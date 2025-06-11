Mengapa Memilih Generator Subtitle AI HeyGen

Manfaatkan setiap detik video Anda dengan subtitle yang akurat, sesuai dengan merek, dan siap untuk setiap saluran. HeyGen menangani transkripsi, penentuan waktu, penerjemahan, dan pengaturan gaya dalam satu alur kerja yang sederhana.



Apakah Anda sedang mengolah kembali konten yang ada atau membuat video baru di HeyGen, teks terjemahan akan dibuat dan diselaraskan hanya dengan satu klik. Gunakan waktu Anda untuk cerita dan strategi, bukan untuk mengedit bingkai demi bingkai, dengan generator subtitle AI gratis kami.