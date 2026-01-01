HeyGen の連携機能は、FlowShare の「エクスポート」メニュー内にあります。PDF や Word ドキュメントをエクスポートするのと同じ場所です。設定が必要な API も、別途起動するツールも、事前に用意するコンテンツも一切ありません。あなたのフローは、すでにそこにあります。

FlowShareでガイドをキャプチャしたら、［エクスポート］パネルを開き、HeyGen を選択し、アバター・音声・言語を選んで［生成］をクリックします。FlowShare はステップの内容を HeyGen に送信し、各ステップが順番にナレーションされたアバター動画がレンダリングされます。完成した動画は FlowShare に戻り、すぐに共有できる状態になります。