 하나의 핵심 아이디어에 집중하며, 시각 요소로 복잡한 내용을 쉽게 풀어냅니다. 매력적인 설명 영상을 만들려면 쉬운 언어로 설득력 있는 스토리를 쓰고, 자막을 추가하며, 마지막에는 하나의 명확한 다음 단계로 마무리하세요. 생성 과정은 AI가 처리하므로, 당신은 메시지에만 집중하면 됩니다.