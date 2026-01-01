Trupeer x HeyGen
生の画面録画は、あなたが行った操作をそのまま記録します。Trupeer はその見た目を洗練させ、HeyGen はその前に実在感のあるプレゼンターを配置します。この組み合わせにより、カメラを使わずに、ラフなウォークスルーをスタジオ品質のプロダクト動画へと変換できます。
一度録画して磨き上げ、魅力的な顔を添えましょう
ほとんどのプロダクト動画ワークフローは、次の2つのどちらかのタイミングでつまずきます。録画した映像のクオリティが低くて使えないとき、もしくは、仕上がりはきれいでも声がなく、冷たく無機質に感じられるときです。Trupeer と HeyGen は、この2つの問題を連続して解決します。
まず Trupeer の Chrome 拡張機能で、画面のウォークスルーを録画します。自然に話して、言い間違いは気にしなくてかまいません。Trupeer がスクリプトを整え、ビジュアルエフェクトを適用し、コンテンツの構成まで行います。その後 HeyGen と連携し、アバターを選び、言語を指定すると、Trupeer で処理された動画がアバターによるナレーション付きの、スタジオ品質のプロダクト動画に生まれ変わり、共有・埋め込み・ローカライズの準備が整います。
両方のプラットフォームでアカウントを作成する
trupeer.ai と heygen.com にサインアップしてください。アバター動画を生成するには HeyGen の有料プランが必要です。Trupeer には、画面録画と動画のブラッシュアップを始めるための無料プランがあります。
Trupeer に HeyGen の API キーを追加する
Trupeerで「Integrations → Avatar Integration」に進み、HeyGenダッシュボードの「Settings → API」で取得したHeyGen APIキーを貼り付けます。これで、HeyGenアバターがTrupeerのエディター内ですぐに利用できるようになります。
Trupeerで動画を録画して仕上げましょう
Trupeer の Chrome 拡張機能をインストールし、画面の操作手順を録画して Trupeer に処理を任せれば、スクリプトの整理に加え、ズームやハイライト、キャプションを自動で追加してくれます。最後に内容を確認し、必要な編集を行ってください。
HeyGenのアバターを選択して生成する
Trupeer のアバター設定で、使用する HeyGen アバターと言語を選択します。Trupeer は、仕上げられたスクリプトと録音データを HeyGen に渡し、HeyGen がアバターによるナレーション付きの完成動画をレンダリングします。
プロダクトチームとトレーニングチームが構築するもの
デモやチュートリアル、オンボーディングのウォークスルーなど、画面録画に人間味が必要なあらゆる場面で、Trupeer と HeyGen が連携して、完成した動画を生み出します。
大規模なプロダクトデモ
Trupeer で一度だけ製品ウォークスルーを録画し、プレゼンターを HeyGen のアバターに差し替えることで、再収録することなく、さまざまなオーディエンスや地域向けにパーソナライズされたバージョンを作成できます。
ソフトウェアのトレーニングとオンボーディング
あらゆる社内プロセスやツールのウォークスルーを、アバターのナレーター付きの洗練されたトレーニング動画に変換できます。各コホートごとに担当の専門家のスケジュールを押さえることなく、毎回一貫した内容で提供できます。
多言語対応の製品コンテンツ
英語で一度収録するだけで、Trupeer がキャプションと構成を自動処理。HeyGen が175以上の言語と方言でアバターによる再ナレーションを行い、グローバル向けコンテンツのローカライズを「制作プロジェクト」ではなく、日々のワークフローに変えます。
カスタマーサクセスとサポート
よくあるサポート問い合わせ向けにアバターが解説するハウツー動画を作成し、チケット数を減らせるほど洗練されつつ、本物の回答のような親しみやすさがあり、ライブ対応チームがいなくても24時間365日提供できるようにしましょう。
営業開拓とアウトリーチ
Trupeer で見込み顧客のユースケースに合わせたプロダクトウォークスルーを録画し、その内容を HeyGen のアバター動画に変換することで、パイプライン全体をカバーできるスケールで、1人ひとりに合わせたデモのように感じられる体験を提供できます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。