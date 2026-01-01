HeyGen x Make

他の自動化ツールは、HeyGen を最終到達点として扱います。単純な処理チェーンの最後のステップに過ぎません。Make はそれを、生きたシステムの中のコンポーネントとして扱います。あらゆるトリガーから HeyGen にデータをルーティングし、どの動画を作成するかを決める条件分岐ロジックを適用し、Iterator を使ってデータセットの各行に対して HeyGen を実行し、その結果を集約し、動画が成功したか失敗したかに応じて、その後の処理フローを分岐させることができます。

それがMakeの違いです。ただ「Xが起きたら動画を作る」だけではありません。「Xが起きたらYを確認し、条件Zが満たされていればレコードを反復処理し、セグメントごとに異なるテンプレートで動画を作成し、ブランチAでエラーを処理し、完了したリンクをブランチBへルーティングする」――そうした仕組み全体を指します。近道ではなく、システムなのです。