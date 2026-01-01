HeyGen × Slack
あなたのチームはすでに Slack を使っています。これからは HeyGen も同じ場所に。どのチャンネルやDM、スラッシュコマンドからでも、ワークスペースを離れることなくアバターによるナレーション動画を生成できます。
Slack から離れずに動画を作成
ほとんどの動画ツールは、チームが実際に使っているツールとは切り離された場所にあります。誰かがそれらを開く頃には、すでにチャンスを逃してしまっています。HeyGen は、ワークスペースに一度インストールするだけで、どこからでも利用できるネイティブの Slack アプリになりました。
任意のチャンネルやDMでHeyGenを@メンションしてプロンプトを送るだけで、完成した動画がスレッドに直接投稿されます。スラッシュコマンドを使えば、細かなコントロールも可能です。自動動画通知を設定しておけば、HeyGenで作成された動画が完成した瞬間に、適切なチャンネルに自動で共有されます。手動での共有も、リンクの転送も不要です。
“@HeyGen 新入社員向けのウェルカム動画を作成して”
HeyGen をあなたの Slack ワークスペースに追加
上の「Add to Slack」をクリックして、ワークスペースで HeyGen を承認してください。Slack の管理者権限が必要です。アプリのインストールは数秒で完了し、すぐにチーム全員が利用できるようになります。
HeyGenアカウントを連携する
インストール後、認証のためにHeyGenアカウントを連携してください。まだお持ちでない場合は、heygen.com で無料登録できます。有料プランに加入すると、フル機能の動画生成とあなたのデジタルツインが利用可能になります。
最初の動画を作成しましょう
任意のチャンネルやDMで @HeyGen と入力し、その後にあなたがしてほしい内容を続けてください。HeyGen がアバターによるナレーション付き動画を生成し、そのスレッドに直接投稿します。通常、作成には2〜5分ほどかかります。
チャンネル通知を設定する
必要に応じて HeyGen を設定し、特定のチャンネルに「動画の準備完了」通知を送信できるようにしましょう。これにより、コンテンツチーム、営業フロア、または人材開発担当者は、新しい動画が利用可能になったタイミングを常に把握できます。
Slack で動画を作成する 3 つの方法
HeyGen をワークスペースに導入すると、チーム全員が動画を作成・受信するための 3 つのネイティブな方法を利用できるようになります。アプリの切り替えは不要。手作業のステップも一切ありません。
どのチャンネルでも @メンション
どのチャンネルでも、またはDMで、平易な言葉のプロンプトと一緒に @HeyGen をタグ付けしてください。数分以内に完成した動画が生成され、スレッド内に直接投稿されます。
/heygen コマンド
/heygen を使えば、アバター、言語、トーン、スクリプトまで細かく指定できます。チームが日常的に活用する、テンプレート化された動画や繰り返し使う動画タイプに最適です。
自動通知
HeyGen の動画イベントを Slack チャンネルに連携し、動画のレンダリングが完了した瞬間に、共有やレビューがすぐに行えるダイレクトリンク付きの通知をチームに届けましょう。
どのチームがどのように活用しているか
実際に視聴される経営陣からの最新情報から、新入社員を名前で歓迎するオンボーディング動画まで。
経営陣からのお知らせ
Slack メッセージを、CEO やプロダクト責任者からのビデオアナウンスに変換し、#announcements に投稿しましょう。見逃されることがなく、文字だけの長文よりもずっと魅力的に伝わります。
新入社員への歓迎メッセージ
誰かがチャンネルに参加したら、その人の名前を使ったパーソナライズされたウェルカム動画を自動生成して投稿し、初日からすべての新しいメンバーが歓迎されていると感じられるようにしましょう。
営業受注の祝賀
CRMで案件がクローズしたら、#sales-wins チャンネルに担当営業の名前入りのパーソナライズされたアバター動画を自動投稿し、その功績を称える瞬間をつくりましょう。
オンデマンド研修クリップ
チームメンバーがトピックを添えて HeyGen を @メンションすると、その場で短いトレーニング動画や解説動画が投稿されます。会話の中から自動的に構築される、セルフサービス型のナレッジベースです。
高優先度アラートの概要
緊急のSlackメッセージを、#incidents や #security-alerts などの重要チャンネル向けにアバターが説明する動画ブリーフへ変換し、重要な情報に確実に注目が集まるようにします。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。