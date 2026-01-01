HeyGen x Claude
Claude がスクリプトを書き、HeyGen が動画を届けます。Claude.ai、Claude Desktop、Claude Code のどこにいても、たった 1 つのプロンプトで、アバターがナレーションする完成動画が手に入ります。
Claude 内で、プロンプトから動画まで
この連携が始まる前のワークフローは次のようなものでした。Claudeでスクリプトを書き、コピーして、HeyGenを開き、ペーストして、アバターを設定し、生成して、待って、ダウンロードして、共有する——すべて手作業でした。ステップごとにコンテキストが切り替わっていました。今では、この一連の流れをClaudeがすべて処理してくれます。
今では、Claude がこのプロセス全体を担います。あなたは必要な内容を伝えるだけで、Claude が台本を作成し、MCP 経由で HeyGen の動画ツールを呼び出し、レンダリング状況を監視し、共有可能なリンクを 1 つの会話の中で返してくれます。Claude から離れる必要はありません。
“エンタープライズ顧客向けの新しいオンボーディングフローについて、45秒の説明動画の台本を書いてください。エグゼクティブアバターを使用してください。”
HeyGenアカウントを用意しておく
heygen.com にサインインするか、無料アカウントを作成してください。すべてのプランで MCP と Skills が利用できます。動画生成には、既存のプレミアムクレジット残高が使用されます。統合そのものに追加費用はかかりません。
Claude の利用方法を選択
Claude.ai：Connectors に移動して HeyGen を追加します。Claude Desktop：HeyGen の MCP サーバーをデスクトップ設定に追加します。Claude Code：ターミナルで npx skills add heygen-com/skills を実行します。
アカウントを認証する
Claude.ai と Claude Desktop では、OAuth 同意画面から HeyGen へのアクセスを許可してください。API キーは不要です。Claude Code を使用する場合は、HEYGEN_API_KEY を環境変数として設定してください。
最初の動画を作成
Claude.ai やデスクトップ版では、チャットで作りたい動画の内容を説明するだけです。Claude Code では、最初のプロンプトを貼り付けると、Claude がリサーチから台本作成、完成動画の生成まで自動で行います。
Claude の利用方法を選択
HeyGen はあらゆる Claude 環境で動作します。各統合パスは、それぞれ異なるタイプのユーザー向けに最適化されています。
Claude.ai とデスクトップ
Claude.ai または Claude Desktop 内で、コネクタとして HeyGen を直接追加できます。OAuth で一度認証するだけで、API キーもセットアップも不要。そのまま、あらゆる会話から動画の生成を開始できます。
Claude デスクトップ（上級者向け）
HeyGen の MCP サーバーをローカル環境で実行し、Claude Desktop に接続して、より深い連携を実現しましょう。セットアップやオンプレミスでのワークフローを完全に自社管理したいチームに最適です。
Claudeコード
Claude Code に HeyGen Skills をインストールして、あなたのターミナルにフル機能の動画制作パイプラインを構築しましょう。リサーチ、執筆、生成、翻訳まで、すべてをひとつのプロンプトから実行できます。
作成できるもの
Claude のリサーチ力・推論力・ライティング力と、HeyGen の動画制作機能を組み合わせることで、これまで別々のタブで使っていたときには実現できなかったワークフローが可能になります。
リサーチから動画へ
Claude にトピックのリサーチ、台本作成、そして動画制作まで任せましょう。HeyGen Skills に対応した Claude Code なら、1つの指示だけで複数の完成した動画を生成できます。
即座に多言語バージョンを作成
動画を生成した後、フォローアップメッセージでClaudeに依頼するだけで、HeyGenのリップシンク翻訳機能を使って、175以上のあらゆる言語に翻訳・再レンダリングできます。
自動化されたコース制作
シラバスを用意するだけでOK。HeyGen Skills を備えた Claude Code が各モジュールをリサーチし、台本を作成し、アバターが講義するレッスン動画を制作します。
パーソナライズされたアウトリーチ動画
Claude は見込み客ごとにパーソナライズされたスクリプトを作成し、HeyGen は連絡先ごとにユニークなアバター動画を生成します。Claude Code を使えば、これを数百件のリードに対して自動実行できます。
製品のお知らせ
Claude にリリースノートを渡すだけで、スクリプトを作成し、HeyGen を呼び出してエグゼクティブアバター動画を生成し、Slack やメールですぐ共有できるリンクを返してくれます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。