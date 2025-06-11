Generatore di Sottotitoli IA: Crea Didascalie Istantanee

Trasforma ogni video in un'esperienza avvincente fino alla fine con sottotitoli AI che si sincronizzano perfettamente con l'audio. HeyGen trascrive, sincronizza e stila automaticamente i tuoi sottotitoli così più spettatori possono seguire, anche con il suono disattivato. Niente digitazione manuale, niente strumenti ingombranti, solo sottotitoli chiari e coinvolgenti che si adattano al tuo marchio.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Cortometraggi e Reels sui social media

Cortometraggi e Reels sui social media

Trasforma clip veloci in contenuti che catturano l'attenzione con didascalie animate grandi e ottimizzate per i dispositivi mobili. Evidenzia le frasi chiave in modo che il tuo messaggio arrivi anche quando il volume è spento.

Video di YouTube & spezzoni di podcast

Video di YouTube & spezzoni di podcast

Genera automaticamente sottotitoli per contenuti lunghi e trasformali in clip con didascalie in un unico processo. Aumenta la ritenzione, il tempo di visione e la ricercabilità con testo chiaro e ricercabile direttamente sullo schermo.

Formazione, inserimento e apprendimento & sviluppo

Formazione, inserimento e apprendimento & sviluppo

Rendi i video interni più facili da seguire per i team globali e in ambienti rumorosi. Aggiungi sottotitoli in più lingue così che tutti possano imparare al proprio ritmo e nella lingua preferita.

Marketing, pubblicità e promozioni

Marketing, pubblicità e promozioni

Abbina immagini potenti a didascalie cinetiche di grande impatto per i tuoi video su TikTok. Usa font audaci, blocchi di colore e rivelazioni animate parola per parola per enfatizzare ganci, offerte e inviti all'azione.

Webinar, eventi e dimostrazioni di prodotto

Webinar, eventi e dimostrazioni di prodotto

Carica registrazioni e genera sottotitoli in pochi clic. Esporta versioni sottotitolate o scarica file di sottotitoli da incorporare nel tuo sito web, LMS o piattaforma video.

Creatori di corsi e educatori

Creatori di corsi e educatori

Trasforma lezioni e video esplicativi in esperienze di apprendimento facilmente assimilabili, con sottotitoli. I sottotitoli aiutano gli studenti a rimanere concentrati, prendere appunti e rivedere rapidamente i concetti chiave.

Perché scegliere il generatore di sottotitoli AI di HeyGen

Rendi ogni secondo del tuo video significativo con sottotitoli precisi, conformi al brand e pronti per qualsiasi canale. HeyGen gestisce trascrizione, tempistica, traduzione e formattazione in un semplice flusso di lavoro.


Che tu stia riutilizzando contenuti esistenti o creando nuovi video in HeyGen, i sottotitoli vengono generati e sincronizzati con un solo clic. Dedica il tuo tempo alla storia e alla strategia, non agli editing fotogramma per fotogramma, con il nostro generatore di sottotitoli AI gratuito.

Sottotitoli precisi in minuti, non ore

Carica il tuo video o crealo, premi su genera, e lascia che l'IA generi automaticamente la trascrizione e la tempistica. Scorri velocemente e modifica qualsiasi riga in un editor pulito così da mantenere il pieno controllo sul risultato finale.

Stili in linea con il tuo marchio che si abbinano al tuo contenuto

Applica didascalie audaci pensate per i social, sottotitoli puliti di stile aziendale o evidenziazioni delle parole in stile karaoke in pochi secondi. Salva i tuoi preset di sottotitoli preferiti in modo che ogni video abbia un aspetto e un'atmosfera coerenti in tutto il tuo contenuto video.

Progettato per video globali e accessibili

Genera sottotitoli e traduzioni per più lingue in un unico spazio di lavoro utilizzando il nostro generatore automatico di sottotitoli. Rendi i tuoi contenuti accessibili a spettatori sordi e ipoudenti, a chi non parla la lingua nativamente e a chi guarda in modalità silenziosa.

Sottotitoli automatici con un clic

Rileva il parlato, trascrivi l'audio e sincronizza automaticamente i sottotitoli con ogni scena. Nessuna codifica temporale manuale o copia-incolla da strumenti di trascrizione separati.

Interfaccia del software di creazione video AI che mostra una diapositiva intitolata 'La scena del biliardo a New York' con un avatar femminile e un pulsante 'Benvenuto'.

Stile avanzato & animazione

Scegli tra sottotitoli puliti in stile lower-third, didascalie audaci in stile social, formati “talking head” e evidenziazione delle parole in stile karaoke. Regola font, dimensioni, colori, sfondi e tempistiche con pochi clic.

Uomo sorridente con occhiali su uno sfondo verde, con una sovrapposizione che mostra "Intro" completato.

Traduzione multilingue

Genera sottotitoli nella tua lingua principale utilizzando il nostro generatore automatico di sottotitoli, poi traducili istantaneamente in oltre 50 lingue. Perfetto per marchi globali, team internazionali e creatori che localizzano contenuti su larga scala.

Clonazione della voce

Opzioni di esportazione flessibili

Incorpora direttamente i sottotitoli nel tuo video per le piattaforme social o scarica file di sottotitoli (come SRT) per caricarli dove ospiti il tuo contenuto. Crea versioni in lingue diverse senza dover rieditare il video.

