Granola のミーティングと HeyGen の動画の両方に言及するプロンプトを 1 つの文で入力すると、Claude は必要なツールを特定して順番に呼び出し、まず Granola からあなたのミーティング履歴を読み取り、その後 HeyGen を使って動画を生成します。

Claude は list_meetings を呼び出して、名前・日付・参加者から該当する通話を特定し、続いて get_meetings で完全なメモを取得します。その内容から動画の長さに合わせたスクリプトを作成し、それを create_video_agent に渡します。あとはエージェントが処理を行い、レンダリングが完了すると HeyGen ライブラリに動画が保存されます。