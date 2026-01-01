HeyGen x Make
動画自動化で分岐ロジック、イテレーター、ルーター、そして本格的な条件制御が必要なら、Make のビジュアルキャンバス上の HeyGen こそが、それを構築する場所です。
システム内のモジュールとしてのHeyGen
他の自動化ツールは、HeyGen を最終到達点として扱います。単純な処理チェーンの最後のステップに過ぎません。Make はそれを、生きたシステムの中のコンポーネントとして扱います。あらゆるトリガーから HeyGen にデータをルーティングし、どの動画を作成するかを決める条件分岐ロジックを適用し、Iterator を使ってデータセットの各行に対して HeyGen を実行し、その結果を集約し、動画が成功したか失敗したかに応じて、その後の処理フローを分岐させることができます。
それがMakeの違いです。ただ「Xが起きたら動画を作る」だけではありません。「Xが起きたらYを確認し、条件Zが満たされていればレコードを反復処理し、セグメントごとに異なるテンプレートで動画を作成し、ブランチAでエラーを処理し、完了したリンクをブランチBへルーティングする」――そうした仕組み全体を指します。近道ではなく、システムなのです。
“新しいHubSpotコンタクトをトリガー → HeyGenでウェルカム動画を生成 → Gmailで送信”
Make を開き、新しいシナリオを作成します
make.com にログインし、「Create a new scenario」をクリックします。キャンバス上で「+」をクリックして最初のモジュールを追加し、「HeyGen」を検索します。
HeyGenアカウントを連携する
プロンプトが表示されたら「追加」をクリックして新しい接続を作成します。ダッシュボードの「Settings → API」にある HeyGen の API キーを入力してください。接続は保存され、再利用できます。
HeyGenモジュールを中心にシナリオを構築する
トリガー（Google Sheets、Typeform、HubSpot、webhook）を追加し、マッピングしたデータフィールドでHeyGenアクションモジュールを設定してから、MakeのRouterモジュールとフィルターモジュールを使って後続のステップを追加します。
テスト、デバッグして有効化
「Run once」をクリックして実行し、各モジュールがリアルタイムで動作する様子を確認しましょう。Make のライブデバッガーを使って、入力と出力をチェックします。すべて問題なければ、「Active」に切り替えて有効化します。
シナリオ内でHeyGenができること
HeyGen は、Make のデータマッピングやロジック制御で設定可能な、トリガー・アクション・検索といったネイティブな Make モジュールのセットとして登場します。
アバター動画クローン
HeyGen の動画がレンダリングを完了したタイミング（成功・失敗を問わず）で発火し、その後のルーティングや配信ステップを開始します。
アバター動画を作成
保存済みのHeyGenテンプレートを使ってパーソナライズされた動画を生成し、反復ごとにデータソースから動的な変数を差し込みます。
テンプレートから動画を作成
高度なAIによるモーションと表情制御で、1枚の写真から超リアルなトーキングアバター動画を作成しましょう。
動画を翻訳する
あらゆるHeyGen動画を翻訳機能で175以上の言語に変換し、リップシンクにも対応。どのシナリオ分岐でも、生成後のステップとして利用できます。
アバターIV動画を生成
スクリプト、アバターID、ボイスをもとに、前のモジュールからマッピングされたあらゆる動的データを反映した、アバターによるナレーション付きのフル動画を生成します。
アセットをアップロード
前のモジュールから画像・動画・音声ファイルをHeyGenストレージにプッシュし、後続の動画生成で入力としてすぐに使えるようにします。
利用可能なアバターを一覧表示
HeyGen アカウント内のすべてのアバターを動的に取得します。条件に応じてアバターを選択するシナリオに便利です。
IDで動画を取得
特定の動画のステータス、URL、およびメタデータを取得します。ポーリングループや、生成後のハンドオフ処理で使用されます。
ビルダーの活用方法
Make のパワーユーザーは、スケールし、分岐し、あらゆるイレギュラーケースにも対応できる動画自動化ワークフローを構築しています。
大量のパーソナライズ動画
Iterator を使って Google スプレッドシートの各行を処理し、レコードごとに固有の HeyGen アバター動画を生成し、完成したリンクを CRM に戻します。
セグメントベースの動画ルーティング
ルーターを使ってセグメントごとにアプローチを分岐させましょう。エンタープライズアカウントにはあるテンプレートを、SMBには別のテンプレートを割り当てることで、各セグメントに最適な動画を届けられます。
自動ローカライズ
マスタービデオを作成し、Make の Iterator を使って、ターゲットとなる各言語ごとに HeyGen の Translate モジュールに渡して翻訳します。
イベントトリガー型の動画配信
購入が行われたとき、ウェビナーに参加したとき、またはフォームが送信されたときに、カスタムの HeyGen 動画を自動でトリガーします。
エラーハンドリング対応のパイプライン
すべてのHeyGenモジュールに対してエラールートを構築しましょう。動画処理が失敗した場合は、自動的にログを記録し、Slackでアラートを送り、再試行をキューに登録します。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。