HeyGen
Integration partner

HeyGen x Make

動画自動化で分岐ロジック、イテレーター、ルーター、そして本格的な条件制御が必要なら、Make のビジュアルキャンバス上の HeyGen こそが、それを構築する場所です。

接続
世界をリードするツールと統合
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
インテグレーション概要

システム内のモジュールとしてのHeyGen

他の自動化ツールは、HeyGen を最終到達点として扱います。単純な処理チェーンの最後のステップに過ぎません。Make はそれを、生きたシステムの中のコンポーネントとして扱います。あらゆるトリガーから HeyGen にデータをルーティングし、どの動画を作成するかを決める条件分岐ロジックを適用し、Iterator を使ってデータセットの各行に対して HeyGen を実行し、その結果を集約し、動画が成功したか失敗したかに応じて、その後の処理フローを分岐させることができます。

それがMakeの違いです。ただ「Xが起きたら動画を作る」だけではありません。「Xが起きたらYを確認し、条件Zが満たされていればレコードを反復処理し、セグメントごとに異なるテンプレートで動画を作成し、ブランチAでエラーを処理し、完了したリンクをブランチBへルーティングする」――そうした仕組み全体を指します。近道ではなく、システムなのです。

新しいHubSpotコンタクトをトリガー → HeyGenでウェルカム動画を生成 → Gmailで送信

1

Make を開き、新しいシナリオを作成します

make.com にログインし、「Create a new scenario」をクリックします。キャンバス上で「+」をクリックして最初のモジュールを追加し、「HeyGen」を検索します。

2

HeyGenアカウントを連携する

プロンプトが表示されたら「追加」をクリックして新しい接続を作成します。ダッシュボードの「Settings → API」にある HeyGen の API キーを入力してください。接続は保存され、再利用できます。

3

HeyGenモジュールを中心にシナリオを構築する

トリガー（Google Sheets、Typeform、HubSpot、webhook）を追加し、マッピングしたデータフィールドでHeyGenアクションモジュールを設定してから、MakeのRouterモジュールとフィルターモジュールを使って後続のステップを追加します。

4

テスト、デバッグして有効化

「Run once」をクリックして実行し、各モジュールがリアルタイムで動作する様子を確認しましょう。Make のライブデバッガーを使って、入力と出力をチェックします。すべて問題なければ、「Active」に切り替えて有効化します。

モジュール

シナリオ内でHeyGenができること

HeyGen は、Make のデータマッピングやロジック制御で設定可能な、トリガー・アクション・検索といったネイティブな Make モジュールのセットとして登場します。

トリガー

アバター動画クローン

HeyGen の動画がレンダリングを完了したタイミング（成功・失敗を問わず）で発火し、その後のルーティングや配信ステップを開始します。

アクション

アバター動画を作成

保存済みのHeyGenテンプレートを使ってパーソナライズされた動画を生成し、反復ごとにデータソースから動的な変数を差し込みます。

アクション

テンプレートから動画を作成

高度なAIによるモーションと表情制御で、1枚の写真から超リアルなトーキングアバター動画を作成しましょう。

アクション

動画を翻訳する

あらゆるHeyGen動画を翻訳機能で175以上の言語に変換し、リップシンクにも対応。どのシナリオ分岐でも、生成後のステップとして利用できます。

アクション

アバターIV動画を生成

スクリプト、アバターID、ボイスをもとに、前のモジュールからマッピングされたあらゆる動的データを反映した、アバターによるナレーション付きのフル動画を生成します。

アクション

アセットをアップロード

前のモジュールから画像・動画・音声ファイルをHeyGenストレージにプッシュし、後続の動画生成で入力としてすぐに使えるようにします。

検索

利用可能なアバターを一覧表示

HeyGen アカウント内のすべてのアバターを動的に取得します。条件に応じてアバターを選択するシナリオに便利です。

検索

IDで動画を取得

特定の動画のステータス、URL、およびメタデータを取得します。ポーリングループや、生成後のハンドオフ処理で使用されます。

ユースケース

ビルダーの活用方法

Make のパワーユーザーは、スケールし、分岐し、あらゆるイレギュラーケースにも対応できる動画自動化ワークフローを構築しています。

AI生成されたHeyGen動画を再生するための再生ボタンアイコン

大量のパーソナライズ動画

Iterator を使って Google スプレッドシートの各行を処理し、レコードごとに固有の HeyGen アバター動画を生成し、完成したリンクを CRM に戻します。

AI生成されたHeyGen動画を再生するための再生ボタンアイコン

セグメントベースの動画ルーティング

ルーターを使ってセグメントごとにアプローチを分岐させましょう。エンタープライズアカウントにはあるテンプレートを、SMBには別のテンプレートを割り当てることで、各セグメントに最適な動画を届けられます。

動画再生アイコン

自動ローカライズ

マスタービデオを作成し、Make の Iterator を使って、ターゲットとなる各言語ごとに HeyGen の Translate モジュールに渡して翻訳します。

イベントトリガー型の動画配信

イベントトリガー型の動画配信

購入が行われたとき、ウェビナーに参加したとき、またはフォームが送信されたときに、カスタムの HeyGen 動画を自動でトリガーします。

エラーハンドリング対応のパイプライン

エラーハンドリング対応のパイプライン

すべてのHeyGenモジュールに対してエラールートを構築しましょう。動画処理が失敗した場合は、自動的にログを記録し、Slackでアラートを送り、再試行をキューに登録します。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。

無料で始める
CTA background