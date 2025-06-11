Pembuat Subjudul AI: Buat Teks Terjemahan Instan

Ubah setiap video menjadi pengalaman menonton hingga akhir dengan subtitle AI yang sinkron sempurna dengan audio Anda. HeyGen secara otomatis mentranskripsi, menyesuaikan waktu, dan mengatur gaya caption Anda sehingga lebih banyak penonton dapat mengikuti, bahkan dengan suara dimatikan. Tanpa mengetik manual, tanpa alat yang kaku, hanya subtitle yang jelas dan menarik yang sesuai dengan merek Anda.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Video pendek & Reels di media sosial

Video pendek & Reels di media sosial

Ubah klip cepat menjadi konten yang membuat orang berhenti men-scroll dengan caption animasi besar yang disesuaikan untuk mobile. Soroti frasa kunci agar pesan Anda tetap sampai meskipun tanpa suara.

Video YouTube & klip podcast

Video YouTube & klip podcast

Hasilkan secara otomatis subjudul untuk konten panjang dan potong menjadi klip berjudul dalam satu aliran. Tingkatkan retensi, waktu tonton, dan kemudahan pencarian dengan teks di layar yang jelas dan dapat dicari.

Pelatihan, orientasi, dan Pengembangan & Pembelajaran

Pelatihan, orientasi, dan Pengembangan & Pembelajaran

Buat video internal lebih mudah diikuti untuk tim global dan lingkungan yang bising. Tambahkan subtitle dalam berbagai bahasa agar semua orang dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dalam bahasa yang mereka pilih.

Pemasaran, iklan, dan promosi

Pemasaran, iklan, dan promosi

Padukan visual yang menarik dengan caption kinetik berdampak tinggi untuk video TikTok Anda. Gunakan font tebal, blok warna, dan pengungkapan kata per kata yang dianimasikan untuk menekankan hook, penawaran, dan ajakan bertindak.

Webinar, acara, dan demo produk

Webinar, acara, dan demo produk

Unggah rekaman dan buat subjudul hanya dengan beberapa klik. Ekspor versi yang telah diberi caption atau unduh file subtitle untuk disematkan di situs web, LMS, atau platform video Anda.

Pembuat kursus dan pendidik

Pembuat kursus dan pendidik

Ubah pelajaran dan video penjelas menjadi pengalaman belajar yang sangat mudah dicerna, dengan teks terjemahan. Subtitle membantu siswa untuk tetap fokus, mencatat, dan mengulang konsep-konsep kunci dengan cepat.

Mengapa Memilih Generator Subtitle AI HeyGen

Manfaatkan setiap detik video Anda dengan subtitle yang akurat, sesuai dengan merek, dan siap untuk setiap saluran. HeyGen menangani transkripsi, penentuan waktu, penerjemahan, dan pengaturan gaya dalam satu alur kerja yang sederhana.


Apakah Anda sedang mengolah kembali konten yang ada atau membuat video baru di HeyGen, teks terjemahan akan dibuat dan diselaraskan hanya dengan satu klik. Gunakan waktu Anda untuk cerita dan strategi, bukan untuk mengedit bingkai demi bingkai, dengan generator subtitle AI gratis kami.

Subjudul yang akurat dalam hitungan menit, bukan jam

Unggah video Anda atau buatlah, tekan tombol generate, dan biarkan AI secara otomatis membuat transkrip serta penentuan waktu. Cepat periksa dan sesuaikan setiap baris dalam editor yang rapi sehingga Anda tetap memiliki kontrol penuh atas hasil akhir.

Gaya yang sesuai dengan merek yang cocok dengan konten Anda

Terapkan judul tebal yang berorientasi sosial, subjudul korporat yang bersih, atau penyorotan kata ala karaoke dalam hitungan detik. Simpan preset subjudul favorit Anda agar setiap video terlihat dan terasa konsisten di seluruh konten video Anda.

Dirancang untuk video global yang mudah diakses

Hasilkan subtitle dan terjemahan dalam berbagai bahasa dalam satu area kerja menggunakan generator subtitle otomatis kami. Jadikan konten Anda dapat diakses oleh penonton yang tuli dan kurang pendengaran, penutur non-asli, serta siapa saja yang menonton dalam keadaan bisu.

Subjudul otomatis satu klik

Deteksi ucapan, transkripsi audio, dan sinkronisasi otomatis subjudul ke setiap adegan. Tidak perlu pengkodean waktu manual atau menyalin-tempel dari alat transkripsi terpisah.

Antarmuka perangkat lunak pembuatan video AI menampilkan slide bertajuk 'Pemandangan Biliar New York' dengan avatar wanita dan tombol 'Selamat Datang'.

Gaya lanjutan & animasi

Pilih dari subjudul lower-third yang bersih, caption bergaya sosial media yang mencolok, format 'talking head', dan penyorotan kata ala karaoke. Sesuaikan font, ukuran, warna, latar belakang, dan waktu dengan beberapa klik.

Pria tersenyum dengan kacamata pada latar belakang hijau, dengan tampilan overlay menunjukkan "Intro" telah selesai.

Terjemahan multi-bahasa

Hasilkan subtitle dalam bahasa utama Anda menggunakan generator subtitle otomatis kami, kemudian terjemahkan secara instan ke lebih dari 50 bahasa. Sangat cocok untuk merek global, tim internasional, dan kreator yang melokalisasi konten secara besar-besaran.

Kloning suara

Opsi ekspor yang fleksibel

Bakar subtitle langsung ke dalam video Anda untuk platform sosial atau unduh file teks (seperti SRT) untuk diunggah di mana pun Anda menghosting. Buat versi bahasa yang berbeda tanpa mengedit ulang video.

