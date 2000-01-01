AI Smart Ventures, leader nelle soluzioni guidate dall'intelligenza artificiale, ha pionierato l'adozione dell'AI dal 2015. La sua missione è quella di elevare e dotare le imprese dell'esperienza interna in AI di cui hanno bisogno per guidare in un mondo guidato dalla tecnologia. Attraverso una formazione AI personalizzata, servizi di implementazione approfonditi e consulenza strategica perspicace, AI Smart Ventures guida le aziende attraverso le complessità dell'adozione dell'AI nel panorama aziendale e fornisce soluzioni AI all'avanguardia.

Con divisioni dedicate all'AI Smart Marketing e agli AI Smart Insiders, AI Smart Ventures ha affrontato la sfida di produrre contenuti video scalabili e multilingue per una vasta gamma di clienti. I clienti aziendali avevano bisogno di una localizzazione rapida dei materiali di formazione, ma i metodi tradizionali di produzione video erano intensivi in termini di risorse, richiedevano molto tempo e mancavano della flessibilità necessaria per soddisfare queste esigenze.

Formare la prossima generazione sul potere dei video AI

Per dare potere ai proprietari di aziende e ai loro team su come utilizzare efficacemente gli strumenti AI all'interno delle loro organizzazioni, AI Smart Ventures offre un programma di formazione AI Smart Insiders della durata di 10 settimane. Grazie alla sua facilità d'uso, qualità degli avatar e versatilità, HeyGen è presentato come uno dei tre strumenti video AI essenziali.

“Forniamo formazione applicata sull'intelligenza artificiale su come utilizzare l'AI in modo diffuso all'interno dell'azienda e poi offriamo una formazione avanzata su strumenti specifici,” ha detto Nicole Donnelly, fondatrice di AI Smart Ventures. “Lo insegniamo a tutti i nostri gruppi all'interno della nostra formazione AI Smart Insiders su come utilizzare HeyGen.”

HeyGen ha fornito la soluzione perfetta per AI Smart Ventures e i suoi clienti offrendo una piattaforma intuitiva per creare video multilingue con avatar realistici e doppiaggi. La piattaforma si integra senza problemi nelle operazioni di AI Smart Ventures, permettendo al team di produrre, localizzare e distribuire rapidamente contenuti video su varie piattaforme.

“Tante persone hanno paura dei video. Il feedback che riceviamo è ‘Non mi piace fare registrazioni video perché sono molto imbarazzato,’” ha detto Nicole. “Dopo aver fatto il primo su HeyGen, si sentono molto meglio perché non devono più registrare e hanno una fonte per creare nuovi video.”

Semplificazione della traduzione video per you.com

Sfruttando HeyGen, AI Smart Ventures ha sbloccato nuove possibilità nella creazione di video multilingue, consentendo soluzioni di formazione e marketing più rapide e di maggiore impatto. La piattaforma di HeyGen è diventata essenziale nella missione di AI Smart Ventures di guidare l'innovazione e creare valore per i clienti.

Utilizzato da milioni di persone, you.com è un motore di produttività AI che esegue ricerche approfondite, esegue codice, genera immagini e utilizza strumenti per migliorare la produttività. Per ottimizzare il processo di traduzione video, you.com ha assunto AI Smart Ventures per tradurre rapidamente ed efficientemente video formativi e tutorial in tedesco.

“Un grande fattore nel ricevere l'incarico da you.com è stato che potevamo tradurre i corsi di formazione aziendale in tedesco velocemente. Davvero velocemente. Con HeyGen, possiamo farlo lo stesso giorno in cui creano quelli in inglese e convertirli in tedesco,” ha detto Nicole.

Espandere la formazione salvavita nel resto del mondo