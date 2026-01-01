この連携が始まる前のワークフローは次のようなものでした。Claudeでスクリプトを書き、コピーして、HeyGenを開き、ペーストして、アバターを設定し、生成して、待って、ダウンロードして、共有する——すべて手作業でした。ステップごとにコンテキストが切り替わっていました。今では、この一連の流れをClaudeがすべて処理してくれます。

今では、Claude がこのプロセス全体を担います。あなたは必要な内容を伝えるだけで、Claude が台本を作成し、MCP 経由で HeyGen の動画ツールを呼び出し、レンダリング状況を監視し、共有可能なリンクを 1 つの会話の中で返してくれます。Claude から離れる必要はありません。