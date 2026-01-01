Sintesi vocale femminile
Trasforma qualsiasi copione in un voiceover femminile naturale e in un video finito in pochi minuti. Scegli tra oltre 300 voci AI femminili in più di 175 lingue, aggiungi una presentatrice con labiale sincronizzato e pubblica il risultato senza bisogno di videocamere, microfoni o software di montaggio.
Funzionalità di sintesi vocale femminile che vanno oltre il semplice audio
Voci femminili AI naturali
Digita o incolla il tuo copione e il generatore di voci AI lo leggerà con una calda e naturale intonazione femminile, invece della cadenza piatta e robotica degli strumenti più datati. Ascolta in anteprima oltre 300 voci femminili in più di 175 lingue, gratis online, e confronta i toni prima del rendering.
Clona la tua voce femminile
Registra un breve campione e il voice cloning AI crea una voce femminile che narra qualsiasi testo mantenendo il tuo timbro riconoscibile. I team utilizzano un’unica voce clonata per mantenere un suono di brand coerente in ogni video, senza dover ingaggiare un doppiatore per ogni nuovo progetto.
Presentatrici IA femminili con sincronizzazione labiale
Abbina il tuo voiceover femminile a uno degli oltre 1.100 avatar e lascia che il lip sync AI a livello di fonema faccia combaciare ogni parola con la bocca della presentatrice. Gli strumenti solo audio ti consegnano un file; HeyGen ti consegna un video finito e pronto da guardare, adatto a qualsiasi canale.
Controllo di tono, ritmo ed emozioni
Modella ogni voce femminile regolando tono, ritmo ed emozione dall’editor basato su testo in AI Studio, proprio come faresti con un normale documento. Correggi la pronuncia di un nome o trasforma una lettura calda in una più energica modificando lo script e rigenerando l’audio, senza bisogno di una nuova sessione di registrazione.
Sottotitoli ed esportazione SRT
Genera automaticamente i sottotitoli con il generatore di sottotitoli ed esporta file SRT insieme al tuo MP4 in HD o 4K. I sottotitoli mantengono l’attenzione degli utenti che guardano senza audio sui social e rendono i tuoi contenuti accessibili a chi si affida ai sottotitoli per seguire ogni battuta.
Casi d’uso delle voci AI femminili per i team di content
Doppiaggi femminili per YouTube
Registrare la voce fuori campo più e più volte rallenta ogni caricamento. Incolla il tuo copione, scegli una voce femminile e pubblica nello stesso giorno video esplicativi e Shorts pronti per il canale, con qualsiasi tono si adatti al tuo pubblico.
Narrazione per e-learning e formazione
La narrazione di un corso di solito richiede tempo in studio o costi di agenzia. Crea invece moduli di formazione partendo dal tuo copione con una voce femminile chiara e coinvolgente, quindi aggiorna qualsiasi lezione semplicemente modificando il testo e rigenerando l’audio.
Clip Marketing e Social
Le campagne si bloccano quando ogni variante dell’annuncio richiede una nuova sessione di registrazione vocale. Genera più versioni di voiceover femminile partendo da un unico script, testa toni diversi e realizza in un pomeriggio clip localizzate per ogni placement.
Narrazione della demo del prodotto
I walkthrough di prodotto richiedono una voce femminile coerente in ogni release. Scrivi lo script della demo una volta sola, genera il voiceover e rigenera il video ogni volta che l’interfaccia cambia, senza dover prenotare nuove sessioni di registrazione.
Audiolibri e narrazione long-form
I copioni lunghi sono costosi da doppiare manualmente. Genera capitolo dopo capitolo con un’unica voce femminile uniforme, mantieni la pronuncia coerente per l’intero progetto e correggi qualsiasi battuta modificando il testo e rigenerando l’audio.
Localizza i video con voci femminili
Rigirare i contenuti per nuovi mercati richiede mesi e una seconda troupe. Invece, passa qualsiasi video finito attraverso il traduttore video AI e ottieni in un’unica operazione una voce femminile localizzata, il tono clonato e un labiale sincronizzato.
Come creare un video di sintesi vocale femminile con HeyGen
Incolla uno script, scegli una voce femminile, aggiungi un presentatore ed esporta un video HD finito in quattro passaggi direttamente dal browser.
