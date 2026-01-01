AI Smart Ventures, pemimpin dalam solusi berbasis AI, telah memelopori adopsi AI sejak 2015. Misinya adalah memberdayakan dan membekali perusahaan dengan keahlian AI internal yang mereka butuhkan untuk memimpin di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Melalui pelatihan AI yang disesuaikan, layanan implementasi yang mendalam, dan konsultasi strategis yang berwawasan, AI Smart Ventures membimbing perusahaan melewati kompleksitas adopsi AI dalam lanskap korporat dan menyediakan solusi AI mutakhir.

Dengan divisi yang berfokus pada AI Smart Marketing dan AI Smart Insiders, AI Smart Ventures menghadapi tantangan untuk memproduksi konten video multibahasa yang dapat diskalakan bagi beragam klien. Klien perusahaan membutuhkan pelokalan materi pelatihan dengan cepat, namun metode produksi video tradisional memakan banyak sumber daya, memakan waktu, dan tidak memiliki fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Melatih generasi berikutnya tentang kekuatan video AI

Untuk memberdayakan para pemilik bisnis dan tim mereka dalam menggunakan alat AI secara efektif di seluruh organisasi, AI Smart Ventures menyediakan program pelatihan AI Smart Insiders selama 10 minggu. Karena kemudahan penggunaan, kualitas avatar, dan fleksibilitasnya, HeyGen ditampilkan sebagai salah satu dari tiga alat video AI penting.

“Kami memberikan pelatihan AI terapan tentang cara menggunakan AI secara luas di seluruh perusahaan, lalu kami memberikan pelatihan lanjutan tentang alat-alat tertentu,” kata Nicole Donnelly, Founder di AI Smart Ventures. “Kami mengajarkannya kepada semua peserta dalam program pelatihan AI Smart Insiders kami tentang cara menggunakan HeyGen.”

HeyGen memberikan solusi sempurna bagi AI Smart Ventures dan para kliennya dengan menawarkan platform intuitif untuk membuat video multibahasa dengan avatar dan sulih suara yang realistis. Platform ini terintegrasi secara mulus ke dalam operasional AI Smart Ventures, sehingga tim dapat dengan cepat memproduksi, melokalkan, dan mendistribusikan konten video di berbagai platform.

“Begitu banyak orang yang takut dengan video. Masukan yang kami terima adalah, ‘Saya tidak suka melakukan perekaman video karena saya sangat tidak percaya diri,’” kata Nicole. “Setelah kami membuat video pertama di HeyGen, mereka merasa jauh lebih nyaman karena mereka tidak perlu merekam lagi dan sudah punya sumber untuk membuat video-video baru.”

Menyederhanakan penerjemahan video untuk you.com

Dengan memanfaatkan HeyGen, AI Smart Ventures telah membuka peluang baru dalam pembuatan video multibahasa, sehingga memungkinkan solusi pelatihan dan pemasaran yang lebih cepat dan lebih berdampak. Platform HeyGen telah menjadi bagian penting dalam misi AI Smart Ventures untuk mendorong inovasi dan menciptakan nilai bagi para klien.

Digunakan oleh jutaan orang, you.com adalah mesin produktivitas berbasis AI yang melakukan pencarian mendalam, menjalankan kode, menghasilkan gambar, dan menggunakan berbagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Untuk menyederhanakan proses penerjemahan videonya, you.com menggandeng AI Smart Ventures untuk dengan cepat dan efisien menerjemahkan video pelatihan dan panduan yang berorientasi bisnis ke dalam bahasa Jerman.

“Bagian besar dari mendapatkan kontrak you.com adalah bahwa kami bisa menerjemahkan kursus pelatihan enterprise ke dalam bahasa Jerman dengan cepat. Maksud saya, benar-benar cepat. Dengan HeyGen, kami bisa melakukannya pada hari yang sama ketika mereka membuat versi bahasa Inggrisnya dan langsung mengalihkannya ke bahasa Jerman,” kata Nicole.

Menskalakan pelatihan penyelamatan jiwa ke seluruh dunia