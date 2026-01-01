HeyGen
Integration partner

HeyGen × FlowShare

FlowShare は、あなたが作業を進めるたびに、あらゆるプロセスのすべての手順を自動で記録します。HeyGen は、その記録されたガイドを、ナレーション付きの AI アバター動画に変換します。この 2 つを組み合わせることで、台本作成や録画ソフト、手作業での編集なしに、チーム全員へ分かりやすく教育できます。

接続
世界をリードするツールと統合
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インテグレーション概要

プロセスを記録するだけで、ナレーション付き動画に変換

HeyGen の連携機能は、FlowShare の「エクスポート」メニュー内にあります。PDF や Word ドキュメントをエクスポートするのと同じ場所です。設定が必要な API も、別途起動するツールも、事前に用意するコンテンツも一切ありません。あなたのフローは、すでにそこにあります。

FlowShareでガイドをキャプチャしたら、［エクスポート］パネルを開き、HeyGen を選択し、アバター・音声・言語を選んで［生成］をクリックします。FlowShare はステップの内容を HeyGen に送信し、各ステップが順番にナレーションされたアバター動画がレンダリングされます。完成した動画は FlowShare に戻り、すぐに共有できる状態になります。

1

FlowShare の設定を開き、「インテグレーション」タブに移動します

FlowShareで設定を開き、「Integrations」タブに移動します。そこにHeyGenが表示されているので、セットアップを開始するにはHeyGenのアイコンをクリックしてください。

2

HeyGenアカウントを連携する

heygen.com/settings/api から取得できる HeyGen の API キーを、FlowShare の HeyGen 設定パネルに入力します。FlowShare が接続を検証し、利用可能なアバターとボイスを読み込みます。統合設定は .fss 設定ファイルとしてエクスポートでき、すべてのチーム環境に配布できます。

3

いつもどおりの手順でフローを記録します

任意の Windows アプリケーション上で実際に操作しながら FlowShare でプロセスを記録します。記録が終わったら、自動生成された各ステップの説明文を確認し、必要に応じて編集し、機密データは一括でぼかし処理を行いましょう。これらのステップ説明がそのまま HeyGen のナレーション用スクリプトになるため、内容は分かりやすく、かつ漏れのないように作成してください。

4

HeyGen にエクスポートして動画を受け取る

エクスポートパネルを開き、HeyGen を選択し、アバター・音声・言語を選んで「生成」をクリックします。FlowShare はステップの内容を HeyGen に送信し、HeyGen がナレーション付きアバター動画をレンダリングして FlowShare に返します。動画は他のエクスポートと並んで利用できるようになり、そのまま共有したり、ポータルに公開したり、LMS に送信したりできます。

エクスポート形式

HeyGen ノードの入力と出力

HeyGen との連携により、FlowShare の既存のエクスポートライブラリにアバター動画が追加されます。作成したガイドは FlowShare 内に保存され、状況に応じた形式で、かつ複数形式を同時にエクスポートできるようになります。

PDF

あらゆる業務プロセスに使える、ブランド対応の印刷用ガイド

PowerPoint

スクリーンショット入りのスライド用トレーニング資料

単語

DOCX形式で編集可能なマニュアル

HTML

Web埋め込み用のインタラクティブデモ

PNG

ステップごとの個別スクリーンショット

MP4

シンプルな画面キャプチャ動画の書き出し

SCORM / xAPI

LMS対応のeラーニングパッケージ

HeyGen

あなたのフローから生成されるAIアバターによるナレーション動画

ユースケース

FlowShare と HeyGen で誰が何を作るのか

プレゼンター付きのプロセスガイドが役立つあらゆる場面（ERPトレーニング、ソフトウェアのロールアウト、オンボーディング資料など）で、HeyGen は文章のガイドを自動的にナレーション付き動画へと変換します。

ERPおよびSAP向けトレーニング動画

ERPおよびSAP向けトレーニング動画

FlowShare は SAP のような複雑なソフトウェア向けに構築されています。請求書の記帳、発注書、入庫処理などの ERP ワークフローをキャプチャし、トレーナーが同席しなくても、スタッフを一つひとつの手順へと導くナレーション付きの HeyGen 動画を自動生成できます。

AI生成動画を再生するための再生ボタンアイコン

ソフトウェアとチェンジマネジメント

新しいシステムを本番稼働させたら、すべての主要プロセスをFlowShareでドキュメント化し、数週間ではなく数時間でHeyGenの動画ライブラリを作成しましょう。各部門には、自分たちに関わるプロセスを解説付きで案内するウォークスルー動画を、初日を迎える前に提供できます。

AI生成動画を再生するための再生ボタンアイコン

大規模な従業員オンボーディング

人事・人材開発チームは、給与手続きから経費精算まで、あらゆるオンボーディング業務を文書化し、それぞれにナレーション付きの動画ガイドを作成できます。新入社員は、担当トレーナーに関係なく、常に一貫した高品質の手順説明を受けられます。

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多言語対応の業務ドキュメント

FlowShare は AutoTranslation アドオンを通じて複数言語への翻訳に対応しています。これを HeyGen の 175 以上の言語ボイスと組み合わせることで、1 つの元となるフローキャプチャから、あらゆる言語で同じプロセスガイドをナレーション付き動画として生成できます。

AI生成されたHeyGen動画を再生するための再生ボタンアイコン

顧客およびパートナーの有効化

ソフトウェアベンダーやコンサルティング企業は、FlowShare で顧客向けプロセスを文書化し、書面によるガイドに加えて、ナレーション付きの HeyGen 動画チュートリアルを提供できます。これにより、制作時間を増やすことなく、より充実したオンボーディング体験を顧客に提供できます。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。

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