HeyGen × Adobe Express
Adobe Express は、見栄えの良いコンテンツが生まれる場所です。HeyGen は、静的なデザインに命を吹き込む場所です。ネイティブの Adobe Express アドオンとして、HeyGen はリアルな AI アバターをあなたのキャンバス上に直接配置します。
動画を生成して、キャンバス上にドラッグします
ほとんどの動画ツールは、デザインワークフローから完全に切り離されています。Adobe Express でデザインを仕上げて書き出し、別のツールに切り替え、アセットをインポートし、コンテキストを作り直して、また一からやり直す必要があります。HeyGen は Express 内で動作するアドオンとして、デザイン作業中でも「アドオン」パネルからすぐに利用できます。
ExpressのプロジェクトでHeyGenパネルを開き、アバターを選択してスクリプトを追加し、声と言語を選んで生成します。アバター動画はレンダリングされ、移動やサイズ変更が可能な要素としてキャンバス上に直接配置され、ブランドのタイポグラフィ、Fireflyで生成した画像、ストック素材、モーションエフェクトと組み合わせる準備が整います。作業が完了したら、Expressからそのままダウンロードまたは共有できます。
Adobe Express を開き、「アドオン」に移動します
Adobe Express で任意のプロジェクトを開き、左側のナビゲーションパネルにある「アドオン」をクリックします。Express のホームページからマーケットプレイスを閲覧することもできます。「HeyGen」を検索し、「追加」をクリックしてアドオンをインストールしてください。
HeyGenアカウントにサインイン
インストール後、HeyGen アドオンをクリックしてパネルを開きます。既存の HeyGen アカウントにサインインするか、heygen.com で新規アカウントを作成してください。あなたのカスタムアバター、ボイス、プラン設定は、すぐにパネル内で利用できるようになります。
アバターとスクリプト、ボイスを選択する
HeyGen のパネル内で、アカウントライブラリからアバターを選択し、スクリプトを入力または貼り付けて、声と使用する言語を選びます。この手順を繰り返すことで、1 つのデザインに複数のアバター動画を追加できます。
HeyGenのパネル内で、アカウントライブラリからアバターを選択し、スクリプトを入力または貼り付けて、声と使用する言語を選びます。この手順を繰り返すことで、1つのデザインに複数のアバター動画を追加できます。
「Generate Video」をクリックして、アバターのレンダリングが完了するまで待ちます。完成した動画を Express のキャンバスにドラッグし、配置とサイズを調整してから、Express の豊富なツールキットを使ってデザインを仕上げましょう。準備ができたら、ダウンロードまたは共有します。
クリエイティブおよびマーケティングチームが生み出すもの
キャンペーンの立ち上げ、ソーシャル広告、トレーニング用スライドなど、プレゼンターがいると効果的なあらゆるAdobe Expressプロジェクトに、キャンバスから離れることなくプレゼンターを追加できるようになりました。
ソーシャルメディア動画広告
Instagram、TikTok、LinkedIn にぴったりのサイズで広告を Express 上でデザインし、その後 HeyGen のアバター司会者を追加して、完成した動画投稿として書き出せます。すべてを 1 つのツール内で、1 回の作業セッションで完結できます。
キャンペーン開始コンテンツ
ブランドキットのアセットを使ってExpressでキャンペーン用のビジュアルを作成し、そこにHeyGenアバターを挿入してアナウンスのナレーションを行わせることで、ビジュアルキャンペーンと完全に一致する動画アセットを制作できます。
トレーニングおよびオンボーディング資料
Express の管理されたテンプレートを使って、すべてのトレーニングスライドが常にブランドに沿うようにし、さらに各スライドに HeyGen アバターのナレーターを追加して、L&D チームに一貫性がありスケーラブルな動画制作ワークフローを提供しましょう。
多言語コンテンツのローカライズ
一度Expressでデザインするだけで、HeyGenを通じて175以上の言語と方言でアバターのナレーションを生成し、デザインをやり直すことなく、1つのExpressプロジェクトからあらゆる市場向けのローカライズ動画アセットを制作できます。
ナレーション付きプレゼンテーションとレポート
任意のExpressプレゼンテーションやインフォグラフィックにHeyGenのアバタープレゼンターを追加し、静的なスライドをナレーション付き動画に変換して、MP4として共有したり、キャンペーンメールに直接埋め込んだりできます。
AIで動画制作を始めましょう
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