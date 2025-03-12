촬영이나 디자인 실력 없이도 AI 설명 영상을 만들어 보세요. 스크립트를 붙여넣거나, 문서를 업로드하거나, 아이디어를 직접 입력한 뒤 AI 아바타를 선택하면, 몇 분 안에 내레이션과 자막이 포함된 공유용 영상을 완성할 수 있습니다. 마케팅, 교육, 사내 교육 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.
AI 설명 동영상의 주요 기능
이 AI 설명 영상 생성기는 문서를 작성하듯 간단하게 영상을 만들 수 있게 해주며, AI 영상 제작 도구를 통해 스크립트나 기존 파일만으로도 복잡한 아이디어를 쉽게 풀어 주는 전문적인 설명 영상을 제작할 수 있습니다.
스크립트, PDF 또는 프롬프트로 시작하세요
영상 스크립트를 붙여넣거나, PDF나 슬라이드 자료를 업로드하고, URL을 붙여넣거나, 한 줄짜리 프롬프트만 입력하세요. AI 비디오 생성기가 기존 콘텐츠를 스토리보드와 장면 텍스트로 변환해 주어, 텍스트만으로도 영상을 만들고 몇 분 안에 시청 가능한 설명 영상을 완성할 수 있습니다.
어떤 톤이든 자연스러운 AI 보이스오버
Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.
애니메이션 장면과 설명용 템플릿
레이아웃을 선택하면 AI 비디오 설명 도구가 스크립트의 각 문장에 맞는 애니메이션, 비주얼, 전환 효과로 자동으로 채워 줍니다. 어떤 장면이든 교체하고, 타이밍을 조정하거나, 전체 영상의 스타일을 변경해 브랜드 톤을 유지하면서도 시각적으로 매력적인 영상을 편집 프로그램 없이 만들 수 있습니다.
자동 자막 및 화면 텍스트
영상이 렌더링되는 동안 내레이션의 모든 단어가 동기화된 자막으로 전사됩니다. 화면에 표시되는 제목과 핵심 문구가 정확한 타이밍에 나타나며, 어떤 문장이든 수정할 수 있어 음소거 상태로 보거나 두 번째 언어로 따라 보는 시청자에게도 설명이 항상 명확하게 전달됩니다.
175개 이상의 언어로 제공되는 하나의 설명 영상
설명 영상을 한 번만 만들면, 입 모양까지 맞춘 더빙과 클론 보이스로 전체 영상을 175개 이상의 언어로 손쉽게 번역할 수 있습니다. 발표자는 어떤 시장에서도 동일한 얼굴과 톤을 유지하므로, 한 번의 스크립트로 촬영이나 재녹음 없이 전 세계 시청자를 위한 고품질 영상을 제작할 수 있습니다.
에이전시에 맡기면 설명 영상 하나에 몇 주와 수천 달러가 듭니다. 전하고 싶은 각도만 정해서 스크립트‑투‑비디오로 돌린 뒤, 랜딩 페이지나 광고에 쓸 60초짜리 제품 설명 영상을 그날 바로 제작해 보세요.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
교사와 콘텐츠 제작자는 수업 계획안을 활용해 각 개념마다 시각 자료가 포함된 나레이션 교육 영상으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 학생들은 복잡한 슬라이드를 읽거나 긴 강의를 듣는 대신, 핵심만 담은 2분짜리 명확한 설명 영상을 시청합니다.
L&D 팀은 오래된 슬라이드 자료 대신 직원들이 끝까지 시청하는 설명형 영상으로 전환합니다. 스크립트만 수정하면, 같은 날 바로 영상을 다시 생성해 새 버전을 배포할 수 있어 모든 지점에서 정책 및 프로세스 교육을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
AI 설명 동영상 메이커는 어떻게 작동하나요
작성한 아이디어만 있으면 촬영이나 편집 없이, 네 가지 간단한 단계로 완성된 AI 설명 영상을 만들 수 있습니다.
스크립트를 붙여넣거나, PDF나 슬라이드 자료를 업로드하고, 링크를 붙여넣거나, 주제를 입력해 시작하세요.
아바타와 목소리를 선택하거나 화면을 캡처해 깔끔한 워크스루 설명 영상을 만들어 보세요.
스크립트를 편집하고, 장면을 교체하고, B-롤과 브랜딩을 추가한 뒤, 한 번의 클릭으로 번역하세요.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
An AI explainer video is a short, AI-generated video that breaks down one idea, product, or process, built by software instead of a film crew. Creating an explainer video with an AI-powered explainer video maker starts from a script, document, or prompt, and AI technology generates the visuals, voiceover, and captions. It runs as an online tool in your browser.
사실적인 AI 프레젠터로는 그렇지 않습니다. Avatar V는 15초 분량의 영상만으로도 생동감 있는 AI 아바타를 생성하며, 모든 장면에서 동일한 얼굴과 목소리를 유지합니다. G2에서 현실감 1위로 평가받았으며, 애니메이션 클립 아트가 아닌 실제 촬영한 것처럼 보이는 AI 아바타 설명 영상을 제작할 수 있습니다.
파일을 업로드하면 AI가 내용을 읽고 핵심 포인트를 추출한 뒤, 내레이션이 포함된 장면별 스토리보드를 만들어 줍니다. 이 텍스트 기반 영상 제작 워크플로우를 통해 초안 스크립트를 검토하고, 시각 요소를 교체하거나 일부 구간을 잘라낸 다음, 몇 분 안에 영상을 완성할 수 있습니다.
