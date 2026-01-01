動画制作はこれまで、常に手作業の単発プロセスでした。しかし、HeyGen × Zapier の連携がそれを変えます。Zapier エコシステム内のあらゆるアプリと HeyGen を接続すれば、動画生成は、あなたのビジネスで既に起きている出来事をきっかけに自動で実行されるイベントドリブンなアクションになります。

新しいリードがCRMに登録されると、HeyGenがパーソナライズされたアウトリーチ動画を送信します。フォームが送信されると、HeyGenが数秒以内にサンクス動画を配信します。スプレッドシートに行が追加されると、HeyGenがその内容に合わせたトレーニング動画をキューに入れます。手作業は一切不要。遅延なし。ボトルネックなし。