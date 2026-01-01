誰かがChatGPTで台本を書き終えたり、リサーチスレッドをまとめたり、ラフなアイデアを形にしたりするたびに、そこにはいつも「空白」がありました。「読むより、これを動画で見たい」と思う瞬間があるのに、別のツールを開いて、文脈を一から作り直し、やり直さなければならなかったのです。



HeyGen のネイティブ ChatGPT アプリは、そのギャップを完全に埋めます。どの会話でも /heygen と入力して、作りたいものを説明するだけ。Video Agent がスレッドの文脈を読み取り、制作プランを立て、アバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーションまで含めた完成動画を、そのチャットの中で生成します。会話を続けながら、納得いくまで何度でもブラッシュアップ可能。エクスポート不要。新しいタブも不要です。