Antarmuka pengguna menampilkan opsi ekspor SCORM dengan SCORM 1.2 yang dipilih, dan seorang pria yang tersenyum di latar belakang.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Subtitle AI

Anda tidak perlu menjadi insinyur suara atau penulis teks profesional untuk mendapatkan subjudul berkualitas tinggi. HeyGen mengotomatiskan pekerjaan berat sambil memberi Anda kontrol sederhana untuk menyempurnakan detailnya.

Langkah 1

Unggah atau buat video Anda

Mulai dengan video apa saja: rekam di HeyGen, unggah file yang sudah ada, atau tarik video yang sudah Anda buat. Mesin kami mendeteksi ucapan dan mempersiapkan trek untuk penulisan caption.

Langkah 2

Hasilkan subjudul secara otomatis dengan AI

Buka panel Subtitle dan klik untuk menghasilkan secara otomatis. HeyGen mentranskripsi audio, membagi frasa yang diucapkan menjadi bagian yang mudah dibaca, dan menyelaraskan teks terjemahan dengan timeline Anda.

Langkah 3

Edit dan gayakan caption Anda

Tinjau transkrip tersebut, sesuaikan pemilihan kata, dan pilih gaya subtitle Anda. Atur font, warna, dan efek, atau terapkan preset yang telah disimpan agar caption Anda sesuai dengan merek Anda yang lain.

Langkah 4

Terjemahkan, ekspor, dan publikasikan

Tambahkan trek subtitle yang telah diterjemahkan jika diperlukan, kemudian ekspor video Anda dengan caption yang telah tertanam atau unduh file subtitle. Publikasikan ke platform favorit Anda dan pertahankan perhatian audiens di mana pun mereka menonton.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator subtitle AI?

Sebuah generator subtitle AI secara otomatis mentranskripsi audio dalam video Anda, mengubahnya menjadi teks caption yang dapat dibaca, dan menyelaraskan teks tersebut dengan cap waktu yang tepat. Daripada mengetik setiap baris secara manual, Anda dapat secara otomatis menghasilkan seluruh trek subtitle dalam hitungan menit.

Seberapa akurat subtitle HeyGen?

HeyGen menggunakan pengenalan ucapan canggih untuk menghasilkan transkrip yang sangat akurat dalam berbagai konfigurasi perekaman. Anda dapat dengan cepat memindai dan mengedit setiap baris di dalam editor subtitle, sehingga caption akhir Anda sesuai dengan suara dan terminologi merek Anda.

Bisakah saya mengubah tampilan subtitle saya?

Ya, Anda dapat sepenuhnya mengatur gaya subtitle Anda. Pilih jenis huruf, ukuran, warna, latar belakang, dan animasi, kemudian simpan kombinasi favorit Anda sebagai preset untuk digunakan kembali di seluruh konten video Anda agar tampilan menjadi konsisten.

Apakah Pembuat Subtitle AI mendukung berbagai bahasa?

Generator ini dapat bekerja dengan banyak bahasa utama untuk transkripsi dan terjemahan melalui penerjemah video. Anda dapat membuat subtitle dalam satu bahasa, kemudian menerjemahkannya ke beberapa bahasa lain sehingga konten Anda dapat terhubung dengan audiens di seluruh dunia.

Bisakah saya mengekspor file subtitle seperti SRT?

Anda dapat membakar subtitle langsung ke dalam video Anda atau mengekspornya sebagai file teks seperti SRT, tergantung pada bagaimana Anda berencana untuk mempublikasikan. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakan subtitle yang sama di berbagai platform yang mendukung caption tertutup.

Apakah subtitle dapat meningkatkan performa media sosial saya?

Subtitel biasanya meningkatkan waktu tonton dan tingkat penyelesaian, terutama di ponsel di mana banyak penonton menonton dalam keadaan bisu. Teks terjemahan yang jelas dan mudah dibaca membuat orang lebih mudah mengikuti, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kinerja konten secara keseluruhan.

Apakah saya bisa menggunakan subtitle AI untuk video panjang seperti webinar?

Ya, Pembuat Subtitle AI sangat ideal untuk konten panjang seperti webinar, sesi pelatihan, dan presentasi. Anda dapat memberikan caption pada seluruh sesi secara otomatis dan kemudian menggunakan momen-momen kunci menjadi klip yang lebih pendek dengan subtitle lengkap menggunakan format vtt atau txt.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit untuk menggunakan subtitle HeyGen?

Tidak diperlukan pengalaman mengedit. Alat subtitle dirancang untuk pengguna non-teknis, dengan antarmuka yang sederhana dan editor teks yang intuitif untuk pembuatan konten video yang mudah. Jika Anda bisa mengedit dokumen, Anda dapat membuat dan menyempurnakan subtitle di HeyGen.

Bisakah saya menyesuaikan waktu jika subtitle memerlukan penyesuaian kecil?

Anda dapat menyesuaikan waktu tampilan setiap teks terjemahan langsung dari panel subtitle. Geser, gabungkan, atau pisahkan baris agar muncul tepat pada waktu yang Anda inginkan, tanpa harus berurusan dengan antarmuka kode waktu yang rumit.

Apakah Generator Subtitle AI termasuk dalam alat video HeyGen?

Generator subjudul merupakan bagian dari pengalaman pembuatan video HeyGen, sehingga Anda dapat beralih dari penulisan skrip dan perekaman ke ekspor dengan subjudul di satu tempat. Periksa detail paket Anda untuk melihat opsi subjudul dan terjemahan mana yang tersedia untuk akun Anda.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

