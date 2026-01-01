従来のアウトリーチ手法――リストを作り、テンプレートを書き、一斉送信する――はもう通用しません。見込み客は、ひと目で「ありきたり」だと見抜きます。HeyGen × Clay の連携なら、この問題を根本から解決できます。

Clay は、各見込み客について、真のパーソナライズを可能にするあらゆるコンテキストで情報を充実させます。たとえば、その企業の直近の資金調達状況、利用しているテックスタック、最近募集を出した職種、その業界に最も関連するペインポイントなどです。HeyGen はそのデータを使って、各見込み客ごとに、名前を実際に呼びかけ、所属企業を文脈に沿って言及し、本当にその人のことを語っているからこそ響くメッセージを盛り込んだ、ユニークなアバター動画を生成します。どの動画も、まるでその人のためだけに録画されたかのように感じられます。実際には、どれもそうではありません。