Trupeer x HeyGen

ほとんどのプロダクト動画ワークフローは、次の2つのどちらかのタイミングでつまずきます。録画した映像のクオリティが低くて使えないとき、もしくは、仕上がりはきれいでも声がなく、冷たく無機質に感じられるときです。Trupeer と HeyGen は、この2つの問題を連続して解決します。



まず Trupeer の Chrome 拡張機能で、画面のウォークスルーを録画します。自然に話して、言い間違いは気にしなくてかまいません。Trupeer がスクリプトを整え、ビジュアルエフェクトを適用し、コンテンツの構成まで行います。その後 HeyGen と連携し、アバターを選び、言語を指定すると、Trupeer で処理された動画がアバターによるナレーション付きの、スタジオ品質のプロダクト動画に生まれ変わり、共有・埋め込み・ローカライズの準備が整います。