HeyGen × Granola
Granola は、あなたのミーティングで話されたすべてを記録します。HeyGen はそれを、アバターと音声付きのリアルな動画に変換します。Claude を介した MCP 連携により、たった 1 つのプロンプトで、通話メモから完成したナレーション付き動画まで一気に作成できます。
Granola が場の空気を読み、HeyGen が動画を作る
Granola のミーティングと HeyGen の動画の両方に言及するプロンプトを 1 つの文で入力すると、Claude は必要なツールを特定して順番に呼び出し、まず Granola からあなたのミーティング履歴を読み取り、その後 HeyGen を使って動画を生成します。
Claude は list_meetings を呼び出して、名前・日付・参加者から該当する通話を特定し、続いて get_meetings で完全なメモを取得します。その内容から動画の長さに合わせたスクリプトを作成し、それを create_video_agent に渡します。あとはエージェントが処理を行い、レンダリングが完了すると HeyGen ライブラリに動画が保存されます。
“最新のGranolaミーティングを取り出して、参加できなかったメンバーにSlackで共有できる60秒のHeyGen動画にして。”
Claude コネクタで Granola を接続する
Claude で、左上のメニュー → Customize → Connectors に進みます。+ をクリックし、Browse connectors を選択して Granola を検索し、+ をクリックします。サインインページが開くので、Granola アカウントにログインして Claude に認可アクセスを付与します。Claude Code を使用する場合は、次のコマンドを実行します: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen をカスタムコネクタとして追加
developers.heygen.com/mcp/overview にアクセスして MCP エンドポイント URL をコピーします。Claude Connectors に戻り、「+」→「Add custom connector」をクリックし、名前を HeyGen として、エンドポイント https://mcp.heygen.com/mcp/v1/ を貼り付けます。
両方のコネクタがオンになっていることを確認してください
会話を始める前に、現在アクティブな Claude セッションで Granola コネクタと HeyGen コネクタの両方がオンになっていることを確認してください。Claude が同じワークフロー内で両方を呼び出すには、同時に有効化されている必要があります。どのツールが利用可能かを確認するには、Claude に「What MCP tools do you have access to?」と尋ねてください。
最初のプロンプトを実行して、セッションURLを取得しましょう
上のアクションアイテム用プロンプトを試すか、次のように始めてみてください：最新のGranolaミーティングを取り出して、Slackに投稿できる60秒のHeyGen動画にして。
1つのプロンプトで3つのシステムを連携
Claude はオーケストレーターとして機能し、Granola から情報を読み取り、コンテンツについて推論し、その結果を HeyGen に書き込みます。どちらのツールも相手の存在を知りません。Claude がその橋渡し役です。
グラノーラが風味のアクセントを添えます
ミーティング履歴をクエリ可能なツールとして公開します。Claude はここからメモ、文字起こし、参加者情報を読み取ります。
Claudeはコンテキストを読み取ります
両方のMCPを連携させ、メモを要約してスクリプトを作成し、HeyGenを呼び出して動画を生成します。
HeyGen が動画を作成します
プロンプトを受け取り、動画をレンダリングします。完了すると、ステータスと動画IDを返します。
Claude が実際に呼び出すツール
ここに挙げられているツールはすべて本物であり、Granola と HeyGen の公開されている MCP ドキュメントに基づいています。Claude は、あなたのプロンプトの内容に応じて、これらのツールを選択し、最適な順序で組み合わせて利用します。
list_meetings
会議のタイトル、日付、参加者で会議リストを検索できます。会議ID、タイトル、日付、参加者が返されます。有料プランでは、あなたと共有されたメモも含まれ、フォルダーで絞り込みが可能です。
ミーティングを取得
ID を指定して、非公開メモ、AI 強化メモ、出席者など、ミーティングの全コンテンツを取得します。これは、Claude が動画スクリプトを書くために実際のミーティング内容を取得するためのツールです。
query_granola_meetings
Granola のノートと直接チャットできます。「先月のすべての通話で、料金についてどう決めたんだっけ？」のようなオープンな質問に便利です。
get_meeting_transcript
話者識別付きの生の文字起こしを細部まで確認できます。AIによる要約ノートではなく、動画スクリプトに正確な引用文を使いたいときに便利です。
create_video_agent
プロンプトからワンショットで動画を生成。エージェントが台本作成、アバター選択、シーン構成、レンダリングまで自動で行います。
get_video_agent_session
アクティブなエージェントセッションのステータス、進行状況、および video_id をポーリングします。Claude は create_video_agent の実行後にこれを呼び出し、動画の準備完了を確認してダウンロード URL を取得します。
アバターから動画を作成
特定のアバターID、ボイスID、テキストスクリプトを指定して動画を明示的に生成します。アバターの見た目や声の選択を直接コントロールしたい場合は、create_video_agent の代わりにこちらを使用してください。
デザイン音声
自然言語での説明に合う声を検索します。最大3件まで一致する声を返します。特定の声を指定しないプロンプトで役立ちます。
動画翻訳を作成
生成された動画を、ボイスクローンとリップシンクを使って1つ以上のターゲット言語に翻訳します。create_video_agent の後に続けて実行することで、多言語の要約動画を作成できます。
会議を次の一歩へとつなげる
目標は単なる要約動画を作ることではありません。通話に参加していなかった人も含め、必要なステークホルダーが期限どおりに動き出すきっかけとなる動画を作ることです。
会議のアクション項目
基本的なワークフローはこうです。最新のミーティング内容を取り込み、まず結論から始めて、各決定事項を順に説明し、担当者ごとにタスクと期限を明示し、最後に一つの明確なアクション依頼で締めくくる60秒の動画を生成します。それをSlackに投稿します。
ステークホルダー向けブリーフィング
戦略会議、ローンチ会議、経営会議などのメモから、参加していなかったもののアクションが必要な人向けにナレーション付き動画を生成します。単なる一般的な要約ではなく、その人たちが「何を知るべきか」「何をすべきか」を直接指摘する内容にします。
ローンチとプロジェクトの意思決定
ローンチ戦略やプロジェクトの方向性、重要な意思決定が会議で固まったら、その内容をわかりやすく共有する動画を作成しましょう。ローンチのどの部分を誰が担当しているのか、何が確定事項で、いつまでにどの点へのフィードバックが必要なのかを明確に伝えます。
会議をまたいだ責任の明確化
query_granola_meetings を使って複数の通話にまたがってまだ未完了のアクションアイテムを洗い出し、そのうえで、未対応の担当者とタスクをすべて挙げて伝える動画を生成しましょう。
多言語ミーティング要約
Granola のノートから英語のアクションアイテム動画を生成し、その後 create_video_translation を連結して各国向けバージョンを作成します。コールアウトは同じで、各言語に翻訳され、リップシンクも対応 — これらをすべて 1 つの Claude プロンプトから実行できます。
AIで動画制作を始めましょう
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