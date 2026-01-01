HeyGen Agentは、すでにウェブ全体でAIアシスタントとして使っているのと同じサイドバーであるSuperhuman Goパネルの中に常駐します。新しいツールを開く必要も、ファイルを書き出す必要も、別のアプリでコンテキストを再構築する必要もありません。

Chrome または Edge の任意のページから Go を開き、Agent Store で HeyGen Agent に移動し、スクリプトを入力するか作成したい内容を説明して、動画または音声の出力形式を選択します。エージェントは、あなたのアバター、声、クレジットを含むあなたの HeyGen アカウントを使ってレンダリングを行い、共有・埋め込み・送信がすぐにできる完成ファイルを提供します。すべて、あなたがすでに使っているブラウザ内で完結します。