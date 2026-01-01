Rekam sampel singkat dan kloning suara AI akan membuat suara perempuan yang membacakan skrip apa pun sambil tetap mempertahankan nada suara khas Anda. Tim dapat menggunakan satu suara hasil kloning untuk menjaga konsistensi suara brand di setiap video, tanpa perlu memesan pengisi suara untuk setiap proyek baru.