ChatGPT × HeyGen
8億人がChatGPTを使って、考え、文章を書き、計画を立てています。これまでは、その会話を動画にするには、そこから離れなければなりませんでした。HeyGenがそれを変えます。プロンプトこそが制作そのものになるのです。
8億のアイデアが動画になる場所
誰かがChatGPTで台本を書き終えたり、リサーチスレッドをまとめたり、ラフなアイデアを形にしたりするたびに、そこにはいつも「空白」がありました。「読むより、これを動画で見たい」と思う瞬間があるのに、別のツールを開いて、文脈を一から作り直し、やり直さなければならなかったのです。
HeyGen のネイティブ ChatGPT アプリは、そのギャップを完全に埋めます。どの会話でも /heygen と入力して、作りたいものを説明するだけ。Video Agent がスレッドの文脈を読み取り、制作プランを立て、アバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーションまで含めた完成動画を、そのチャットの中で生成します。会話を続けながら、納得いくまで何度でもブラッシュアップ可能。エクスポート不要。新しいタブも不要です。
“リモートチームにとって非同期動画の主なメリットを3つ調査し、その内容を /heygen で60秒の解説動画に変換しましょう。”
ChatGPTアプリストアでHeyGenを見つける
ChatGPT を開き、App Store に移動します。HeyGen を検索して、アプリの詳細ページを開きます。または、HeyGen ダッシュボードの「Integrations → ChatGPT」から直接連携することもできます。
HeyGenアカウントを連携する
「Add to ChatGPT」をクリックして、HeyGen をあなたのアカウントと連携してください。HeyGen の無料アカウントが必要です。まだお持ちでない場合は heygen.com で登録できます。作成済みのカスタムアバターや音声設定は、すぐに引き継がれます。
あらゆる会話でHeyGenを有効化
任意のChatGPTスレッドで「/heygen」と入力し、その後に作成したい動画の説明を続けてください。HeyGenは、あなたとの会話のコンテキスト全体を活用するため、これまで取り組んでいた内容を改めて説明する必要はありません。レンダリングが始まる前に、確認用の制作プランが表示されます。
視聴して、改善し、共有する
完成した動画はChatGPT内で直接レンダリングされ、そのまま再生できます。会話しながら、長さの調整、ビジュアルの差し替え、トーンの変更などを行い、チャット画面から離れることなく洗練させましょう。さらに高度な編集や4K書き出し、175以上の言語への翻訳を行うには、HeyGenにアクセスしてください。
すべての会話に、動画というかたちを。
ChatGPTでのやり取りが終わったあとに「これ、そのまま動画で送れたらいいのに」と思ったことがあるなら、まさにそのための連携機能です。
アイデアから解説動画まで
ChatGPTでトピックをリサーチしたら、/heygen と入力するだけで、そのスレッド全体を洗練された解説動画に変換できます。コピー＆ペーストも、コンテキストの切り替えも不要です。
ピッチおよび投資家向け動画
ChatGPTでピッチの原稿を作成し、あとはVideo Agentに任せてください。モーショングラフィックスやデータビジュアライゼーション、強力なCTAを備えた、プロフェッショナルなアバター主導のピッチ動画に仕上げます。
トレーニングおよびチュートリアルコンテンツ
ChatGPT にレッスンのアウトラインを作成させ、その同じ会話から構造化されたアバターによるナレーション付きトレーニング動画を生成して、数分で完成したレッスンモジュールに仕上げましょう。
ソーシャルメディア動画広告
ChatGPTに人目を引くソーシャル向けコピーを作成させ、そのままHeyGenでTikTok、Instagram、LinkedIn向けに最適なサイズ・台本・制作まで完了した動画バージョンを、チャット画面から離れることなく作成しましょう。
製品デモと最新情報
ChatGPTで作成した製品アップデートのお知らせを、そのままスレッド上から、お客様・チーム・ステークホルダー向けのアバター動画に変換しましょう。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。