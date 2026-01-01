HeyGen x HubSpot
購入者の71％がパーソナライズを期待しています。「Hi {first_name}」だけでは、もはや通用しません。HeyGen は、パーソナライズされたアバターによるナレーション動画を、HubSpot のワークフローに直接組み込みます。
後回しではなく、ワークフローの中心にある動画へ
ほとんどのチームは、動画をまったく別の制作プロセスとして扱っています。何かを撮影し、誰かが編集し、誰かがアップロードし、そして最後に誰かがそのリンクをメールに貼り付ける。その頃には、伝えたかった瞬間はもう過ぎ去ってしまっています。
HubSpot Marketplace から HeyGen をインストールすると、動画生成はネイティブのワークフローアクションになります。メール送信やプロパティ更新、タスクの割り当てと同じ感覚で使えます。コンタクトがエンロールメントトリガーに達すると、HeyGen はその CRM データを使ってパーソナライズされたアバター動画を生成し、そのリンクをコンタクトレコードに直接書き込みます。次のワークフローアクションでは、その動画をメールに自動的に含めることができます。この一連の流れは、すべてハンズフリーで完結します。
“ヒント：生成した動画の共有リンクを追加して、メールに埋め込んだり、案件レコードに保存したり、シーケンスで活用したりしましょう。”
HubSpotマーケットプレイスからHeyGenをインストールする
HubSpotアプリマーケットプレイスにアクセスし、HeyGenを検索して「インストール」をクリックします。CRMデータの管理および閲覧権限を付与してください。2つのカスタムコンタクトプロパティが自動的に作成されます。
HeyGenアカウントを連携する
インストール時に、ダッシュボードの「Settings → API」で取得した HeyGen の API トークンを入力してください。これにより HeyGen が HubSpot と連携され、ワークフロー内でアバター、テンプレート、ボイスを利用できるようになります。
ワークフローに HeyGen アクションを追加する
HubSpot のワークフローで、カスタムアクション「Generate a HeyGen personalized video for a contact」を追加します。テンプレートを選択し、HubSpot のコンタクトプロパティをスクリプト変数にマッピングし、言語とアバターの設定を行います。
メール内の動画リンクを使用する
マーケティングメールを送信するための 2 つ目のアクションを追加します。heygen_video_gif プロパティを、heygen_video_url へのリンク付きアニメーションプレビュー画像として挿入します。
あらゆるステージに合わせたパーソナライズ動画
動画は、認知拡大のためのトップ・オブ・ファネルだけのものではありません。HubSpot のワークフロー内で HeyGen をトリガーとして組み込めば、あらゆるタッチポイントで、最適な動画を自動的に届けることができます。
リードナーチャリング
新しいリードがフォームに入力した瞬間に、その人の名前で挨拶し、業界や抱えている課題に直接響くメッセージを盛り込んだパーソナライズされた製品概要動画を自動で配信し、その後の営業フォローにつなげましょう。
イベントフォローアップ
ウェビナーやカンファレンス終了後、参加者をワークフローに登録し、参加したイベント名、そこで話し合われた内容、そして次に取るべき明確なアクションに言及した、パーソナライズされたお礼動画を自動生成します。
セールスシーケンス
案件が重要なステージに進んだタイミングで、担当営業のアバターからパーソナライズされたフォローアップ動画を自動送信し、これまでの会話内容を振り返り、関連する導入事例を紹介し、見込み顧客の意思決定を後押しします。
顧客オンボーディング
新規顧客一人ひとりの名前、会社名、プラン種別を差し込んだ、パーソナライズされた「はじめに」動画を配信し、その顧客の利用シーンに最も関係する主要機能を分かりやすく案内しましょう。
製品導入
顧客が重要な機能をまだ使っていないとき、利用状況が一定のマイルストーンに達したとき、または更新時期が近づいているときにアダプション促進動画を配信し、ライフサイクル全体を通してエンゲージメントを維持しながら、提供価値を拡大しましょう。
グローバルキャンペーン
連絡先の言語設定や国情報を活用し、175以上の言語で動画を自動生成・配信。1つのワークフローから、あらゆる市場に完全ローカライズされたアバターによるナレーション付きコンテンツを届けましょう。
マーケティングと営業チームが創り出すもの
HubSpot のチームは、すでに運用しているワークフローに HeyGen を組み込み、既存のキャンペーンに動画を追加することで、制作コストを増やすことなく、よりパーソナルな体験を実現しています。
動画付きメールキャンペーン
静的なメールサムネイルを、ホバーすると再生される HeyGen のGIFプレビューに置き換えましょう。マーケティングメールに動画を含めることで実証されている、クリック率65％向上を実現できます。
ABMとターゲットアウトリーチ
自社名や業界、特有の課題に言及したパーソナライズされた経営層向け動画を自動生成するワークフローに、価値の高いアカウントを組み込み、エンタープライズ向けのアプローチを一社一社に合わせた特別な体験として届けましょう。
デモ後のフォローアップシーケンス
各デモの後に、カバーした内容を要約し、最も関連性の高いユースケースを強調し、見込み顧客を契約締結へと導く、パーソナライズされた動画レキャップを自動で配信しましょう。
再エンゲージメントキャンペーン
コンタクトが反応しなくなり、メールを開かず、クリックもせず、商談の動きも止まってしまったときは、ノイズを突き破り、人間味のあるアプローチで会話を再点火するパーソナライズ動画を自動で配信しましょう。
多言語ドリップシーケンス
HubSpot の言語設定プロパティを活用して、コンタクトの母国語で動画を自動生成・送信できます。同じワークフローで、あらゆる市場向けにローカライズされた配信を実現します。
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