Teks ke Ucapan Suara Perempuan
Ubah skrip apa pun menjadi voice over perempuan yang terdengar alami dan video jadi dalam hitungan menit. Pilih dari lebih dari 300 suara AI perempuan dalam 175+ bahasa, tambahkan presenter dengan lip-sync, dan publikasikan tanpa kamera, mikrofon, atau software editing.
Fitur text to speech suara perempuan yang melampaui sekadar audio
Suara AI Perempuan yang Natural
Ketik atau tempelkan naskah Anda dan generator suara AI akan membacakannya dengan intonasi perempuan yang hangat dan natural, bukan dengan nada datar dan robotik seperti alat lama. Pratinjau lebih dari 300 suara perempuan dalam 175+ bahasa secara gratis online, dan bandingkan berbagai nada sebelum Anda melakukan render.
Kloning Suara Perempuan Anda Sendiri
Rekam sampel singkat dan kloning suara AI akan membuat suara perempuan yang membacakan skrip apa pun sambil tetap mempertahankan nada suara khas Anda. Tim dapat menggunakan satu suara hasil kloning untuk menjaga konsistensi suara brand di setiap video, tanpa perlu memesan pengisi suara untuk setiap proyek baru.
Presenter AI Perempuan dengan Sinkronisasi Bibir
Padukan sulih suara perempuan Anda dengan salah satu dari lebih dari 1.100 avatar, dan sinkronisasi bibir AI tingkat fonem mencocokkan setiap kata dengan gerakan mulut presenter. Alat berbasis audio saja hanya memberi Anda sebuah file; HeyGen memberi Anda video jadi yang siap ditonton di kanal apa pun.
Kontrol Nada, Tempo, dan Emosi
Bentuk setiap suara perempuan dengan menyesuaikan nada, tempo, dan emosi langsung dari editor berbasis teks di AI Studio, sama seperti Anda mengedit dokumen. Perbaiki nama yang salah diucapkan atau ubah pembacaan yang hangat menjadi lebih berenergi hanya dengan mengedit naskah dan melakukan regenerasi, tanpa perlu sesi rekaman ulang.
Subtitle dan Ekspor SRT
Hasilkan teks otomatis dengan subtitle generator dan ekspor file SRT bersama MP4 Anda dalam kualitas HD atau 4K. Subtitle membantu mempertahankan penonton tanpa suara di feed media sosial dan membuka akses konten Anda bagi penonton yang mengandalkan teks untuk mengikuti setiap dialog.
Contoh penggunaan suara AI perempuan untuk tim konten
Pengisi Suara Perempuan untuk YouTube
Merekam narasi berulang kali memperlambat setiap proses upload. Cukup tempelkan skrip Anda, pilih suara perempuan, dan publikasikan video penjelasan serta Shorts yang siap tayang di channel pada hari yang sama, dengan gaya apa pun yang paling cocok untuk audiens Anda.
Narasi E-Learning dan Pelatihan
Narasi kursus biasanya berarti waktu di studio atau biaya agensi. Sebagai gantinya, buat modul pelatihan langsung dari naskah Anda dengan suara perempuan yang jernih dan mudah didekati, lalu perbarui pelajaran apa pun hanya dengan mengedit naskah dan menghasilkan ulang audionya.
Klip Pemasaran dan Media Sosial
Kampanye sering terhambat ketika setiap variasi iklan membutuhkan sesi perekaman suara baru. Hasilkan beberapa versi voice over perempuan dari satu naskah, uji berbagai nada, dan kirimkan klip terlokalisasi untuk setiap penempatan hanya dalam satu sore.
Narasi Demo Produk
Demo produk membutuhkan suara perempuan yang konsisten di setiap rilis. Tulis skrip demo sekali saja, hasilkan voiceover, dan render ulang setiap kali antarmuka berubah, tanpa perlu memesan waktu rekaman baru.
Buku Audio dan Narasi Bentuk Panjang
Naskah panjang mahal jika diisi suara secara manual. Hasilkan bab demi bab dengan satu suara perempuan yang konsisten, jaga pelafalan tetap seragam di seluruh proyek, dan perbaiki baris apa pun hanya dengan mengedit teks lalu menghasilkan ulang.
Lokalkan Video dengan Suara Perempuan
Mengulang syuting konten untuk pasar baru memakan waktu berbulan-bulan dan membutuhkan kru kedua. Sebagai gantinya, jalankan saja video yang sudah jadi melalui penerjemah video AI dan dapatkan suara perempuan yang dilokalkan, nada suara yang dikloning, serta gerakan bibir yang selaras hanya dalam satu proses.
Cara membuat video teks ke suara perempuan di HeyGen
Tempelkan skrip, pilih suara perempuan, tambahkan presenter, dan ekspor video HD jadi hanya dalam empat langkah langsung di browser.
