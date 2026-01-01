HeyGen
Integration partner

HeyGen x Claude

Claude がスクリプトを書き、HeyGen が動画を届けます。Claude.ai、Claude Desktop、Claude Code のどこにいても、たった 1 つのプロンプトで、アバターがナレーションする完成動画が手に入ります。

接続
世界をリードするツールと統合
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インテグレーション概要

Claude 内で、プロンプトから動画まで

この連携が始まる前のワークフローは次のようなものでした。Claudeでスクリプトを書き、コピーして、HeyGenを開き、ペーストして、アバターを設定し、生成して、待って、ダウンロードして、共有する——すべて手作業でした。ステップごとにコンテキストが切り替わっていました。今では、この一連の流れをClaudeがすべて処理してくれます。

今では、Claude がこのプロセス全体を担います。あなたは必要な内容を伝えるだけで、Claude が台本を作成し、MCP 経由で HeyGen の動画ツールを呼び出し、レンダリング状況を監視し、共有可能なリンクを 1 つの会話の中で返してくれます。Claude から離れる必要はありません。

エンタープライズ顧客向けの新しいオンボーディングフローについて、45秒の説明動画の台本を書いてください。エグゼクティブアバターを使用してください。

1

HeyGenアカウントを用意しておく

heygen.com にサインインするか、無料アカウントを作成してください。すべてのプランで MCP と Skills が利用できます。動画生成には、既存のプレミアムクレジット残高が使用されます。統合そのものに追加費用はかかりません。

2

Claude の利用方法を選択

Claude.ai：Connectors に移動して HeyGen を追加します。Claude Desktop：HeyGen の MCP サーバーをデスクトップ設定に追加します。Claude Code：ターミナルで npx skills add heygen-com/skills を実行します。

3

アカウントを認証する

Claude.ai と Claude Desktop では、OAuth 同意画面から HeyGen へのアクセスを許可してください。API キーは不要です。Claude Code を使用する場合は、HEYGEN_API_KEY を環境変数として設定してください。

4

最初の動画を作成

Claude.ai やデスクトップ版では、チャットで作りたい動画の内容を説明するだけです。Claude Code では、最初のプロンプトを貼り付けると、Claude がリサーチから台本作成、完成動画の生成まで自動で行います。

サーフェス

Claude の利用方法を選択

HeyGen はあらゆる Claude 環境で動作します。各統合パスは、それぞれ異なるタイプのユーザー向けに最適化されています。

MCPコネクタ

Claude.ai とデスクトップ

Claude.ai または Claude Desktop 内で、コネクタとして HeyGen を直接追加できます。OAuth で一度認証するだけで、API キーもセットアップも不要。そのまま、あらゆる会話から動画の生成を開始できます。

ローカル MCP サーバー

Claude デスクトップ（上級者向け）

HeyGen の MCP サーバーをローカル環境で実行し、Claude Desktop に接続して、より深い連携を実現しましょう。セットアップやオンプレミスでのワークフローを完全に自社管理したいチームに最適です。

HeyGen スキル

Claudeコード

Claude Code に HeyGen Skills をインストールして、あなたのターミナルにフル機能の動画制作パイプラインを構築しましょう。リサーチ、執筆、生成、翻訳まで、すべてをひとつのプロンプトから実行できます。

ユースケース

作成できるもの

Claude のリサーチ力・推論力・ライティング力と、HeyGen の動画制作機能を組み合わせることで、これまで別々のタブで使っていたときには実現できなかったワークフローが可能になります。

リサーチから動画へ

リサーチから動画へ

Claude にトピックのリサーチ、台本作成、そして動画制作まで任せましょう。HeyGen Skills に対応した Claude Code なら、1つの指示だけで複数の完成した動画を生成できます。

HeyGen で AI 生成動画の再生開始を表す再生アイコン

即座に多言語バージョンを作成

動画を生成した後、フォローアップメッセージでClaudeに依頼するだけで、HeyGenのリップシンク翻訳機能を使って、175以上のあらゆる言語に翻訳・再レンダリングできます。

AI生成動画を再生するための再生ボタンアイコン

自動化されたコース制作

シラバスを用意するだけでOK。HeyGen Skills を備えた Claude Code が各モジュールをリサーチし、台本を作成し、アバターが講義するレッスン動画を制作します。

パーソナライズされたアウトリーチ動画

パーソナライズされたアウトリーチ動画

Claude は見込み客ごとにパーソナライズされたスクリプトを作成し、HeyGen は連絡先ごとにユニークなアバター動画を生成します。Claude Code を使えば、これを数百件のリードに対して自動実行できます。

AI生成されたHeyGen動画を再生するための再生アイコン

製品のお知らせ

Claude にリリースノートを渡すだけで、スクリプトを作成し、HeyGen を呼び出してエグゼクティブアバター動画を生成し、Slack やメールですぐ共有できるリンクを返してくれます。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。

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