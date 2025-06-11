Ubah setiap video menjadi pengalaman menonton hingga akhir dengan subtitle AI yang sinkron sempurna dengan audio Anda. HeyGen secara otomatis mentranskripsi, menyesuaikan waktu, dan mengatur gaya caption Anda sehingga lebih banyak penonton dapat mengikuti, bahkan dengan suara dimatikan. Tanpa mengetik manual, tanpa alat yang kaku, hanya subtitle yang jelas dan menarik yang sesuai dengan merek Anda.
Coba generator video dari gambar kami secara gratis
Ubah klip cepat menjadi konten yang membuat orang berhenti men-scroll dengan caption animasi besar yang disesuaikan untuk mobile. Soroti frasa kunci agar pesan Anda tetap sampai meskipun tanpa suara.
Hasilkan secara otomatis subjudul untuk konten panjang dan potong menjadi klip berjudul dalam satu aliran. Tingkatkan retensi, waktu tonton, dan kemudahan pencarian dengan teks di layar yang jelas dan dapat dicari.
Buat video internal lebih mudah diikuti untuk tim global dan lingkungan yang bising. Tambahkan subtitle dalam berbagai bahasa agar semua orang dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dalam bahasa yang mereka pilih.
Padukan visual yang menarik dengan caption kinetik berdampak tinggi untuk video TikTok Anda. Gunakan font tebal, blok warna, dan pengungkapan kata per kata yang dianimasikan untuk menekankan hook, penawaran, dan ajakan bertindak.
Unggah rekaman dan buat subjudul hanya dengan beberapa klik. Ekspor versi yang telah diberi caption atau unduh file subtitle untuk disematkan di situs web, LMS, atau platform video Anda.
Ubah pelajaran dan video penjelas menjadi pengalaman belajar yang sangat mudah dicerna, dengan teks terjemahan. Subtitle membantu siswa untuk tetap fokus, mencatat, dan mengulang konsep-konsep kunci dengan cepat.
Mengapa Memilih Generator Subtitle AI HeyGen
Manfaatkan setiap detik video Anda dengan subtitle yang akurat, sesuai dengan merek, dan siap untuk setiap saluran. HeyGen menangani transkripsi, penentuan waktu, penerjemahan, dan pengaturan gaya dalam satu alur kerja yang sederhana.
Apakah Anda sedang mengolah kembali konten yang ada atau membuat video baru di HeyGen, teks terjemahan akan dibuat dan diselaraskan hanya dengan satu klik. Gunakan waktu Anda untuk cerita dan strategi, bukan untuk mengedit bingkai demi bingkai, dengan generator subtitle AI gratis kami.
Unggah video Anda atau buatlah, tekan tombol generate, dan biarkan AI secara otomatis membuat transkrip serta penentuan waktu. Cepat periksa dan sesuaikan setiap baris dalam editor yang rapi sehingga Anda tetap memiliki kontrol penuh atas hasil akhir.
Terapkan judul tebal yang berorientasi sosial, subjudul korporat yang bersih, atau penyorotan kata ala karaoke dalam hitungan detik. Simpan preset subjudul favorit Anda agar setiap video terlihat dan terasa konsisten di seluruh konten video Anda.
Hasilkan subtitle dan terjemahan dalam berbagai bahasa dalam satu area kerja menggunakan generator subtitle otomatis kami. Jadikan konten Anda dapat diakses oleh penonton yang tuli dan kurang pendengaran, penutur non-asli, serta siapa saja yang menonton dalam keadaan bisu.
Subjudul otomatis satu klik
Deteksi ucapan, transkripsi audio, dan sinkronisasi otomatis subjudul ke setiap adegan. Tidak perlu pengkodean waktu manual atau menyalin-tempel dari alat transkripsi terpisah.
Gaya lanjutan & animasi
Pilih dari subjudul lower-third yang bersih, caption bergaya sosial media yang mencolok, format 'talking head', dan penyorotan kata ala karaoke. Sesuaikan font, ukuran, warna, latar belakang, dan waktu dengan beberapa klik.
Terjemahan multi-bahasa
Hasilkan subtitle dalam bahasa utama Anda menggunakan generator subtitle otomatis kami, kemudian terjemahkan secara instan ke lebih dari 50 bahasa. Sangat cocok untuk merek global, tim internasional, dan kreator yang melokalisasi konten secara besar-besaran.
