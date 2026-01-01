HeyGen
Integration partner

Canva × HeyGen

あなたのデザインはすでに魅力的です。次は、それに声を与えましょう。どんなCanvaデザインにもリアルなAIアバターを追加して、Canvaの画面から離れることなく、ナレーション付きの完成動画を作成できます。

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インテグレーション概要

あなたがデザインし、HeyGen がプレゼンターを加えます

静的なデザインは人に「読ませる」もの。動画は人に「見させる」ものです。HeyGen × Canva の連携機能が、その2つのギャップを埋めます。あなたが作成した Canva のビジュアルはスライドになり、HeyGen の AI アバターがプレゼンターとしてその内容を語ってくれます。

Canva 内で HeyGen AI Avatars アプリを開き、アバターを選び、スクリプトを追加して生成するだけ。完成した動画は、Canva から直接 MP4 として書き出せます。ブランドトーンも話し方も一貫した、すぐに公開できる動画です。別の動画ツールは不要。アセットを再インポートする必要もなく、最初から作り直す必要もありません。

ヒント：HeyGen のエディターで、デザインをビジュアル背景としてインポートしてみましょう。

1

CanvaアプリマーケットプレイスでHeyGenを見つける

任意のCanvaデザインで、左側サイドバーの「アプリ」パネルを開きます。「HeyGen AI Avatars」を検索してクリックし、開きます。また、canva.com/apps から見つけて、そこからワークスペースに追加することもできます。

2

HeyGenアカウントを連携する

プロンプトが表示されたら「接続」をクリックします。サインインウィンドウが開くので、HeyGenアカウントでログインして連携を承認してください。連携が完了すると、あなたのカスタムアバター、ボイス、クレジットをすべてCanva内から直接利用できるようになります。

3

アバターとスクリプトを追加

Canva のサイドバーで HeyGen を開き、アカウント内の AI プレゼンターを選択して、スクリプトを入力または貼り付け、声と話す言語を選びます。アバターは、アクティブな動画要素としてあなたのデザインに埋め込まれます。

4

動画を生成して書き出す

デザインとスクリプトの準備ができたら、HeyGen パネルで「動画を生成」をクリックします。レンダリングが完了したら、Canva の上部バーで「共有」→「ダウンロード」をクリックし、MP4 を選択して完成した動画をダウンロードします。

ユースケース

クリエイティブおよびマーケティングチームが生み出すもの

デザインチームはすでにCanvaを日常的に使っています。この連携により、新しいツールを覚えることなく、静的なアセットと同じスピードで動画コンテンツも制作・公開できるようになります。

AI生成動画を再生するための再生ボタンアイコン

ソーシャルメディア動画広告

Instagram、TikTok、LinkedIn に最適なサイズでソーシャル広告を Canva でデザインし、アバタープレゼンターと音声を追加するだけで、数分で公開できる動画広告に変換できます。

HeyGenでAI生成動画の再生を開始することを表す再生ボタンアイコン

ナレーション付きプレゼンテーション

Canvaのスライドデッキを、ナレーション付きの動画プレゼンテーションに変換します。各スライドが1つのシーンとなり、あなたのアバターがコンテンツを案内。完成した動画は、共有しやすい1本のMP4として書き出されます。

HeyGenのAI生成動画を再生するための再生ボタンアイコン

製品紹介動画

Canvaで自社のブランドアセットを使って製品ビジュアルを作成し、そこにHeyGenアバターを追加して主な機能をナレーションさせることで、スタジオもカメラも編集者も不要で、洗練された製品紹介動画を制作できます。

動画再生アイコン

トレーニングとオンボーディング用コンテンツ

Canvaでトレーニング用スライドをデザインし、HeyGenでアバターのナレーターを追加することで、あらゆるレッスンでビジュアルアイデンティティを維持しながら、一貫性のあるブランド準拠のトレーニング動画を大規模に制作できます。

AI生成動画を再生するための再生アイコン

キャンペーンローンチ動画

キャンペーンクリエイティブに命を吹き込みましょう。チームがすでに承認したCanvaデザインのローンチ用アセットを、そのままアバター主導のアナウンス動画に変換できます。同じビジュアルに、今度は声が加わります。