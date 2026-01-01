HeyGen × Zapier
ほとんどのチームは、動画を単発のタスクとして扱っています。Zapier を使えば、HeyGen はあなたのスタックの“生きた一部”となり、他のアプリで何かが起こるたびに、パーソナライズされたアバターによるナレーション付き動画を自動生成します。
スタックの一部としてライブで活用するHeyGen
動画制作はこれまで、常に手作業の単発プロセスでした。しかし、HeyGen × Zapier の連携がそれを変えます。Zapier エコシステム内のあらゆるアプリと HeyGen を接続すれば、動画生成は、あなたのビジネスで既に起きている出来事をきっかけに自動で実行されるイベントドリブンなアクションになります。
新しいリードがCRMに登録されると、HeyGenがパーソナライズされたアウトリーチ動画を送信します。フォームが送信されると、HeyGenが数秒以内にサンクス動画を配信します。スプレッドシートに行が追加されると、HeyGenがその内容に合わせたトレーニング動画をキューに入れます。手作業は一切不要。遅延なし。ボトルネックなし。
“App Aでこれが起こると → HeyGenが動画を作成します”
Zapier にログインして Zap を作成する
zapier.com にアクセスし、「Create a Zap」をクリックして HeyGen を検索します。利用可能なすべてのトリガーとアクションが表示されるので、そこから設定を行ってください。
トリガーを設定する
動画作成を開始するきっかけとなるアプリとイベントを選びましょう。新しいCRMリード、フォーム送信、スプレッドシートの新しい行、カレンダーイベントなど、Zapierの7,000以上のアプリライブラリにあるあらゆるものをトリガーにできます。
HeyGenアクションを設定する
アクションアプリとしてHeyGenを選択し、アカウントを連携します。「Create Video from Template」を選び、保存しておいたテンプレートを指定して、トリガーデータ（名前、会社名、カスタムフィールド）をスクリプトにマッピングします。
配信ステップを追加して公開する
HeyGen がレンダリングを完了したら、共有可能な動画リンクを取得するための 2 つ目のアクションを追加し、そのリンクを必要な場所（メール、Slack、CRM、または Google スプレッドシートのログなど）へルーティングしましょう。Zap を有効化すれば、あとは自動で実行されます。
HeyGen が Zapier 内でできること
HeyGen は Zapier でトリガーとしてもアクションとしても機能し、動画の作成をいつ開始するか、そして完了後に何を行うかを完全にコントロールできます。
アバター動画の成功
HeyGen の動画の処理が完了し、共有できる状態になったときに発火します。
新しい動画イベント
あらゆる動画ステータスの変更時に発火し、ワークフローのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
動画翻訳が完了しました
翻訳済み動画の準備が完了したタイミングで発火し、多言語での配信フローを可能にします。
テンプレートから動画を作成
保存済みのHeyGenテンプレートと動的フィールドを使って、パーソナライズされたアバター動画を生成します。
動画を翻訳する
任意のHeyGen動画を翻訳にかけて、175以上の言語と方言に自動リップシンク付きで変換できます。
共有リンクを取得
動画の公開リンクを取得して、メール、CRM、Slack など、あらゆる下流のアプリにルーティングできます。
WebMアバター動画を作成
ビジュアルやWeb埋め込みの上に重ねて表示できる、背景透過のアバタークリップを生成します。
アセットをアップロード
画像、動画、または音声ファイルをHeyGenに取り込み、後続の動画制作で利用します。
どのチームが自動化を進めているのか
営業でのアウトリーチからグローバルなコンテンツローカライズまで、HeyGen と Zapier は、手作業の動画制作プロセスを自動で動くイベント駆動型ワークフローに置き換えます。
パーソナライズされた営業アプローチ
新しいリードがHubSpotに追加されるか、Googleスプレッドシートの行が作成されたタイミングで、自動的にパーソナライズされたアバター動画を生成し、競合他社より先に見込み顧客の受信箱へ届けましょう。
イベント連動型オンボーディング
新規顧客がサインアップするか、Typeform が送信されると、Zapier が HeyGen を起動し、わずか数秒でカスタムのウェルカムまたはオンボーディング動画を自動生成します。人の手を一切介さずに完了します。
自動動画ローカライズ
新しいHeyGen動画が完成すると同時に多言語動画翻訳を自動で開始し、175以上の言語と方言でバージョンを生成して、適切な地域チャネルへ自動配信します。
コンテンツ配信パイプライン
HeyGenの動画のレンダリングが完了したら、Googleドライブへのアップロード、トラッキング用スプレッドシートへの記録、Slackへの共有リンク投稿までを、手作業の受け渡しなしで自動的に行えます。
スケーラブルなトレーニング提供
Zapier Tables 内のFAQレコードやコースコンテンツデータから、アバターがナレーションするトレーニング動画を生成し、その動画リンクをLMSやメールプラットフォームに自動送信して、受講者を自動的に登録します。
AIで動画制作を始めましょう
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