Incolla il tuo script
Digita o incolla il tuo script nell’editor di testo e suddividilo in scene secondo le tue esigenze.
Scegli una voce AI femminile
Ascolta in anteprima voci femminili in oltre 175 lingue, quindi imposta il tono, il ritmo e l’emozione che desideri.
Aggiungi un presentatore o elementi visivi
Scegli un avatar che dia voce alla tua narrazione con sincronizzazione labiale, oppure mantieni un layout senza volto con immagini di supporto.
Genera ed esporta in HD
Renderizza il tuo video, scarica l’MP4 in HD o 4K e aggiungi sottotitoli SRT per qualsiasi piattaforma.
Che cos’è la sintesi vocale con voce femminile e come funziona?
La sintesi vocale femminile converte il testo scritto in una voce femminile naturale, quindi opzionalmente la abbina a elementi visivi o a una presentatrice con labiale sincronizzato. In HeyGen incolli uno script, scegli una voce femminile e generi un file MP4 finale pronto per la pubblicazione.
Le voci femminili dell’IA suoneranno naturali o robotiche come i vecchi strumenti TTS?
Le moderne voci femminili AI suonano naturali, con una dizione fluida e un’intonazione a livello di frase, invece del ritmo spezzettato dei primi sistemi TTS. In HeyGen puoi ascoltare l’anteprima di diverse speaker femminili, quindi regolare ritmo ed emozione finché la lettura non rispecchia esattamente le tue intenzioni.
Quante voci femminili e lingue offre HeyGen?
HeyGen offre oltre 300 voci AI, inclusa un’ampia gamma di voci femminili, in più di 175 lingue e con molti accenti regionali. Puoi confrontare toni caldi, professionali, energici e tranquilli fianco a fianco prima di scegliere quello che meglio si adatta al tuo video.
Come posso aggiungere una voce fuori campo femminile a un video senza registrare nulla?
Incolla il tuo copione, scegli una voce femminile e HeyGen genera la narrazione e la sincronizza automaticamente con il tuo avatar o con le tue riprese. L’intero processo avviene nel browser, quindi non servono microfono, studio di registrazione o software di montaggio.
Perché scegliere HeyGen rispetto ad altri strumenti di sintesi vocale femminile?
La maggior parte degli strumenti TTS si ferma a un file audio che devi ancora montare in un video. HeyGen genera insieme la voce fuori campo femminile e il video finito, con oltre 1.100 avatar, sincronizzazione labiale e traduzione completa del video sulla stessa piattaforma.
Posso clonare la mia voce femminile per narrare i video?
Sì. Registra un breve campione e clonazione vocale AI crea una voce femminile che legge i tuoi script mantenendo il tuo timbro riconoscibile. I creator la usano per suonare come loro stessi in ogni video senza dover registrare infinite volte.
Posso controllare il tono e l’emozione di una voce femminile?
Sì. Puoi regolare tono, ritmo ed emozione direttamente nell’editor, così lo stesso script può suonare caldo e rassicurante per un onboarding oppure vivace ed energico per uno spot pubblicitario. Modifica il testo, rigenera e ascolta subito la differenza.
L’audio multilingue generato dall’IA funziona davvero su scala di produzione?
Sì. AI Smart Ventures ha formato più di 10.000 persone con contenuti HeyGen in oltre 170 lingue, come descritto nella storia di successo del cliente AI Smart Ventures. Un’unica piattaforma ha mantenuto voce e qualità coerenti in tutti i mercati in cui hanno effettuato la localizzazione.
HeyGen può dare a un video esistente una voce femminile in un’altra lingua?
Sì. Carica un video finito e il traduttore video AI lo localizza con una voce femminile, un tono clonato e un labiale sincronizzato, così chi parla sembra aver girato il video direttamente nella nuova lingua. Lo stesso flusso di lavoro funziona in oltre 175 lingue.
La sintesi vocale femminile è gratuita su HeyGen e cosa offrono in più i piani a pagamento?
Sì, il piano Free ti permette di generare video con voiceover femminile senza pagare. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e includono video più lunghi e più esportazioni, con piani Enterprise personalizzati per i team che producono su larga scala.
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