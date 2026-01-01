ほとんどの動画ツールは、デザインワークフローから完全に切り離されています。Adobe Express でデザインを仕上げて書き出し、別のツールに切り替え、アセットをインポートし、コンテキストを作り直して、また一からやり直す必要があります。HeyGen は Express 内で動作するアドオンとして、デザイン作業中でも「アドオン」パネルからすぐに利用できます。

ExpressのプロジェクトでHeyGenパネルを開き、アバターを選択してスクリプトを追加し、声と言語を選んで生成します。アバター動画はレンダリングされ、移動やサイズ変更が可能な要素としてキャンバス上に直接配置され、ブランドのタイポグラフィ、Fireflyで生成した画像、ストック素材、モーションエフェクトと組み合わせる準備が整います。作業が完了したら、Expressからそのままダウンロードまたは共有できます。