Interfaccia utente che mostra le opzioni di esportazione SCORM con SCORM 1.2 selezionato e un uomo sorridente sullo sfondo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di sottotitoli AI

Non devi essere un ingegnere del suono o un professionista dei sottotitoli per ottenere sottotitoli di alta qualità. HeyGen automatizza il lavoro pesante mentre ti offre controlli semplici per rifinire i dettagli.

Passo 1

Carica o crea il tuo video

Inizia con qualsiasi video: registra in HeyGen, carica un file esistente o importa un video che hai già creato. Il nostro motore rileva il parlato e prepara la traccia per l'inserimento dei sottotitoli.

Passo 2

Genera automaticamente sottotitoli con l'IA

Apri il pannello dei sottotitoli e clicca per generare automaticamente. HeyGen trascrive l'audio, divide le frasi parlate in segmenti leggibili e allinea i sottotitoli con la tua timeline.

Passaggio 3

Modifica e personalizza i tuoi sottotitoli

Rivedi la trascrizione, modifica qualsiasi formulazione e scegli lo stile dei sottotitoli. Regola i font, i colori e gli effetti, oppure applica un preset salvato in modo che i tuoi sottotitoli corrispondano al resto del tuo marchio.

Passaggio 4

Traduci, esporta e pubblica

Aggiungi tracce di sottotitoli tradotti se necessario, poi esporta il tuo video con sottotitoli incorporati o scarica i file dei sottotitoli. Pubblica sulle tue piattaforme preferite e mantieni il tuo pubblico coinvolto ovunque guardino.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di sottotitoli AI?

Un generatore automatico di sottotitoli AI trascrive l'audio nel tuo video, lo converte in didascalie leggibili e sincronizza il testo con i timestamp corretti. Invece di digitare ogni riga manualmente, puoi generare automaticamente una traccia di sottotitoli completa in pochi minuti.

Quanto sono accurati i sottotitoli di HeyGen?

HeyGen utilizza un riconoscimento vocale avanzato per produrre trascrizioni altamente accurate per una vasta gamma di configurazioni di registrazione. Puoi esaminare e modificare rapidamente qualsiasi riga all'interno dell'editor di sottotitoli, così che i tuoi sottotitoli finali corrispondano alla voce e alla terminologia del tuo marchio.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei sottotitoli?

Sì, puoi personalizzare completamente lo stile dei tuoi sottotitoli. Scegli i font, le dimensioni, i colori, gli sfondi e le animazioni, poi salva le tue combinazioni preferite come preset per riutilizzarle in tutti i tuoi contenuti video per un aspetto coerente.

Il generatore di sottotitoli AI supporta più lingue?

Il generatore può lavorare con molte lingue principali sia per la trascrizione che per la traduzione attraverso il video translator. Puoi creare sottotitoli in una lingua, poi tradurli in molte altre così che i tuoi contenuti possano connettersi con il pubblico in tutto il mondo.

Posso esportare file di sottotitoli come SRT?

Puoi masterizzare i sottotitoli direttamente nel tuo video o esportarli come file di sottotitoli, ad esempio in formato SRT, a seconda di come prevedi di pubblicare. Questo ti offre la flessibilità di utilizzare gli stessi sottotitoli su piattaforme che supportano i sottotitoli non udenti.

I sottotitoli miglioreranno le prestazioni dei miei contenuti sui social media?

I sottotitoli di solito aumentano il tempo di visione e i tassi di completamento, specialmente su mobile dove molti spettatori guardano in silenzio. Didascalie chiare e leggibili rendono più facile per le persone seguire, il che può migliorare il coinvolgimento e le prestazioni generali del contenuto.

Posso utilizzare i sottotitoli AI per video lunghi come i webinar?

Sì, il Generatore di Sottotitoli AI è ideale per contenuti lunghi come webinar, sessioni di formazione e presentazioni. Puoi sottotitolare automaticamente intere sessioni e poi riutilizzare i momenti chiave in clip più brevi, completamente sottotitolate, utilizzando formati vtt o txt.

Ho bisogno di esperienza di editing per usare i sottotitoli HeyGen?

Non è richiesta esperienza di editing. Gli strumenti per i sottotitoli sono progettati per utenti non tecnici, con un'interfaccia semplice e un editor di testo intuitivo per la facile creazione di contenuti video. Se sei in grado di modificare un documento, puoi generare e perfezionare i sottotitoli in HeyGen.

Posso regolare il tempismo se i sottotitoli necessitano di piccole modifiche?

Puoi regolare con precisione il tempismo dei singoli sottotitoli direttamente dal pannello dei sottotitoli. Sposta, unisci o dividi le righe in modo che appaiano esattamente quando desideri, senza dover gestire interfacce di codice temporale complicate.

Il generatore di sottotitoli AI è incluso negli strumenti video di HeyGen?

Il generatore di sottotitoli fa parte dell'esperienza di creazione video di HeyGen, così puoi passare dalla sceneggiatura e registrazione all'esportazione con sottotitoli in un unico luogo. Controlla i dettagli del tuo piano per vedere quali opzioni di sottotitoli e traduzione sono disponibili per il tuo account.

