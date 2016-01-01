Riutilizzo Video

Con Repurpose Video AI, puoi ottenere di più da ogni video. Trasforma i contenuti lunghi in clip brevi e coinvolgenti per i social media, aumentando senza sforzo la tua portata e il coinvolgimento su più piattaforme.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Riutilizzo Video

Presentazione di Repurpose Video AI

Trasforma qualsiasi video in diverse versioni ottimizzate per differenti piattaforme in pochi minuti. Con Repurpose Video AI, puoi trasformare contenuti lunghi in brevi clip per TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, senza necessità di competenze di editing. Che si tratti di social media, video di formazione o contenuti di marketing, questo strumento rende il riadattamento dei video senza sforzo.

rapporto settimanale apprendimento di una lingua cronologia settimana 5 settimana 6 settimana 7
Riutilizzo Video

Vuoi massimizzare il tuo contenuto video?

Repurpose Video AI ti aiuta a trasformare video lunghi in clip coinvolgenti pronte per le piattaforme in pochi minuti. Con questo strumento alimentato dall'intelligenza artificiale, puoi adattare i tuoi video per TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme. Non è richiesta esperienza di montaggio. È il modo più semplice per ampliare il valore e la portata del tuo video senza il fastidio della produzione tradizionale.

Riutilizzando i tuoi video, puoi rapidamente aumentare visibilità, coinvolgimento e ritorno sull'investimento. Repurpose Video AI ridimensiona, modifica e ottimizza automaticamente i tuoi video, assicurando che il tuo contenuto si adatti perfettamente ad ogni piattaforma. Che sia per i social media, il marketing o la formazione, basta caricare il tuo video, scegliere le piattaforme e lasciare che l'AI faccia il resto.

Per una personalizzazione specifica per il pubblico, utilizza la piattaforma Personalized Video Platform per distribuire variazioni di video personalizzate su larga scala

uno schermo che dice crea nuova voce
Riutilizzo Video

Aumentare la portata con video riproposti

Ottieni i migliori risultati dal tuo contenuto seguendo questi semplici ma potenti consigli:

• Conosci la tua piattaforma: personalizza ogni video per adattarlo al formato e allo stile del pubblico di TikTok, Instagram o YouTube.

• Taglia per Impatto: Trasforma video lunghi in clip brevi che catturano l'attenzione e aumentano il tempo di visione.

• Aggiornare i CTA: Modificare i vostri inviti all'azione per ogni versione in modo che siano in linea con gli obiettivi di ciascuna piattaforma.

• Sperimenta con i Formati: Esplora le versioni verticali, quadrate e orizzontali o crea anche Reels e Shorts per maggior coinvolgimento.

un'icona di TikTok è accanto a un'icona di Instagram
Come funziona?

Come riutilizzare i video con l'intelligenza artificiale

Riutilizza i video in 4 semplici passaggi, non è mai stato così facile riadattare i contenuti video. Ecco come puoi creare video pronti per qualsiasi piattaforma in pochi minuti:

Passo 1

Carica il tuo video

Carica il tuo video lungo su Repurpose Video AI o incolla un link di YouTube. Lo strumento supporta una varietà di formati per rendere il processo rapido e semplice.

Passo 2

Scegli le tue piattaforme

Seleziona le piattaforme dove desideri riutilizzare il tuo contenuto. Repurpose Video AI ottimizza il video per le specifiche di ogni piattaforma (ad esempio, verticale per TikTok, quadrato per Instagram).

Passaggio 3

Personalizza il tuo video

Regola la durata del video, aggiungi didascalie, loghi o personalizzazioni per garantire che il tuo video rispecchi il tuo stile e il tuo messaggio.

Passaggio 4

Condividi o Scarica

Una volta che il tuo video è pronto, puoi scaricarlo sul tuo dispositivo o pubblicarlo direttamente sui tuoi account di social media con un solo clic.

Riadatta le FAQ video

Cosa fa Repurpose Video AI?

Repurpose Video AI ti aiuta a trasformare contenuti lunghi come webinar, podcast o tutorial in clip brevi pronte per le piattaforme. Ridimensiona, taglia e ottimizza automaticamente i tuoi video per i canali social in pochi minuti.

Come funziona Repurpose Video AI?

Carichi il tuo video o incolli un link, scegli le piattaforme che desideri e lasci che l'IA gestisca il taglio, i rapporti di aspetto e le modifiche di base. Lo strumento poi genera molteplici versioni ottimizzate che puoi scaricare o pubblicare direttamente.

Su quali piattaforme posso riutilizzare i miei video?

Puoi creare versioni personalizzate per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook e altro ancora. Per la creazione di contenuti focalizzati su TikTok, puoi anche esplorare il AI TikTok Video Generator.

Posso personalizzare il branding, le didascalie e i formati?

Sì. Puoi aggiungere loghi, sottotitoli e regolare la lunghezza del video, il rapporto d'aspetto e l'inquadratura in modo che ogni clip corrisponda al tuo marchio e ai requisiti di ogni piattaforma.

La qualità del risultato è mantenuta dopo il riutilizzo?

Sì. I clip riutilizzati vengono esportati in alta risoluzione (fino a 4K), così rimangono nitidi e professionali su tutti i dispositivi e piattaforme social.

Questo strumento è adatto per contenuti di formazione o educativi?

Sicuramente. Puoi trasformare sessioni di formazione lunghe in clip di apprendimento brevi e mirate. Per creare moduli di formazione strutturati da zero, prova lo strumento AI Training Video anche tu.

Devo sempre partire da un video esistente?

Repurpose Video AI è progettato per riutilizzare contenuti esistenti, ma può essere combinato con strumenti di creazione per costruire un flusso di lavoro completo. Per generare nuovo contenuto pronto per YouTube, puoi utilizzare il AI YouTube Video Generator e poi riadattarlo in clip più brevi.