Tempelkan skrip Anda
Ketik atau tempel skrip Anda ke editor teks dan bagi menjadi beberapa adegan sesuai kebutuhan.
Pilih suara AI perempuan
Pratinjau suara perempuan dalam lebih dari 175 bahasa, lalu atur nada, tempo, dan emosi yang Anda inginkan.
Tambahkan presenter atau visual
Pilih avatar untuk menyampaikan narasi Anda dengan sinkronisasi bibir, atau tetap gunakan tampilan tanpa wajah dengan B-roll.
Hasilkan dan ekspor dalam kualitas HD
Render video Anda, unduh file MP4 dalam kualitas HD atau 4K, dan tambahkan subtitle SRT untuk platform apa pun.
Apa itu teks ke suara perempuan dan bagaimana cara kerjanya?
Teks ke suara perempuan mengubah teks tertulis menjadi suara perempuan yang terdengar alami, lalu secara opsional memasangkannya dengan visual atau presenter yang disinkronkan dengan gerakan bibir. Di HeyGen, Anda cukup menempelkan skrip, memilih suara perempuan, dan merender file MP4 jadi yang siap dipublikasikan.
Apakah suara AI perempuan akan terdengar alami, atau tetap terdengar robotik seperti alat TTS lama?
Suara AI perempuan modern terdengar alami, dengan frasa yang mengalir dan intonasi pada tingkat kalimat, bukan irama patah-patah seperti TTS generasi awal. Di HeyGen, Anda dapat melihat pratinjau beberapa pengisi suara perempuan, lalu menyesuaikan tempo dan emosi sampai hasil bacaan benar-benar sesuai dengan maksud Anda.
Berapa banyak suara dan bahasa perempuan yang ditawarkan HeyGen?
HeyGen menawarkan lebih dari 300 suara AI, termasuk beragam pilihan suara perempuan, dalam lebih dari 175 bahasa dan berbagai aksen regional. Anda dapat membandingkan nada suara hangat, profesional, energik, dan tenang secara berdampingan sebelum memilih yang paling sesuai untuk video Anda.
Bagaimana cara menambahkan sulih suara perempuan ke video tanpa harus merekam apa pun?
Tempelkan naskah Anda, pilih suara perempuan, dan HeyGen akan menghasilkan narasinya lalu menyinkronkannya secara otomatis dengan avatar atau rekaman Anda. Seluruh proses berjalan di browser, jadi tidak memerlukan mikrofon, studio, atau perangkat lunak editing.
Mengapa memilih HeyGen dibandingkan alat text to speech suara perempuan lainnya?
Sebagian besar alat TTS hanya menghasilkan file audio yang tetap harus Anda edit menjadi video. HeyGen menghasilkan voice over wanita dan video jadi sekaligus, dengan lebih dari 1.100 avatar, sinkronisasi bibir, dan terjemahan video penuh dalam satu platform yang sama.
Bisakah saya mengkloning suara perempuan saya sendiri untuk mengisi narasi video?
Ya. Rekam sampel pendek dan kloning suara AI akan membuat suara perempuan yang membacakan skrip Anda sambil tetap mempertahankan nada suara khas Anda. Kreator menggunakannya untuk tetap terdengar seperti diri mereka sendiri di setiap video tanpa harus merekam berulang kali.
Bisakah saya mengontrol nada dan emosi suara perempuan?
Ya. Anda dapat menyesuaikan nada, tempo, dan emosi langsung di editor, sehingga skrip yang sama bisa terdengar hangat dan meyakinkan untuk onboarding atau ceria dan penuh energi untuk iklan. Cukup edit teksnya, buat ulang, dan dengarkan perubahannya seketika.
Apakah audio multibahasa yang dihasilkan AI benar-benar efektif pada skala produksi?
Ya. AI Smart Ventures telah melatih lebih dari 10.000 orang dengan konten HeyGen yang mencakup lebih dari 170 bahasa, seperti dijelaskan dalam kisah pelanggan AI Smart Ventures. Satu platform menjaga suara dan kualitas tetap konsisten di setiap pasar yang mereka lokalkan.
Bisakah HeyGen memberikan suara perempuan dalam bahasa lain pada video yang sudah ada?
Ya. Unggah video yang sudah jadi dan penerjemah video AI akan melokalkannya dengan suara perempuan, nada yang dikloning, dan gerakan bibir yang disesuaikan, sehingga pembicara terlihat seperti merekam dalam bahasa baru tersebut. Alur kerja yang sama dapat digunakan untuk lebih dari 175 bahasa.
Apakah fitur text to speech suara perempuan di HeyGen gratis, dan apa saja yang ditambahkan oleh paket berbayar?
Ya, paket Free memungkinkan Anda membuat video voiceover perempuan tanpa membayar. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan dan menawarkan durasi video yang lebih panjang serta lebih banyak ekspor, dengan paket Enterprise khusus untuk tim yang memproduksi dalam jumlah besar.
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