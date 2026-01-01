静的なデザインは人に「読ませる」もの。動画は人に「見させる」ものです。HeyGen × Canva の連携機能が、その2つのギャップを埋めます。あなたが作成した Canva のビジュアルはスライドになり、HeyGen の AI アバターがプレゼンターとしてその内容を語ってくれます。

Canva 内で HeyGen AI Avatars アプリを開き、アバターを選び、スクリプトを追加して生成するだけ。完成した動画は、Canva から直接 MP4 として書き出せます。ブランドトーンも話し方も一貫した、すぐに公開できる動画です。別の動画ツールは不要。アセットを再インポートする必要もなく、最初から作り直す必要もありません。