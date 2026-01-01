HeyGen x Clay
Clay はあなたの見込み客についてすべてを把握しています。HeyGen はそのインテリジェンスを、パーソナライズされた動画へと変換します。この2つを組み合わせれば、反応の薄い画一的なコールドアウトリーチを、見込み客が実際に反応してくれるアプローチへと置き換えることができます。
データを活用したパーソナライズ動画を、大規模に
従来のアウトリーチ手法――リストを作り、テンプレートを書き、一斉送信する――はもう通用しません。見込み客は、ひと目で「ありきたり」だと見抜きます。HeyGen × Clay の連携なら、この問題を根本から解決できます。
Clay は、各見込み客について、真のパーソナライズを可能にするあらゆるコンテキストで情報を充実させます。たとえば、その企業の直近の資金調達状況、利用しているテックスタック、最近募集を出した職種、その業界に最も関連するペインポイントなどです。HeyGen はそのデータを使って、各見込み客ごとに、名前を実際に呼びかけ、所属企業を文脈に沿って言及し、本当にその人のことを語っているからこそ響くメッセージを盛り込んだ、ユニークなアバター動画を生成します。どの動画も、まるでその人のためだけに録画されたかのように感じられます。実際には、どれもそうではありません。
“Clay が取得したあらゆるフィールドを、HeyGen スクリプト内の変数として利用できます。”
Clayで見込み顧客テーブルを構築・充実させる
リードをインポートするか、Clay の ICP フィルターと150以上のデータソースを使ってリストを作成しましょう。ウォーターフォール型エンリッチメントを実行して、資金調達のシグナル、テックスタック、採用意欲などのデータを取得できます。
HeyGen をエンリッチメントアクションとして追加
Clay のテーブルで「Add enrichment」をクリックし、HeyGen を検索します。API キーを使ってアカウントを接続し、「Create Avatar Video」または「Generate Video from Template」から選択します。
あなただけのスクリプトテンプレートを作成
テーブル内にスクリプト用のテキストフィールドを作成します。Clay のエンリッチされたカラムを動的変数として使用し、名前、企業ニュース、資金調達ラウンド、その他あらゆるフィールドを参照できます。
実行してリンクを収集し、アウトリーチに展開する
テーブル全体にHeyGenのエンリッチメントを実行します。動画リンクは自動的に書き戻されます。そのリンクをメールシーケンス、CRM、またはアウトリーチプラットフォームにエクスポートしましょう。
リストから完成動画まで
Clay がデータインテリジェンスを担い、HeyGen が動画制作を担当します。あなたはワークフローを一度設定するだけで、あとはすべての見込み顧客に対して自動的に実行されます。
リストを作成
リードをインポートするか、150以上のソースにわたるICPフィルターを使ってゼロからリストを構築しましょう。
シグナルで強化
ウォーターフォール型エンリッチメントにより、資金調達データ、テックスタック、インテントシグナルを取得します。
スクリプトを作成
拡張フィールドを活用して、パーソナライズされた動画スクリプトのテンプレートを作成しましょう。
動画を生成
HeyGen は、スクリプトとあなたのアバターを使って、各行ごとにユニークなアバター動画を生成します。
リンクを送信
共有可能な動画リンクがClayテーブルに書き戻され、すぐにアウトリーチに使える状態になります。
GTM チームが構築するもの
より多くの商談アポイントを生み出すコールドアウトバウンドから、エンタープライズロゴを勝ち取るABMキャンペーンまで。
パーソナライズされたコールドアウトリーチ
ありきたりなコールドメールの代わりに、見込み顧客の最近の資金調達状況や採用動向、利用しているテックスタックに触れた30秒の動画を送りましょう。
大規模なABMキャンペーン
ターゲットアカウントリストを作成し、企業属性データでリッチ化して、各意思決定者ごとに最適化されたHeyGen動画を自動生成します。
イベントやウェビナー後のフォローアップ
見込み客がイベントに参加した後、Clay のイベント参加データを活用して、パーソナライズされたお礼動画によるフォローアップを自動で開始しましょう。
デモ後の再エンゲージメント
停滞している案件に新たなインテントシグナルを付与し、そのうえでデモの内容を振り返り、関連する導入事例を紹介するパーソナライズされた HeyGen 動画を送信しましょう。
多言語によるグローバルなリーチ
Clay を使って地域と言語ごとにセグメントし、HeyGen で175以上の言語に対応したパーソナライズ動画を自動生成・翻訳しましょう。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。