HeyGen × FlowShare
FlowShare は、あなたが作業を進めるたびに、あらゆるプロセスのすべての手順を自動で記録します。HeyGen は、その記録されたガイドを、ナレーション付きの AI アバター動画に変換します。この 2 つを組み合わせることで、台本作成や録画ソフト、手作業での編集なしに、チーム全員へ分かりやすく教育できます。
プロセスを記録するだけで、ナレーション付き動画に変換
HeyGen の連携機能は、FlowShare の「エクスポート」メニュー内にあります。PDF や Word ドキュメントをエクスポートするのと同じ場所です。設定が必要な API も、別途起動するツールも、事前に用意するコンテンツも一切ありません。あなたのフローは、すでにそこにあります。
FlowShareでガイドをキャプチャしたら、［エクスポート］パネルを開き、HeyGen を選択し、アバター・音声・言語を選んで［生成］をクリックします。FlowShare はステップの内容を HeyGen に送信し、各ステップが順番にナレーションされたアバター動画がレンダリングされます。完成した動画は FlowShare に戻り、すぐに共有できる状態になります。
FlowShare の設定を開き、「インテグレーション」タブに移動します
FlowShareで設定を開き、「Integrations」タブに移動します。そこにHeyGenが表示されているので、セットアップを開始するにはHeyGenのアイコンをクリックしてください。
HeyGenアカウントを連携する
heygen.com/settings/api から取得できる HeyGen の API キーを、FlowShare の HeyGen 設定パネルに入力します。FlowShare が接続を検証し、利用可能なアバターとボイスを読み込みます。統合設定は .fss 設定ファイルとしてエクスポートでき、すべてのチーム環境に配布できます。
いつもどおりの手順でフローを記録します
任意の Windows アプリケーション上で実際に操作しながら FlowShare でプロセスを記録します。記録が終わったら、自動生成された各ステップの説明文を確認し、必要に応じて編集し、機密データは一括でぼかし処理を行いましょう。これらのステップ説明がそのまま HeyGen のナレーション用スクリプトになるため、内容は分かりやすく、かつ漏れのないように作成してください。
HeyGen にエクスポートして動画を受け取る
エクスポートパネルを開き、HeyGen を選択し、アバター・音声・言語を選んで「生成」をクリックします。FlowShare はステップの内容を HeyGen に送信し、HeyGen がナレーション付きアバター動画をレンダリングして FlowShare に返します。動画は他のエクスポートと並んで利用できるようになり、そのまま共有したり、ポータルに公開したり、LMS に送信したりできます。
HeyGen ノードの入力と出力
HeyGen との連携により、FlowShare の既存のエクスポートライブラリにアバター動画が追加されます。作成したガイドは FlowShare 内に保存され、状況に応じた形式で、かつ複数形式を同時にエクスポートできるようになります。
あらゆる業務プロセスに使える、ブランド対応の印刷用ガイド
PowerPoint
スクリーンショット入りのスライド用トレーニング資料
単語
DOCX形式で編集可能なマニュアル
HTML
Web埋め込み用のインタラクティブデモ
PNG
ステップごとの個別スクリーンショット
MP4
シンプルな画面キャプチャ動画の書き出し
SCORM / xAPI
LMS対応のeラーニングパッケージ
HeyGen
あなたのフローから生成されるAIアバターによるナレーション動画
FlowShare と HeyGen で誰が何を作るのか
プレゼンター付きのプロセスガイドが役立つあらゆる場面（ERPトレーニング、ソフトウェアのロールアウト、オンボーディング資料など）で、HeyGen は文章のガイドを自動的にナレーション付き動画へと変換します。
ERPおよびSAP向けトレーニング動画
FlowShare は SAP のような複雑なソフトウェア向けに構築されています。請求書の記帳、発注書、入庫処理などの ERP ワークフローをキャプチャし、トレーナーが同席しなくても、スタッフを一つひとつの手順へと導くナレーション付きの HeyGen 動画を自動生成できます。
ソフトウェアとチェンジマネジメント
新しいシステムを本番稼働させたら、すべての主要プロセスをFlowShareでドキュメント化し、数週間ではなく数時間でHeyGenの動画ライブラリを作成しましょう。各部門には、自分たちに関わるプロセスを解説付きで案内するウォークスルー動画を、初日を迎える前に提供できます。
大規模な従業員オンボーディング
人事・人材開発チームは、給与手続きから経費精算まで、あらゆるオンボーディング業務を文書化し、それぞれにナレーション付きの動画ガイドを作成できます。新入社員は、担当トレーナーに関係なく、常に一貫した高品質の手順説明を受けられます。
多言語対応の業務ドキュメント
FlowShare は AutoTranslation アドオンを通じて複数言語への翻訳に対応しています。これを HeyGen の 175 以上の言語ボイスと組み合わせることで、1 つの元となるフローキャプチャから、あらゆる言語で同じプロセスガイドをナレーション付き動画として生成できます。
顧客およびパートナーの有効化
ソフトウェアベンダーやコンサルティング企業は、FlowShare で顧客向けプロセスを文書化し、書面によるガイドに加えて、ナレーション付きの HeyGen 動画チュートリアルを提供できます。これにより、制作時間を増やすことなく、より充実したオンボーディング体験を顧客に提供できます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。