ほとんどの動画ツールは、チームが実際に使っているツールとは切り離された場所にあります。誰かがそれらを開く頃には、すでにチャンスを逃してしまっています。HeyGen は、ワークスペースに一度インストールするだけで、どこからでも利用できるネイティブの Slack アプリになりました。

任意のチャンネルやDMでHeyGenを@メンションしてプロンプトを送るだけで、完成した動画がスレッドに直接投稿されます。スラッシュコマンドを使えば、細かなコントロールも可能です。自動動画通知を設定しておけば、HeyGenで作成された動画が完成した瞬間に、適切なチャンネルに自動で共有されます。手動での共有も、リンクの転送も不要です。