강력한 설명 영상은 시청자의 문제를 먼저 제시하고, 하나의 핵심 아이디어에 집중하며, 시각 요소로 복잡한 내용을 쉽게 풀어냅니다. 매력적인 설명 영상을 만들려면 쉬운 언어로 설득력 있는 스토리를 쓰고, 자막을 추가하며, 마지막에는 하나의 명확한 다음 단계로 마무리하세요. 생성 과정은 AI가 처리하므로, 당신은 메시지에만 집중하면 됩니다.
대부분의 도구는 한 언어로 된 하나의 영상만 만듭니다. HeyGen은 실제 같은 프레젠터가 등장하는 설명 영상을 한 번만 제작한 뒤, 입 모양까지 맞춘 175개 이상의 언어 더빙을 적용하고 텍스트만으로 쉽게 업데이트할 수 있게 해 줍니다. 덕분에 재촬영 없이도 모든 시장에 맞는 매력적인 설명 영상을 빠르게 제공할 수 있습니다.
네, 종종 매우 극적으로 줄어듭니다. 교육자 Anton Voroniuk은 HeyGen으로 전환한 후 제작 비용이 40배 절감되고 매주 15.5시간을 절약하게 되었으며, 이를 통해 팀이 더 빠르게 영상을 제작하고 100만 명이 넘는 학생들에게 도달할 수 있었다고 보고했습니다. Anton Voroniuk의 스토리를 확인해 보세요.
아니요. 이 AI 기반 플랫폼에서는 문서를 편집하듯이 AI 동영상 제작을 할 수 있기 때문에 설치할 것도 없고, 복잡한 타임라인을 배울 필요도 없습니다. 콘텐츠를 입력하거나 붙여넣고, AI 프레젠터를 선택하면, 플랫폼이 텍스트를 수정하는 것만으로도 계속 다듬을 수 있는 다이내믹한 동영상을 자동으로 만들어 줍니다.
네. 무료 요금제에서는 무료로 영상을 한 편 제작하고, 프레젠터와 음성을 체험해 본 뒤 MP4로 내보내어 업그레이드 전에 전체 작업 흐름을 테스트해 볼 수 있습니다. 유료 요금제로 업그레이드하면 HD 및 4K 내보내기, 더 긴 영상, 더 많은 언어, 팀 기능 등이 추가로 제공됩니다.
마케팅용 영상은 60~90초가 가장 효과적이며, 대부분의 시청자가 머무는 시간과도 잘 맞습니다. 교육 및 트레이닝용 설명 영상은 주제상 필요하다면 3~5분까지 길어질 수 있습니다. 시청자의 관심을 끌 수 있는 강력한 훅으로 시작하고, 한 영상에는 한 가지 아이디어만 담으며, 그 아이디어에 도움이 되지 않는 내용은 과감히 잘라내세요.
맞춤형 에이전시 설명 영상은 보통 3,000달러에서 15,000달러 정도가 들고 제작에 몇 주가 걸립니다. 이를 AI로 제작하면 월 구독료와 영상당 몇 분의 작업 시간만으로 가능해지기 때문에, 한 편 이상 만들기 시작하면 설명 영상 한 편당 비용이 크게 줄어듭니다.
네. 영상이 렌더링되는 동안 내레이션이 자동으로 받아쓰여 동기화된 자막으로 생성되고, 자막 생성기를 통해 문구, 스타일, 타이밍을 편집할 수 있습니다. 자막은 무음으로 시청하는 사용자들의 시청 완료율을 높여 줍니다.
촬영이나 녹음이 전혀 필요하지 않습니다. 콘텐츠를 입력하거나 업로드하고, 프레젠터와 목소리를 선택하면 플랫폼이 영상, 내레이션, 자막을 자동으로 생성해 줍니다. 카메라, 마이크, 편집 소프트웨어는 모두 선택 사항입니다.
네. 보이스 클로닝은 짧은 음성 샘플을 기반으로 사용자의 목소리를 캡처한 뒤, 그 목소리로 어떤 스크립트든 읽어 주어 모든 설명 영상이 실제 본인 목소리처럼 들리게 합니다. 또한 영상을 다른 언어로 번역하더라도, 클론된 목소리를 일관되게 유지할 수 있습니다.
네. 한 번 설명 영상을 만들면, AI 영상 번역기가 입 모양까지 맞춘 더빙과 클론 보이스로 175개 이상의 언어로 변환해 줍니다. 발표자의 모습은 그대로 유지되어, 자막 영상이 아니라 각 언어 버전이 현지 제작된 콘텐츠처럼 느껴집니다.
네. 이 영상은 텍스트를 기반으로 제작되기 때문에, 스크립트를 수정하거나 장면을 교체하거나 목소리를 바꾸는 방식으로 영상을 편집한 뒤, 몇 분 안에 다시 생성할 수 있습니다. 재촬영이 필요 없어서 가격이나 정책 같은 내용을 빠르게 수정하고, 설명 영상을 신속하게 업데이트할 수 있습니다.
작성된 스크립트, PDF나 슬라이드 자료, 웹 페이지 URL, 혹은 주제를 설명하는 한 줄 프롬프트 등 어떤 것에서든 시작할 수 있습니다. 어떤 입력을 가지고 있든, 이를 내레이션과 자막이 포함된 설명 영상으로 바꿔 주는 비디오를 만들 수 있어, 이미 보유한 콘텐츠를 그대로 활용해 작업할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
Transform your ideas into professional videos with AI.