HeyGen × Superhuman
HeyGen Agent は Superhuman Go をフル機能のクリエイティブスタジオへと変え、プロ品質の動画や音声ファイルを、いま作業している画面から離れることなく、ブラウザ上だけで生成できるようにします。
あなたのブラウザが、今やクリエイティブスタジオに
HeyGen Agentは、すでにウェブ全体でAIアシスタントとして使っているのと同じサイドバーであるSuperhuman Goパネルの中に常駐します。新しいツールを開く必要も、ファイルを書き出す必要も、別のアプリでコンテキストを再構築する必要もありません。
Chrome または Edge の任意のページから Go を開き、Agent Store で HeyGen Agent に移動し、スクリプトを入力するか作成したい内容を説明して、動画または音声の出力形式を選択します。エージェントは、あなたのアバター、声、クレジットを含むあなたの HeyGen アカウントを使ってレンダリングを行い、共有・埋め込み・送信がすぐにできる完成ファイルを提供します。すべて、あなたがすでに使っているブラウザ内で完結します。
Chrome または Edge の拡張機能ストアから Go をインストールする
Chrome ウェブストアまたは Microsoft Edge アドオンから Superhuman Go 拡張機能をダウンロードします。Superhuman アカウントでサインインすると、Go がブラウザで有効になり、任意のウェブページで拡張機能ツールバーからアクセスできるようになります。
Agent Store を開き、HeyGen Agent を追加します
ブラウザのツールバーにある Superhuman Go アイコンをクリックしてパネルを開きます。Agent Store に移動し、HeyGen Agent を見つけて「追加」をクリックしてください。エージェントはすぐに Go パネルに表示され、以後すべてのページで利用できるようになります。
HeyGenアカウントを連携する
HeyGen Agent を初めて使用する際は、HeyGen アカウントへのサインインを求められます。OAuth を使って認証してください。あなたのカスタムアバター、ボイスクローン、プランのクレジットは、すぐに Go パネル内で利用可能になります。別アプリのインストールも、API キーの用意も、追加の課金手続きも必要ありません。
最初の動画または音声メッセージを作成しましょう
どのページからでも Go を開き、HeyGen Agent を選択し、Video か Audio を選び、スクリプトを入力して「Generate」をクリックします。生成されたファイルは、そのページから離れることなくダウンロードや共有がすぐに行えます。最良の結果を得るには、事前に heygen.com/avatar でカスタムアバターとボイスクローンを設定してください。
長文メールを書く代わりに、あなたが作れるもの
テキストよりも動画や音声メッセージのほうが効果的に伝わるあらゆる場面（プロジェクトの進捗報告、クライアント向けの要約、説明動画など）で、HeyGen Agent はすでにあなたのブラウザ上で、すぐに作成できる状態になっています。
パーソナライズされたアウトリーチ動画
CRMやメールを見ているその場でGoを開き、見込み顧客の名前・会社名・抱えている課題を盛り込んだ、30秒のHeyGenアバター動画をパーソナライズして生成しましょう。タブを閉じる前に、その動画を送信してください。
ステークホルダー向け最新情報
長いプロジェクト進捗メールを書く代わりに、Notion、Linear、Google ドキュメントなど、今使っているどんなツールからでも HeyGen Agent を開き、必要な人たち向けにナレーション付きの動画アップデートを生成しましょう。
非同期チーム向けのメッセージ
動画では少し重いと感じるときは、HeyGen Agent の音声出力を使って、スクリプトから生成したあなたのクローンボイスでボイスメッセージを送りましょう。簡単なブリーフ、判断の背景説明、クライアントへの最新情報など、さまざまな用途に活用できます。
クライアント向け要約とフォローアップ
通話が終わったら、メモを取っていたツールを開いたままの状態で Go を起動し、クライアント向けに、決定事項・次のステップ・こちらからの依頼内容をまとめたナレーション付きの振り返り動画を生成しましょう。
多言語コミュニケーション
海外のクライアントやチームと仕事をしていますか？一度動画または音声メッセージを作成すれば、同じ Go セッション内から HeyGen の175以上の言語と方言を使って、相手の言語版を生成できます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。