Opsi ekspor yang fleksibel
Bakar subtitle langsung ke dalam video Anda untuk platform sosial atau unduh file teks (seperti SRT) untuk diunggah di mana pun Anda menghosting. Buat versi bahasa yang berbeda tanpa mengedit ulang video.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Subtitle AI
Anda tidak perlu menjadi insinyur suara atau penulis teks profesional untuk mendapatkan subjudul berkualitas tinggi. HeyGen mengotomatiskan pekerjaan berat sambil memberi Anda kontrol sederhana untuk menyempurnakan detailnya.
Mulai dengan video apa saja: rekam di HeyGen, unggah file yang sudah ada, atau tarik video yang sudah Anda buat. Mesin kami mendeteksi ucapan dan mempersiapkan trek untuk penulisan caption.
Buka panel Subtitle dan klik untuk menghasilkan secara otomatis. HeyGen mentranskripsi audio, membagi frasa yang diucapkan menjadi bagian yang mudah dibaca, dan menyelaraskan teks terjemahan dengan timeline Anda.
Tinjau transkrip tersebut, sesuaikan pemilihan kata, dan pilih gaya subtitle Anda. Atur font, warna, dan efek, atau terapkan preset yang telah disimpan agar caption Anda sesuai dengan merek Anda yang lain.
Tambahkan trek subtitle yang telah diterjemahkan jika diperlukan, kemudian ekspor video Anda dengan caption yang telah tertanam atau unduh file subtitle. Publikasikan ke platform favorit Anda dan pertahankan perhatian audiens di mana pun mereka menonton.
Sebuah generator subtitle AI secara otomatis mentranskripsi audio dalam video Anda, mengubahnya menjadi teks caption yang dapat dibaca, dan menyelaraskan teks tersebut dengan cap waktu yang tepat. Daripada mengetik setiap baris secara manual, Anda dapat secara otomatis menghasilkan seluruh trek subtitle dalam hitungan menit.
HeyGen menggunakan pengenalan ucapan canggih untuk menghasilkan transkrip yang sangat akurat dalam berbagai konfigurasi perekaman. Anda dapat dengan cepat memindai dan mengedit setiap baris di dalam editor subtitle, sehingga caption akhir Anda sesuai dengan suara dan terminologi merek Anda.
Ya, Anda dapat sepenuhnya mengatur gaya subtitle Anda. Pilih jenis huruf, ukuran, warna, latar belakang, dan animasi, kemudian simpan kombinasi favorit Anda sebagai preset untuk digunakan kembali di seluruh konten video Anda agar tampilan menjadi konsisten.
Generator ini dapat bekerja dengan banyak bahasa utama untuk transkripsi dan terjemahan melalui penerjemah video. Anda dapat membuat subtitle dalam satu bahasa, kemudian menerjemahkannya ke beberapa bahasa lain sehingga konten Anda dapat terhubung dengan audiens di seluruh dunia.
Anda dapat membakar subtitle langsung ke dalam video Anda atau mengekspornya sebagai file teks seperti SRT, tergantung pada bagaimana Anda berencana untuk mempublikasikan. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakan subtitle yang sama di berbagai platform yang mendukung caption tertutup.
Subtitel biasanya meningkatkan waktu tonton dan tingkat penyelesaian, terutama di ponsel di mana banyak penonton menonton dalam keadaan bisu. Teks terjemahan yang jelas dan mudah dibaca membuat orang lebih mudah mengikuti, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kinerja konten secara keseluruhan.
Ya, Pembuat Subtitle AI sangat ideal untuk konten panjang seperti webinar, sesi pelatihan, dan presentasi. Anda dapat memberikan caption pada seluruh sesi secara otomatis dan kemudian menggunakan momen-momen kunci menjadi klip yang lebih pendek dengan subtitle lengkap menggunakan format vtt atau txt.
Tidak diperlukan pengalaman mengedit. Alat subtitle dirancang untuk pengguna non-teknis, dengan antarmuka yang sederhana dan editor teks yang intuitif untuk pembuatan konten video yang mudah. Jika Anda bisa mengedit dokumen, Anda dapat membuat dan menyempurnakan subtitle di HeyGen.
Anda dapat menyesuaikan waktu tampilan setiap teks terjemahan langsung dari panel subtitle. Geser, gabungkan, atau pisahkan baris agar muncul tepat pada waktu yang Anda inginkan, tanpa harus berurusan dengan antarmuka kode waktu yang rumit.
Generator subjudul merupakan bagian dari pengalaman pembuatan video HeyGen, sehingga Anda dapat beralih dari penulisan skrip dan perekaman ke ekspor dengan subjudul di satu tempat. Periksa detail paket Anda untuk melihat opsi subjudul dan terjemahan mana yang tersedia untuk akun Anda.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.