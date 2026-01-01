HeyGen x HubSpot

ほとんどのチームは、動画をまったく別の制作プロセスとして扱っています。何かを撮影し、誰かが編集し、誰かがアップロードし、そして最後に誰かがそのリンクをメールに貼り付ける。その頃には、伝えたかった瞬間はもう過ぎ去ってしまっています。



HubSpot Marketplace から HeyGen をインストールすると、動画生成はネイティブのワークフローアクションになります。メール送信やプロパティ更新、タスクの割り当てと同じ感覚で使えます。コンタクトがエンロールメントトリガーに達すると、HeyGen はその CRM データを使ってパーソナライズされたアバター動画を生成し、そのリンクをコンタクトレコードに直接書き込みます。次のワークフローアクションでは、その動画をメールに自動的に含めることができます。この一連の流れは、すべてハンズフリーで完結します。